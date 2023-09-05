Украина будет судиться с ЕС, если запрет на агроимпорт продлят, - Минэкономики
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Если ЕС продолжит запрет на импорт агропродукции из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию, Украина подаст иск против Евросоюза и стран-членов ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, "системная" угроза государственным интересам "заставляет" Украину довести это дело до ВТО. Качка добавил, однако, что Киев не намерен немедленно принимать меры, учитывая "дух дружбы и солидарности" между Украиной и ЕС.
"С полным уважением и благодарностью к Польше, в случае введения каких-либо запретов после (15 сентября) Украина подаст иск против Польши и ЕС в ВТО", - подчеркнул он.
Качка также заявил, что нет никаких доказательств негативного влияния украинской агропродукции на рынки пяти стран, которые давали основания для запрета.
"Мы получили значительную поддержку в обеспечении лучшего транзита товаров через территорию соседних стран-членов, в частности, Польши и Венгрии. В течение последних двух месяцев мы значительно продвинулись в сотрудничестве с Румынией по транспортировке товаров из Украины", - отметил Качка.
Отметим, что в мае Европейский Союз разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября. Если запрет не будет продлен, скорее всего каждая из этих стран введет отдельное эмбарго на агропродукцию. О таком намерении уже заявила Венгрия.
Позже комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию до конца 2023 года и предложил предоставить субсидии для украинских экспортеров зерна.
Пожалуйста, подождите...
Інакше такі падлючі фінти не назвеш.
Ці країни, за виключенням мадярщини, наші найближчі друзі в війні.
Хай зелені кретіни сядуть і порахують скільки Україна буде мати від продажу тих "сємушок" і скільки наші сусіди надали нам військової допомоги.
Баланс буде не на нашу користь.
І це була саме військова допомога і саме негайно, а не через півроку, як допомогають німці чи Штати
КРЕТИНИ!
або зрадники ! 👿
А про суд - супер идея.
Але своїх мародерів теж треба ловити і саджати!
На черзі - ЄС
Днище пробивається щодня.
прав був Бен Волес і той поляк, який казав що ми невдячні свині...
але чому ці ЗЄльоні свині макають у гівно всіх українців?
держіть голову свіжою, нерви у спокої.
Це очевидні зрадники -- ось що можно очіквати від того ж гетьманцева , якщо воно було помічником у головного куратора КДБ-ФСБ в Україні сівкокобиловича (тобто - сівковича) ...
Вони йще дострибаються до того , що з фронта прийдуть кілька тисяч на Банкову й змінять владу на більш проукраїнську , бо ця боронить інтереси виключно олігархату й різних мафіозних структур !
ВИ УКРАЇНЦІВ ЗІ СВІТУ ЗЖИВАЄТЕ СВОЇМИ ДУРНУВАТИМИ ЗАБАГАНКАМИ!
Ви зі своїми апетитами вже задовбали, ***** такі го!
Нічого я не рахую, я й яйця зараз практично не бачу, бо магазинні я не їм, а домашніх практично немає, бо ходять лиси по дворах в людей й душать кур десятками, отака біда. Як бачу домашні, то купляю, 40-50 грн за ДЕСЯТОК! А шо робити? Щось же треба їсти...
Я купляю рідко м'ясо, тому якісь лохміття ніколи не беру, а тільки м'якиш, щоб або зварити, або стушкувати, або зробити фарш, фарш ніколи не купляю готовий. Таке в мене правило.
Так що, не треба лукавити, будь ласка)
заради зерна олигархів ? Може я помиляюсь, но це зерновий бизнес тих, хто живе у ЕС
В нас що, державні агрохолдинги продають зерно і купляють зброю для ЗСУ?
Польша решила что может вести себя как кацапье? и венгрию в иск до купы.
По европейским законам, ведут себя как бл*ди - будут ответчать.