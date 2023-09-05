В начале российского вторжения у Украины было ресурсов максимум на 2-2,5 месяца активных боев, - Резников
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Самой главной проблемой после 24 февраля 2022 для Украины было оружие. На тот момент ресурсов хватало на 2-2,5 месяца активных боев, после этого армия "физически закончилась бы".
Об этом говорится в отчете Алексея Резникова за 22 месяца работы в должности министра обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"После 24 февраля острейшая проблема, которую пришлось решать, – это оружие. По оценке Генерального штаба, ресурсов Сил обороны должно было хватить на 2-2,5 месяца интенсивных боев. После этого наша армия физически закончилась бы. Мы добывали все, что было возможно и невозможно", - заявил Резников.
По его словам, за 18 месяцев для Сил обороны приобретено, изготовлено по заказу Минобороны и получено в качестве международной технической помощи: более 7 млн артиллерийских снарядов, мин, выстрелов к танкам и РСЗО. Более 4,5 тыс. артиллерийских систем и минометов. Около 3,5 тыс. систем защищающих наше небо – от ПЗРК до Patriot. Более 6,5 тыс. танков, бронетехники и бронемашин. Более 2 тыс. грузовиков. Большое количество стрелкового оружия, радаров, инженерной техники, различных типов ракет, вертолетов, эвакуационных машин и многое другое.
Также подготовку за границей прошли более 70 тысяч украинских воинов. Сейчас украинские пилоты, инженеры и техники овладевают современными западными самолетами.
"По состоянию на сегодняшний день Украина получила физически или в виде обязательств военной помощи на сумму около $100 млрд", - отметил Резников.
"За время каденции мы с командой отработали более 160 официальных международных мероприятий, не считая множества выступлений для разных аудиторий и неформальных контактов", – говорится в сообщении.
Резников подчеркнул, что за полгода не только обеспечили армию, но и создали резерв в 200 тыс. бронежилетов и более 120 тыс. шлемов.
Поставлено более 1,2 млн комплектов зимней формы и 2,5 млн летней и многое другое. "Одним словом - мы выжили как государство и нация. И начали воплощать план нашей победы", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Це тільки при ЗЕбуїні йому влаштував ***** завдяки Ґ+Ґ 56% в парламенті, чим забезпечив моно-більшість і, практично, ручне керування Радою з Банкової, що дозволило цій хрипатій макаці порушувати всі закони та Конституцію з перших днів його ********* каденції.
Такого не було в ЖОДНОГО попереднього президента.
І, якщо ВИ ще не в курсі, то продавали міністри оборони під патронатом прем'єр міністрів. Там були кацапські ставленики, "настоящий пАлковнік"(під Юлькою) і куча різних єханурових.
Але питання стоїть про той час, коли ВЖЕ союзники відверто казали про напад - ЗЕбіли всіх заспокоювали шашликами і "у нас в армії є все і настрій гарний"
Так що фільтруйте що пишите і вчіть "матчасть" - згодиться в майбутньому.
Ви, подонки, завідома руйнували саму ідею збройної відсічі кацапам, бо у вас були(100пудово!) договорняки з ворогом про здачу України взамін на недоторканність бУбАчки і всієї ЗЕшобли!
Були договори через ***** в Ізраїлі до виборів 19-го, потім дивний(насправді ні) Оман з Патрушевим і зміна караула з Богдана на єрмачилу, а потім вже пуйло побачив, що "клієнт созрєл" і війна з можливої стала невідворотньою, бо з таким керівництвом клієнта можна було брати голими руками.
Але не судилось, бо...українці(справжні, не ті, що з паспортами Ізраїлю) були проти і самі стали на захист та самі підтримали свою армію, а не оце чмо в пенсне з яйцями по 17гр. штука.
Дякуємо Єрмак та Баканова за Маріуполь, за південь. Про дурня навіть не хочу згадувати.
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Это цена нашего Верховного Главнокомандующего, которому зеленые до сих пор лижут задницу
А ведь прошло 3 года!!!
А ресурсов на 2 месяца!!!
Пахнет статьей....
То хто не приготувався, Зєля, Дєрьмак, чи вся ваша шайка посіпак?
як раз через 2.5 місяця, підписан закон про лендліз
скільки міністерство попросило зброї по лендлізу?
"По состоянию на сегодняшний день Украина получила физически или в виде обязательств военной помощи на сумму около $100 млрд"
хоч більше похоже на прадву, що багато обіцяно колись в майбутньому
наприклад США надали десь на 20млрд, та 20млрд пообіцяли в майбутньому
НИКТО не имеет НИ МАЛЕЙШЕГО представления, как на самом деле функционирует любое министерство....
По вашему министр с автоматом на шее бегает по базарам и считает яйца в лотках и вообще делает, как левая нога захочет?
Пачитайте, млять, его обязанности:
10. Міністр:
1) очолює Міноборони, здійснює керівництво його діяльністю, військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами безпосередньо та через підпорядкованих йому першого заступника Міністра, заступників Міністра та Головнокомандувача Збройних Сил;
(підпункт 1 пункту 10 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 р. N 1,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.06.2020 р. N 466)
2) визначає пріоритети роботи Міноборони і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил, затверджує плани роботи Міноборони, звіти про їх виконання;
(підпункт 2 пункту 10 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 р. N 1)
21) затверджує плани мобілізаційного розгортання і приведення в готовність Держспецтрансслужби для функціонування в особливий період, що розроблені Держспецтрансслужбою та погоджені з Генеральним штабом Збройних Сил;
(пункт 10 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 737)
3) організовує та контролює виконання в Міноборони Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
4) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міноборони;
5) погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;
6) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міноборони, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
7) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;
8) погоджує структуру Генерального штабу Збройних Сил;
81) погоджує структуру органу управління Держспецтрансслужби;
(пункт 10 доповнено підпунктом 81 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 737)
9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Міноборони;
10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів апарату Міноборони, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
11) формує патронатну службу Міністра;
12) вносить в установленому порядку Президентові України подання про призначення на посаду та звільнення з посади осіб вищого командування Збройних Сил;
(підпункт 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 р. N 1)
121) вносить Президентові України подання про призначення на посаду Головнокомандувача Збройних Сил;
(пункт 10 доповнено підпунктом 121 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.06.2020 р. N 466)
13) укладає контракт про проходження військової служби з особами, які призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання вищого офіцерського складу, а також з особами офіцерського складу, які призначаються і звільняються з посади Міністром;
(підпункт 13 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 р. N 1)
14) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку військовослужбовців;
15) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;
16) нагороджує відзнаками Міноборони, достроково присвоює чергові військові звання військовослужбовцям (до полковника включно) та застосовує інші види заохочення військовослужбовців, державних службовців, працівників Міноборони та Збройних Сил;
17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку військовослужбовців, державних службовців, працівників Міноборони та Збройних Сил до відзначення державними нагородами України, нагородження їх відзнаками Міноборони, застосування інших видів заохочень;
18) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника Міністра, заступників Міністра та державного секретаря Міноборони;
19) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Міноборони, затверджує положення про них (їх статути), здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності;
191) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міноборони, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
(пункт 10 доповнено підпунктом 191 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 23)
20) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у Міноборони і здійснює відповідні антикорупційні заходи;
Каждое утро ему на стол ложится папка с документами к исполнению, он их просматирвает и на каждом пишет - "замминистру Пупкину - исполнению" (всего замминистров ОДИННАДЦАТЬ.)
Каждый замминистра на полученном документе под визой министра пишет "начальнику департамента (из числа подчинённых ему) - к исполнению"
Каждый начальник департамента под визой замминистра ставит свою: "начальнику отдела Икс - исполнению"
Каждый начальник отдела назначает своих подчинённых специалистов для исполнения.