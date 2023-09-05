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В начале российского вторжения у Украины было ресурсов максимум на 2-2,5 месяца активных боев, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Самой главной проблемой после 24 февраля 2022 для Украины было оружие. На тот момент ресурсов хватало на 2-2,5 месяца активных боев, после этого армия "физически закончилась бы".

Об этом говорится в отчете Алексея Резникова за 22 месяца работы в должности министра обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"После 24 февраля острейшая проблема, которую пришлось решать, – это оружие. По оценке Генерального штаба, ресурсов Сил обороны должно было хватить на 2-2,5 месяца интенсивных боев. После этого наша армия физически закончилась бы. Мы добывали все, что было возможно и невозможно", - заявил Резников.

По его словам, за 18 месяцев для Сил обороны приобретено, изготовлено по заказу Минобороны и получено в качестве международной технической помощи: более 7 млн артиллерийских снарядов, мин, выстрелов к танкам и РСЗО. Более 4,5 тыс. артиллерийских систем и минометов. Около 3,5 тыс. систем защищающих наше небо – от ПЗРК до Patriot. Более 6,5 тыс. танков, бронетехники и бронемашин. Более 2 тыс. грузовиков. Большое количество стрелкового оружия, радаров, инженерной техники, различных типов ракет, вертолетов, эвакуационных машин и многое другое.

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Также подготовку за границей прошли более 70 тысяч украинских воинов. Сейчас украинские пилоты, инженеры и техники овладевают современными западными самолетами.

"По состоянию на сегодняшний день Украина получила физически или в виде обязательств военной помощи на сумму около $100 млрд", - отметил Резников.

"За время каденции мы с командой отработали более 160 официальных международных мероприятий, не считая множества выступлений для разных аудиторий и неформальных контактов", – говорится в сообщении.

Резников подчеркнул, что за полгода не только обеспечили армию, но и создали резерв в 200 тыс. бронежилетов и более 120 тыс. шлемов.

Поставлено более 1,2 млн комплектов зимней формы и 2,5 млн летней и многое другое. "Одним словом - мы выжили как государство и нация. И начали воплощать план нашей победы", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+46
Настало время опуительных историй. Благодаря кому имела так мало???
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05.09.2023 19:17
+29
Порошенко був міністром оборони. І прем'єром. Це він за шість днів до 24.02 казав: ...Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги...
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05.09.2023 19:24
+27
С хреновых зелёных дорог по цене немецкого автобана.
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05.09.2023 19:27
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Ти ж почвара не бачив ударного угрупування в Білорусії і виступав проти віділення армії 30 млрд. Це явка з повиною?
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05.09.2023 19:47 Ответить
А Резніков став міністром оборони 24 лютого чи раніше? НА МОЮ ДУМКУ Треба спитати з ВСІХ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ. ( особливий пивіт власнику рук які нічого ее крали).. сотні тисяч смертей на руках президентів - їх пряма відповідальність ( на мою думку але має ввирішити суд бвжано суд лінча а не печерський.) З Кравчука вже спитають без нас.
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05.09.2023 19:48 Ответить
Ти хоч що небудь знаєш про устрій влади в Україні? А така штука, як "парламентсько-президентський устрій" щось каже тобі?
Це тільки при ЗЕбуїні йому влаштував ***** завдяки Ґ+Ґ 56% в парламенті, чим забезпечив моно-більшість і, практично, ручне керування Радою з Банкової, що дозволило цій хрипатій макаці порушувати всі закони та Конституцію з перших днів його ********* каденції.
Такого не було в ЖОДНОГО попереднього президента.
І, якщо ВИ ще не в курсі, то продавали міністри оборони під патронатом прем'єр міністрів. Там були кацапські ставленики, "настоящий пАлковнік"(під Юлькою) і куча різних єханурових.
Але питання стоїть про той час, коли ВЖЕ союзники відверто казали про напад - ЗЕбіли всіх заспокоювали шашликами і "у нас в армії є все і настрій гарний"
Так що фільтруйте що пишите і вчіть "матчасть" - згодиться в майбутньому.
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05.09.2023 20:03 Ответить
Хоч хтось щось нормальне написав. А то тільки й чути про зеленського й порошенка. Не може цей нарід жити без божків. У крові це мабуть.
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05.09.2023 20:05 Ответить
До чого тут "божки"? Тут люди про різницю між лідЕрами та лідОрами (на літеру П). )
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05.09.2023 21:39 Ответить
"ресурсів Сил оборони мало вистачити на 2-2,5 місяця інтенсивних боїв. Після цього наша армія фізично закінчилася б" - так оце, мабуть і була ВАША, ********** задача - фізично закінчити армію України! Бо, коли за місяць до навали Порошенко вимагав збільшити на 50 мільярдів кошти на армію, шо ти, урод в пенсне, відповів - "у армії є все, нічого збільшувати не треба"?
Ви, подонки, завідома руйнували саму ідею збройної відсічі кацапам, бо у вас були(100пудово!) договорняки з ворогом про здачу України взамін на недоторканність бУбАчки і всієї ЗЕшобли!
Були договори через ***** в Ізраїлі до виборів 19-го, потім дивний(насправді ні) Оман з Патрушевим і зміна караула з Богдана на єрмачилу, а потім вже пуйло побачив, що "клієнт созрєл" і війна з можливої стала невідворотньою, бо з таким керівництвом клієнта можна було брати голими руками.
Але не судилось, бо...українці(справжні, не ті, що з паспортами Ізраїлю) були проти і самі стали на захист та самі підтримали свою армію, а не оце чмо в пенсне з яйцями по 17гр. штука.
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05.09.2023 19:50 Ответить
Не за місяць, а за три!
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05.09.2023 22:41 Ответить
Уже тільки такі заяви--це явка з повиною всієї влади---що ви робили три роки???
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05.09.2023 19:59 Ответить
"Люди, не бійтеся, не буде війни. https://novynarnia.com/2021/04/10/reznikov-war/
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05.09.2023 20:02 Ответить
Чо даже до першотравневих шашликів не дотянулі?😮
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05.09.2023 20:15 Ответить
Притомним людям це було зрозуміло ще в 2014р,що повномасштабну війну з москалями ми одні не потягнемо,тому був ,, Мінськ 1-2,,,щоб хоч трохи підтягнути армію,але ні агенти фсб,ні західні бариги цього не могли допустити і стався рік2019,а ось тут і все-фініш...
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05.09.2023 20:24 Ответить
ну, вот был "Минск"-1,-2, а потом Хйло его прекратил, когда захотел и когда ему было выгодно (как он считал). и армию (свою) он действительно подтянул за 8 лет, да. и "три линии обороны" оказывается можно за полгода под обстрелами построить (а за 8 лет "мирной жизни" оказывается - нет, и "стена Яценюка" тоже не фонтан оказалась)
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06.09.2023 00:48 Ответить
А хто це зробив разом??? Хто шашлики жрав 3 роки і Чонгар розміновував?
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05.09.2023 20:33 Ответить
Буданов каже що всі все знали далеко за здалегідь, але ніхто ***** не робив.
Дякуємо Єрмак та Баканова за Маріуполь, за південь. Про дурня навіть не хочу згадувати.
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05.09.2023 20:34 Ответить
Резников? А кто это? А кто уполномочил это частное лицо распространять данные возможно и такие которые не имеют общего доступа?
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05.09.2023 20:35 Ответить
комингаут? Не, ну то, что вы пид...ры, многим итак понятно было в 19-м!
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05.09.2023 20:42 Ответить
Ублюдочный вор, только на куртках, в никуда ушло 30 млн долл. Что он еще там болтает? Тварь думающая о личном кошельке когда в стране война, и на передовой нужно абсолютно все, от перчаток до танков.
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05.09.2023 20:48 Ответить
Ты кто такой? Давай, до свидания!
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05.09.2023 20:51 Ответить
На початку російського вторгнення Україна мала ресурсів максимум на 2-2,5 місяці активних боїв
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это цена нашего Верховного Главнокомандующего, которому зеленые до сих пор лижут задницу
А ведь прошло 3 года!!!
А ресурсов на 2 месяца!!!
Пахнет статьей....
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05.09.2023 21:12 Ответить
***, очкарік *******, тиж казав, що ви готувались до вторгнення!
То хто не приготувався, Зєля, Дєрьмак, чи вся ваша шайка посіпак?
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05.09.2023 21:29 Ответить
Він це сам собі адресує , чи кому?
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05.09.2023 21:40 Ответить
Таке говорити може лише повний бовдур який відповідав безпосередньо разом з президентом за збройні сили та їх забезпечення. Цікаво він це розуміє,що це він так забезпечив разом з Тараном та сонцесяйним. Пишуть адвокат начебто не останній був.
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05.09.2023 21:48 Ответить
"ресурсов хватало на 2-2,5 месяца активных боев",
як раз через 2.5 місяця, підписан закон про лендліз

скільки міністерство попросило зброї по лендлізу?

"По состоянию на сегодняшний день Украина получила физически или в виде обязательств военной помощи на сумму около $100 млрд"

хоч більше похоже на прадву, що багато обіцяно колись в майбутньому

наприклад США надали десь на 20млрд, та 20млрд пообіцяли в майбутньому
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05.09.2023 21:50 Ответить
Себя спалил и главзеба, бо автоматом возникает вопрос. а почему только на 2-2.5 месяца?
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05.09.2023 21:53 Ответить
Йди до біса і все що про тебе будуть памятати це яйця в кілограммах по 17
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05.09.2023 23:13 Ответить
Дивеі речі, стали коїться з Україною та армією, коли керувати Україною стали крамарі. Президент Крамар, міністр оборони крамар, спікер крамар, той що створив президента крамар в квадраті. Єдине, що ці крамарі реально класно вміють то вішати локшину на вуха плебсу, партнерам і при тому ховсім не соромитися , знаючи що всі знають про їх крамарські випендроси, котрі коштували україні сотні тисяч людських життів та зруйнованої еономіки. Ці крамарі мають відповісти перед народом за свої злочини. Максимальним покаранням.
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06.09.2023 00:13 Ответить
за раскрытие точных данных во время войны обычно садят надолго. единственное, что радует, что это все вранье от первого до последнего слова. особенно радует равенство и суммирование "получила физически" и "получила обещания". и рядом новость про Розенблатта с оплаченным ярдом и одним беспилотником за год - обещанного не получились.
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06.09.2023 00:37 Ответить
Боже, какое тотальное невежество...
НИКТО не имеет НИ МАЛЕЙШЕГО представления, как на самом деле функционирует любое министерство....
По вашему министр с автоматом на шее бегает по базарам и считает яйца в лотках и вообще делает, как левая нога захочет?
Пачитайте, млять, его обязанности:

10. Міністр:

1) очолює Міноборони, здійснює керівництво його діяльністю, військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами безпосередньо та через підпорядкованих йому першого заступника Міністра, заступників Міністра та Головнокомандувача Збройних Сил;

(підпункт 1 пункту 10 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 р. N 1,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.06.2020 р. N 466)

2) визначає пріоритети роботи Міноборони і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил, затверджує плани роботи Міноборони, звіти про їх виконання;

(підпункт 2 пункту 10 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 р. N 1)

21) затверджує плани мобілізаційного розгортання і приведення в готовність Держспецтрансслужби для функціонування в особливий період, що розроблені Держспецтрансслужбою та погоджені з Генеральним штабом Збройних Сил;

(пункт 10 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 737)

3) організовує та контролює виконання в Міноборони Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

4) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міноборони;

5) погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;

6) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міноборони, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

7) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

8) погоджує структуру Генерального штабу Збройних Сил;

81) погоджує структуру органу управління Держспецтрансслужби;

(пункт 10 доповнено підпунктом 81 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 737)

9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Міноборони;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів апарату Міноборони, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) формує патронатну службу Міністра;

12) вносить в установленому порядку Президентові України подання про призначення на посаду та звільнення з посади осіб вищого командування Збройних Сил;

(підпункт 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 р. N 1)

121) вносить Президентові України подання про призначення на посаду Головнокомандувача Збройних Сил;

(пункт 10 доповнено підпунктом 121 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.06.2020 р. N 466)

13) укладає контракт про проходження військової служби з особами, які призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання вищого офіцерського складу, а також з особами офіцерського складу, які призначаються і звільняються з посади Міністром;

(підпункт 13 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 р. N 1)

14) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку військовослужбовців;

15) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

16) нагороджує відзнаками Міноборони, достроково присвоює чергові військові звання військовослужбовцям (до полковника включно) та застосовує інші види заохочення військовослужбовців, державних службовців, працівників Міноборони та Збройних Сил;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку військовослужбовців, державних службовців, працівників Міноборони та Збройних Сил до відзначення державними нагородами України, нагородження їх відзнаками Міноборони, застосування інших видів заохочень;

18) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника Міністра, заступників Міністра та державного секретаря Міноборони;

19) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Міноборони, затверджує положення про них (їх статути), здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності;

191) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міноборони, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

(пункт 10 доповнено підпунктом 191 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 23)

20) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у Міноборони і здійснює відповідні антикорупційні заходи;
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06.09.2023 10:43 Ответить
Главная работа министра - распределение обязанностей.
Каждое утро ему на стол ложится папка с документами к исполнению, он их просматирвает и на каждом пишет - "замминистру Пупкину - исполнению" (всего замминистров ОДИННАДЦАТЬ.)
Каждый замминистра на полученном документе под визой министра пишет "начальнику департамента (из числа подчинённых ему) - к исполнению"
Каждый начальник департамента под визой замминистра ставит свою: "начальнику отдела Икс - исполнению"
Каждый начальник отдела назначает своих подчинённых специалистов для исполнения.
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06.09.2023 10:54 Ответить
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