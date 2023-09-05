Болгария лишила Россию контроля над нефтяным портом Росенец, - министр транспорта Гвоздейков
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Нефтяной порт Росенец возле города Бургас в Болгарии, контролируемый российской компанией "Лукойл", перешел под контроль государственного предприятия.
Об этом сообщил министр транспорта Болгарии Георгий Гвоздейков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на bTV.
Он отметил, что Болгария не будет выплачивать "Лукойлу" никаких компенсаций, ведь концессию прекратили из-за обстоятельств непреодолимой силы, которые касаются санкций против РФ.
"У государства есть возможности, есть опыт, никаких чрезвычайных ситуаций не будет допущено, все в рамках закона", – заверил Гвоздейков.
Он добавил, что "Лукойл" может отстаивать свои права где угодно, но не в Болгарии, поскольку София придерживается европейского законодательства.
Гвоздейков уточнил, что склады, где хранится топливо, принадлежат "Лукойлу" и остаются под его контролем, но государство сможет контролировать, что именно ввозится в порт.
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В Болгарии началась передача портового терминала Росенец от ЛУКОЙЛа под госконтроль.
расположен южнее порта Бургас;является единственным специализированным нефтетерминалом на болгарском побережье Черного моря;
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