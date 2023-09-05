50% россиян выступают за начало переговоров, только 20% согласны, что Россия должна пойти на уступки, – опрос Левада-центра. ИНФОГРАФИКА

Несмотря на то, что 50% респондентов поддерживают начало мирных переговоров между Россией и Украиной, только 20% согласны, что ради мира Россия должна пойти на какие-то уступки.

Об этом говорится в опросе "Левада-центра", сообщает Цензор.НЕТ.

В августе поддержка войны сохранилась лишь на уровне 70% и статистически значимо не изменилась - 38% определенно поддерживают (в июле - 45%), 32% скорее поддерживают (в июле - 30%). Не поддерживают - 21% (в июле - 18%).

Как и в предыдущие месяцы сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий, в августе первых - 50% респондентов (в июле - 51%), а доля вторых - 38% респондентов (в июле - 41%).

Респонденты в основном не готовы к компромиссам, так 20% опрошенных считают, что ради окончания войны и подписания мирного соглашения следует пойти на определенные уступки Украине (и только 5% "вероятно" согласны идти на уступки). Эти настроения достаточно устойчивы.

Преимущественными условиями мирного соглашения опрошенные называют обмен военнопленными (81%) и немедленное прекращение огня между Россией и Украиной (55%). Недопустимы ни при каких обстоятельствах, по мнению респондентов, вступление Украины в НАТО (75%), возвращение ОРЛДО в состав Украины (75%), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Украины (68%). С февраля 2023 года эти представления практически не изменились.

Опрос "Левада-центра" проведен 24-30 августа 2023 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента путем личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.

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