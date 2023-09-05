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Новости Общество
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Первый шаг для возобновления морского экспорта из Украины. Корабли с украинским металлом прорвали блокаду

Новости Цензор.НЕТ Общество

метінвест

Трем кораблям с продукцией украинских металлургов впервые с начала полномасштабной войны удалось прорвать морскую блокаду Украины, устроенную страной-агрессором.

Из портов Одессы и Южный вышли суда Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy, которые были заблокированы в украинских портах с 24 февраля 2022 года. Эти суда стали соответственно вторым, третьим и четвертым кораблями, которым удалось выйти из украинских портов после прекращения действия "зерновой сделки".

На борту деблокированных судов - продукция украинских металлургов и горняков, которую изготовили еще до начала полномасштабной войны. А именно, это более 76 тысяч тонн металлопроката производства комбинатов "Азовсталь", "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог", а также 172 тысячи тонн железорудного концентрата, произведенного на ГОКах Группы Метинвест. Сейчас украинский металл и железорудный концентрат направляются к зарубежным покупателям, которые оплатили продукцию еще до начала российской агрессии.

Освободить корабли из полуторагодичного плена украинскому бизнесу удалось благодаря совместным усилиям Офиса президента, Министерства инфраструктуры, ВМС ВСУ и других причастных силовых ведомств Украины.

"Прорыв морской блокады кораблями с украинской сталью - это исторический момент, первый шаг к полному разблокированию морского экспорта для всей номенклатуры украинской продукции: удобрений, металла, руды, продовольствия, труб, оборудования и тому подобное. А, значит, и к ускоренному восстановлению экономики Украины, которая понесла колоссальные потери, в частности из-за противозаконной блокады портов Украины со стороны РФ. Хотелось бы поблагодарить всех причастных, а особенно Офис президента, Министерство инфраструктуры и, конечно, ВМС ВСУ, наших храбрых моряков. Полное разблокирование портов для всех видов грузов позволит не только вернуть Украине статус морской державы, но и принесет украинской экономике дополнительные десятки миллиардов долларов валютной выручки в год, государственному бюджету - сотни миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений, а сотням тысяч украинцев - рабочие места и стабильные доходы в семейный бюджет", - прокомментировал событие руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.
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Топ комментарии
+13
Не совсем понятно что значит прорвали блокаду. Тем более если исторический миг как пишется. Хотелось бы подробностей. А то когда в деле фигурируют усилия офиса президента сразу думается про какой то договорняк
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05.09.2023 13:13
+10
спільним зусиллям Офісу президента
А де хоч слово про британські "Гарпуни", сам факт наявності яких тримає русняві ******** на відстані від берегів України?
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05.09.2023 13:14
+9
А яке відношення до цього має ЗЕлупа? Ну ***** плямо "ісус спасітіль" України!!!
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05.09.2023 13:24
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От у журалюг лайно в гузні не тримаєтся?
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05.09.2023 13:10 Ответить
І чому радієтє? Треба було державу будувать з потужним флотом, а не олігархічний каганат для розграбування рядянської спадщини. А от чому кацап не чіпає, то вже інше питання.
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05.09.2023 13:13 Ответить
Не совсем понятно что значит прорвали блокаду. Тем более если исторический миг как пишется. Хотелось бы подробностей. А то когда в деле фигурируют усилия офиса президента сразу думается про какой то договорняк
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05.09.2023 13:13 Ответить
Та ЗЕлупа піариться на чому завгодно! На городі картопля вродила , подякуйте ЗЕлупі! Гидота
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05.09.2023 13:27 Ответить
спільним зусиллям Офісу президента
А де хоч слово про британські "Гарпуни", сам факт наявності яких тримає русняві ******** на відстані від берегів України?
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05.09.2023 13:14 Ответить
яким же способом допоміг офіс президента інтересно ?
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05.09.2023 13:15 Ответить
Відстрілювався від російських кораблів асфальтом та шашликами. Під прикриттям цієї потужної вогневої завіси, суднам з металом вдалось прослизнути.
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05.09.2023 13:20 Ответить
Дуже просто: не зміг завадити дозволам по проходженню суден через територіальні води країн НАТО. Не з усіма встигли розіср@тися
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05.09.2023 13:28 Ответить
ПВО портів треба підсилювати.
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05.09.2023 13:17 Ответить
Китай натиснув щоб випустили метал ім. Зерно ніхто нікуди не вивозить, жодного прориву блокади немає
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05.09.2023 13:17 Ответить
А яке відношення до цього має ЗЕлупа? Ну ***** плямо "ісус спасітіль" України!!!
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05.09.2023 13:24 Ответить
І знову дєрьмак "впєрєді, на бєлам канє!"
А те, що цей "коридор" проходить територіальними водами країн-членів НАТО, то фігня!

Не впевнений, але за прохід територіальними водами країни, здається, повинно сплачуватись мито/податок. Яка сума списується (і кому) в цій "схемі" від ОПи?

Ну а умисно атакувати територію країни НАТО йухло може тільки язиком (як усілякі сікєльови, мєдвєдьови, соловйови та інші зливні бачки з кокшніковими екпєрдами)...
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05.09.2023 13:25 Ответить
а если по ним ракетами бахнут кацапы, как с прорванной блокадой?
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05.09.2023 13:37 Ответить
Ахмет подсуетился.....
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05.09.2023 13:39 Ответить
ОПі-ОСОБЛИВА подяка! Бо Єрмак,як бурлак_самотужки тягнув ті кораблі!
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05.09.2023 13:49 Ответить
А за те, що борг України досяг історичного максимуму теж дякувати (ж)ОП(і)?
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05.09.2023 14:36 Ответить
 
 