Поставки оружия странами Запада тормозит коррупция в Украине, - Науседа
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Коррупция в Украине оказывает большое влияние на страны Запада при принятии ими решений о поставках оружия Киеву.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Это важная причина. Очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", - заявил Науседа.
"Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", – добавил он.
Свои комментарии Науседа озвучил после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.
Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования о злоупотреблениях и взяточничестве при закупках.
Науседа, впрочем, не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.
"Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело – принять решение, а другое – реализовать это решение", – сказал литовский президент.
Пожалуйста, подождите...
Посрамив свій рід.
Булаву віддав,
Тому, що брехав.
Що не з козаків,
А більшовиків.
До речі, до нападу на Афганістан радянського союзу, ця країна займала перше міс це серед своїх сусідів по виготовленню сухофрукців. Потім сади засохли, країна збідніла. Де радянсиикй союз, а потім росія - там руїна, а винні звичайно США.
и дурят народ, что ЗАПАД плохой, но не говорят что всё из-а того, что они ворюги ЗАПАД_ловые.
Юрій Луценко:
Зміна Міністра оборони без зміни керівників департаментів, які призвели до мільярдних розкрадань на закупівлях, - це як зміна вивіски під час пограбування банку.
Є ще один фактор - це той, хто керує міністром і його керівниками департаментів, і реальною політикою міністерства
Хто ж це?
Карл Волох:
Головні претензії населення до Резникова так чи інакше стосуються яєць. Тільки для одних проблема в курячих по 17, а для інших, як я, в тих чоловічих, котрих йому забракло в 21-22 перед московитським вторгненням, коли, замість готуватися до великої війни, країна системно відкривала ворогові більшість напрямків його майбутнього наступу. Зрештою, навіть і ті, що по 17, стали результатом відсутності чоловічих, бо Резніков точно не є організатором диких корупційних схем у своєму міністерстві, але слухняно відвертав голову від фестивалю мародерства, котрий влаштували там «старшиє товаріщі». А тепер вони ж його за це зливають. І, думаю, це лише перший етап.
Не знаю, ліпшим чи гіршим за нього буде Умєров. І чи має він ті самі яйця, котрих так забракло Резникову. Самий факт мовчазної роботи в команді, котра повністю узурпувала владу в країні, переслідує політичну опозицію й краде як не в себе, оптимізму не додає.
Хоча - побачимо
коли нам дають танк як би слинка у корупціонерів не текла а вкрасти нічого і ніякої корупції там, де нам передають зброю немає.
корупція є там, де нам дають гроші на які ми купуємо зброю.
ну, так це трохи инша розмова, не варто коней та людей вкупу змішувати.
але чи справді це так? чи не може так виявитися що крутезна ідея насправді ніяка не крутезна, вона є геніяльною тільки в уяві її автора?
думаю, потрібен конкурс ідей на подолання корупції.
і тоді кожен, хто подасть ідею взнає все про неї бо люди її оцінять якщо вона справді класна і не оцінять якщо вона галіма.
тож, спочатку треба добитися щоб влада оголосила конкурс на ідею щодо подолання корупції а вже потім, якщо влада спробує як янукович пропетляти і не застосувати відібраний механізм проти корупції можна піднятися на антикорупційний майдан.
але це так, далека перспектива, якщо російськомовних недоносків за кордон відсунемо.
І ДО ЦЬОГО ДОКЛАВСЯ КОЖЕН ПРЕЗИДЕНТ ВКЛЮЧНО З НИНІШНІМ.
тому що у кожного президента були любі друзі і всі 30 років любі друзі ділилися з президентами накраденим.
збитки від корупції становлять 16.5 мільярдів доларів.
КОЖЕН БОЖИЙ РІК.
а це, на секунду, 165 тисяч мавіків.
ЩОРОКУ!!!
також ЩОРОКУ витрати України на боротьбу з корупцією становлять 23 мільйони доларів (це без початкових витрат та без витрат на СБУ).
не на боротьбу.
на імітацію боротьби.
бо рибки холодницького та ситники на заслуженому відпочинку як пенсіонери а від чого вони відпочивають, яку велику рибину вони спіймали?
ТОДІ ЯК ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна було б подолати за пів дня -
призначити величезну грошову премію (10, 3 і 1 млн.доларів відповідно) за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції, пропущені на конкурс незалежною комісією обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.
склад комісії - кришталево чесні світові авторитети і екс-генеральні прокурори кран першої двадцятки з найнижчою у світі корупцією.
тоді не відкрутиться ні зеленський ні притула ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
Необхідно перейти на аналог польських виборів президента. В них зовсім нема виборчої застави.
В деяких країнах є виборча застава, але вона на багато порядків менша, особливо співмірно середній зарплаті по країні.
При СРСР навіть слово таке не чули і не знали а казали просто ( могорич)
Україна сама вина що кожного дня про корупцію говорить
При СРСР була корупція а ви спробуйте довести комунякам що корупція існувала бо про це всі мовчали
Україні про це треба мовчати бо корупція буде ще багато десятиліть
але по марафону цього не покажуть, тому зебобіки і далі будуть "тявкати" на паганий Захід (((
А дети чиновников, прокуроров и судейвсе живы, они живут и учатся в Европе, чтобы после войны помогать быстрее восстанавливать разрушенную страну. Но это не точно.
🥀Укразалізниця засекретила дані про зарплату свого топ-пропагандиста Сергія Лещенка, бо розголошення цієї інформації несе "загрозу системі управління технологічними процесами"
Напевно, зарплата така, що народ точно офігіє