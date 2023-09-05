РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10740 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
22 175 188
коррупция (8390) оружие (9393) Науседа Гитанас (193)

Поставки оружия странами Запада тормозит коррупция в Украине, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

науседа

Коррупция в Украине оказывает большое влияние на страны Запада при принятии ими решений о поставках оружия Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Это важная причина. Очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", - заявил Науседа.

"Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру коррупционеров

Свои комментарии Науседа озвучил после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.

Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования о злоупотреблениях и взяточничестве при закупках.

Науседа, впрочем, не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.

"Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело – принять решение, а другое – реализовать это решение", – сказал литовский президент.

Читайте также: Советник президента США Салливан и руководители украинских антикоррупционных ведомств обсудили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+65
Влада тупо це ігнорує, всі натяки. Їм треба це киянкою в голови забивати ...
показать весь комментарий
05.09.2023 11:24
+64
Тут допоможе тільки зовнішнє управління, років на 10 мінімум, від агло-саксів з посадкою усієї зе наволочі ...
показать весь комментарий
05.09.2023 11:28
+63
Ах ти ж порохобот!!! Та наш Бубочка так корупцію викорінив, ще до кінця 2019, що тепер не має чим зайнятись. Цілий день тиняється, відосики знімає, і видзвонює по західним країнам, напрошується з візитом без дипломатичних домовленостей, просто так, без цілі. Для селфі, та піару.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"зелені слуги " в Україні є прорашистськими "слугами",котрим рашистами поставлено завдання руйнувати Україну "із середини" корупцією у всіх гілках влади, на всіх рівнях
показать весь комментарий
05.09.2023 12:40 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2023 12:43 Ответить
Президент сказал, что коррупции нет. Вы всё врёте!!!
показать весь комментарий
05.09.2023 13:00 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2023 10:43 Ответить
у кожної корупції є ПІБ
показать весь комментарий
05.09.2023 13:04 Ответить
Нарід 73% вибрав собі Беню, його слугу Вову, антимайданівців татарова,єрмака, демченка, шурму, смірнова - ось які видатні люди, на яких вони проміняли майбутнє України. І хто після цього скаже, що нарід не вумний??? Це ж потрібно так вивести Захід, що вони навіть під час війни махнули рукою.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:05 Ответить
смазать надо коррупцию чтоб не тормозила
показать весь комментарий
05.09.2023 13:11 Ответить
І що робити військовим ,бо-ж у нас воюють в окопах корпціонери!
показать весь комментарий
05.09.2023 13:17 Ответить
Кухарка, так само як і кловани не може керувати державою! І крапка!
показать весь комментарий
05.09.2023 13:19 Ответить
Ех, нарід, нарід
Посрамив свій рід.
Булаву віддав,
Тому, що брехав.
Що не з козаків,
А більшовиків.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:19 Ответить
Все це від лукавого. В Афганістані корупція була-що не заважало Америці вбухати туди міллярди на зброю-котра без бою потрапила до лап талібану-і не просто гвинтівки-а сотні літаків,про які ми і не мріємо.А ,як скоро впаде " екорумпована"европа-пан не сказав.Я вам скажу-за тиждень-прибалти будуть знову в срср.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:21 Ответить
А навіщо Ви сюди приплили Авганістан? Там зовсім інший строй і навіть розвиток іншого століття. Ви закликаєте і далі, щоб США і ЄС передавали кошти своїх платників податків сворі малоросів бенінців? Чи можливо краще малоросів змусити діяти на користь України?
показать весь комментарий
05.09.2023 13:33 Ответить
Ну аВганістан пишуть руцкіе-ти спалилося.Малорос-знову прокол мацкаль.Українець так не напише про свій народ.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:48 Ответить
Ніколи не був руцкім, Бог милував. А от Сьомін-чисте руцьке призвіще. Українець пише, ще й як пише про Афган... І у пана думки, що через тиждень "прибалти" будуть в СРСР пишуть тільки приховані моцкалі, а точніше кацапи. Пишуть країни Балтії, або Балтійські країни.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:31 Ответить
Реально руцьке гімно-стрілки переводить.Ти інвалід розумовий-це нік.А не справжне цмя та фамілія.Русня така русня.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:57 Ответить
Справжня "цмя та фамілія" якось не застосовується в українській мові. Слово "фамилия" використовукється в російській, ким Ви і є, але це не біда. А Фамілія в українській(лат. familia) - родина, рід; у Стародавньому Римі сімейна господарсько-юридична одиниця, до складу якої, крім кровних родичів, входили раби.Фамілія (партія). В українській мові, а точніше українці використовують слово прі́звище, ст.-укр. прозвищє- частина власної назви особи, її повного імені. У більшості народів прізвище ідентифікує родову приналежність людини, що передається від покоління до покоління і вказує на спорідненість, але існують й інші традиції прізвищ. Прізвище може стояти як на першому, так і на останньому місці повного імені - залежно від традицій народу та вжитку.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:19 Ответить
Замініть слова Афганістан, на Україну, та продовжуйте цю пісню. Нарід хочаб своє майбутнє узнає !
показать весь комментарий
05.09.2023 15:43 Ответить
Афганістан- це ганебний провал ЦРУ і всіх інших розвідок США, яких там, як на сучці блох. Про що можна говорити, якщо Трамп (ще той маразматик) назначив Директором ЦРУ мадам, яка була начальником в'язниці США в Таїланді! В цьому випадку навіть Зеленський зі своїм Льохою Рєзніковим - кадровий геній в порівнянні з Трампом.
показать весь комментарий
05.09.2023 17:36 Ответить
Прошу мене вибачити, але нен змі промовчати, коли Ви написали про генія Зеленського, який призначив міністром оборони мародера і руйнатора міністрерства оборони резнікова і ще під час війни. А до цього Зеленським був призначений таран, який разом із Верховним відводили наші війська з нашої території, скорочували ЗСУ і зморозили всі ракетні програми, а послом до Болгарії признісили сексолога. І тарана призначив послом і резнікова збирається призначити послом...
До речі, до нападу на Афганістан радянського союзу, ця країна займала перше міс це серед своїх сусідів по виготовленню сухофрукців. Потім сади засохли, країна збідніла. Де радянсиикй союз, а потім росія - там руїна, а винні звичайно США.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:36 Ответить
Не всім дано зрозуміти сарказм.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:01 Ответить
Та який ти Українець,подоляцкий зебіл.Адвокат мародерів.(зелених)
показать весь комментарий
05.09.2023 18:47 Ответить
Спробую пояснити для тих хто в танку, в тих демократичних країнах Європи, де президенти підтримують Україну, яка демонструє мега корупцію, вони наражають себе на шалену критику своїх виборців, що в кінцевому випадку призведе до перемоги на наступних виборах партій які будуть мати протилежні погляди по відношеню до нашої держави. Ми в майбутньому ризикуємо втратити військову, фінансову, політичну підтримку в тих країнах які зараз нам найбільше допомагають, це Німеччина, Польща, країни Прибалтики і інші.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:16 Ответить
а покупать русский газ и перепродавать - это не коррупция???
показать весь комментарий
05.09.2023 13:27 Ответить
Это другое! 👶
показать весь комментарий
05.09.2023 13:34 Ответить
Науседа отбеливает ссыкливых розовых пони.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:56 Ответить
Це ти так незграбно намагаєшся відбілити зелених клопів та своїхкацапськіх друзів.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:40 Ответить
Сиди там и не гавкай уклонист.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:26 Ответить
Ага, щоб така русня, як ти тут на українському сайті панувала? Не дочекаєтесь орки.
показать весь комментарий
06.09.2023 21:33 Ответить
Це загальновідомий факт.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:09 Ответить
Это то, что известно с самого начала.. с тех пор , как воры волАють "Пачиму мы не в НАТЕ"

и дурят народ, что ЗАПАД плохой, но не говорят что всё из-а того, что они ворюги ЗАПАД_ловые.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:12 Ответить
Що таке боротьба з корупцією в Україні.

показать весь комментарий
05.09.2023 14:13 Ответить
Це не боротьба с корупцією. Це влада сидить на дереві та піляє гілку. Це те яке майбутнє очикує Україну.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:06 Ответить
Дмитро Чекалкин
Юрій Луценко:
Зміна Міністра оборони без зміни керівників департаментів, які призвели до мільярдних розкрадань на закупівлях, - це як зміна вивіски під час пограбування банку.
Є ще один фактор - це той, хто керує міністром і його керівниками департаментів, і реальною політикою міністерства
Хто ж це?

Карл Волох:
Головні претензії населення до Резникова так чи інакше стосуються яєць. Тільки для одних проблема в курячих по 17, а для інших, як я, в тих чоловічих, котрих йому забракло в 21-22 перед московитським вторгненням, коли, замість готуватися до великої війни, країна системно відкривала ворогові більшість напрямків його майбутнього наступу. Зрештою, навіть і ті, що по 17, стали результатом відсутності чоловічих, бо Резніков точно не є організатором диких корупційних схем у своєму міністерстві, але слухняно відвертав голову від фестивалю мародерства, котрий влаштували там «старшиє товаріщі». А тепер вони ж його за це зливають. І, думаю, це лише перший етап.
Не знаю, ліпшим чи гіршим за нього буде Умєров. І чи має він ті самі яйця, котрих так забракло Резникову. Самий факт мовчазної роботи в команді, котра повністю узурпувала владу в країні, переслідує політичну опозицію й краде як не в себе, оптимізму не додає.
Хоча - побачимо
показать весь комментарий
05.09.2023 14:14 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2023 14:15 Ответить
В планах Зелі виконання Оманських домовленостей.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:21 Ответить
Докерувались ви#₴ядки. При владі шашличних кондонів слово "zEкономити" набуває геть іншого значення.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:14 Ответить
в даному конкретному випадку президент литви баран.

коли нам дають танк як би слинка у корупціонерів не текла а вкрасти нічого і ніякої корупції там, де нам передають зброю немає.

корупція є там, де нам дають гроші на які ми купуємо зброю.

ну, так це трохи инша розмова, не варто коней та людей вкупу змішувати.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:28 Ответить
Хто дарує зброю крадіям ? Хто позичає гроші злодіям ? Хто допомогає зрадникам ?
показать весь комментарий
05.09.2023 15:19 Ответить
Корупціонер за гроші що завгодно своїм же перепродасть. Як!? Генератори пам'ятаєте,? А дрони збирають гроші цілою країною гроші беруть а поставляють безкоштовно наданий як поміч. Це Україна... І це ажніяк не лікується навіть війна не заважає робити гроші. Це щось чі генетично пороблено чі спеціально тільки неукраїнці при владі?
показать весь комментарий
05.09.2023 17:44 Ответить
припустімо я маю ідею як подолати корупцію. мені вона здається крутезною.

але чи справді це так? чи не може так виявитися що крутезна ідея насправді ніяка не крутезна, вона є геніяльною тільки в уяві її автора?

думаю, потрібен конкурс ідей на подолання корупції.

і тоді кожен, хто подасть ідею взнає все про неї бо люди її оцінять якщо вона справді класна і не оцінять якщо вона галіма.

тож, спочатку треба добитися щоб влада оголосила конкурс на ідею щодо подолання корупції а вже потім, якщо влада спробує як янукович пропетляти і не застосувати відібраний механізм проти корупції можна піднятися на антикорупційний майдан.

але це так, далека перспектива, якщо російськомовних недоносків за кордон відсунемо.
показать весь комментарий
05.09.2023 17:55 Ответить
Про що казати, про який конкурс, коли навіть при реєстрації на вибори кандидат не проходить нарколога, психіатра, не перевіряється наявність іншого грамадянства, не перевіряється декларація, статки, знання мови та історії України?
показать весь комментарий
09.09.2023 14:08 Ответить
Це прості речі які допоможуть зберегти життя, державу, безпеку громадян, їх доходи, їхнє майбутнє? Я вже не повернуся, остогидлотдо чортів все це носате світове посміховисько, де одна рука захищає а інша кармани грошіма з гуманітарки набиває
показать весь комментарий
09.09.2023 14:12 Ответить
Україна опинилася на 116 місці зі 180 по корупції.

І ДО ЦЬОГО ДОКЛАВСЯ КОЖЕН ПРЕЗИДЕНТ ВКЛЮЧНО З НИНІШНІМ.

тому що у кожного президента були любі друзі і всі 30 років любі друзі ділилися з президентами накраденим.

збитки від корупції становлять 16.5 мільярдів доларів.

КОЖЕН БОЖИЙ РІК.

а це, на секунду, 165 тисяч мавіків.

ЩОРОКУ!!!

також ЩОРОКУ витрати України на боротьбу з корупцією становлять 23 мільйони доларів (це без початкових витрат та без витрат на СБУ).

не на боротьбу.

на імітацію боротьби.

бо рибки холодницького та ситники на заслуженому відпочинку як пенсіонери а від чого вони відпочивають, яку велику рибину вони спіймали?

ТОДІ ЯК ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна було б подолати за пів дня -

призначити величезну грошову премію (10, 3 і 1 млн.доларів відповідно) за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції, пропущені на конкурс незалежною комісією обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

склад комісії - кришталево чесні світові авторитети і екс-генеральні прокурори кран першої двадцятки з найнижчою у світі корупцією.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні притула ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
показать весь комментарий
09.09.2023 14:21 Ответить
На раз в Украине коррупция, то лучше не помогать, однозначно. Пусть сначала Украину разрушат, потом Литву.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:33 Ответить
Вот это заявочка! Есть надежда что до обдолбанной зеленой головы наконец дойдет такая простая истина или хотя бы чувство самосохранения сработает
показать весь комментарий
05.09.2023 14:38 Ответить
Велике значення для підтримання коррупції мають фактично коррупційні вибори президента. Де місця в бюлетенях "законно", але неконституційно скуповуються ставлениками олігархії за великі гроші, які приблизно рівні середній по країні зарплаті за все життя. Це декількамільйонна грошова так звана "виборча" застава. Ото ми серед таких абсурдно "обираємо". Ніхто з теперішніх і минулих за багато років навіть не намагався її ліквідувати. Злочинці.

Необхідно перейти на аналог польських виборів президента. В них зовсім нема виборчої застави.
В деяких країнах є виборча застава, але вона на багато порядків менша, особливо співмірно середній зарплаті по країні.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:40 Ответить
набагато
показать весь комментарий
05.09.2023 17:02 Ответить
І це наш друг? Навіть не знає, що корупціонери повтікали.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:29 Ответить
В каком смысле коррупция связана с оружием? Он хочет сказать что Леопарды и Бредли перепродают?
показать весь комментарий
05.09.2023 15:32 Ответить
Аптечки, турникети, усю гум.допомогу вже продали. А за ті гроші що нам дають на зброю гуляють в Монако та Майамі.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:46 Ответить
Будеш президентом Литви - будеш знати. Недоріс до знання.
показать весь комментарий
05.09.2023 17:16 Ответить
нет, просто у него спросят его избиратели - а нахрена Литва купила за свои деньги Украине артиллерию (к примеру), если такую же сумму правительство спустило в унитаз, т.е. разворовало.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:53 Ответить
Нужно такие способы поставок использовать, которые минимизируют коррупцию. Вот Ленд-Лиз неплохой способ. Взяли законсервированное оружие в пустыне, подчистили, проверили и к нам. Никаких миллиардных денежных потоков, где каждый хочет что-то отпилить. Но Ленд-Лиз так и не заработал, а работает "схема" с максимумом оборота денег и минимумом оружия, вопрос, почему?
показать весь комментарий
05.09.2023 15:53 Ответить
Дуже стидно таке читати !!! весь світ нам допомагає а вони грабують .ПОЗОРИЩЕ !!!
показать весь комментарий
05.09.2023 15:58 Ответить
соромно
показать весь комментарий
05.09.2023 17:06 Ответить
Це причина не давати зброю бо корупція
При СРСР навіть слово таке не чули і не знали а казали просто ( могорич)
Україна сама вина що кожного дня про корупцію говорить
При СРСР була корупція а ви спробуйте довести комунякам що корупція існувала бо про це всі мовчали
Україні про це треба мовчати бо корупція буде ще багато десятиліть
показать весь комментарий
05.09.2023 16:07 Ответить
шах і мат

але по марафону цього не покажуть, тому зебобіки і далі будуть "тявкати" на паганий Захід (((
показать весь комментарий
05.09.2023 16:09 Ответить
Вот коли побачу,що зеніков разом з зеленським і всіею зеленою шоблою закриті за гратами,тоді я повірю що їде борпотьба з корупціею,а так це поки казки бабусі аріни наніч.
показать весь комментарий
05.09.2023 16:10 Ответить
Что-то я сильно сомневаюсь что кто-то броней или снарядами торгует, ещё как-то не попадались в продажи Hummer. А ещё злые языки говорят что страны Балтии богатеют на транзите с Рашкой на лазейках в санкциях )
показать весь комментарий
05.09.2023 16:13 Ответить
Мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас зовут Арво Халлик. У него есть доли в двух компаниях, транспортно-логистической и складской. В то время как Кая Каллас призывает весь мир разорвать экономические связи с Россией и жестко критикует эстонские компании за бизнес с российскими фирмами, Арво Халлик продолжает возить товары в РФ. Сведения об этом, появившиеся в эстонской прессе, вызвали скандал, который может иметь серьезные политические последствия.
показать весь комментарий
05.09.2023 16:19 Ответить
Новость недельной давности и никаких последствий для этой семейки не было, единственное что просили у этой эстонки так это объяснить откуда у неё 350 тысяч евро что она вложила в фирму муженька, но и этот вопрос сняли на тормозах.
показать весь комментарий
05.09.2023 16:42 Ответить
А от мені цікаво, на заході вважають що корупційних скандалів не має бути і корупціонери мають залишатись не викритими й далі продовжувати підкрадати тихенько під килимом? Україна майже всі останні 30+ років незалежності була корумпованою. Це факт. З корупцією треба якось боротись? Будь-якому імбіцилу зрозуміло, що якось таки треба! Хай тоді запропонують якийсь такий афігезний, ультра-модний "західний" спосіб боротьби з корупцією, так щоб корупціонери викривались самі-собою та ще й щоб все було тихенько і ніяких скандалів. Скандалів нема тільки там де ніхто з корупцією взагалі нічого не робить.
показать весь комментарий
05.09.2023 17:05 Ответить
Боротьба із корупцією на заході-конфіскація +штраф у подвійному розмірі на суму заподіяному збитку+реальна тюрма
показать весь комментарий
05.09.2023 23:47 Ответить
Парахабот паганий!!! Атут тібя!!!
показать весь комментарий
05.09.2023 18:12 Ответить
Вся влада побудована на корупції,брехні .непрфісіоналізмі і з малороським присмакои. Тому шановні справа не тільки в міністрі оборони. А ми зациклілись тільки на ньому--це велика помилка. До речі--Умеров був один із тих переговорників,підписався ,хто на початку війни був згоден стати на коліна перед путіним-(капітулівати) -відмовитись від НАТОІ ЄС. Що це показує--він така ж гнида,як і вся шобла ,яка зараз при владі.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:23 Ответить
Відкрию секрет - саме коррупція є причиною війни! Якби її не було , ніхто не наважився б напасти , бо ми були б набагато краще готові до війни! Саме коррупція вбиває Україну повільно , а у ху*ла просто не вистачило часу зачекати і він вирішив що Україна достатньо ослаблена! Але Зеленський і компанія продовжують справу попередників!
показать весь комментарий
05.09.2023 20:33 Ответить
Утверждают, что украинские кладбища растут очень быстрыми темпами. Причем, чаще всего, за счет молодого поколения Украины… Уходят люди, их не возвратить. Не остаётся ни детей, ни внуков. Только могильный холмик…
А дети чиновников, прокуроров и судейвсе живы, они живут и учатся в Европе, чтобы после войны помогать быстрее восстанавливать разрушенную страну. Но это не точно.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:38 Ответить
Какіх папєрєдніков, це при Порошенко рєзніков грабив, тебе, бидляка?
показать весь комментарий
06.09.2023 07:42 Ответить
Чого бикуєш-бидлятина! Порошенко нічим не кращий! Саме віін залишив систему проти якої вийшов майдан! Зараз пожинаємо плоди!
показать весь комментарий
06.09.2023 08:57 Ответить
Не повіриш, але такого долбойоба, як ти я ще на цензорі не зустрічав. Із-за Порошенко майдан вийшов🤣
показать весь комментарий
06.09.2023 09:35 Ответить
Нарешті це сказали голосно і в очі.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:13 Ответить
Експерти із Канади і США оцінили всю Україну у 50млн доларів США у 1990році.і надрукували ваучери ,також надрукували купони, а згодом гривні .ваучер тоді коштував менше туалетного паперу.це був початок продажу України.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:16 Ответить
На цензорів працює цензура, варто написати правду і вас блокують. Те саме в Європі-москальскі гроші не можуть знайти, а мені треба показувати кожний рік звідки в мене гроші, мотивуючи це відмиванню грошей
показать весь комментарий
05.09.2023 22:02 Ответить
Как утверждают злые языки, многие генералы после войны станут (стали?) мультимиллионерами $$$на незаконных операциях с оружием и боеприпасами, особенно, западных образцов. Разумеется, это абсолютная ложь! Я лично в это не верю и никогда не поверю.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:34 Ответить
Дмитро Чекалкин

🥀Укразалізниця засекретила дані про зарплату свого топ-пропагандиста Сергія Лещенка, бо розголошення цієї інформації несе "загрозу системі управління технологічними процесами"
Напевно, зарплата така, що народ точно офігіє
показать весь комментарий
05.09.2023 22:58 Ответить
смачний ляпас.....
показать весь комментарий
05.09.2023 23:24 Ответить
после прихода к власти Зеленского и К°, ЗЕленые мухи облепили все денежные потоки в несколько слоев, и жрут в три горла, и все им тварям мало. если бы не поддержка западных партнеров, то наша страна давно уже пошла на дно. пришла пора что то решать, и что то с этим делать, иначе будет еще только хуже.
показать весь комментарий
06.09.2023 00:21 Ответить
Это вы еще не знаете, что команда зеленой вонючей криворожской мухи готовилась без боя сдать Украину стране-агрессору. Надеюсь, вся правда когда-то станет известна все.
показать весь комментарий
06.09.2023 02:08 Ответить
Нєусєда великий спец по корупції в Україні))) пи…ть щоб нічого не давати бо закінчилось. Нехай про Меркель з потоками і Саркозі з Берлусклні краще подумає
показать весь комментарий
06.09.2023 03:08 Ответить
а яке відношення продажні чиновники мають до військових? від початку повноцінної війни НІ РАЗУ не було розкрадання закордонної зброї українськими солдатами!!! чому українські солдати мають розплачуватись за злодіїв-чиновників?
показать весь комментарий
06.09.2023 04:20 Ответить
Накінець то зеленому паяцу сказали, що він тупуватий злодій, а не боневтік
показать весь комментарий
06.09.2023 06:22 Ответить
Зеленоботы какие вы убогие в своем сравнении корупции в демократических странах и в Украине и это во время войны ..заткнули бы свои отверстия ..воняет как вы лижите Зе и его шобле
показать весь комментарий
06.09.2023 09:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 