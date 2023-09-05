РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10740 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 269 18
ВР (28734) электронное декларирование (1015) НАПК (1165)

НАПК призывает Раду не разрушать электронное декларирование: Есть риск назначения на должности лиц, причастных к коррупции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

вр

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции призывает парламент не скрывать данные о лицах, совершивших коррупционные преступления.

Об этом говорится в заявлении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности сделал шаг назад в антикоррупционной реформе, поддержав ряд противоречивых норм в проекте Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" (№9587-Д)", - говорится в сообщении.

Так, в НАПК видят риски принятия законопроекта 9587-Д во втором чтении с определенными правками.

Также читайте: На антикоррупционном комитете приняли правку, оставляющую электронные декларации чиновников закрытыми, - Шабунин

В частности, речь идет о сокрытии от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

В НАПК объяснили, что не внесение в Реестр сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также удаление большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, приведет к тому, что специальные проверки руководителей на государственной службе и в органах местного самоуправления, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении коррупции" в части проверки привлечения лица к ответственности за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, станут фикцией.

Также читайте: Нардепы хотят возобновить декларирование, но без доступа к самим декларациям, что нарушает обязательства перед международными партнерами, - Шабунин

"Изменения к статье 366-2 Уголовного Кодекса Украины, которые фактически делают невозможным привлечение к уголовной ответственности за ложь в декларациях по арендованному имуществу. Правка ... нивелирует уголовную ответственность за представление недостоверных сведений в декларации и не соответствует принципу правовой определенности", – объяснили в Агентстве.

А изменения к статье 39 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статье 59 Закона "О предотвращении коррупции" дают основания для невключения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения за недостоверное декларирование.

"Ни Президент, ни Премьер-министр, ни другие руководители в случае таких изменений не смогут предотвратить назначение лица, причастного к коррупционным практикам, на должность", - подчеркнули в НАПК.

Также читайте: Бужанский, Павлюк и другие "слуги" уничтожили суть декларирования, - Шабунин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Саме задля цих "ризиків" все і робиться!
Призначай корупціонера на посаду та тримай його на короткому поводку корупційних звинувачень.
Куди вже простіше!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:18
+7
Так "ради этого всё и писалось"!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:16
+4
Закликай не закликай, а дєрьмак з татаровим порєшали. Планктон в ВР проголосує.
показать весь комментарий
05.09.2023 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так "ради этого всё и писалось"!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:16 Ответить
та нє-то всьо врємя так случайна палучаєца какта само...
показать весь комментарий
05.09.2023 12:21 Ответить
а зачем зеленскому запобІгати призначенню особи, яка була причетна до корупційних практик, на посаду? какой в этом смысл? он что, шел в президенты, чтобы запобігать? Неа. У него были другие цели, прямо противоположные.
показать весь комментарий
05.09.2023 12:17 Ответить
Саме задля цих "ризиків" все і робиться!
Призначай корупціонера на посаду та тримай його на короткому поводку корупційних звинувачень.
Куди вже простіше!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:18 Ответить
+ коли країною править такий Спец, як Йермак.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:28 Ответить
Корупція - найнебезпечніше зло для держави.
В руках нардепів доля зброї у боротьбі із цим злом.
Шановні народні депутати! Не помиліться із вибором!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:19 Ответить
випускайте Шабуніна - хай хоч щось добре зробить
показать весь комментарий
05.09.2023 12:22 Ответить
От у НАЗК вдають з себе нездогадливих! Так у Раді, точніше у депутатів від недопартії "Слуга народу", саме цього й бажають, аби корупціонерам були відкриті двері до будь яких посад, а тут ТАКА аргументація. Ясна річ що Рада буде проти електронного декларування та ще й загального доступу до нього!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:23 Ответить
З нашими журналюгами це неможливо.. все розкопають, все розкажуть і за це їм величезна вдячність..
показать весь комментарий
05.09.2023 12:24 Ответить
Закликай не закликай, а дєрьмак з татаровим порєшали. Планктон в ВР проголосує.
показать весь комментарий
05.09.2023 12:30 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2023 12:33 Ответить
Так "Zeлені" і прийшли,щоб все зруйнувати і повернуть Україну в рашку
показать весь комментарий
05.09.2023 12:34 Ответить
Армія мусить платити кров'ю бо єрмаки з татаровими ніяк не нажеруться? Скільки цей ******* буде продовжуватись?
показать весь комментарий
05.09.2023 12:34 Ответить
Вже не довго! Залишилось тільки припинити постачання !
показать весь комментарий
05.09.2023 13:03 Ответить
ну ви такі смішні, такі смішні..., ризик,,,, який ризик?, призначення таких людей і є ціллю...
показать весь комментарий
05.09.2023 12:35 Ответить
ганьба депутатам!! брешуть про бороьбу з корупцією а самі ************ таке щоб потім їх же не тиснули!!! Тому і нема довіри у народу до ВР
показать весь комментарий
05.09.2023 12:46 Ответить
ми скиглимо що нас задрала корупція але пропозиції як її здолати зустрічаються в штики бо їх пропонує не -енський чи -енко.

що ми за нація така, холопська?

чи нам і правда лобре коли нас олігархи дрючать?

не вірю.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:24 Ответить
 
 