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Нардеп "Голоса" воин Костенко о критике контрнаступления: "Где стандарты? Кто воевал так, как мы сейчас воюем?"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костенко

Нет смысла говорить, что контрнаступление ВСУ слишком медленное, ведь ни одна страна в современной истории еще не вела такой войны, которую приходится вести Украине, с таким противником, как Россия. Соответственно, стандартов для оценки не может быть.

Такое мнение высказал народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос.

"Ожидания и реалии на поле боя - разные вещи. И только солдаты понимают, что такое контрнаступление, какой ценой оно дается и как приходится продвигаться. То, что говорят наши партнеры, к примеру, что контрнаступление идет не так, как ожидалось, или не такими темпами, то возникает вопрос: где стандарты? Кто воевал так, как мы сейчас воюем? Кто в современной истории имел такого противника по ресурсам и личному составу и воевал такую войну? Ответ - никто. Поэтому стандартов нет", - подчеркнул он.

Силы обороны Украины выполняют задачи, продвижение есть. Так же есть и сопротивление врага.

"Мы наступаем в тех условиях, которые есть. Враг понимает, какие есть стратегические направления, и бросает туда все силы, чтобы это продвижение замедлить. На Запорожском направлении за время летней кампании мы смогли выйти на первую так называемую "линию Суровикина", которая является еще более защищенной, чем те линии, которые мы прошли, и это реальность. Мы должны об этом говорить", - констатировал Костенко.

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Топ комментарии
+6
хай критики самі йдуть на фронт воювати! треба розуміти що ЗЕЛЯ здав майже без боїв весь південь- і за цей час ворог окопався та замінував кожний метр землі!
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05.09.2023 15:20
+5
ото ж то й воно, це повинні бути наші лінії оборони, я вже не кажу про 9 років, ну хоча б щось можна було побудувати з часів, коли про війну волали з кожної праски..., а Буданов сказав, що ми точно знали, звідки буде наступ...
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05.09.2023 15:34
+5
Вы абсолютно правы, с декабря, по всем СМИ, шапито-95, рассказывало как ОНО пойдет в наступление. Главный шут совместно с абдристовичем уже заявляли про отпуск на черном море. Тем временем воры на должностях зарабатывали на госзакупках, яркий пример ублюдок резников, которого как кажется и не собирались увольнять с поста министра, даже после второго скандала, да незадача, видимо США потребовали чтоб его убрали.
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05.09.2023 19:18
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хай критики самі йдуть на фронт воювати! треба розуміти що ЗЕЛЯ здав майже без боїв весь південь- і за цей час ворог окопався та замінував кожний метр землі!
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05.09.2023 15:20 Ответить
Раз Щеля сдал, то почему он до сих пор не решеткой?
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05.09.2023 15:25 Ответить
ото ж то й воно, це повинні бути наші лінії оборони, я вже не кажу про 9 років, ну хоча б щось можна було побудувати з часів, коли про війну волали з кожної праски..., а Буданов сказав, що ми точно знали, звідки буде наступ...
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05.09.2023 15:34 Ответить
Правильно, те "эксперты" кино-боевичок посмотрели и говорят - давайте там быстрее, в кино было раз-два и победили
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05.09.2023 15:21 Ответить
Собаки брешуть, караван йде.
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05.09.2023 15:21 Ответить
Те що наступ продовжується це вже показник.
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05.09.2023 15:30 Ответить
Так жаль, что свое время Герои Украины, рискующие своими жизнями, вынуждены тратить на комментирование всякого бреда. Держитесь ребята!!! Контрнаступление будет идти так и столько, сколько Вам потребуется. А на весь этот трёп экспердов не следует обращать внимания.
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05.09.2023 15:32 Ответить
якщо мова про загальновійськову наступальну операцію то критерії оцінки є - наступ геть повільний.

але так наші вже два місяці як не наступають, зараз наступ ведеться тактикою вагнера.

тактика вагнера не має аналогів, тож її неможливо оцінити чи порівняти, тут наш вояк правий.
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05.09.2023 15:38 Ответить
Тактика Вагнера это забросать противника пушечным мясом.
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05.09.2023 15:52 Ответить
з бидляками не розмовляю. кажу один раз. далі тільки ігнор.
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05.09.2023 15:58 Ответить
Від бидляка чую.
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05.09.2023 17:05 Ответить
Був аналіз на BBC двох ******** операцій сил НАТО і місцевих армій в Мосулі і Раці (Ірак та Сирія) проти ІДІЛ. Ці міста з населенням близько 300 - 400 тисяч людей в кожному. Так там навіть не зважаючи на панування в повітрі і в інших силах ті операції йшли 8-11 місяців кожна. Ті міста були дуже сильно зруйновані. Тому хто б говорив про повільний наступ.
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05.09.2023 15:40 Ответить
Уточнення Мосул мав майже 1,5 млн населення. І все одно при всій міці коаліції брали ці міста місяцями. Що вже казати про ЗСУ, які намагаються всілякими способами вибити росіян, яких чисельно більше.
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05.09.2023 15:50 Ответить
Браво. А тепер подумайте, чи можливі кордони 91 року, якщо доведеться штурмувати такі великі міста як Донецьк, Маріуполь, Севастополь без панування у повітрі.
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05.09.2023 16:13 Ответить
Без переваги в повітрі,а також ураження всіх залізничних,автомобільних мостів та перетинів, тактикою,, малих груп,, та тисяч уколів контрнаступ буде відбуватися до,,морковкіна заговєнія,,як кажуть москалі,що їм і потрібно,бо тоді,,лібо ішак здохне- лібо імір,, ,це тотальна війна,а захід сприймає її нажаль все ще як регіональний конфлікт...
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05.09.2023 15:40 Ответить
Ми повинні довіряти …
https://2019timeze.medium.com/ми-повинні-довіряти-e9f3b22ce227

Ми повинні довіряти вищому військовому керівництву ЗСУ.
Воно і лише воно - наша надія на перемогу.
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05.09.2023 15:44 Ответить
Якщо хтось може краще ніж наші захисники, вперед хай покаже приклад . Може навіть з піснею
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05.09.2023 15:45 Ответить
Я не совсим согласен шо стандартив немае. Стандарти е, вони роблятся зараз. By AFU. Потому що нихто, крим украински войни даже понятие немае як перемогти без превосходство у повтаря. А Зсу ето роблят.
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05.09.2023 16:02 Ответить
Когда русня дохнет пачками на поле бою - вот ето лучший вариант переговоров с русни.
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05.09.2023 16:35 Ответить
Кацапе, ти сайти сплутав!
Це не мейл. ру!
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05.09.2023 17:12 Ответить
Диванна вишивата не згодна.
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05.09.2023 17:52 Ответить
Для того щоб наступати треба мати переваги над ворогом. Повітря, арта, кількість, якість ОС. З усього цього в нас є лише перевага у якості ОС та дальності Арти. В усьому іншому ворог переважає. Це диво що є хоч якийсь результат.
Хто і як планував наступати на сильно укріплену лінію оборони я не знаю. Але це АВАНТЮРА.
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05.09.2023 17:25 Ответить
Пан Баранов, что значит "хто и як планува", хто по вашему планирует наступления такого масштаба? Генштаб и главком ВСУ. Или для вас это военная тайна?
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05.09.2023 17:31 Ответить
Оценивать успех или неуспех контрнаступления можно будет примерно 15 ноября.
А точнее по факту его окончательного завершения.
В случае неуспеха - можно будет выслушивать и критические замечания, если они содержат конструктивную критику. Каждый раз парировать их тем, что вы не можете критиковать потому, что в мире так никто не делал - тоже позиция, но она грозит тем, что и следующее контрнаступление будет неуспешным.
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05.09.2023 17:29 Ответить
Вы абсолютно правы, с декабря, по всем СМИ, шапито-95, рассказывало как ОНО пойдет в наступление. Главный шут совместно с абдристовичем уже заявляли про отпуск на черном море. Тем временем воры на должностях зарабатывали на госзакупках, яркий пример ублюдок резников, которого как кажется и не собирались увольнять с поста министра, даже после второго скандала, да незадача, видимо США потребовали чтоб его убрали.
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05.09.2023 19:18 Ответить
Знаете, военные планы любят тишину. Чего в условиях шапито-95, с декабря, не было от слова совсем. И еще. Провалился ВЕСЬ генштаб, по вопросам минных полей. Не хочется обвинять Залужного, на этом человеке сейчас висит такой груз что не каждый выдержит включая состояние здоровья, но и его ответственность в этом провале есть. Много говорилось о ракетах АТАМКС и самолетах, а главная проблема оказалась в примитивных минных полях.
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05.09.2023 19:23 Ответить
Пів року зелена влада рекламувала вирішальний наступ (який здивує світ у увійде в підручники): чому притомних не можна було днем з вогнем знайти? Чому про міни, катакомби і інженерні споруди ніхто не згадував? Тільки за літаки...Й ржали з зубів дракона
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05.09.2023 17:47 Ответить
Это уже мера ответственности Буданова, его разведка , под носом не видела и не знала про минные поля? Или они вс жОП Ермака связаны и танцуют под дудку кротов
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05.09.2023 19:57 Ответить
Такі да. Такого, щоб зрадники керували воюючою країною, історія не пам'ятає.
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05.09.2023 22:17 Ответить
 
 