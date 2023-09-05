В течение суток ВСУ отразили наступление россиян на Лиманском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот пятьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В течение суток враг нанес 32 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Удов, Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Карповичи, Бучки Черниговской области, Зноб-Новгородское, Ромашково, Бугор, Ворожба, Веселовка, Поповка Сумской области и Уды, Стрелечье, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Черное Харьковской области.

На Купянском направлении противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Ковалевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Северского и Спорного Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Федоровка Вторая, Тихоновка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Победа, Екатериновка, Веселая Роща Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Новоукраинка, Шахтерское, Урожайное, Федоровка, Шевченко Донецкой области.

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На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Великомихайловка, Никополь, Добрая Надежда Днепропетровской области, Новодаровка, Малиновка, Затишье, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Отрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Солнечное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 склад боеприпасов противника".

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