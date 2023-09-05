За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 14 оккупантов, 19 квадрокоптеров и хранилище с боеприпасами

Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 14 оккупантов, 1 хранилище с боеприпасами и 19 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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