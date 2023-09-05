США объявят о передаче снарядов с обедненным ураном Украине на следующей неделе, - Reuters
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Соединенные Штаты объявят о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном уже на следующей неделе.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
"Снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который будет обнародован на следующей неделе", - пишет издание.
Reuters отмечает, что боеприпасы могут применять из американских танков Abrams, которые, по словам источника, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.
Топ комментарии
+8 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий05.09.2023 12:34
+6 Darnytsya Kyiv
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+6 Сергій Шешеня
показать весь комментарий05.09.2023 12:47
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Взагалі, від снарядів із збідненим ураном немає захисту. Тож точне влучення в танк - це стовідсоткове його знищення.
"Це снайперська гвинтівка серед танків"
Не потрібне нам це гавно радіоактивне.
Їх дорого утилізувати, то дешевше нам збагрити.
але на фоні кількості всілякої вибухової хімії, що використовується в війні не думаю, що кілька сотень снарядів якось дуже повпливають на загальну картину п*здеця.
Навіть чавуні ядра були токсічними!
А отруєня,про яке читав пов'язане не з ураном,а звичайним свинцем! Якій не іржавіє!
До речі! Якщо ти раз на тиждень паяєш звичайним паяльником якісь дороти,це теж саме,що жити на звалищі цих снарядів.
Лохторат просто лякають словом"уран",а треба лякатися слів "ртуть", "свинець", " добрива",ДСП,ДВП(фенол) а це всі меблі! А чому не лякаються? Бо тб не лякає! А чого НЕ ЗНАЄШ - те НЕ лякає.
А як тільки " читав" та "бачив по тб" то не треба триндіти!
єдине, в чому я певен, що бидляцтво у ноунеймів-"експертів" всіляких інтернетних стовідсотково не виліковне.