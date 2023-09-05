49% беженцев из Украины, которые находятся в странах Европы, не хотели бы остаться жить за границей, - опрос

49% украинцев, переехавших в страны Европы после начала войны, не хотели остаться жить за границей. Даже среди украинцев, переехавших в Европу до вторжения, таких 40%. Почти каждый пятый сомневается в решении возвращаться или оставаться, остальные думают над тем, чтобы остаться на постоянное проживание за границей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг, сообщает Цензор.НЕТ.

На самом деле возможность остаться зависит не только от желаний, а от других обстоятельств: возможностей, наличия работы, разрешения на проживание, возможности учиться детям, изменения личных обстоятельств. Потому нельзя сказать, что именно такое количество наших граждан останется или вернется в Украину.

Среди целей этого исследования было определить факторы, которые это обусловливают.

Регрессионный анализ показал, что, несмотря на то, что опрошенные в абсолютном большинстве оценили услуги в Украине на более высоком уровне, чем в Европе, больше всего на решение возвращаться или оставаться за рубежом влияют другие факторы:

1) Возможности. Прежде всего речь идет о возможности комфортно жить и добиться успеха. Несколько меньше: возможности вести собственный бизнес и найти работу.

2) Образование и доступность жилья. Несмотря на то, что этот фактор менее силен, но все равно значителен.

Незначительное влияние оказывают уровни инфраструктуры, социальной защищенности и защиты прав и свобод.

В то же время высокий уровень бюрократии и налогообложения в Европе оказывает значительно меньшее влияние на эти решения, как и высокий уровень коррупции в Украине.

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Желание остаться или вернуться связано также с рядом обстоятельств (приведены в порядке от наиболее значимых по результатам регрессионного анализа):

• Доход: для малообеспеченных Украина более привлекательна, для обеспеченных более привлекательна уже Европа. Улучшение уровня доходов после переезда тоже очень сильно влияет на желание остаться в стране пребывания.

• Вера в победу: те, кто не верит в победу, точно хочет остаться; те, кто считают, что победа будет через несколько месяцев, хотят больше домой. Чем дольше будет продолжаться война, тем меньшее желание будет возвращаться.

• Уровень владения языком: те, кто имеет высокий уровень владения языком хотят остаться за границей. Язык – это и адаптация, и возможность работать, иметь доходы, общаться, обучаться. Его отсутствие и необходимость учить (а выучить язык может далеко не каждый, особенно в старшем возрасте) является существенным препятствием, потому что жить без языка – это быть в социальной изоляции и иметь низкий социальный статус и неквалифицированную работу.

• Отношение местных, случаи дискриминации: случаи дискриминации украинцев не способствуют желанию остаться. Отношение местных также определяет динамику: теплое отношение способствует желанию остаться, холодное – нет. Фактор коррупции тоже влияет: те, кто давали взятку или считают, что в стране есть коррупция, больше хотят возвращаться. В общем, чем лучше условия проживания в стране, тем меньше желание возвращаться.

• Пол, возраст, наличие и возраст детей: мужчины гораздо больше ориентированы, чем женщины. Возрастные отличия нелинейны, но и женщины, и мужчины среднего возраста меньше ориентированы на возвращение в Украину, чем самые молодые (16-24) и самые старшие (45-55+). Больше всего хотят вернуться домой самые старшие женщины: вероятно, им труднее адаптироваться, найти работу, выучить язык, расширить свой социальный круг. Возраст детей принципиально не влияет на желание вернуться, украинцы с детьми школьного возраста несколько больше думают о том, чтобы остаться.

• Занятость: больше всего желающих вернуться в Украину среди тех, кто не работает или работает в Украине. Кто нашел работу в Европе, больше сомневаются.

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• Частота посещения Украины, регион Украины, время проживания: среди тех, кто ни разу не ездил в Украину с момента переезда, наименьшее количество желающих вернуться. Речь идет прежде всего об украинцах, выехавших с востока и юга страны. Частота путешествий по стране пребывания или по Европе наоборот связана с желанием вернуться: часто путешествующие чаще хотят вернуться. Возможно, те, кто хотят вернуться, воспринимают жизнь за границей сейчас как возможность увидеть страну пока они здесь – сочетание проживания и туризма (успеть посмотреть страну). Продолжительность пребывания влияет линейно: чем дольше человек живет за границей, тем меньше хочет возвращаться в Украину.

• Регион Европы: в Западной и Южной Европе желающих остаться несколько больше, сложно сказать почему так, потому что если брать экономический и социальный уровень – это могла быть Западная и Северная Европа, но если брать климат и благоприятные условия жизни, то это вероятно Южная.