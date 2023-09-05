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Пилот РФ Кузьминов, угнавший для Украины вертолет Ми-8, рассказал, почему пошел на сотрудничество с ГУР: Не хотел содействовать преступлениям России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кузьминов

Пилот армии РФ Максим Кузьминов, перегнавший вертолет Ми-8 с экипажем на территорию Украины, заявил, что не хотел содействовать преступлениям РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Кузьминов сказал, что понимает, что Украина - "прекрасная страна и очень хорошие люди, и я не хотел содействовать этим преступлениям".

Он напомнил, что сам вышел на контакт с украинской стороной. Здесь ему предложили безопасность для него и семьи, выплаты и новые документы. Кузьминов добавил, что родители сразу поддержали его решение, потому что понимали, что происходит. Сегодня вся его семья находится в Украине.

По словам пилота, он не поддерживает никаких контактов с теми, с кем служил в РФ, но очень хотел бы, чтобы российские военные наконец-то понять, что в Украине нет никаких "фашистов, нацистов и пропагандистов", о которых им рассказывают в РФ.

Он также не исключает, что в будущем может рассмотреть возможность переезда вместе с родителями в одну из стран Европы.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродроме Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию.

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Топ комментарии
+11
Дебіл, русь до мразії має приблизно таке ж відношення, як індіанці до індії.
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05.09.2023 13:38
+5
Ти все прекрасно знаєш, орчику. Не придурюйся. Коли Україна-Русь існувала, коли Володимир хрестив Русь, що там було у вас у кацапів? Болота. То яке ви маєте відношення до Русі? Ніякого.

Попримазувалися до чужої історії? Понаписюкували комуністичного фентезі? Радий за вас. Але це ніяк вам не допоможе, всрата "золота" орда.
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05.09.2023 13:53
+4
не виключає того, що у майбутньому може розглянути можливість переїзду разом із батьками до однієї з країн Європи
От і добре, їдь до Європи, там і без того багато "русскіх", і "хорошіх", і не дуже, а тут "руські" не потрібні, хіба що тільки які зі зброєю в руках доводять свою "хорошєсть" проти русні на фронті.
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05.09.2023 13:22
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не виключає того, що у майбутньому може розглянути можливість переїзду разом із батьками до однієї з країн Європи
От і добре, їдь до Європи, там і без того багато "русскіх", і "хорошіх", і не дуже, а тут "руські" не потрібні, хіба що тільки які зі зброєю в руках доводять свою "хорошєсть" проти русні на фронті.
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05.09.2023 13:22 Ответить
щоб бути послідовними, тоді потрібно ще валюту перейменувати на "Український долар", прибрати з Києва монумент Володимиру-хрестителю, змінити алфавіт на латиницю, і про всяк випадок , перейти в католицтво.
Окрім того, переробити шкільні підручники, щоб висвітлити вторгнення варяг , як зло. А всіх руських князів означити, як загарбників.
П.С.
А то виходить якась шизофренія : руські=зло, але на гривнях руські князі.
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05.09.2023 13:36 Ответить
Дебіл, русь до мразії має приблизно таке ж відношення, як індіанці до індії.
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05.09.2023 13:38 Ответить
тобто ти стверджуєш що "Русь не має відношення до руських". Чисто з філологічної точки зору, хто з нас дибіл?
П.С.
мабуть думка, що то московити, а не "руські" для декого занадто складна.
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05.09.2023 13:45 Ответить
Ти все прекрасно знаєш, орчику. Не придурюйся. Коли Україна-Русь існувала, коли Володимир хрестив Русь, що там було у вас у кацапів? Болота. То яке ви маєте відношення до Русі? Ніякого.

Попримазувалися до чужої історії? Понаписюкували комуністичного фентезі? Радий за вас. Але це ніяк вам не допоможе, всрата "золота" орда.
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05.09.2023 13:53 Ответить
Ось посилання , де шановане видання пояснює, як керівник УНА-УНСО був кремлівським провокатором на зарплаті в ФСБ.

https://www.svoboda.org/a/30366672.html

П.С.
то коли бачите націоналіста , що несе якусь мячню , придивіться до нього пильніше.
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05.09.2023 13:58 Ответить
Як тріумф до тріпера...
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05.09.2023 13:59 Ответить
Це у вас така реакція на слово "руські"?
Русня себе "московитами" не поспішає називати, хоча корені їх сили лежать там, в періоді московського царства.
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05.09.2023 13:39 Ответить
як себе називають московити - це нас не має турбувати. вони можуть себе називати янголами та ельфами. це не міняє їх суті.
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05.09.2023 13:43 Ответить
Нашу суть міняє те, як їх називаємо ми?
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05.09.2023 13:44 Ответить
називати речі своїми іменами - це взагалі основа європейського світогляду в класичному розумінні.
гівно треба називати гівном, а не морозивом. інакше всі будуть плутатись
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05.09.2023 13:47 Ответить
І яка ж "істінно правільная" назва цих потвор?
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05.09.2023 13:50 Ответить
стара перевірена часом назва "московити". нічого не потрібно видумувати.
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05.09.2023 13:53 Ответить
А руснею можна називати?
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05.09.2023 13:55 Ответить
людина з середньою освітою, що вчила українську мову звичайно зрозуміє,
що "русня" - це зневажлива форма іменника "русини"
що тут треба пояснювати?
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05.09.2023 14:01 Ответить
А іранців, значить, персами треба називати.
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05.09.2023 14:04 Ответить
Йому треба частіше називати суму в доларах або євро, яку він отримає за пригнаний гелікоптер....це буде діяти краще на паРашкінців, ніж розповіді про "відсутність бандерівців в Україні"...
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05.09.2023 13:22 Ответить
Як немає бандерівців?! Зараз , як ніколи, більшість в Україні всі бандерівці
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05.09.2023 13:26 Ответить
Він мав наувазі тих медійних бандерівців, яких спотворено зліпила російська пропаганда. Які нічого спільного з історичними і ********* персонажами не мають.
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05.09.2023 13:29 Ответить
А хто зна шо в голові у кацапів?
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05.09.2023 13:33 Ответить
Там йому ватник Золкін п**дить про такой же язик і отсутствіє бандєровцев. Хто б ще Золкіну пояснив, що він гівно.
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05.09.2023 14:09 Ответить
Послухай його бесіду з Дімоном і зрозумів нічого там ідейного в хлопця не було,як Дімон не підводив його до цієї теми він тільки піддакував,всі балачки "начал чітать і разбіраться","заявлял об етом сослужівцам"(там би особісти при першому сигналу його за щось вхватили,не кажучи що штурвал йому довірили) лише балачки,головна сторона -фінансова,але для нас і це непогано.Дай Бог з почином.
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05.09.2023 14:09 Ответить
Краще в Європу бо ну їх н**** цих зермаків.
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05.09.2023 13:24 Ответить
потрібно це повторювати і показати привабливість таких рішень, а також надавати захист та гроші московитам, що не хочуть коритись кремлю.
захід має такі речі добре фінансувати під свої гарантії
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05.09.2023 13:52 Ответить
думаю, все банальніше.

пригадайте як став зрадником наш морпіх - зарубали кар'єру.

а вже як робота задоволення не приносить то підсвідомо людина шукає де краще.

инша справа що зрадників не любить ніхто.

скоріш за все зроблять пацану пашпорт австралії і буде він комерційні рейси десь там над бушменами чи як їх там робити.
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05.09.2023 14:15 Ответить
Далеко не найгірший варіант маючи півляма в кишені.
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05.09.2023 14:19 Ответить
Смотря чего полляма. Если деревянных или гривенных, то херня полная, а если мертвых американских президентов или божественной европейской архитектуры там арки, окна и все такое с флажком из 12 звезд, тогда нармальна !
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05.09.2023 14:35 Ответить
звісно це набагато краще аніж пообіцяти Україні пригнати літак і вдарити ракетами по місцю очікування.

рахунок один - один.
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05.09.2023 14:43 Ответить
Не желание быть соучастником банды бункерного шизофреника , поправить свое финансовое состояние и начать новую жизнь это правильное решение этого пилота...единственный минус пока при власти путин и шобло его будут пытаться достать. Что ждет тех кто рвет известное место и дохнет за кремлевских убийц призрение и нищета...
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05.09.2023 15:45 Ответить
нежелание
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05.09.2023 20:21 Ответить
Якщо його посадити на F-16,ціково куди він полетить?Часом не на родіну любіму.
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05.09.2023 20:14 Ответить
 
 