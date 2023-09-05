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Новости Война в Украине
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Минобороны (8243) потери (3864) пропавший без вести (104) Каховская ГЭС (258)

В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 32 человека, еще 39 - считаются пропавшими без вести, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Сейчас подтверждено, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС погибли 32 человека, пострадали - 28. Место пребывания 39 человек не установлено.

Об этом во время брифинга заявил офицер Главного управления противоминной деятельности гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины Владислав Дударь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На текущее время пока что подтверждена гибель 32 человек и пострадавших - 28, и не установлено место пребывания 39 человек", - сообщил он.

Впрочем, эти данные не учитывают вероятные жертвы на оккупированных территориях.

По его словам, первым вызовом после подрыва ГЭС стало затопление территорий. Дударь отметил, что большая проблема заключается в том, что основное место затопления - то, что более 68% затопленных территорий являются оккупированными.

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"Всего было подтоплено 612 километров квадратных, из которых 32 процента - деоккупированная территория. Всего было эвакуировано 2783 человека. Было подтоплено почти 65% всех лесов Херсонской области", - заявил Дударь.

По его словам, после подрыва был неконтролируемый перенос мин и других взрывоопасных предметов.

"По состоянию на сегодня работы по очистке (от ВОП, - ред.) подтопленных территорий после подрыва плотины Каховской ГЭС завершены. На вопрос, как была проведена миграция мин на оккупированных территориях, ответить очень трудно, но это могло привести к загрязнению взрывоопасными остатками войны территорий, которые были предварительно чистые", - отметил Дударь.

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"11 июня была получена информация, что общий объем Каховского водохранилища уменьшился на 72,5%. Или более чем на 14 километров кубических, и это очень большое количество воды, которая попала в Черное море", - отметил он.

Первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба отметил, что после разрушения Каховской ГЭС - по их подсчетам, по данным космического агентства - из Каховского водохранилища было потеряно примерно 72% объема воды от того, который был до этой катастрофы.
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