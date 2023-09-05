В Украине невозможно провести выборы во время войны, поскольку миллионы граждан находятся за рубежом, - Кулеба

Миллионы украинцев сейчас находятся за границей, поэтому проведение выборов в Украине во время войны пока невозможно. Этим гражданам нужно предоставить возможность проголосовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины в интервью французскому телеканалу France 5.

"Проблема не в том выиграет президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что сейчас миллионы украинцев находятся за границей, и им надо дать право проголосовать.

"Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы провести выборы", - подчеркнул Кулеба.

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