РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11108 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине
4 343 88
беженцы (1474) опрос (2620) Евросоюз (15905)

49% беженцев из Украины, которые находятся в странах Европы, не хотели бы остаться жить за границей, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

біженці

49% украинцев, переехавших в страны Европы после начала войны, не хотели остаться жить за границей. Даже среди украинцев, переехавших в Европу до вторжения, таких 40%. Почти каждый пятый сомневается в решении возвращаться или оставаться, остальные думают над тем, чтобы остаться на постоянное проживание за границей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг, сообщает Цензор.НЕТ.

На самом деле возможность остаться зависит не только от желаний, а от других обстоятельств: возможностей, наличия работы, разрешения на проживание, возможности учиться детям, изменения личных обстоятельств. Потому нельзя сказать, что именно такое количество наших граждан останется или вернется в Украину.

Среди целей этого исследования было определить факторы, которые это обусловливают.

49% беженцев из Украины, которые находятся в странах Европы, не хотели бы остаться жить за границей, - опрос 01

Регрессионный анализ показал, что, несмотря на то, что опрошенные в абсолютном большинстве оценили услуги в Украине на более высоком уровне, чем в Европе, больше всего на решение возвращаться или оставаться за рубежом влияют другие факторы:

1) Возможности. Прежде всего речь идет о возможности комфортно жить и добиться успеха. Несколько меньше: возможности вести собственный бизнес и найти работу.

2) Образование и доступность жилья. Несмотря на то, что этот фактор менее силен, но все равно значителен.

Незначительное влияние оказывают уровни инфраструктуры, социальной защищенности и защиты прав и свобод.

В то же время высокий уровень бюрократии и налогообложения в Европе оказывает значительно меньшее влияние на эти решения, как и высокий уровень коррупции в Украине.

Читайте также: Зеленский о возвращении беженцев из-за границы: Помимо победы, нужно их желание быть здесь и строить государство

Желание остаться или вернуться связано также с рядом обстоятельств (приведены в порядке от наиболее значимых по результатам регрессионного анализа):

• Доход: для малообеспеченных Украина более привлекательна, для обеспеченных более привлекательна уже Европа. Улучшение уровня доходов после переезда тоже очень сильно влияет на желание остаться в стране пребывания.

• Вера в победу: те, кто не верит в победу, точно хочет остаться; те, кто считают, что победа будет через несколько месяцев, хотят больше домой. Чем дольше будет продолжаться война, тем меньшее желание будет возвращаться.

• Уровень владения языком: те, кто имеет высокий уровень владения языком хотят остаться за границей. Язык – это и адаптация, и возможность работать, иметь доходы, общаться, обучаться. Его отсутствие и необходимость учить (а выучить язык может далеко не каждый, особенно в старшем возрасте) является существенным препятствием, потому что жить без языка – это быть в социальной изоляции и иметь низкий социальный статус и неквалифицированную работу.

• Отношение местных, случаи дискриминации: случаи дискриминации украинцев не способствуют желанию остаться. Отношение местных также определяет динамику: теплое отношение способствует желанию остаться, холодное – нет. Фактор коррупции тоже влияет: те, кто давали взятку или считают, что в стране есть коррупция, больше хотят возвращаться. В общем, чем лучше условия проживания в стране, тем меньше желание возвращаться.

• Пол, возраст, наличие и возраст детей: мужчины гораздо больше ориентированы, чем женщины. Возрастные отличия нелинейны, но и женщины, и мужчины среднего возраста меньше ориентированы на возвращение в Украину, чем самые молодые (16-24) и самые старшие (45-55+). Больше всего хотят вернуться домой самые старшие женщины: вероятно, им труднее адаптироваться, найти работу, выучить язык, расширить свой социальный круг. Возраст детей принципиально не влияет на желание вернуться, украинцы с детьми школьного возраста несколько больше думают о том, чтобы остаться.

• Занятость: больше всего желающих вернуться в Украину среди тех, кто не работает или работает в Украине. Кто нашел работу в Европе, больше сомневаются.

Читайте также: Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев – в нем больше нет потребности

• Частота посещения Украины, регион Украины, время проживания: среди тех, кто ни разу не ездил в Украину с момента переезда, наименьшее количество желающих вернуться. Речь идет прежде всего об украинцах, выехавших с востока и юга страны. Частота путешествий по стране пребывания или по Европе наоборот связана с желанием вернуться: часто путешествующие чаще хотят вернуться. Возможно, те, кто хотят вернуться, воспринимают жизнь за границей сейчас как возможность увидеть страну пока они здесь – сочетание проживания и туризма (успеть посмотреть страну). Продолжительность пребывания влияет линейно: чем дольше человек живет за границей, тем меньше хочет возвращаться в Украину.

• Регион Европы: в Западной и Южной Европе желающих остаться несколько больше, сложно сказать почему так, потому что если брать экономический и социальный уровень – это могла быть Западная и Северная Европа, но если брать климат и благоприятные условия жизни, то это вероятно Южная.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+30
Ольо!!!

Я вважаю, що це потужний успіх ЗЄ. Половина українців більше не хоче жити в Україні.

Але давайте дамо ЗЄ ще один термін. Бо є ще друга половина українців.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:45
+28
Группе "Рейтинг" заплатили хорошую сумму из офиса шапито-95 за "правильный" опрос? Конечно же все уехавшие мечтают жить в стране где шапито ворует в военное время и даже не скрывается.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:39
+28
Суки відкрийте кордони і побачите скільки тут залишится?
показать весь комментарий
05.09.2023 19:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Группе "Рейтинг" заплатили хорошую сумму из офиса шапито-95 за "правильный" опрос? Конечно же все уехавшие мечтают жить в стране где шапито ворует в военное время и даже не скрывается.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:39 Ответить
Я абсолютно не свищу, уважаемый. Назовите страну где ваш ребенок, ознакомимся с минимальной оплатой труда за час, и сопоставим, когда в Украине будут такие же тарифы за вычетом 30%.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:51 Ответить
Понятно, секрет полишинеля, на пустом месте, а возможно и просто брехня. Ну для примера возьмем Чехию, страну ЕС. Минималка - 730 евро в месяц, значит 70% будет 510 евро в мес. Эту зарплату реально ждать в ближайшие 5 лет?
показать весь комментарий
05.09.2023 20:00 Ответить
Я зараз більше на заводі отримую. В Україні. А до війни було десь під 700 євро. Правда працюю зараз не 40 годин а більше. Але в мене навіть вищої освіти немає і я працюю скажем так як спеціаліст хоча себе таким не вважаю. Ну а мінімалку в 500 євро звичайно чекати не треба і через 5 років.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:41 Ответить
У вас есть мозг или только спам в голове? Я жду и надеюсь на победу Украины, и когда я к вам приходил кого-то "освобождать"?
показать весь комментарий
08.09.2023 13:55 Ответить
Много раз это писал и повторю еще раз.
"Я много раз писал что помощь Украине оружием от стран запада, будет во много раз больше, если будет налажена борьба с коррупцией. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки. Поясню, слабые руки, это не про бойца на передовой, это про вора, коррупционера, сидящего на высокой должности и думающего только о личном заработке. Ублюдка резникова видимо не собирались увольнять даже после второго скандала, да видимо США потребовали чтоб его убрали."
показать весь комментарий
08.09.2023 14:03 Ответить
вішаєте на людину ярлики як нацисти на євреїв зірки давида, ******* нацизмом від вас
показать весь комментарий
05.09.2023 20:00 Ответить
У него все просто, если флаг не украинский и пишешь по русски, значит провокатор ху\йла! Других вариантов нет, это аксиома!
показать весь комментарий
05.09.2023 20:06 Ответить
В мене сусід молодий хлопець поїхав в Британію, вивчив мову, знайшов роботу, забрав до себе кохану. І повертатися не збирається. Так що кожному своє.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:56 Ответить
Я в Ирландии например на двух работах сейчас, англ язык только здесь начал учить. Хотя со временем хочу в Болгарию перебраться так как климат и космические цены на жильё +налоги не малые. Но развивать себя дальше в Украине надо иметь железные нервы или быть просто тупым и не видеть гребанный зелёный цырк что сейчас происходит .
показать весь комментарий
05.09.2023 20:27 Ответить
В Україні мінімальна 6700 грн у Польщі підняли до 35000грн якщо порахувати 70% то зрозуміло що ваш син ніколи не повернеться.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:07 Ответить
Ну верхние украинские топ-вакансии ещё вполне могут потягаться с той же Польшей по уровню зарплат, но если брать передовые западные страны типа Германии и Англии, то там наша зарплата скорее будет 5 процентов от их, а не 70
показать весь комментарий
05.09.2023 20:38 Ответить
Ржу-нимагу)) На периферии уровень зарплат меньше средних зарплат в Европе может быть в 10 раз. А им 70% подавай))) Ага, держи карман шире)
показать весь комментарий
05.09.2023 21:36 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/YD3eTZvy-9M 😊
показать весь комментарий
06.09.2023 14:24 Ответить
Так платити немає за що!
Половина "закордонних" українців наплювали на
кожен з нас президент!
кінець епохи бідності!
.....
наплювали навіть на самі дорогі (не плутати з найкращі) дороги, на супер-пупер універ на Випердосі!
наплювали наплювали навіть на міліард 🌲 деревов ЗЄлєнського ! (Грета Тумберг в розпачі)

.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:10 Ответить
А що ви скажете на це...
https://www.youtube.com/shorts/YD3eTZvy-9M
показать весь комментарий
06.09.2023 14:22 Ответить
Многие из беженцев после войны будут "жить на две страны", это обычное дело в США, особенно среди евреев.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:40 Ответить
Треба лише Грін карту дочекатися, а там можна й на дві
показать весь комментарий
05.09.2023 19:56 Ответить
Селям, Максе!
На дві країни жити не буває, бо робота, хата та школа дітей завжди в одній.
Наприклад, кузена дружини живе в Німеччині, має гарні будинок та роботу (бо вона за характером крута арійка😂), а мама та вся рідня в Україні. Звісно, по декілька разів на рік вона в Україні і переймається Батьківщинрю. Але друга генерація вже будуть поляки, німці, італійці... 😕
Українці дуже "пластичні" до асиміляції, нажаль.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/YD3eTZvy-9M
показать весь комментарий
06.09.2023 14:26 Ответить
Залишаться. Не всі, але більшість. Це я по своїх суджу, може воно якось інакше, але навряд.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:42 Ответить
а в якому статусі - біженця
показать весь комментарий
05.09.2023 19:46 Ответить
Чому? Право на проживання, потім громадянство... Шляхів вагон.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:48 Ответить
моим уже предложили остаться на пмж))у нее профессия востребованная и доход хороший.к зиме сдают язык и на работу))
показать весь комментарий
05.09.2023 19:51 Ответить
Європі потрібні молоді та освідченні працівники, а тим більше європейці за культурою та християни
показать весь комментарий
05.09.2023 20:21 Ответить
нормально, а в Україну завезуть азіатів та африканців для мультикультуризму згідно з політикою ЄС - і буде нам щастя👇

Друг человека

@boris0630

"Мы рожаем 5 детей, ты рожаешь 1-2. Через 10-15 лет в этой стране будет больше пакистанцев, чем датчан. Это не Дания, это Пакистан! Мы захватываем вашу страну!

видео

https://twitter.com/i/status/1698919776825770050
показать весь комментарий
05.09.2023 19:42 Ответить
У нас буде їнше щастя : завезуть чеченов, кабарду та осетинів. Це Зеля вже с їншіми вирешить.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:07 Ответить
Як же брешуть тварюки...Заїбали ці підкупні статті.Народ за лохів тримають...
показать весь комментарий
05.09.2023 19:42 Ответить
Суки відкрийте кордони і побачите скільки тут залишится?
показать весь комментарий
05.09.2023 19:44 Ответить
а коли "вибори" проведуть та ще раз себе одноголосно виберуть, то стане ще видніше )
показать весь комментарий
05.09.2023 20:06 Ответить
ну так поэтому и не открывают, думаю не 51% а все 99% ломанутся за границу
показать весь комментарий
05.09.2023 20:40 Ответить
Ольо!!!

Я вважаю, що це потужний успіх ЗЄ. Половина українців більше не хоче жити в Україні.

Але давайте дамо ЗЄ ще один термін. Бо є ще друга половина українців.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:45 Ответить
Перший рік - два , потім меньше, а через 5-7 взагалі буде мало бажаючих повертатись, так влаштована людина- привязується до місця.... але з часом то минає у більшості людей.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:46 Ответить
Буданов пророкує повторення війни, через 10 років

За 10 років виросте нове покоління для війни в обох країнах

в 2021 році - Україна ВВП 200млрд, росія - 1 700 млрд

поки сумніви, що в нас вкладуть багато грошей...
ЕС наприклад дає 50млрд на 2024-2027 роки

Якщо даже готуватись, то з теперішньою єкономікою
за 10 років не зробити достатньо, щоб самим відбитись

треба тільки вступати в НАТО - хоча там гарантії теж не 100%
показать весь комментарий
05.09.2023 21:33 Ответить
А чи є довіра такому опитуванню...??? Звісно марахвонці видають завше бажане за дійсне.. А ось на це, що вони скажуть ??? Яка влади такі і командири.. Сподіваємось, що не усі. На жаль. Шкода військових !!! перегляньте ось це звернення https://www.youtube.com/watch?v=LMNtjaOopKM
показать весь комментарий
05.09.2023 19:46 Ответить
Цікаво на якому місці ми по корупціі аж страшно шукати якщо такий рейтинг є...
показать весь комментарий
05.09.2023 19:46 Ответить
Не брешіть. Хто з цього зеленого "раю" вирвася, назад вже не повернеться. Ні чучелом, ні тушкою.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:46 Ответить
З того ,що бачу я,то з 51%протилежних,деякі країни просто попросять.Інша справа чи підкоряться.Великий відсоток жінок просто нагло пробує вийти заміж.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:50 Ответить
У який спосіб попросять?
показать весь комментарий
05.09.2023 20:11 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2023 20:43 Ответить
Ну швейцарці не приховують,що просто анулюють статус і дадуть час на виїзд.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:08 Ответить
Але перед тим проведуть референдум.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:12 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2023 21:45 Ответить
Перестануть платити гроші, знімуть пільги, вот тоді робіть опитування
показать весь комментарий
05.09.2023 19:59 Ответить
У Польщі нема пільг і гроші не платять
показать весь комментарий
05.09.2023 20:13 Ответить
Ціплят восени рахують ! Осень-це осень 2024 року. Боюсь що біженців від Зелі буде ще більше, ніж від війни.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:59 Ответить
На кого розрахована ця маячня?
показать весь комментарий
05.09.2023 20:00 Ответить
Люди получили золотой билет в жизнь, где уважают их права, а не считают их лохами.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:01 Ответить
а раніше безвіз не вважався золотим білетом?)) чому раніше не їхали?
показать весь комментарий
05.09.2023 20:18 Ответить
Була надія на майбутнє і було що втрачати. Багато біженців через війну втратили усе, а надії на майбутнє в Україні вже немає. Отож, їм просто немає сенсу повертатися.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:22 Ответить
ні, нема ніякої була надія, була ситуація емоційна, нею скористались, але реальність в тому що хто ти..? Не знаючи навіть інгліш, знайшовши там поки молодий якусь роботу яка забезпечує оренду квартири. А далі що?
показать весь комментарий
05.09.2023 20:45 Ответить
Не хотели что-то менять и не знали что можно по другому.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:07 Ответить
Безвіз не надає право ні працювати, ні проживати. Тільки тимчасове, не більше 90 днів, якщо не помиляюсь, перебування на території з туристичною метою.
показать весь комментарий
06.09.2023 00:38 Ответить
вы считаете -что заграница это "золотой билет"? мда....
показать весь комментарий
05.09.2023 21:46 Ответить
Я вообще не понимаю повода для горя. Нужно порадоваться за них.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:02 Ответить
Так! Звісно що вірити треба тільки Марафону Боневтіка та його Шашличним Опитуванням!
показать весь комментарий
05.09.2023 20:04 Ответить
там забули закінчить речення "..., а решта - 51 %, теж й не думають повертатись" )))
показать весь комментарий
05.09.2023 20:09 Ответить
Є проста формула залежності кількості повернувшихся біженців від тривалості війни.
Якщо війна триває до року, то десь 90% біженців повертається з за кордону.
Якщо війна триває до 2 років то повернеться 80%.
Якщо до 3 років то повернеться 70%.
Якщо до 5 років то половина повернеться.
У нас війна, в кращому разі, буде тривати до 3 років.
Значить, в кращому разі повернеться 70%.
І це ще буде добре.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:17 Ответить
Ця формула в Україні не працює.
показать весь комментарий
06.09.2023 00:40 Ответить
Все зависит от доступности жилья. Никто не хочет жить в палатках, спортзалах, общагах и других местах скопления. Если нет проблемы с жильем для семьи - никто и никогда не вернется из более комфортных условий жизни в коррупционное и разрушенное орками болото. Куда возвращаться? В разрушенный Бахмут? В разрушенные села? В утопленные Олешки и Голую Пристань? Где жить? В Херсоне до сих пор нет электричества в Корабеле со времен потопа и питьевой воды - температура в тени была 35 градусов - совсем ******? Это называется- вернуться в Украину и героически подохнуть.

Этот опрос - лабуда и заказуха.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:18 Ответить
ну не все ж их бахмута и херсона? верно?

а про британию и погоду кто б пиз*дел. Постоянные дожди и солнца нет. Так уж пусть лучше 35 и тепленько
показать весь комментарий
05.09.2023 21:48 Ответить
Не пи@ди, если не знаешь - здесь сейчас днем за тридцать, солнце палит так, что за день сгореть можно.

Ты, видимо, не знаешь, что это такое - быть в бетонной многоэтажке, когда в квартире за 33 ночью, без кондера и воды. Околеешь за сутки. В
показать весь комментарий
05.09.2023 22:07 Ответить
именно сейчас -да. И то до субботы. А что было весной, зимой и осенью? сдохнуть можно
так что не пи@ди, если не знаешь.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:10 Ответить
до президенства Зеленського чому не хотіли виїхати назавжди?
показать весь комментарий
05.09.2023 20:21 Ответить
Та що ти свистиш...їхали завжди...до зєліка в Іспанії 300 тисяч вже було...
показать весь комментарий
05.09.2023 22:42 Ответить
Ахах... 50 процентов не хочет возвращаться, даже из тех, кто стал на консульский учёт, а таких единицы. Это успешный успех!!!
показать весь комментарий
05.09.2023 20:21 Ответить
Это так наши власти себя утешают?
показать весь комментарий
05.09.2023 20:34 Ответить
Зрозуміло, що кількість біженців, які повернуться в Україну залежить від розвитку країни, де вони перебувають.
Ясно, що з Канади чи США мало хто повернеться в Україну. Максимум 10-15% повернуться звідти.
З країн західної Європи теж меншість повернеться.
Максимум до 30%.
Це наприклад з таких країн як Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Австрія, ітд.
А от з країн східної Європи ( Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, країни Балтії, ітд.) повернеться більшість біженців.
А з Молдови, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, ітд... повернеться абсолютна більшість біженців.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:41 Ответить
Наші живуть в більшості африканських країн !...в латинській Америці....море. А повертаються лузери і корабельні сосни мажоріків
показать весь комментарий
05.09.2023 22:41 Ответить
Тільки Європа зніме пільги і виплати, 70 % потянуться додому. А зараз можна сидіти і чекати 520 євро щомісяця.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:44 Ответить
Импичмент, плять, всей зРаде вместе с зе, нах...
показать весь комментарий
05.09.2023 20:48 Ответить
Засуньте ці опитування в сраку. Вони не мають ніякого сенсу.
Через рік коли цій війні все одно не буде кінця краю, біженці почнуть думати інакше і вже забудуть що там думали раніше.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:49 Ответить
а можна попросити не повертатись тих, хто голосував за Зелю, Яныка, СДПУ (0) тощо ...
показать весь комментарий
05.09.2023 20:51 Ответить
таких там 80%
показать весь комментарий
05.09.2023 21:03 Ответить
В столиці Шотландії Единбурзі група невідомих напала на українських підлітків. Один із постраждалих отримав ножові поранення. Про це повідомляє BBC, передають Патріоти України.

Нападу зазнали троє хлопців - двоє 13 років і один 15 років. Увечері в неділю до них підійшла група з восьми молодиків у темному одязі і вчинила напад. Один із 13-річних підлітків отримав ножове поранення, інший - рвану рану вуха, 15-річний хлопець отримав удари кулаками.

Поліція стверджує, що напад на трьох українських підлітків носив расовий характер. На чому базуються ці твердження - не уточнюється. Відомо, що напад стався у районі Ніддрі, який має лиху славу осередку молодіжних банд та наркоторговців.
показать весь комментарий
05.09.2023 20:55 Ответить
тоже самое в польше, германии. И это развитые страны.....
показать весь комментарий
05.09.2023 21:49 Ответить
Йде неухильне видавлювання українців з України: як на той світ (солдати на фронті,цивільні під обстрілами),так і за кордон. А в Україні чудово почувають себе пейсоносці,джигіти,цигани,мадяри тощо. Найсмішніше,що першими чкурнули за кордон,скориставшись війною,ті хто під веселе улюлюкання вибрали покритого зе-ленню Бубочку презом...Тепер вони крутять носом і будують плани на життя за бугром,там їх вже потроху розкусили,співчуття ,як до несчасних жерт війни у аборигенів зникає,і любителів веселого Бубочки за кордоном починають потроху пиз......ть....Мені їх чомусь не жалко,а вам,друзі?
показать весь комментарий
05.09.2023 21:01 Ответить
У кого есть нормальное жилье в крупных городах Украины или функционирующий бизнес , те вернутся. Купить жилье в Европе довольно дорого, а встретить старость в сьемном жилье печально. Моя сестра , в 90-х выехала во Францию, давно уже гражданка Франции , менеджер среднего звена , лет 20 выплачивала кредит-ипотеку, небольшой домик в пригороде Парижа.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:11 Ответить
А ведь тема не раскрыта. И в другом месте копать надо. Независимые профсоюзы, почасовая оплата труда, востановаление ПТУ, итд и тп. Не во время войны это решать. Всё упустили давно.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:44 Ответить
Дані опитування зараз не значать нічого, бо як показала практика, є великий % тих хто боїться зазнати тиску, за свій вибір.

Бо була вже одна історія з 2016, коли «вчитель року України» поїхала працювати покоївкою у Великобританії, щоб оплатити лікування свого сина, і на неї накинулися і фейсбуки, і журналюги (г+г і не тільки), з спамом питань «коли ви повернетесь в Цкраїну???», та навіть держслужбовці дозволяли собі образливі коментарі…

І це було до бубочок, хоча зараз намагаються почати подібні атаки в інфопростор.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:53 Ответить
Жена с детьми в Германии. Из 63 беженцев с детьми в этом городке 60 не планируют возвращаться.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:27 Ответить
Знову ******* заказуху печатають. Вже нема шо ?!
показать весь комментарий
05.09.2023 22:33 Ответить
 
 