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Болгария лишила Россию контроля над нефтяным портом Росенец, - министр транспорта Гвоздейков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

танкер

Нефтяной порт Росенец возле города Бургас в Болгарии, контролируемый российской компанией "Лукойл", перешел под контроль государственного предприятия.

Об этом сообщил министр транспорта Болгарии Георгий Гвоздейков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на bTV.

Он отметил, что Болгария не будет выплачивать "Лукойлу" никаких компенсаций, ведь концессию прекратили из-за обстоятельств непреодолимой силы, которые касаются санкций против РФ.

"У государства есть возможности, есть опыт, никаких чрезвычайных ситуаций не будет допущено, все в рамках закона", – заверил Гвоздейков.

Он добавил, что "Лукойл" может отстаивать свои права где угодно, но не в Болгарии, поскольку София придерживается европейского законодательства.

Гвоздейков уточнил, что склады, где хранится топливо, принадлежат "Лукойлу" и остаются под его контролем, но государство сможет контролировать, что именно ввозится в порт.

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Снова ачєрєдной удар в псіну...
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05.09.2023 18:49 Ответить
і це дуже срйозний удар. тепер болгари спокійно зможуть перейти на азербайджанську, казахську чи арабську нафту.
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05.09.2023 18:53 Ответить
а до цього не могли чи мають один порт на всю країну?
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05.09.2023 19:05 Ответить
Фактически два -Варна и Бургас, но Бургас имеет крупный нефтетерминал, который у кацапни тю-тю.
В Болгарии началась передача портового терминала Росенец от ЛУКОЙЛа под госконтроль.
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05.09.2023 19:38 Ответить
Нефтяной терминал Росенец

расположен южнее порта Бургас;является единственным специализированным нефтетерминалом на болгарском побережье Черного моря;
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05.09.2023 19:49 Ответить
Дякуємо болгарам.
Тихо, без зайвого галасу підтримують Україну. Незважаючи на президента -- симпатика кацапні.
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05.09.2023 18:57 Ответить
Болгаръй в очередной раз восхитились.
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05.09.2023 19:00 Ответить
Мне вообще не понятны такие действия - как можно такие стратегические об'екты давать в концессию частным компаниям, да еще и иностранным?
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05.09.2023 19:39 Ответить
Не прошло и двух лет войны, а болгары уже дали под сраку Лукойлу. Но скажем честно, поздно - это гораздо лучше чем никогда
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05.09.2023 20:53 Ответить
 
 