50% россиян выступают за начало переговоров, только 20% согласны, что Россия должна пойти на уступки, – опрос Левада-центра. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Несмотря на то, что 50% респондентов поддерживают начало мирных переговоров между Россией и Украиной, только 20% согласны, что ради мира Россия должна пойти на какие-то уступки.
Об этом говорится в опросе "Левада-центра", сообщает Цензор.НЕТ.
В августе поддержка войны сохранилась лишь на уровне 70% и статистически значимо не изменилась - 38% определенно поддерживают (в июле - 45%), 32% скорее поддерживают (в июле - 30%). Не поддерживают - 21% (в июле - 18%).
Как и в предыдущие месяцы сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий, в августе первых - 50% респондентов (в июле - 51%), а доля вторых - 38% респондентов (в июле - 41%).
Респонденты в основном не готовы к компромиссам, так 20% опрошенных считают, что ради окончания войны и подписания мирного соглашения следует пойти на определенные уступки Украине (и только 5% "вероятно" согласны идти на уступки). Эти настроения достаточно устойчивы.
Преимущественными условиями мирного соглашения опрошенные называют обмен военнопленными (81%) и немедленное прекращение огня между Россией и Украиной (55%). Недопустимы ни при каких обстоятельствах, по мнению респондентов, вступление Украины в НАТО (75%), возвращение ОРЛДО в состав Украины (75%), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Украины (68%). С февраля 2023 года эти представления практически не изменились.
Опрос "Левада-центра" проведен 24-30 августа 2023 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента путем личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.
Пожалуйста, подождите...
Оці росєйські "опитування" це просто один з елементів психологічної війни, він не має нічого спільного з реальністю а лише показує лише як фюрер хотів би щоб росія виглядала в чужих очах...
А я за те, щоб всі вони подохли. Думаю, більшість українців також за це.
бо кацапи , це срань болотна , яка немає права на життя в цивілізованному світі 😡
глибоко похеру, що вони там собі думають.
а тим більше, що раби на мають право думати та щось вирішувати.
То які "перемовини " можна з такими вести? Тільки такі, коли ми погодимося понести покарання "за сваеволие" і погодимося працювать на "Рассєю" Вони ніколи нас рівними собі не вважали і вважать не збираються! То про що можна перемовляться? Тільки вбивать!
Які ідіоти оц т.зв.і новини ще й поширюють....
РФ же "переговоров" хочет на условиях передачи Украиной своих территорий в РФ (с какого бодуна Украина свои территории должна отдавать?)
Не треба було навіть мінські угоди підписувати і лишати кацапам Донбас а просто гнати
Цікаво а хто заборонить Україні вступати в НАТО ? Кацапи ?
З ними взагалі про це говорити не будуть
Столтенберг про це неодноразово говорив що вступ України чи інших країн до НАТО це після війни а значить після звільнення
І Росію не запитають чого вона бажає а чого ні
Бо вступ до НАТО навіть не може обговорюватися
Корупція і війна гальмують вступити в НАТО
Але в конституції України після Януковича визначений шлях до НАТО
Якби не стрибали б кацапи а по іншому неможливо
«Мужчину отправили на протрезвление, поскольку он в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество, принадлежащее другому учреждению», - заявили в полиции.
По данным анонимного источника издания, Панин стучался в двери к людям, думая, что он находится в отеле, а также бил посуду.
В России Алексей Панин находится в розыске за пост в телеграм-канале после взрыва на Крымском мосту. «Не могу скрыть своей радости от того что, в путинский день рождения, Украина раз**бала Крымский мост", - написал тогда Панин. Следственный комитет начал уголовное дело против него по статье об оправдании терроризма.
После начала войны Панин поддержал Украину и выехал из России. Он не раз заявлял, что не собирается возвращаться в Россию.
Всё это в принципе не имеет никакого отношения к реальности.
Поэтому ВСЕ ЛЮБЫЕ обсуждения об этих цифрах аналогичны демагогии "Есть ли жизнь на Марсе?"