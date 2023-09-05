РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10740 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 893 17
разведка (4005) вертолёт (1039) ГУР (71)

Украина во время спецоперации ГУР с вертолетом РФ Ми-8 получила "чрезвычайно важную" информацию об авиации для защиты неба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юсов

Во время спецоперации ГУР МО, в которой российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел из РФ в Украину и сдался ВСУ, удалось получить важную информацию об авиации, которая поможет защитить небо и уничтожать противника.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сказал на пресс-конференции на тему: "Подробности спецоперации по похищению российского вертолета", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Спецоперация ГУР МОУ вызвала резонанс не только в нашей стране, а за ее пределами. Это действительно сверхважная и сложнейшая операция, которая имеет принципиальное значение для сил безопасности и обороны, а также будет иметь долговременные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния, а также для его сектора безопасности и обороны. Ведь в результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и много других деталей, которые нам помогут защищать наше небо и уничтожать врага", - сказал Юсов.

По его словам, способствовали воплощению в жизнь операции Нацполиция и ВСУ, ведь это была сложная комплексная работа, на которую ушло несколько месяцев. До этого подобного не было проведено еще в Украине.

Читайте: В акватории Азовского моря упал российский вертолет Ка-52, - Baza

Юсов представил журналистам капитана Максима Кузьминова, который и был пилотом того Ми-8, и отметил, что этот россиянин сам с инициативой вышел на украинцев, поскольку он выступает против войны РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Что послужило толчком к моему решению? Это полное понимание того, что происходит. Я для себя решил, что это жестокое преступление. И что я просто не буду принимать в этом участие, как бы там ни было. Да, у меня в России остался самолет, да, у меня там неплохая заработная плата, две квартиры и почти пенсия. Меня многое, по сути, держало, но сейчас для меня это все неважно. Важно было не участвовать в этом преступлении", - рассказал Кузьминов.

Он заверил, что никто его ни к чему не заставлял, решение было обдуманное и самостоятельное: "Я сам так решил и в дальнейшем мы почти полгода строили маршруты, думали, как будет безопаснее".

Также смотрите: Украина победит, - капитан российской армии Кузьминов, похитивший для Украины вертолет Ми-8, призвал других пилотов переходить на сторону Украины. ВИДЕО

Он добавил, что уже во время полномасштабной войны занимался перевозкой войск или грузов на территории РФ. Он не наносил удары по объектам в Украине, и даже если бы получил приказ об этом от руководства, не стал выполнять задание.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Операция готовилась полгода.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Закрийте справу проти Червінського!!!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:33
+6
Вони йому в ноги повинні кланятись, а не лизати жопу тому вухастому татарову-портнову, що ще в 13-му бігав за опозицією та саджав тих, хто потім проводив Революцію Гідності!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:42
+3
Ось чим потрібно займатись нашим контррозвідникам, а не ганятись за "електростанціями" чи за опозицією! І тим паче - не садити НАШИХ розвідників і патріотів, як Червінського!
Скільки б ще ми знали та попередили, якби ******** не злили операцію по вагнерівцям?
показать весь комментарий
05.09.2023 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закрийте справу проти Червінського!!!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:33 Ответить
Вони йому в ноги повинні кланятись, а не лизати жопу тому вухастому татарову-портнову, що ще в 13-му бігав за опозицією та саджав тих, хто потім проводив Революцію Гідності!
показать весь комментарий
05.09.2023 12:42 Ответить
Беленко номер 2
показать весь комментарий
05.09.2023 12:33 Ответить
Як ви думаєте, багато хто з відвідувачів Цензора знає ху із містер Бєлєнко 🤔🧐😁
показать весь комментарий
05.09.2023 12:44 Ответить
Ну, хтось у Гугл полізе, вже справа. Я, наприклад
Бо епізод знаю, а з прізвищем складніше.
показать весь комментарий
05.09.2023 12:58 Ответить
Беленко был намного умнее. Я его лично знал!
показать весь комментарий
05.09.2023 13:48 Ответить
Ось чим потрібно займатись нашим контррозвідникам, а не ганятись за "електростанціями" чи за опозицією! І тим паче - не садити НАШИХ розвідників і патріотів, як Червінського!
Скільки б ще ми знали та попередили, якби ******** не злили операцію по вагнерівцям?
показать весь комментарий
05.09.2023 12:40 Ответить
1Юсов - розвідник.
2.Контрозвідка не займається подібними операціями.
3. Червинського посадила не контрозвідка, а Єрмак із Зеленьським руками ДБР.
показать весь комментарий
05.09.2023 12:51 Ответить
1 - І шо? Я щось не пам'ятаю ЖОДНОГО справжнього розвідника в такій кількості інтерв'ю
2 - Ви впевнені на всі 100%?
3 - "як Червінського" - їхнього колегу і товариша, за якого(як і за Бурбу) вони взагалі промовчали
Ну і від себе:
А що, собствєнно, ви взагалі хотіли сказати? Вигородити
показать весь комментарий
05.09.2023 14:58 Ответить
Перечитай ще раз, мною для тебе писане. Не дійде, ще раз. Третій раз перечитувати не потрібно, користі не буде.
показать весь комментарий
05.09.2023 17:50 Ответить
"Огласітє вєсь спісок, пожалуйста" 🤔🧐😁 Що отримали, конкретно від кого, де і ким це буде застосовано в ВСУ і, особливо важливо, повні контактні дані виконавців, як то: номера телефонів (домашні та робочі), адреси проживання, перелік членів сімей, тощо. А так інформація ні про що, ГУР в особі Юсова - нііііізачьод 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
05.09.2023 12:41 Ответить
"зелене передозування"
показать весь комментарий
05.09.2023 12:41 Ответить
.. нам бы побольше таких сейчас !
показать весь комментарий
05.09.2023 12:42 Ответить
Ну, так поверніть Бурбу та відпустіть Червінського - буде більше.
показать весь комментарий
05.09.2023 12:44 Ответить
Як сказав один морпіх , що повернувся з полону після азовсталі - хто воює тому немає часу відосіки та тіктоки знімати
показать весь комментарий
05.09.2023 12:58 Ответить
Мда.. операція звичайно класна. Але ІМХО її масштаби не такі, шоб вже тиждень носитися з нею, як дурень з торбою.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:20 Ответить
ЗЕлені виродки ще рік обсмоктуватимуть цей вертоліт, бо ніяких інших "перемог"нема! Дістали виродки, може ще медаль причепите кацапу перебіжчику?
показать весь комментарий
05.09.2023 13:31 Ответить
 
 