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увольнение (2508) Донецкая область (7152) Кириленко Павел (622)

​Кабмин согласовал увольнение главы Донецкой ОВА Кириленко и назначение главой Полтавщины Пронина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

кириленко,павло

Кабинет Министров Украины поддержал проект указа Президента Украины о кадровых изменениях в отношении главы Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что правительство согласовало увольнение Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Кандидатуру Филиппа Евгеньевича Пронина согласовали на должность руководителя Полтавской облгосадминистрации.

Павел Кириленко занимал должность главы Донецкой облгосадминистрации с 5 июля 2019 года.

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Напомним, ранее "слуга народа" Арахамия сообщал, что главу Донецкой ОГА Павла Кириленко планируют назначить на должность главы Антимонопольного комитета Украины. Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской.
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05.09.2023 16:25 Ответить
Несколько дней назад в СМИ активно обсуждался факт использования 14 млрд грн. остатков бюджетных средств оккупированных и прифронтовых территорий за 2022 год .Президент обозначил, что эти деньги должны быть максимально направлены на закупку воооружения.
Но руководство оккупированных и прифронтовых регионов тратит эти средства на свое усмотрение. Вот самый свежий пример тендера с одним учасником. Троллейбусное управление Северодонецка закупило коммунальную технику на 38 млн грн.
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/30986598/

Журналистам не составило труда обратиться к экпертам на рынке спецтехники, чтобы выяснить что цена купленной техники была выше рыночной в 2 раза. Например;
Самосвал, даже учитывая большего обьема кузов, его максимальная стоимость 105 000.00$
Машина дорожная комбинированная-максимальная стоимость - 80 000.00$
Машина дорожная комбинированная- цистерна. Стоимость не выше 75 000.00$
Каналопромывочная машина здесь самая дорогая, но опять же будет ли с нее толк, она ничтожно мала... стоимость - 130 000.00$
Итого 600 000.00$. Но никак не 1.1 млн
Наценка выше, чем нашумевшее «у Резникова яйца по 17».
Такая масштабная закупка не могла произойти без ведома областной военной администрации.
Луганская ВЦА и ранее отличалась растратой средств оккупированных территорий в виде закупки техники по завышенной цене . Так например, совсем недавно Лисичанская ВЦА провела тендер, такой же тендер под одного участника с сомнительной репутацией. Речь идет о компании Будшляхмаш.
https://smarttender.biz/ru/publichnye-zakupki-prozorro/30251654/

И в результате, на деньги налогоплательщиков оккупированных территорий закупила автокран с наценкой 50 %. Как видим, это была разминка Луганской ВЦА, перед более глобальной закупкой уже с наценкой 200%.
Руководство ВЦА многострадальной Донецкой области даже опережает Луганскую по бесцеремонному осваиванию бюджетных средств оккупированных и прифронтовых территорий закупки были с наценкой 40 %, но массовыми.
В Донецкой области прошла череда синхронных закупок автокранов через формальные тендеры , опять таки выписанных под одного продавца, и снова Будшляхмаш, который не является производителем автокранов, но для оккупированных прифронтовых территориях является монопольным поставщиком.
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/29698334/
https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/29775423/?utm_medium=Email&utm_source=sendpulse-trigger&utm_campaign=AwardActiveCompetitors&utm_content=ProzorroPurchase&utm_term=Participant
БШМ не раз СМИ упоминали в связи с коррупционными поставками спецтехники по огромным ценам в бюджетные организации.
Учитывая масштабы закупок и потраченные колоссальные средства, это не могло состояться без одобрения руководителя Донецкой ВЦА Павла Кириленко, которого сейчас планируют назначить руководителем Антимонопольного Комитета Украины.
Как же это соотносится с указанием Президента тратить деньги прифронтовых и оккупированных территорий на вооружение и инициативой Главы государства коррупцию прировнять к предательству?
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05.09.2023 16:37 Ответить
не ліжка потрібно переставляти, а повій змінювати.
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05.09.2023 16:52 Ответить
 
 