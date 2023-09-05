49% беженцев из Украины, которые находятся в странах Европы, не хотели бы остаться жить за границей, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
49% украинцев, переехавших в страны Европы после начала войны, не хотели остаться жить за границей. Даже среди украинцев, переехавших в Европу до вторжения, таких 40%. Почти каждый пятый сомневается в решении возвращаться или оставаться, остальные думают над тем, чтобы остаться на постоянное проживание за границей.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг, сообщает Цензор.НЕТ.
На самом деле возможность остаться зависит не только от желаний, а от других обстоятельств: возможностей, наличия работы, разрешения на проживание, возможности учиться детям, изменения личных обстоятельств. Потому нельзя сказать, что именно такое количество наших граждан останется или вернется в Украину.
Среди целей этого исследования было определить факторы, которые это обусловливают.
Регрессионный анализ показал, что, несмотря на то, что опрошенные в абсолютном большинстве оценили услуги в Украине на более высоком уровне, чем в Европе, больше всего на решение возвращаться или оставаться за рубежом влияют другие факторы:
1) Возможности. Прежде всего речь идет о возможности комфортно жить и добиться успеха. Несколько меньше: возможности вести собственный бизнес и найти работу.
2) Образование и доступность жилья. Несмотря на то, что этот фактор менее силен, но все равно значителен.
Незначительное влияние оказывают уровни инфраструктуры, социальной защищенности и защиты прав и свобод.
В то же время высокий уровень бюрократии и налогообложения в Европе оказывает значительно меньшее влияние на эти решения, как и высокий уровень коррупции в Украине.
Желание остаться или вернуться связано также с рядом обстоятельств (приведены в порядке от наиболее значимых по результатам регрессионного анализа):
• Доход: для малообеспеченных Украина более привлекательна, для обеспеченных более привлекательна уже Европа. Улучшение уровня доходов после переезда тоже очень сильно влияет на желание остаться в стране пребывания.
• Вера в победу: те, кто не верит в победу, точно хочет остаться; те, кто считают, что победа будет через несколько месяцев, хотят больше домой. Чем дольше будет продолжаться война, тем меньшее желание будет возвращаться.
• Уровень владения языком: те, кто имеет высокий уровень владения языком хотят остаться за границей. Язык – это и адаптация, и возможность работать, иметь доходы, общаться, обучаться. Его отсутствие и необходимость учить (а выучить язык может далеко не каждый, особенно в старшем возрасте) является существенным препятствием, потому что жить без языка – это быть в социальной изоляции и иметь низкий социальный статус и неквалифицированную работу.
• Отношение местных, случаи дискриминации: случаи дискриминации украинцев не способствуют желанию остаться. Отношение местных также определяет динамику: теплое отношение способствует желанию остаться, холодное – нет. Фактор коррупции тоже влияет: те, кто давали взятку или считают, что в стране есть коррупция, больше хотят возвращаться. В общем, чем лучше условия проживания в стране, тем меньше желание возвращаться.
• Пол, возраст, наличие и возраст детей: мужчины гораздо больше ориентированы, чем женщины. Возрастные отличия нелинейны, но и женщины, и мужчины среднего возраста меньше ориентированы на возвращение в Украину, чем самые молодые (16-24) и самые старшие (45-55+). Больше всего хотят вернуться домой самые старшие женщины: вероятно, им труднее адаптироваться, найти работу, выучить язык, расширить свой социальный круг. Возраст детей принципиально не влияет на желание вернуться, украинцы с детьми школьного возраста несколько больше думают о том, чтобы остаться.
• Занятость: больше всего желающих вернуться в Украину среди тех, кто не работает или работает в Украине. Кто нашел работу в Европе, больше сомневаются.
• Частота посещения Украины, регион Украины, время проживания: среди тех, кто ни разу не ездил в Украину с момента переезда, наименьшее количество желающих вернуться. Речь идет прежде всего об украинцах, выехавших с востока и юга страны. Частота путешествий по стране пребывания или по Европе наоборот связана с желанием вернуться: часто путешествующие чаще хотят вернуться. Возможно, те, кто хотят вернуться, воспринимают жизнь за границей сейчас как возможность увидеть страну пока они здесь – сочетание проживания и туризма (успеть посмотреть страну). Продолжительность пребывания влияет линейно: чем дольше человек живет за границей, тем меньше хочет возвращаться в Украину.
• Регион Европы: в Западной и Южной Европе желающих остаться несколько больше, сложно сказать почему так, потому что если брать экономический и социальный уровень – это могла быть Западная и Северная Европа, но если брать климат и благоприятные условия жизни, то это вероятно Южная.
Пожалуйста, подождите...
"Я много раз писал что помощь Украине оружием от стран запада, будет во много раз больше, если будет налажена борьба с коррупцией. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки. Поясню, слабые руки, это не про бойца на передовой, это про вора, коррупционера, сидящего на высокой должности и думающего только о личном заработке. Ублюдка резникова видимо не собирались увольнять даже после второго скандала, да видимо США потребовали чтоб его убрали."
Половина "закордонних" українців наплювали на
кожен з нас президент!
кінець епохи бідності!
.....
наплювали навіть на самі дорогі (не плутати з найкращі) дороги, на супер-пупер універ на Випердосі!
наплювали наплювали навіть на міліард 🌲 деревов ЗЄлєнського ! (Грета Тумберг в розпачі)
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https://www.youtube.com/shorts/YD3eTZvy-9M
На дві країни жити не буває, бо робота, хата та школа дітей завжди в одній.
Наприклад, кузена дружини живе в Німеччині, має гарні будинок та роботу (бо вона за характером крута арійка😂), а мама та вся рідня в Україні. Звісно, по декілька разів на рік вона в Україні і переймається Батьківщинрю. Але друга генерація вже будуть поляки, німці, італійці... 😕
Українці дуже "пластичні" до асиміляції, нажаль.
Друг человека
@boris0630
"Мы рожаем 5 детей, ты рожаешь 1-2. Через 10-15 лет в этой стране будет больше пакистанцев, чем датчан. Это не Дания, это Пакистан! Мы захватываем вашу страну!
видео
https://twitter.com/i/status/1698919776825770050
Я вважаю, що це потужний успіх ЗЄ. Половина українців більше не хоче жити в Україні.
Але давайте дамо ЗЄ ще один термін. Бо є ще друга половина українців.
За 10 років виросте нове покоління для війни в обох країнах
в 2021 році - Україна ВВП 200млрд, росія - 1 700 млрд
поки сумніви, що в нас вкладуть багато грошей...
ЕС наприклад дає 50млрд на 2024-2027 роки
Якщо даже готуватись, то з теперішньою єкономікою
за 10 років не зробити достатньо, щоб самим відбитись
треба тільки вступати в НАТО - хоча там гарантії теж не 100%
Якщо війна триває до року, то десь 90% біженців повертається з за кордону.
Якщо війна триває до 2 років то повернеться 80%.
Якщо до 3 років то повернеться 70%.
Якщо до 5 років то половина повернеться.
У нас війна, в кращому разі, буде тривати до 3 років.
Значить, в кращому разі повернеться 70%.
І це ще буде добре.
Этот опрос - лабуда и заказуха.
а про британию и погоду кто б пиз*дел. Постоянные дожди и солнца нет. Так уж пусть лучше 35 и тепленько
Ты, видимо, не знаешь, что это такое - быть в бетонной многоэтажке, когда в квартире за 33 ночью, без кондера и воды. Околеешь за сутки. В
так что не пи@ди, если не знаешь.
Ясно, що з Канади чи США мало хто повернеться в Україну. Максимум 10-15% повернуться звідти.
З країн західної Європи теж меншість повернеться.
Максимум до 30%.
Це наприклад з таких країн як Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Австрія, ітд.
А от з країн східної Європи ( Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, країни Балтії, ітд.) повернеться більшість біженців.
А з Молдови, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, ітд... повернеться абсолютна більшість біженців.
Через рік коли цій війні все одно не буде кінця краю, біженці почнуть думати інакше і вже забудуть що там думали раніше.
Нападу зазнали троє хлопців - двоє 13 років і один 15 років. Увечері в неділю до них підійшла група з восьми молодиків у темному одязі і вчинила напад. Один із 13-річних підлітків отримав ножове поранення, інший - рвану рану вуха, 15-річний хлопець отримав удари кулаками.
Поліція стверджує, що напад на трьох українських підлітків носив расовий характер. На чому базуються ці твердження - не уточнюється. Відомо, що напад стався у районі Ніддрі, який має лиху славу осередку молодіжних банд та наркоторговців.
Бо була вже одна історія з 2016, коли «вчитель року України» поїхала працювати покоївкою у Великобританії, щоб оплатити лікування свого сина, і на неї накинулися і фейсбуки, і журналюги (г+г і не тільки), з спамом питань «коли ви повернетесь в Цкраїну???», та навіть держслужбовці дозволяли собі образливі коментарі…
І це було до бубочок, хоча зараз намагаються почати подібні атаки в інфопростор.