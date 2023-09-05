Украина во время спецоперации ГУР с вертолетом РФ Ми-8 получила "чрезвычайно важную" информацию об авиации для защиты неба
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Во время спецоперации ГУР МО, в которой российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел из РФ в Украину и сдался ВСУ, удалось получить важную информацию об авиации, которая поможет защитить небо и уничтожать противника.
Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сказал на пресс-конференции на тему: "Подробности спецоперации по похищению российского вертолета", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Спецоперация ГУР МОУ вызвала резонанс не только в нашей стране, а за ее пределами. Это действительно сверхважная и сложнейшая операция, которая имеет принципиальное значение для сил безопасности и обороны, а также будет иметь долговременные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния, а также для его сектора безопасности и обороны. Ведь в результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и много других деталей, которые нам помогут защищать наше небо и уничтожать врага", - сказал Юсов.
По его словам, способствовали воплощению в жизнь операции Нацполиция и ВСУ, ведь это была сложная комплексная работа, на которую ушло несколько месяцев. До этого подобного не было проведено еще в Украине.
Юсов представил журналистам капитана Максима Кузьминова, который и был пилотом того Ми-8, и отметил, что этот россиянин сам с инициативой вышел на украинцев, поскольку он выступает против войны РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения.
"Что послужило толчком к моему решению? Это полное понимание того, что происходит. Я для себя решил, что это жестокое преступление. И что я просто не буду принимать в этом участие, как бы там ни было. Да, у меня в России остался самолет, да, у меня там неплохая заработная плата, две квартиры и почти пенсия. Меня многое, по сути, держало, но сейчас для меня это все неважно. Важно было не участвовать в этом преступлении", - рассказал Кузьминов.
Он заверил, что никто его ни к чему не заставлял, решение было обдуманное и самостоятельное: "Я сам так решил и в дальнейшем мы почти полгода строили маршруты, думали, как будет безопаснее".
Он добавил, что уже во время полномасштабной войны занимался перевозкой войск или грузов на территории РФ. Он не наносил удары по объектам в Украине, и даже если бы получил приказ об этом от руководства, не стал выполнять задание.
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).
Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Операция готовилась полгода.
Пожалуйста, подождите...
Бо епізод знаю, а з прізвищем складніше.
Скільки б ще ми знали та попередили, якби ******** не злили операцію по вагнерівцям?
2.Контрозвідка не займається подібними операціями.
3. Червинського посадила не контрозвідка, а Єрмак із Зеленьським руками ДБР.
2 - Ви впевнені на всі 100%?
3 - "як Червінського" - їхнього колегу і товариша, за якого(як і за Бурбу) вони взагалі промовчали
Ну і від себе:
А що, собствєнно, ви взагалі хотіли сказати? Вигородити