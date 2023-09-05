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50% россиян выступают за начало переговоров, только 20% согласны, что Россия должна пойти на уступки, – опрос Левада-центра. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пропаганда,росія

Несмотря на то, что 50% респондентов поддерживают начало мирных переговоров между Россией и Украиной, только 20% согласны, что ради мира Россия должна пойти на какие-то уступки.

Об этом говорится в опросе "Левада-центра", сообщает Цензор.НЕТ.

В августе поддержка войны сохранилась лишь на уровне 70% и статистически значимо не изменилась - 38% определенно поддерживают (в июле - 45%), 32% скорее поддерживают (в июле - 30%). Не поддерживают - 21% (в июле - 18%).

50% россиян выступают за начало переговоров, только 20% согласны, что Россия должна пойти на уступки, – опрос Левада-центра 01

Как и в предыдущие месяцы сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий, в августе первых - 50% респондентов (в июле - 51%), а доля вторых - 38% респондентов (в июле - 41%).

50% россиян выступают за начало переговоров, только 20% согласны, что Россия должна пойти на уступки, – опрос Левада-центра 02

Респонденты в основном не готовы к компромиссам, так 20% опрошенных считают, что ради окончания войны и подписания мирного соглашения следует пойти на определенные уступки Украине (и только 5% "вероятно" согласны идти на уступки). Эти настроения достаточно устойчивы.

50% россиян выступают за начало переговоров, только 20% согласны, что Россия должна пойти на уступки, – опрос Левада-центра 03

Преимущественными условиями мирного соглашения опрошенные называют обмен военнопленными (81%) и немедленное прекращение огня между Россией и Украиной (55%). Недопустимы ни при каких обстоятельствах, по мнению респондентов, вступление Украины в НАТО (75%), возвращение ОРЛДО в состав Украины (75%), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Украины (68%). С февраля 2023 года эти представления практически не изменились.

50% россиян выступают за начало переговоров, только 20% согласны, что Россия должна пойти на уступки, – опрос Левада-центра 04

Опрос "Левада-центра" проведен 24-30 августа 2023 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента путем личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.

Также смотрите: Среди россиян увеличивается поддержка переговоров с Украиной после мятежа Пригожина, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+23
Такам чином, більшість росіян підтримують тезу: ми на вас напали, а ви повинні здатися. І ніяких поступок.
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05.09.2023 16:37
+20
Все це вчергове доводить,що кацапи не люди,а біологічне сміття. Прикра помилка цивілізації.
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05.09.2023 16:36
+18
Москалі завжди брешуть.
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05.09.2023 16:36
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Правила форума Совет форумчан
А чего им переживать то? У них жизнь особо не изменилась, только в Европе теперь их не любят.
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05.09.2023 16:34 Ответить
В Європі, як і скрізь, ******* усіх, хто з грошима, а у кацапів гроші є у багатьох. Так що їх там також *******. А скільки нерухомості у росіян в Європі, то українцям і не снилося. Така вона правда життя. З лютого 2022 р життя росіян особливо не змінилися, Захід запровадив нікчемні санкції проти росії, бо боїться за свої інтереси і ринки, бо їх швиденько займає Китай і Індія, схоже на те, що й ці нещасні санкції скоро знімуть, прикриваючи це все турботою про голодних африканців. В політиці так заведено, що найогидніші вчинки завжди ховають за благими намірами. Це дуже печально, що агресивна країна, фашистська країна, країна-порушник усіх норм міжнародного права, країна-вбивця росія спокійно торгує усім своїм барахлом з усім світом і надалі. Ось таку систему безпеки вибудували сильні дядьки цього світу. Крім підтримки військової, вони нам нічого запропонувати не можуть, а ну ще бути біженцями на Заході, тобто дешевою рабсилою
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05.09.2023 17:29 Ответить
Ну поїдьбо по Европі з кацапським паспортом тижбо їздиш з українським мабуть а поміняй на кацапський і покатайся там та людям попоказуй
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05.09.2023 17:43 Ответить
Я цього року пробула в Європі тільки 2 тижні, минулого року взагалі не виїжджала з України, але і цього разу мені було достатньо, щоб побачити купу кацапів, їх кількістю була прикро вражена, навіть на автівках з рос і білорус номерами роз'їжджають. Почувають вони себе достатньо комфортно, не ходять переляканими чи знервованими, а на розслабоні, короче,як туристи на відпочинку., навіть пісеньки свої спокійно слухають в громадських місцях. Я очікувала іншого. До речі, я добре розрізняю, коли говорять російською українці і росіяни, бо у мене півсім'ї російськомовними були.
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06.09.2023 09:25 Ответить
їх і так не любили, але цього не показували, а тепер відкрито висловлюють презирство.
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05.09.2023 17:43 Ответить
Москалі завжди брешуть.
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05.09.2023 16:36 Ответить
Думка пересічного кацапа не цікавить нікого, навіть його самого..
Оці росєйські "опитування" це просто один з елементів психологічної війни, він не має нічого спільного з реальністю а лише показує лише як фюрер хотів би щоб росія виглядала в чужих очах...
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05.09.2023 17:02 Ответить
Все це вчергове доводить,що кацапи не люди,а біологічне сміття. Прикра помилка цивілізації.
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05.09.2023 16:36 Ответить
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05.09.2023 18:43 Ответить
А ви гадаєте заради чого кацап'ят-першокласників одягають у військову форму?
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05.09.2023 16:37 Ответить
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05.09.2023 16:37 Ответить
Такам чином, більшість росіян підтримують тезу: ми на вас напали, а ви повинні здатися. І ніяких поступок.
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05.09.2023 16:37 Ответить
А чому ні? Війна не їх країну руйнує - про які поступки мова? У них життя фактично не змінилося, ракети та дрони кожен день не літають, а якщо літають - то занадто мало, щоб змусити кацапів задуматися про капітуляцію. Єдиний шлях змусити кацапів капітулювати - перенести війну на паРашу, а це неможливо.
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05.09.2023 17:49 Ответить
Нах нам це треба? Сьогодні кацапи Україну ненавидять-завтра будуть любити. В залежності від того,що їм по телевізору розкажуть.
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05.09.2023 16:37 Ответить
Пускай поговорят с теми кого они убили.
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05.09.2023 16:38 Ответить
А наша задача устроить им ету встречу
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05.09.2023 17:18 Ответить
Что значит поступки? Рашка забирается взад к себе и платит 80 лет миллиардные репарации Украине. Плюс каждый день на коленях весь фашистан просит прощение.
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05.09.2023 16:38 Ответить
Маловероятный сценарий, скорее будет война на десятилетия. Тем более зеленскому не выгодно ее прекращение
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05.09.2023 16:40 Ответить
***** стільки не протягне.
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05.09.2023 16:43 Ответить
Он еще в 14 году от рака должен был откинуться. Но почему-то не откинулся. 10 лет уже эти рассказы слышим. скоко ему щас типо 70 ? Байдену вон 80. Так что ***** с его баблом легко еще 10 лет будет топтать этот говенный мир. Да и ***** это не конкретный живой человек, у них это скорее как символ, которого всегда может подменить двойничок-тройничок. А рулит там фсбшная гебня.
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05.09.2023 16:46 Ответить
При современной медицине он может и до ста дожить. Как президент Зимбабве.
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05.09.2023 16:48 Ответить
Я вики чекнул. Родители Путина прожили 88 и 87 лет. Учитывая что Путин живет лучше их большую часть жизни я допускаю что ему можно накинуть не меньше 5-7 лет. Ему 70. Так что вполне возможно что в 2050 году президентом России будет Путин. Если его не свергнут до этого.
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05.09.2023 16:51 Ответить
Ну чего на десятилетия. Выберут Зеленского-2, он снова помирится с Россией они отхватят еще кусок. Два раза уже срабатывало.
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05.09.2023 16:43 Ответить
До якого хера тут Зеленський? Ви взагалі Куку. То може нам піти на вищезазначені вимоги, а через років півтора вони далі полізуть.
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05.09.2023 16:58 Ответить
А буде тут кому те десятиліття такої війни воювати? І яке майбутнє чекає на країну після цього. Така війна це фактично знищення майбутнього держави, чого і домагається *****.
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05.09.2023 19:23 Ответить
Россия без Руси - накося вьікуси
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05.09.2023 16:38 Ответить
Взагалі *****! Нащо мені думка хробаків ?
А я за те, щоб всі вони подохли. Думаю, більшість українців також за це.
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05.09.2023 16:40 Ответить
Тоді лишається вибивати їх силою з нашої землі, щоб не доводилося їм "іти на поступки".
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05.09.2023 16:40 Ответить
А зачем переговоры? Пускай нахрен сваливают с Украины и все. А зубы заговаривать и время затягивать нам не нужно. Но заметте, они с Украины уходить не хотят, а хотят поговорить о оставшемся куске Украины
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05.09.2023 16:41 Ответить
Абсолютно насрати на їхні думки. Еволюція призначила їх до зникнення.
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05.09.2023 16:43 Ответить
коли в тебе відбирають квартиру а поступками та миром називають повернення тобі лише кухні то це все до треба знати про бажання росіян жити у мирі.
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05.09.2023 16:43 Ответить
Нехай вони , дійсно всі здохнуть від якоїсь чуми , та підуть всі до пекла ,
бо кацапи , це срань болотна , яка немає права на життя в цивілізованному світі 😡
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05.09.2023 16:43 Ответить
ПНХ - що перша половина, що друга.
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05.09.2023 16:44 Ответить
зачем опрашивать анти - людей ?
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05.09.2023 16:44 Ответить
Цікаво, а як оте опитування проводилось?? Що за маячня..чи ще грошенят зешобла на офшори через опитування перевело??
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05.09.2023 16:45 Ответить
не зрозуміло, навіщо тягти сюди це гівно, як думки расеянцев?
глибоко похеру, що вони там собі думають.
а тим більше, що раби на мають право думати та щось вирішувати.
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05.09.2023 16:45 Ответить
Все дуже просто: більшість кацапів вважає українців людьми "другого сорту" - такими собі "порченными русскими" - прислугой, каторых нужно примерно наказать и заставить служить Великай Рассии" Мені "обкацаплена " родичка ще в 2014-му заявила: "Вот если- бы "ваши" все на Украине сдались-бы, как в Крыму - жили-бы все мирно - адной страной!" На питання: "А вы нас спросили - "А хотим-ли мы жить с вами одной страной?", отримав відповідь: "А пачему это мы вас должны спрашивать?"
То які "перемовини " можна з такими вести? Тільки такі, коли ми погодимося понести покарання "за сваеволие" і погодимося працювать на "Рассєю" Вони ніколи нас рівними собі не вважали і вважать не збираються! То про що можна перемовляться? Тільки вбивать!
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05.09.2023 16:52 Ответить
Армагеддон, разделение потоков, или как в Библии сказано, отделение зерен от плевел. Они идут по нисходящему, деструктивному пути, чего вы от них хотели услышать? Деструктив в рашке будет только усиливаться, и дойдет до полного разрушения, все разлетится на куски, центробежная сила, чего удивляться?
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05.09.2023 16:53 Ответить
Які, ...ля, "опитування" можуть бути в росії? Де за "гєт войнє" садять на вісім років, а за дитячі антивоєнні малюнки позбавляють батьківських прав,?
Які ідіоти оц т.зв.і новини ще й поширюють....
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05.09.2023 16:54 Ответить
Ну значить цих расіянських уйобків, треба і далі вбивати в Україні, а на окупованих територіях тактика УПА, терор проти колаборантів і понаїхавших, по другій категорії спочатку попередження Уйо на расею, не зрозумів граната у вікно і не важливо мирний не мирний вчитель чи член виборчої дільниці, всім граната у вікно!
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05.09.2023 16:55 Ответить
Тобто всі за путлєра, всі готові здохнути за цяря
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05.09.2023 16:57 Ответить
Так какие могут быть переговоры в таком случае? О чем переговариваться? Украина не собирается отдавать свои территории РФ и не собирается слушать указания РФ по поводу того, куда вступать или не вступать Украине.
РФ же "переговоров" хочет на условиях передачи Украиной своих территорий в РФ (с какого бодуна Украина свои территории должна отдавать?)
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05.09.2023 17:00 Ответить
Якщо Україна буде поступатися вона втратить державність
Не треба було навіть мінські угоди підписувати і лишати кацапам Донбас а просто гнати
Цікаво а хто заборонить Україні вступати в НАТО ? Кацапи ?
З ними взагалі про це говорити не будуть
Столтенберг про це неодноразово говорив що вступ України чи інших країн до НАТО це після війни а значить після звільнення
І Росію не запитають чого вона бажає а чого ні
Бо вступ до НАТО навіть не може обговорюватися
Корупція і війна гальмують вступити в НАТО
Але в конституції України після Януковича визначений шлях до НАТО
Якби не стрибали б кацапи а по іншому неможливо
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05.09.2023 17:04 Ответить
Российского актера Алексея Панина задержали в Эстонии, подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.

«Мужчину отправили на протрезвление, поскольку он в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество, принадлежащее другому учреждению», - заявили в полиции.

По данным анонимного источника издания, Панин стучался в двери к людям, думая, что он находится в отеле, а также бил посуду.

В России Алексей Панин находится в розыске за пост в телеграм-канале после взрыва на Крымском мосту. «Не могу скрыть своей радости от того что, в путинский день рождения, Украина раз**бала Крымский мост", - написал тогда Панин. Следственный комитет начал уголовное дело против него по статье об оправдании терроризма.

После начала войны Панин поддержал Украину и выехал из России. Он не раз заявлял, что не собирается возвращаться в Россию.
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05.09.2023 17:06 Ответить
Рашкованам треба менше паритись із - за ***** і берегти сили на піздець
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05.09.2023 17:07 Ответить
брехня
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05.09.2023 17:10 Ответить
А для чого проводити опитування серед зомбованих тварин?
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05.09.2023 17:14 Ответить
Не нужно вообще обращать внимание на ЛЮБЫЕ цифры из РФ, статистику, опросы и пр.
Всё это в принципе не имеет никакого отношения к реальности.
Поэтому ВСЕ ЛЮБЫЕ обсуждения об этих цифрах аналогичны демагогии "Есть ли жизнь на Марсе?"
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05.09.2023 17:23 Ответить
Да тільки кого це цікавить? Ні ми, ні кацапський уряд їхни забаганки питати не буде.
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05.09.2023 17:46 Ответить
Навіщо нам їхні опитування,ми про кацапів і чути не хочемо!
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05.09.2023 17:51 Ответить
У кацапов нет мозга, за них думает упырь в бункере. Зачем вести такие опросы.
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05.09.2023 17:59 Ответить
Тутлишається лише процитувати безсмертні рядки класика Віктора нашого Бронюка:"на**й ідіть москалі!"
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05.09.2023 18:02 Ответить
Да СРАТЬ на этих рабов , их удел стоять на карачках и лизать жопу карлика. Главное - УДАЧИ и УСПЕХОВ ЗСУ !
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05.09.2023 18:13 Ответить
"Даже если водка будет восемь - все-равно мы пить не бросим...".....
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05.09.2023 18:19 Ответить
Спитайте в них - чий Крим. І про репарації не забудьте спитати.
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05.09.2023 18:24 Ответить
Опрос Левада-центра - это полная фигня. Как сказал один из его работников раньше 80% тем кому звонили - просто отказывались отвечать на вопросы во избежание чего - нибудь неприятного на свою за_дницу, а сейчас - вообще 90% тем кому звонили отказывались отвечать на вопросы, по той же причине.. И эти оставшиеся 10%, естесственно, отвечали так и то что от них желали услышать, тоже во избежание чего - нибудь неприятного на свою за_дницу. За исключением некоторых, очень смелых.. )
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05.09.2023 18:28 Ответить
насрати на роzіян та їх "мнєніє". окупанти повинні бути знищені....
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05.09.2023 18:36 Ответить
Всі ці опитування-туфта. Ніхто нікого не опитує, максимум декілька дзвінків. Як це перевірити? А ні як. Данні беруться із соц.мереж, +- підганяють у потрібну сторону.
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05.09.2023 20:23 Ответить
Все играют в дурака. Перемирие никогда миром не бывает. Полной победы у нас тоже быть не может. Это когда столицу противника оккупируют и устанавливают временное управление с местными. Значит остаётся переговоры с взаимоуступками. Какими с нашей стороны? Говорил ранее. Ясно было какие. Банили и матом крыли. Ну вот потеряли юг, Азовское море, выход в Чёрное море по Днепру, ЗАэс, и ещё кусок почти всего донбалласта. Та и по Харьковской области не мало пока не наше. Что тут не ясного?
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05.09.2023 20:59 Ответить
Надо вспомнить чем "перемирия "с русскими закончилось для Грузий. Для них "перемирия нужны для перегрупировки и время для пополнения армий . Так было в Зимней войне с Финляндией . Как только пройгривают ...... сразу на переговоры-перемирия.
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05.09.2023 21:49 Ответить
Эта Я " Левада " проводила опрос на Рублевке или рядом?.
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05.09.2023 21:41 Ответить
Ну, розкажіть мені, що "ета пуцін вінават, а гражданє ні прі чьом" ! Мало ми їх ще вбили, поки що. Дуже мало...
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05.09.2023 23:31 Ответить
 
 