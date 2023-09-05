Пилот РФ Кузьминов, угнавший для Украины вертолет Ми-8, рассказал, почему пошел на сотрудничество с ГУР: Не хотел содействовать преступлениям России
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Пилот армии РФ Максим Кузьминов, перегнавший вертолет Ми-8 с экипажем на территорию Украины, заявил, что не хотел содействовать преступлениям РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Кузьминов сказал, что понимает, что Украина - "прекрасная страна и очень хорошие люди, и я не хотел содействовать этим преступлениям".
Он напомнил, что сам вышел на контакт с украинской стороной. Здесь ему предложили безопасность для него и семьи, выплаты и новые документы. Кузьминов добавил, что родители сразу поддержали его решение, потому что понимали, что происходит. Сегодня вся его семья находится в Украине.
По словам пилота, он не поддерживает никаких контактов с теми, с кем служил в РФ, но очень хотел бы, чтобы российские военные наконец-то понять, что в Украине нет никаких "фашистов, нацистов и пропагандистов", о которых им рассказывают в РФ.
Он также не исключает, что в будущем может рассмотреть возможность переезда вместе с родителями в одну из стран Европы.
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродроме Полтавы (Харьковская область).
Позже в ГУР МО подтвердили информацию.
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От і добре, їдь до Європи, там і без того багато "русскіх", і "хорошіх", і не дуже, а тут "руські" не потрібні, хіба що тільки які зі зброєю в руках доводять свою "хорошєсть" проти русні на фронті.
Окрім того, переробити шкільні підручники, щоб висвітлити вторгнення варяг , як зло. А всіх руських князів означити, як загарбників.
П.С.
А то виходить якась шизофренія : руські=зло, але на гривнях руські князі.
П.С.
мабуть думка, що то московити, а не "руські" для декого занадто складна.
Попримазувалися до чужої історії? Понаписюкували комуністичного фентезі? Радий за вас. Але це ніяк вам не допоможе, всрата "золота" орда.
https://www.svoboda.org/a/30366672.html
П.С.
то коли бачите націоналіста , що несе якусь мячню , придивіться до нього пильніше.
Русня себе "московитами" не поспішає називати, хоча корені їх сили лежать там, в періоді московського царства.
гівно треба називати гівном, а не морозивом. інакше всі будуть плутатись
що "русня" - це зневажлива форма іменника "русини"
що тут треба пояснювати?
захід має такі речі добре фінансувати під свої гарантії
пригадайте як став зрадником наш морпіх - зарубали кар'єру.
а вже як робота задоволення не приносить то підсвідомо людина шукає де краще.
инша справа що зрадників не любить ніхто.
скоріш за все зроблять пацану пашпорт австралії і буде він комерційні рейси десь там над бушменами чи як їх там робити.
рахунок один - один.