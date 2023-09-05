Изъятие военного НДФЛ у громад разрушит систему обороны, - АГУ в обращении к президенту, правительству и Верховной Раде
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Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, обратилась к центральной власти относительно сохранения в государственном бюджете на следующий год "военного" НДФЛ в местных бюджетах и в общей сложности 64% НДФЛ. Изъятие у громад части налога на доходы физических лиц разрушит систему обороны страны, отмечается в обращении.
Об этом сообщается на сайте АГУ, передает Цензор.НЕТ.
"Инициатива об изъятии из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство, которое удивило мир с 24 февраля 2022 года, делит граждан Украины на разные категории, лишает защитников и их семьи гарантированных Конституцией Украины прав, обеспечиваемых местным самоуправлением. Просим сохранить в Государственном бюджете Украины на 2024 год в доходах местных бюджетов "военный" НДФЛ и 64% НДФЛ с заморозкой реверсных изъятий, а также поддержать законопроекты 5995-д и 5960-1, легализующие помощь органов местного самоуправления Объединенным силам Вооруженных сил Украины" - говорится в обращении.
В обращении отмечается, что средства на оборону, предоставляемые органами местного самоуправления военным подразделениям, - это дополнение к централизованному обеспечению, которое является доступным, быстрым, прозрачным и подконтрольным государству.
"Расходы местного самоуправления на безопасность и оборону превышают размер поступлений от "военного" НДФЛ минимум на 77%, ведь это не только помощь силам безопасности и обороны, но и обеспечение ВПЛ, расчистка и восстановление разрушенных взрывами зданий и инфраструктуры, содержание больниц, в том числе" числе наряду с линией фронта, оказание помощи семьям военнослужащих", - отмечают в АГУ.
Чтобы избежать ненадлежащего использования средств, Ассоциация предлагает сформировать целевые защищенные статьи расходов местных бюджетов, сформированные из 70% "военного" НДФЛ, так называемый "бюджет безопасности и обороны" и заморозить реверсные изъятия. Таким образом, "военный" НДФЛ останется мобильным и прозрачным в органах местного самоуправления и продолжит служить нашей совместной Победе, отмечают в АГУ.
Главы общин обратили внимание на Закон Украины 3050-ІХ от 11.04.23, которым Верховная Рада Украины отказалась от уже уплаченных 14 млрд грн. Так что инициатива по изъятию "военного" НДФЛ - это не о поиске средств, а об изменении системы взаимодействия, отмечают в Ассоциации городов Украины.
Ассоциация городов Украины готова подтверждать указанные в обращениях расчеты, базирующиеся на официальных данных 754 общин.
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Києва також стосується
кста, Ви звернули увагу хто підрулює воєнкомами ?
На місцеву владу громади можуть впливати, а от наволоч центральна непідзвітна нікому.
Вони навіть навіть у партнерів та спонсорів крисять як скажені.
Чи Ви з 73?
сквер і тротуар потрібні - але від час війни якось обійдусь
а халімонами хай органи займаються
себто потрібен закон і по закону видавати розписки про вилучення.
розкуркулення. але по закону.
залишати лише захищені статті і витрати на будівництво підземних залізобетонних приміщень, які дозволять заховати під землю все те по чому російськомовні недоноски ї8ошать ракетами та шахедами.
тож, якщо просто забирати джерело грошей то це несправедливо, нічим зеленський не кращий за комісарів що забирали зерно у селян.
хіба є щось мерзотніше, ніж злодій та брехун владі під час війни?
це злодій і брехун що не оголошує воєнний стан.
То еще не ясно, кто больше сумарно ворует по стране, - местные или ОПа.
Претензии и к тем и к тем огромные.
І усьому цьому вище вказаному є тисячі доказів, де місцеві територіальні свинарчуки-злодії за хабарі та відкати ухвалюють на закритих сесіях та роздають сотні гектарів найкращих земель усім, окрім учасників бойових дій, АТО, ООС, або виділяють їм землі у таких хащах та болотах де нечистому надобраніч кажуть...!!!
А до військового збору 1,5%, ця територіальна мразота свинарчуків НЕМАЄ НІЯКОГО ПРАВА ВЗАГАЛІ...!!! Ці кошти "військовий збір" мають цільове державне призначення, а не розкрадання для місцевих територіальних свинарчуків на закопування в сільські стадіони, дороги та майданчики для дітей, через різні підставні ФОПи своїх милих свинарчуківських територіальних родин...!!!