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местное самоуправление (243) налоги (3182) Ассоциация городов Украины (6)

Изъятие военного НДФЛ у громад разрушит систему обороны, - АГУ в обращении к президенту, правительству и Верховной Раде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

аму

Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, обратилась к центральной власти относительно сохранения в государственном бюджете на следующий год "военного" НДФЛ в местных бюджетах и в общей сложности 64% НДФЛ. Изъятие у громад части налога на доходы физических лиц разрушит систему обороны страны, отмечается в обращении.

Об этом сообщается на сайте АГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Инициатива об изъятии из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство, которое удивило мир с 24 февраля 2022 года, делит граждан Украины на разные категории, лишает защитников и их семьи гарантированных Конституцией Украины прав, обеспечиваемых местным самоуправлением. Просим сохранить в Государственном бюджете Украины на 2024 год в доходах местных бюджетов "военный" НДФЛ и 64% НДФЛ с заморозкой реверсных изъятий, а также поддержать законопроекты 5995-д и 5960-1, легализующие помощь органов местного самоуправления Объединенным силам Вооруженных сил Украины" - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что средства на оборону, предоставляемые органами местного самоуправления военным подразделениям, - это дополнение к централизованному обеспечению, которое является доступным, быстрым, прозрачным и подконтрольным государству.

"Расходы местного самоуправления на безопасность и оборону превышают размер поступлений от "военного" НДФЛ минимум на 77%, ведь это не только помощь силам безопасности и обороны, но и обеспечение ВПЛ, расчистка и восстановление разрушенных взрывами зданий и инфраструктуры, содержание больниц, в том числе" числе наряду с линией фронта, оказание помощи семьям военнослужащих", - отмечают в АГУ.

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Чтобы избежать ненадлежащего использования средств, Ассоциация предлагает сформировать целевые защищенные статьи расходов местных бюджетов, сформированные из 70% "военного" НДФЛ, так называемый "бюджет безопасности и обороны" и заморозить реверсные изъятия. Таким образом, "военный" НДФЛ останется мобильным и прозрачным в органах местного самоуправления и продолжит служить нашей совместной Победе, отмечают в АГУ.

Главы общин обратили внимание на Закон Украины 3050-ІХ от 11.04.23, которым Верховная Рада Украины отказалась от уже уплаченных 14 млрд грн. Так что инициатива по изъятию "военного" НДФЛ - это не о поиске средств, а об изменении системы взаимодействия, отмечают в Ассоциации городов Украины.

Ассоциация городов Украины готова подтверждать указанные в обращениях расчеты, базирующиеся на официальных данных 754 общин.

Изъятие военного НДФЛ у громад разрушит систему обороны, - АГУ в обращении к президенту, правительству и Верховной Раде 01
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Топ комментарии
+9
Зелёные перешли на открытый грабеж местного самоуправления. А потом денежки через МО пойдут на офшоры, схема отработана.
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05.09.2023 18:31
+7
а може громадам вже доста ремонтувати тротуари та будувати стадіони ??

Києва також стосується
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05.09.2023 18:19
+6
Децентралізація закінчилася,почалася централізація..
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05.09.2023 18:38
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а може громадам вже доста ремонтувати тротуари та будувати стадіони ??

Києва також стосується
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05.09.2023 18:19 Ответить
Одна громада від іншої дуже сильно відрізняється, не варто так отожнювати.
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05.09.2023 18:21 Ответить
Та не вже? Майже кожне село і кожний райцентр де є надходження з податків військових ремонтує стадіони і купує кондиціонери....
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05.09.2023 18:31 Ответить
Мінфін видав роз'яснення від 15.06.2023 року №05130-14-5/16317, яким придбання допомоги для підрозділів Об'єднаних сил ЗСУ з місцевих бюджетів називає незаконним. Та й Державна аудиторська служба України дає негативні висновки щодо використання коштів громад на оборону.
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05.09.2023 18:46 Ответить
Витрати місцевого самоврядування на безпеку і оборону перевищують розмір надходжень від "військового" ПДФО мінімум на 77%, адже це не тільки допомога силам безпеки й оборони, але й забезпечення ВПО, розчищення й відновлення зруйнованих вибухами будівель й інфраструктури, утримання лікарень, в тому числі поряд з лінією фронту, надання допомоги сім'ям військовослужбовців", - наголошують в АМУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3441600
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05.09.2023 18:26 Ответить
я бачу якими темпами освоюються кошти на ремонтах тротуарів та скверів і це дуже засмучує, не кажучи про стадіони і те що ми не бачимо - а так то все гаразд

кста, Ви звернули увагу хто підрулює воєнкомами ?
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05.09.2023 18:44 Ответить
Я понимаю о чем вы. Но это все нужно делать на уровне центральной власти. Местные советы на основе существующих законов не имеют права тратить деньги на армию, не нарушая закон. Минфин это четко разъяснил. Просто кому-то выгодно перевести стрелки на местные советы. Хотя в большинстве мест этим всем занимаются ВГА, подчиненные напрямую центру. Да и центр тратит на подобные проекты на порядок больше.
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05.09.2023 18:51 Ответить
Ну це зрозуміло, що Вєталіка його партнери вимусили підписати про гроші. Вони вже розкадровку тих грошей намітили від будівництва "самого красивого моста- хвилі", а тут облом.
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05.09.2023 18:31 Ответить
Вважаєте, гроши треба віддати тим, хто чесно і прозоро ... тобто зепокидькам?!
На місцеву владу громади можуть впливати, а от наволоч центральна непідзвітна нікому.
Вони навіть навіть у партнерів та спонсорів крисять як скажені.
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05.09.2023 20:03 Ответить
писав - ремонт тротуарів і скверів вже дістав
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05.09.2023 20:06 Ответить
ПДФО від військових, це непряма подяка громадам, чиї громадяни воюють. Якщо Ви місцеву владу вгамувати не можете, то навіщо її обирали? Та й тротуар чи сквер все ж людям, а Халімони, арахамії та зеленськи - собі виключно.
Чи Ви з 73?
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05.09.2023 20:16 Ответить
я маю вгамовувати? це ж якими засобами ?

сквер і тротуар потрібні - але від час війни якось обійдусь

а халімонами хай органи займаються
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05.09.2023 20:20 Ответить
Це не подяка громадам чиї громадяни воюють, бо ПДФЛ сплачується не по місту реєстрації (проживання) військового, а по місту дислокації частини, що далек не одне і теж.
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05.09.2023 23:14 Ответить
по правильному треба забирати гроші а не їх джерело.

себто потрібен закон і по закону видавати розписки про вилучення.

розкуркулення. але по закону.

залишати лише захищені статті і витрати на будівництво підземних залізобетонних приміщень, які дозволять заховати під землю все те по чому російськомовні недоноски ї8ошать ракетами та шахедами.

тож, якщо просто забирати джерело грошей то це несправедливо, нічим зеленський не кращий за комісарів що забирали зерно у селян.
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05.09.2023 18:22 Ответить
дивне словосполучення "нічим зеленський не кращій".
хіба є щось мерзотніше, ніж злодій та брехун владі під час війни?
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05.09.2023 20:05 Ответить
є.

це злодій і брехун що не оголошує воєнний стан.
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05.09.2023 20:22 Ответить
Інших у нас поки що не було.
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06.09.2023 06:17 Ответить
Доя цього, Зелені це і роблять...
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05.09.2023 18:23 Ответить
Назва статті - наче якийсь ребус..
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05.09.2023 18:24 Ответить
нормальний заголовок. там тільки аму незрозуміле але відразу в тексті є тлумачення.
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05.09.2023 18:26 Ответить
Якщо ти не дуже нормальний, то й не дуже нормальне, для тебе стає нормальним..
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05.09.2023 18:29 Ответить
Зелёные перешли на открытый грабеж местного самоуправления. А потом денежки через МО пойдут на офшоры, схема отработана.
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05.09.2023 18:31 Ответить
Местное самоуправление ворует похлеще ОПы, поедь в Триполье, Обухов под Киевом. Какие-то ремонты и реставрации, которые стоят 200к - делают за 800к (в Триполье райцентр).

То еще не ясно, кто больше сумарно ворует по стране, - местные или ОПа.

Претензии и к тем и к тем огромные.
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05.09.2023 18:57 Ответить
Зелена Опа підриває тил.
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05.09.2023 18:34 Ответить
Децентралізація закінчилася,почалася централізація..
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05.09.2023 18:38 Ответить
Нове джерело поповнення диванів
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05.09.2023 18:54 Ответить
Кому--Державу боронити, кому--оманські домовленості виконувати.
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05.09.2023 18:57 Ответить
Півтора року йде війна на знищення держави. Ніхто не може в державі вирішити елементарне та основне питання як сконцентрувати всі можливі фінансові ресурси на забезпечення ЗСУ та підтримку вояків. Якщо це не провал то як це назвати. Не можуть за такої війни витрачатись ресурси на перекладання плитки і.т.п. це ЗЛОЧИН.
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05.09.2023 19:32 Ответить
памагите! канхфету отбирают!!!))
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05.09.2023 19:40 Ответить
В Україні має бути НЕГАЙНО СКАСОВАНИЙ СВИНАРЧУКІВСЬКИЙ ЗАКОН "ПРО територіальні громади", а по суті (приховану федералізацію), а саме про ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ та розграбування місцевих бюджетів та сільськогосподарських і присадибних земель, та водних плес, свинарчуківськими-злодійськими вилупками територіальних громад разом з їх вдупутатськими родинами в територіальних громадах, котрі узурпували місцеві громади і на свій смак ділять бюджет територіальної громади та роздають сільсько господарські землі, та землі для індивідуального присадибного будівництва, ухваленого фракцією ЄВРОПЕЙСЬКИХ СВИНАРЧУКІВ, разом з ОПЗЖ та іншою злодійською наволоччю у ВР, в котру цілими родинами позаписувалася уся ця вище перечислина мразота територіальних злодіїв в громадах...!!!
І усьому цьому вище вказаному є тисячі доказів, де місцеві територіальні свинарчуки-злодії за хабарі та відкати ухвалюють на закритих сесіях та роздають сотні гектарів найкращих земель усім, окрім учасників бойових дій, АТО, ООС, або виділяють їм землі у таких хащах та болотах де нечистому надобраніч кажуть...!!!

А до військового збору 1,5%, ця територіальна мразота свинарчуків НЕМАЄ НІЯКОГО ПРАВА ВЗАГАЛІ...!!! Ці кошти "військовий збір" мають цільове державне призначення, а не розкрадання для місцевих територіальних свинарчуків на закопування в сільські стадіони, дороги та майданчики для дітей, через різні підставні ФОПи своїх милих свинарчуківських територіальних родин...!!!
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05.09.2023 21:27 Ответить
Функція п'ятої колони якраз полягає в тому, щоб зруйнувати систему оборони країни. Донати народу і бюджети громад частково компенсували і пом'якшували рєзніковський саботаж і мародерство. Тарифами на електроенергію і цінами на пальне ( що призвело ще й до росту цін і послуг ) зелені вдарили по людських донатах ( це я бачу по своїй громаді - кошти необхідні для виконання різних замовлень - авто, тепловізори і т. д., для наших, з громади, воїнів збираємо в два-три рази довше ніж раніше ), а тепер обрізають забезпечення підрозділів і лікування поранених з місцевих бюджетів. ФСБ мабуть вже готує ***** список наших гнид для нагородження.
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05.09.2023 21:43 Ответить
 
 