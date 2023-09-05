​Кабмин согласовал увольнение главы Донецкой ОВА Кириленко и назначение главой Полтавщины Пронина

Кабинет Министров Украины поддержал проект указа Президента Украины о кадровых изменениях в отношении главы Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что правительство согласовало увольнение Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Кандидатуру Филиппа Евгеньевича Пронина согласовали на должность руководителя Полтавской облгосадминистрации.

Павел Кириленко занимал должность главы Донецкой облгосадминистрации с 5 июля 2019 года.

Также смотрите: Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ранее "слуга народа" Арахамия сообщал, что главу Донецкой ОГА Павла Кириленко планируют назначить на должность главы Антимонопольного комитета Украины. Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской.