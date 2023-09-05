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боеприпасы (1942) США (23209) уран (81)

США объявят о передаче снарядов с обедненным ураном Украине на следующей неделе, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

уран,снаряди

Соединенные Штаты объявят о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном уже на следующей неделе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который будет обнародован на следующей неделе", - пишет издание.

Reuters отмечает, что боеприпасы могут применять из американских танков Abrams, которые, по словам источника, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

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Топ комментарии
+8
Саме головне, щоб ці ********** не зберігали там де зберігали попередні і щоб про це не знали ті кому знати де вони зберігаються не потрібно!!!!!
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05.09.2023 12:34
+6
То США для кацапів оголошують Най рашисти сраються
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05.09.2023 12:42
+6
Він проламує броню разом із динамічним захистом
Взагалі, від снарядів із збідненим ураном немає захисту. Тож точне влучення в танк - це стовідсоткове його знищення.
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05.09.2023 12:47
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що них такого особливого, що потрібно окреме оголошення ?
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05.09.2023 12:31 Ответить
То США для кацапів оголошують Най рашисти сраються
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05.09.2023 12:42 Ответить
ну хіба що кацапських танкістів "взбодрить"
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05.09.2023 12:51 Ответить
Він проламує броню разом із динамічним захистом
Взагалі, від снарядів із збідненим ураном немає захисту. Тож точне влучення в танк - це стовідсоткове його знищення.
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05.09.2023 12:47 Ответить
Саме головне, щоб ці ********** не зберігали там де зберігали попередні і щоб про це не знали ті кому знати де вони зберігаються не потрібно!!!!!
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05.09.2023 12:34 Ответить
А кассетки для хаймайсов будут?
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05.09.2023 12:41 Ответить
Бажано у комплекті з Atacams
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05.09.2023 12:43 Ответить
Громкое заявление а толку от них почти 0. Что то я не видел за последний год танковых боев типо *курской дуги*. Сейчас танки уничтожаются дронами и артой еще далеко за линией фронта
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05.09.2023 12:45 Ответить
вже бачу,як тваринний сказ Соловйова трансформується в обширний інфаркт
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05.09.2023 12:47 Ответить
Цим шприцом введуть лаптям вакцину від вялічія.
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05.09.2023 12:52 Ответить
Бурятам после этих снарядов сразу придётся к кабздону ехать, без отдыха на больничке.
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05.09.2023 12:54 Ответить
Кацапський лайфхак, як буряту стати схожим на найвеличнішого кацапського поета.
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05.09.2023 13:11 Ответить
Відео -- Британський танк Challenger в бойових умовах. ДШВ НИЩАТЬ росіян на Півдні

"Це снайперська гвинтівка серед танків"
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05.09.2023 12:55 Ответить
А як же корупція? А може наші на базарі снаряди зі збідненим ураном продадуть?! 100% через це вже 9 місяців ніяк Абрамси народити не можуть =)
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05.09.2023 13:01 Ответить
У нас що - намічається танкова битва на кшталт курської? Навіщо вони нам? В нас є протитанкові засоби, дрони, точна артилерія. А це - щоб самім не утилізувати. Це щось на зразок застарілого озброєння, яке нам "щедро" передають ніби як допомогу, а насправді щоб воно було утилізоване в горнилі війни.
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05.09.2023 13:06 Ответить
згоден, крім зараження нашої території нічого хорошого від цих снарядів не варто чекати.
Не потрібне нам це гавно радіоактивне.
Їх дорого утилізувати, то дешевше нам збагрити.
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05.09.2023 13:11 Ответить
Хто радіоактине? Ну ти тупий, як кацап.
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05.09.2023 13:30 Ответить
це ти тупий і малограмотний, як марафонівський баран.
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05.09.2023 13:32 Ответить
Ти диви! ********** з діагнозом расєянін щось рохкає!
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05.09.2023 13:39 Ответить
скоренько в спам побігло, бидлятинка малограмотна.
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05.09.2023 13:48 Ответить
снаряди, хто ще (хоча це що а не хто). у збідненого урану мала радіоактивність, але він все ж вважається канцерогенним і токсичним, потребує спеціальних умов зберігання, утилізації і захисту при роботі з ним.
але на фоні кількості всілякої вибухової хімії, що використовується в війні не думаю, що кілька сотень снарядів якось дуже повпливають на загальну картину п*здеця.
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05.09.2023 14:06 Ответить
Як і будь - який інший ******** снаряд!
Навіть чавуні ядра були токсічними!
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05.09.2023 14:49 Ответить
справа в тому, що токсичність буває різна. я не пам'ятаю точно, але здається це було під час бойових дій в Албанії, коли декілька десятків солдат захворіли променевою хворобою і пов'язували це саме з снарядами зі збідненого урану. тим солдатам наче й компенсацію виплатили, офіційно визнавши цей факт. сам рівень випромінювання у снарядів невисокий, навіть шкіра захищає від нього, але пил, який утворюється під час роботи та контакту з ними при потраплянні у дихальні шляхи, радощів не додає. і снаряди ці не заіржавіють, лежачи в землі, та не перетворяться на труху через 50 років. вони пролежать там тисячоліття.
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05.09.2023 14:57 Ответить
За радіацію - підла брехня! Червоний граніт(яким роблять оздобленя!) випромінює у десятки разів сильніше. То і пил з граніту більш шкідливий,а ми у містах і горах їм дихаємо!
А отруєня,про яке читав пов'язане не з ураном,а звичайним свинцем! Якій не іржавіє!
До речі! Якщо ти раз на тиждень паяєш звичайним паяльником якісь дороти,це теж саме,що жити на звалищі цих снарядів.
Лохторат просто лякають словом"уран",а треба лякатися слів "ртуть", "свинець", " добрива",ДСП,ДВП(фенол) а це всі меблі! А чому не лякаються? Бо тб не лякає! А чого НЕ ЗНАЄШ - те НЕ лякає.
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05.09.2023 15:36 Ответить
спір безпредметний. я свого часу бачив, як транспортують ці снаряди. і це дуже відрізняється від того, як транспортують звичайні снаряди та "радіоактивний" червоний граніт
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05.09.2023 15:46 Ответить
Ти бачив як возять,я не тільки бачів як ВИРОБЛЯЮТЬ ці цилиндри - як звичайні болти,а і приміщеня ЗАКРИТИХ цехів де збирають сам снаряд.
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05.09.2023 17:10 Ответить
Ти сам,особисто,лабораторним дозіметром виміряв рівні щоб писати за "радіоактивний червоний граніт"? Може порівнював з рівнями різних зразків урану?
А як тільки " читав" та "бачив по тб" то не треба триндіти!
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05.09.2023 17:14 Ответить
та да, твій тріндьож явно більш достовірна інформація, ніж інформація з довірених джерел
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05.09.2023 21:18 Ответить
Мій "триндьож" зоснований на 20 річному досвіді праці у ВПК срср на всій європейський територіі срср,і тому,що жодним чином не доступно широкому загалу.
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05.09.2023 22:24 Ответить
а я вчора літав на альфацентавру.
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06.09.2023 08:45 Ответить
ЗеЛОХторат невиліковний!
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06.09.2023 15:01 Ответить
можливо. я не лікар, тому з цього приводу сказати нічого не можу. чи ти з особистого досвіду і про себе? чи ти ще й в медицині "експерт"?
єдине, в чому я певен, що бидляцтво у ноунеймів-"експертів" всіляких інтернетних стовідсотково не виліковне.
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06.09.2023 15:28 Ответить
Що,злякався расєянчику? А як самим використовувати такі снаряди в Україні з 2014 року - то добре бло?!
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05.09.2023 13:36 Ответить
який сенс з цих снарядів, якщо вони для танків, яких жодного немає в Україні?
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05.09.2023 13:13 Ответить
Найкраще оголосити після отримання)
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05.09.2023 13:15 Ответить
А як на рахунок касетних *********** до Хімарс?
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05.09.2023 13:26 Ответить
Добра штука! Бетоний захист "стакану", "ковпака" прошиває краще башти танка.
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05.09.2023 13:41 Ответить
 
 