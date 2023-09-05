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Президент Румынии Иоханнис отрицает информацию о падении "Шахеда" на территории страны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

йоганніс

Президент Румынии Клаус Иоханнис утверждает, что на территории его страны не падали никакие части беспилотников или каких-либо других устройств. Он также выразил обеспокоенность тем, что атаки происходят так близко к Румынии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

"Мы установили полный контроль над нашим национальным пространством, но да, мы обеспокоены, потому что эти атаки происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы", - заявил Иоханнис.

Он добавил, что министр обороны Румынии Ангел Тилвар проинформировал его о недавних российских атаках.

"Могу вам сказать, что ни один беспилотник, никака часть любого устройства не достигла Румынии", – заверил Иоханнис.

Он подчеркнул, что Румыния продолжает внимательно следить за ситуацией, заверив, что страна надежно защищена.

Читайте также: Украина имеет фотодоказательства того, что несколько российских шахедов упали на территории Румынии, - Кулеба

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить фотодоказательства того, что российский шахед упал на территории Румынии.
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Топ комментарии
+26
Якщо то не територія Румунії, де впав безпілотник, то виходить, що то наша, українська територія? То може і стопчики перенести вже можна?
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05.09.2023 19:31
+24
Клаусу Йоганнісу-якщо ховати голову у пісок то обов'язково постраждає власна дупа...
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05.09.2023 19:31
+18
Місце падіння "шахеда" тимчасово виключили із складу Румунії.
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05.09.2023 19:33
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Приказы и ему надо выполнять
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05.09.2023 19:31 Ответить
Клаусу Йоганнісу-якщо ховати голову у пісок то обов'язково постраждає власна дупа...
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05.09.2023 19:31 Ответить
Закрывайте ветку, лучше уже никто не скажет.
Автору - бурные аплодисменты, переходящие в овации.
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05.09.2023 19:35 Ответить
Якщо то не територія Румунії, де впав безпілотник, то виходить, що то наша, українська територія? То може і стопчики перенести вже можна?
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05.09.2023 19:31 Ответить
Все простіше - завтра ранком скажуть що то був український безпілотник. У Польщі те саме було з кацапською ракетою , яка дивним чином за два дні стала залишками української ракети протиповітряної оборони , от тільки надати її для огляду українськими експертами поляки відмовилися ((
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05.09.2023 19:37 Ответить
Місце падіння "шахеда" тимчасово виключили із складу Румунії.
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05.09.2023 19:33 Ответить
Які сміливі..
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05.09.2023 19:33 Ответить
От же сцыкло
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05.09.2023 19:34 Ответить
Якщо то не їх територія то заходимо і захищаємо.
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05.09.2023 19:34 Ответить
якщо зґвалтована мовчить то не було ніякого зґвалтування.
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05.09.2023 19:34 Ответить
Чуть не так---,,значит понравилось,,
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05.09.2023 20:47 Ответить
ну нет , так нет
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05.09.2023 19:39 Ответить
"злякався ******* ссикун"(с) "Гамлет"
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05.09.2023 19:41 Ответить
Еще одна консерва кремля от вздутия ьанки взорвалась... путлер сдает всех своих агентов в дебильном желании просто выжить. Хотя все равно у него рак... Этим и опасен этот маразматик, он вместе с собой на тот свет может попытаться забрать весь мир...
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05.09.2023 19:41 Ответить
І ніхто не допускає думки,що наші мухтари помилились,а шум для того щоб НАТО посварило рашку (інфовійна).
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05.09.2023 19:43 Ответить
То це йому НАТО, чи Пентагон таке нашептав?
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05.09.2023 19:49 Ответить
Ого. Якщо ***** нападе на них, або будь яку країну нато, думаю їп піндець одразу
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05.09.2023 19:50 Ответить
Ссыкло.
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05.09.2023 19:55 Ответить
Еще один поцреот, отписавшийся из Греции. А ты чего ожидал? 5-ю статью НАТО применить?
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05.09.2023 21:11 Ответить
ну на месте путина я б тогда валял бы не стесняясь. Все равно зас*т 5ую статью вспомнить.
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05.09.2023 21:50 Ответить
Шо значит не падали? Со стороны виднее.
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05.09.2023 19:56 Ответить
рідки серуни
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05.09.2023 20:03 Ответить
Написал Сережа из USA....блевать от таких как ты хочется
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05.09.2023 21:06 Ответить
То їхнє діло, нєх#й до них лізти ...
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05.09.2023 20:05 Ответить
Наш йоганіс теж шашлички смажив до останнього 😁
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05.09.2023 20:10 Ответить
ну кто признается когда ему дали подсрачник
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05.09.2023 20:22 Ответить
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05.09.2023 20:25 Ответить
США подтверждают прилет в Румынию и намекают на ракету в Польше
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05.09.2023 20:30 Ответить
десь чув -"Ми будемо захищати кожний дюйм території Нато"...
Тобто прильоти в Польщу чи Румунію то не Нато...ну не пропадати землі - покладіть там прапор України, помідори посадимо.
Цікаво коли прилетить по Німеччині знову, буде знову яхта з любителями чи вже виявлять український підводний човен?
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05.09.2023 20:39 Ответить
Какие же они только ссыкуны.
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05.09.2023 22:45 Ответить
 
 