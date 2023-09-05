Нардеп "Голоса" воин Костенко о критике контрнаступления: "Где стандарты? Кто воевал так, как мы сейчас воюем?"
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Нет смысла говорить, что контрнаступление ВСУ слишком медленное, ведь ни одна страна в современной истории еще не вела такой войны, которую приходится вести Украине, с таким противником, как Россия. Соответственно, стандартов для оценки не может быть.
Такое мнение высказал народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос.
"Ожидания и реалии на поле боя - разные вещи. И только солдаты понимают, что такое контрнаступление, какой ценой оно дается и как приходится продвигаться. То, что говорят наши партнеры, к примеру, что контрнаступление идет не так, как ожидалось, или не такими темпами, то возникает вопрос: где стандарты? Кто воевал так, как мы сейчас воюем? Кто в современной истории имел такого противника по ресурсам и личному составу и воевал такую войну? Ответ - никто. Поэтому стандартов нет", - подчеркнул он.
Силы обороны Украины выполняют задачи, продвижение есть. Так же есть и сопротивление врага.
"Мы наступаем в тех условиях, которые есть. Враг понимает, какие есть стратегические направления, и бросает туда все силы, чтобы это продвижение замедлить. На Запорожском направлении за время летней кампании мы смогли выйти на первую так называемую "линию Суровикина", которая является еще более защищенной, чем те линии, которые мы прошли, и это реальность. Мы должны об этом говорить", - констатировал Костенко.
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але так наші вже два місяці як не наступають, зараз наступ ведеться тактикою вагнера.
тактика вагнера не має аналогів, тож її неможливо оцінити чи порівняти, тут наш вояк правий.
https://2019timeze.medium.com/ми-повинні-довіряти-e9f3b22ce227
Ми повинні довіряти вищому військовому керівництву ЗСУ.
Воно і лише воно - наша надія на перемогу.
Це не мейл. ру!
Хто і як планував наступати на сильно укріплену лінію оборони я не знаю. Але це АВАНТЮРА.
А точнее по факту его окончательного завершения.
В случае неуспеха - можно будет выслушивать и критические замечания, если они содержат конструктивную критику. Каждый раз парировать их тем, что вы не можете критиковать потому, что в мире так никто не делал - тоже позиция, но она грозит тем, что и следующее контрнаступление будет неуспешным.