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выборы (24321) Кулеба Дмитрий (2644)

В Украине невозможно провести выборы во время войны, поскольку миллионы граждан находятся за рубежом, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

вибори,бланк

Миллионы украинцев сейчас находятся за границей, поэтому проведение выборов в Украине во время войны пока невозможно. Этим гражданам нужно предоставить возможность проголосовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины в интервью французскому телеканалу France 5.

"Проблема не в том выиграет президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что сейчас миллионы украинцев находятся за границей, и им надо дать право проголосовать.

"Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы провести выборы", - подчеркнул Кулеба.

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Топ комментарии
+29
Кулеба! За кордоном є посольства, консульства, диппредставництва України, які можуть організувати вибори як до прикладу у 2019 році. Чи ти забув?!
А от для тебе дійсно питання в тому, хто переможе за результатами виборів.
Не вводь в оману громадян України
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05.09.2023 15:25
+25
Що ви задумали, хитрокручені поци?
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05.09.2023 15:24
+23
Саме так, весь час існували закордонні виборчі дільниці. Але зелена мразота зрозуміла, що пролітає, як фанера і доведеться відповідати за все, що накоїли.
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05.09.2023 15:28
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Так,вибори тільки після війни,і тільки після стаб періоду.
Слідуючим президентом буде або черношкірий,або азіат.
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05.09.2023 16:11 Ответить
Хто не хоче шукає причини, хто хоче можливості.
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05.09.2023 16:18 Ответить
это проблемы этих людей, которые уехали, пусть вернутся, проголосуют и назад
в столицах крупных стран можно организовать участки
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05.09.2023 16:29 Ответить
голосование растянуть по времени и все дела
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05.09.2023 16:30 Ответить
С удовольствием съездил бы в Париж и проголосовал!
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05.09.2023 16:45 Ответить
А в чем проблема отрыть по 50-100 участков для голосования в каждой стране Европы? ЕС проспонсирует эту инициативу и предоставит наблюдателей, они выборы любят.
Вообще кто хочет решить проблему - ищет решения, кто не хочет - находит препятствия.
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05.09.2023 17:00 Ответить
це жарт? чи ви насправді вважаєте, що всюди тільки ідіоти?
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05.09.2023 17:23 Ответить
Пане Кулеба,а що обов*язково зібрати всіх українців саме в Парижі?Тоді вже на Ейфелівій башні.Так цікавіше.І що дадкть вибори?У нас в Україні два Майдани нічого доброго для українців не дали.Один олігарх поставив іншого біля булави.Потім вже вибори-і інший олігарх затвердив того,хто помолодше...
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05.09.2023 17:05 Ответить
тому що консульство тільки в Парижі....
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05.09.2023 17:24 Ответить
Так такими темпами люди які виїхали будуть голосувати на виборах у владу своїх нових країн
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05.09.2023 17:08 Ответить
Цікаво що ті хто виїхав з цього ЗЕленого дурдому повертатись не збираються НІКОЛИ!
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05.09.2023 17:18 Ответить
Стільки народу виїхало з України, що їм страшно що 90 процентів проголосують проти них, і там підробити підписи Коля котлета не зможе як у Надвірній.
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05.09.2023 18:12 Ответить
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