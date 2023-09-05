РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11004 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
3 772 45
ВТО (458) зерно (997) Евросоюз (15905) Качка (44)

Украина будет судиться с ЕС, если запрет на агроимпорт продлят, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

зерно

Если ЕС продолжит запрет на импорт агропродукции из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию, Украина подаст иск против Евросоюза и стран-членов ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, "системная" угроза государственным интересам "заставляет" Украину довести это дело до ВТО. Качка добавил, однако, что Киев не намерен немедленно принимать меры, учитывая "дух дружбы и солидарности" между Украиной и ЕС.

"С полным уважением и благодарностью к Польше, в случае введения каких-либо запретов после (15 сентября) Украина подаст иск против Польши и ЕС в ВТО", - подчеркнул он.

Качка также заявил, что нет никаких доказательств негативного влияния украинской агропродукции на рынки пяти стран, которые давали основания для запрета.

"Мы получили значительную поддержку в обеспечении лучшего транзита товаров через территорию соседних стран-членов, в частности, Польши и Венгрии. В течение последних двух месяцев мы значительно продвинулись в сотрудничестве с Румынией по транспортировке товаров из Украины", - отметил Качка.

Читайте также: Египет закупил около полумиллиона тонн российской пшеницы по частному государственному соглашению, - Reuters

Отметим, что в мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября. Если запрет не будет продлен, скорее всего каждая из этих стран введет отдельное эмбарго на агропродукцию. О таком намерении уже заявила Венгрия.

Позже комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию до конца 2023 года и предложил предоставить субсидии для украинских экспортеров зерна.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Это такой шаг для вступления в ЕС, о чём поёт Стефанишина???
показать весь комментарий
05.09.2023 17:58
+14
ЄС просить відновити Є-декларування, а вони як обкурені поци подають на них до суду. До такого ще ніхто не докурювався.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:16
+8
А чому б Мінекономіки просто не відправити на війну повним складом, у них і так мізків немає, що їм втрачати
показать весь комментарий
05.09.2023 18:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это такой шаг для вступления в ЕС, о чём поёт Стефанишина???
показать весь комментарий
05.09.2023 17:58 Ответить
ЄС просить відновити Є-декларування, а вони як обкурені поци подають на них до суду. До такого ще ніхто не докурювався.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:16 Ответить
Бог в помощь!
показать весь комментарий
05.09.2023 20:20 Ответить
ЗЄльні зрадники !
Інакше такі падлючі фінти не назвеш.
Ці країни, за виключенням мадярщини, наші найближчі друзі в війні.
Хай зелені кретіни сядуть і порахують скільки Україна буде мати від продажу тих "сємушок" і скільки наші сусіди надали нам військової допомоги.
Баланс буде не на нашу користь.
І це була саме військова допомога і саме негайно, а не через півроку, як допомогають німці чи Штати
КРЕТИНИ!
або зрадники ! 👿
показать весь комментарий
05.09.2023 18:25 Ответить
нам то ЕС на фиг не вср*лось. Нормальные люди оттуда вышли.
А про суд - супер идея.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:55 Ответить
Вам- это тут?
показать весь комментарий
05.09.2023 22:00 Ответить
это здеся 😁
показать весь комментарий
05.09.2023 22:02 Ответить
В смысле- на параше?
показать весь комментарий
05.09.2023 22:15 Ответить
Абсолютно правільно!

Але своїх мародерів теж треба ловити і саджати!
показать весь комментарий
05.09.2023 17:58 Ответить
АФУЄТЬ! Подал в суд на соседа, за то его жена плохо трахалась...
показать весь комментарий
05.09.2023 17:59 Ответить
А чому б Мінекономіки просто не відправити на війну повним складом, у них і так мізків немає, що їм втрачати
показать весь комментарий
05.09.2023 18:07 Ответить
На макітру Качки шолома не підберуть, а на пузо камуфляж з броніком не налізе. Але те, що їх треба повиганяти з розкішних міністерських кабінетів і перевести на польові умови роботи, щоб мізки краще працювали у потрібному для країни напрямі, то це да.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:20 Ответить
на поляків уже подали до суду, бо зброї недодали.
На черзі - ЄС
Днище пробивається щодня.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:08 Ответить
я все більше переконуюсь що ЗЄльоні - невдячні свині


прав був Бен Волес і той поляк, який казав що ми невдячні свині...
але чому ці ЗЄльоні свині макають у гівно всіх українців?
показать весь комментарий
05.09.2023 18:28 Ответить
Хто мильярд доларів в МО украв під виглядом грошових переказів за зброю в лютому 2022 року навіть не шукають. А полякам раз і... судовиій позив, бо довго зброю чекають.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:50 Ответить
Моська хоче погавкати на слона, ну-ну... СОТ завжди захищало інтереси таких як ЄС і США, (бо ними і для них створена), і ніколи таких як Україна.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:14 Ответить
Все вірно. Дорослі дяді створили для себе організацію, щоб були якісь правила і між собою не перегризтися. Хочеш - приєднуйся, не хочеш - ні. Але якщо все-таки "так", то правила є. І "поміж крапельками" не працює.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:27 Ответить
Там дають, Там беруть, Там мозги їпуть.. це по касапськи, а не по європейськи...
показать весь комментарий
05.09.2023 18:20 Ответить
і це тільки початок. зараз кожне бидло, яке ми у законний спосіб собі обрали, почне відкривати свого поганого рота, що вислужитись перед зе!поцем.
держіть голову свіжою, нерви у спокої.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:21 Ответить
Так зражу й на НАТО би подали ... Так , що з гарантією , що нам й зброї йще меньше постачали ...

Це очевидні зрадники -- ось що можно очіквати від того ж гетьманцева , якщо воно було помічником у головного куратора КДБ-ФСБ в Україні сівкокобиловича (тобто - сівковича) ...

Вони йще дострибаються до того , що з фронта прийдуть кілька тисяч на Банкову й змінять владу на більш проукраїнську , бо ця боронить інтереси виключно олігархату й різних мафіозних структур !
показать весь комментарий
05.09.2023 18:21 Ответить
Йдеш до супермаркеу або якогось магазинчику, а там кожного разу ціна нова, ще більша.

ВИ УКРАЇНЦІВ ЗІ СВІТУ ЗЖИВАЄТЕ СВОЇМИ ДУРНУВАТИМИ ЗАБАГАНКАМИ!

Ви зі своїми апетитами вже задовбали, ***** такі го!
показать весь комментарий
05.09.2023 18:25 Ответить
Ціни ростуть?? Куряче філе коштує дешевше ніж до війни.. чи ти досі яйця по 17грн. за штуку рахуєш?
показать весь комментарий
05.09.2023 18:32 Ответить
Я навіть свинину рідко купляю, а вона дуже дорога зараз, 220 або 250 грн за кіло, сало - я не знаю, яка ціна, не купляю, бо знаю, що дуже дороге вже давно. Куряче філе дійсно давно не кпляла також, тому не буду заперечувати, можливо, дешевше. А от копчені грудки коштують дорого, більше 200 грн за кіло, ті, що коли котра упакована окремо, я не пробувала, свинячі вуха за кіло просять 270 грн, По-царські називаються)) Про ковбасні вироби взагалі краще мовчати.

Нічого я не рахую, я й яйця зараз практично не бачу, бо магазинні я не їм, а домашніх практично немає, бо ходять лиси по дворах в людей й душать кур десятками, отака біда. Як бачу домашні, то купляю, 40-50 грн за ДЕСЯТОК! А шо робити? Щось же треба їсти...
показать весь комментарий
05.09.2023 18:41 Ответить
Повір, я працюю з продуктами харчування, ціни виросли, але враховуючи що у нас війна, дивно що ці продукти взагалі є.. не кажучи вже що ціни на них в рази не виросли.. не кажучи про "мивину "
показать весь комментарий
05.09.2023 18:49 Ответить
І свинина також коштує не дорожче ніж до касапської навали..
показать весь комментарий
05.09.2023 18:50 Ответить
Я не знаю, де ви берете ту свинину, але в нас коштувала 150-160 грн за кіло , а зараз така сама свинина коштує вже 220 - 250 грн за кіло.
Я купляю рідко м'ясо, тому якісь лохміття ніколи не беру, а тільки м'якиш, щоб або зварити, або стушкувати, або зробити фарш, фарш ніколи не купляю готовий. Таке в мене правило.

Так що, не треба лукавити, будь ласка)
показать весь комментарий
05.09.2023 19:27 Ответить
Кушайте, зебиратели, не обляпайтесь... Что вы там говорили, вспомните "Хуже не будет"? И что, сейчас ну никак не хуже? Может уже хужеЗЕее?
показать весь комментарий
05.09.2023 18:30 Ответить
А ви кажете, що у Зельоних нема стратегії! Є! Розісратись з усім Заходом.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:34 Ответить
Тобто фсб свою справу робить - пересварить Україну з ЕС .

заради зерна олигархів ? Може я помиляюсь, но це зерновий бизнес тих, хто живе у ЕС
показать весь комментарий
05.09.2023 18:37 Ответить
Головне питання? Що, незалежній державі робити в ЄС? Топографічно, ми і так у центрі. Поляки теж більшість барахла виробляють в китаї. Кадрів з освітою мінімум. В поліклініках сидять одні й ті самі все життя і досі лікують ангіну клізмою. Ай жах, цій країні ні кнут ні шпори не допоможуть.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:38 Ответить
Що робити? Вчитися. Державі саме. А все інше - ну, як карта ляже.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:07 Ответить
Залишилося тільки посваритися із ЄС і залишитися без зброї і грошей. Наймудріше рішення "зеленої" команди для виконання оманських домовленностей.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:38 Ответить
ні які судові позиви не потрібні, поляки готові виплачувати компенсації нашим агровиробникам,- чому б міністру з прем'єром не працювати у цьому напрямку, тільки дурень і неблагодарна людина рубає сук на якому сидить , чи це многоходовка преза і прем'єра що б вигнати наших біженців-заробітчан додому в стойло,- виїхали кращі і вони вже не повернуться працювати за копійки
показать весь комментарий
05.09.2023 18:40 Ответить
Понеслась ***** по кочкам 🤔
показать весь комментарий
05.09.2023 18:53 Ответить
Замість того що б під час війни викорінювати корупцію ,вони зібрались з ЄС судитись то хто вас туди прийме ,чи вступ це імітація ?
показать весь комментарий
05.09.2023 18:59 Ответить
Україна ще не вступила до ЄС а вже права качає більше, ніж Угорщина.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:07 Ответить
"системна" загроза державним інтересам в Україні є "зелена прорашистська система влади" .Більшої шкоди Україні і її народу , її національним інтересам , після рашистських окупантів ,завдають прорашистські "зеленята" ,
показать весь комментарий
05.09.2023 19:16 Ответить
Подайте ще заяву в суд що Польща мало зброї дає. Насеріть прямо під двері.
В нас що, державні агрохолдинги продають зерно і купляють зброю для ЗСУ?
показать весь комментарий
05.09.2023 19:26 Ответить
І що собi той ЄС думає, мало того що грошей і зброї мало дає та ще й до агропродукції придирається.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:30 Ответить
У нас буде ще більше претензій до ЄС коли ми вступим туди.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:42 Ответить
А якщо по-суду виграємо, то що заспіває зрадоботня яка тут верещить?)))
показать весь комментарий
05.09.2023 20:13 Ответить
Пчелы против меда?
показать весь комментарий
05.09.2023 20:21 Ответить
правильно сделали.
Польша решила что может вести себя как кацапье? и венгрию в иск до купы.
По европейским законам, ведут себя как бл*ди - будут ответчать.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:57 Ответить
Хитрожопые евробарыги решили ввести санкции против страны которая прекрывает ихние никчемные жопы от варваров. Пора уже с этим что то делать.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:33 Ответить
 
 