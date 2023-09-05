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COVID-вакцинация в Украине может стать обязательной для медиков и других групп риска

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

вакцина

Вакцинацию против COVID-19 могут сделать обязательной для некоторых категорий граждан, так называемых групп риска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В мире сейчас происходит пересмотр тех рекомендаций, которые касаются проведения вакцинальных сессий. Финальное и окончательное решение относительно того, какой должна быть вакцинация против коронавирусной инфекции - включена (в календари прививок. - Ред.) или рекомендована - должно быть обнародовано на мировом уровне в конце ноября, когда состоится европейское заседание группы по вопросам иммунизации. ...Поэтому надеемся, что после обнародования этих мировых рекомендаций Национальная группа экспертов по иммунизации также может рекомендовать алгоритм включения вакцинации против коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок", - сказал Кузин.

Он уточнил, что в мире уже формализованы определенные группы риска, которые должны проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции: медицинские работники, группы высокого риска, среди которых лица от 60 лет, лица с иммунокомпрометированным состоянием, дети, имеющие тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания.

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По его словам, именно эти группы риска, в случае заболевания коронавирусом, независимо от того, каким штаммом инфицировались, имеют высокий риск тяжелого течения болезни или летального исхода.

Как отметил Кузин, украинцы смогут бесплатно вакцинироваться против COVID-19 до конца 2023 года и в течение 2024 года, за счет сотрудничества с инициативой COVAX, которая подтвердила для Украины доступ к необходимому количеству вакцин в течение всего 2023-2024 годов.

ПЦР-диагностика, по его словам, также будет бесплатной на уровне Центров контроля и профилактики болезней.

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Как сообщил Кузин, в Украине 92 учреждения здравоохранения законтрактованы на пакет оказания медпомощи в чрезвычайных ситуациях и готовы принимать пациентов с коронавирусной болезнью.

Также, по его словам, Украина располагает необходимым оборудованием для секвенирования штаммов вируса SARS-CoV-2, и пока не ожидается, что по территории Украины будут циркулировать другие штаммы, кроме "Омикрона".

Напомним, в Украине начало распространения COVID-19 было зафиксировано 3 марта 2020, когда подтвердился первый случай болезни в Черновецкой области. С 12 марта 2020 года власти ввели карантин, который продолжали несколько раз до 2023 года, при этом внося определенные изменения и ослабление ограничений.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая упразднила статус пандемии COVID-19.

С 1 июля 2023 года правительство отменило карантин, установленный с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировано более 5,5 млн случаев заболевания коронавирусной болезнью.
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Топ комментарии
+17
Бачу що цирк вирішили продовжити і згадали що був колись такий ковід. З тою кількістю населення що перебували під час бомбардувань в бомбосховиськах разом, на цей час напевно всі б повмирали би від нього.
Цікаво що то є тільки в Україні, наприклад в Італії про нього вже давно забули.
До МО України як до корумпованої організації на сьогодні, я б додав ще Міністерство Охорони здоров'я. Зараз всі виробники ліків і вакцин світу зрозуміли що на українцях можел випробувати ВСЕ.
На превеликий жаль.
А чьому?
А тому що немає країни що пілкується за життя українця.
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05.09.2023 20:08
+11
ВР від дибілізму провакцинуйте
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05.09.2023 19:53
+9
Тупорилі долбойоби не знають, як красти гроші. Ця тупа вакцинація не допомагає
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05.09.2023 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Хто така ця ковид??
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05.09.2023 19:50 Ответить
Годівниця-постійно повна! "Куртка Степанова" у курсі!
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05.09.2023 19:56 Ответить
Це все робиться для хабарів. Щоб не забували платити людя в білих халатах.
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05.09.2023 19:52 Ответить
Хабарі там проходять на високому рівні, небожителям. Прочитайте ще раз уважно що каже пан Кузін. ''у світі... бла бла бла... на світовому рівні... бла бла... європейське засідання групи з питань імунізації...

Це хто такі?? Це Аднамон Гебреєсус, корумпований ефійоп? Це СЕФ? Хто вирішує чим ширяти народ України? Гебреєсуси? Хто сказав що усі медпрацівники є ''групою рисику?'' Він проплачений чи неадекват? От 22-х річна медсестра, чи молодий лікар, який в них ризик? Ганьба і дебілізм, тупо так стелитись під ''світові організації'' які в Україні будуть бабло косити і експериментувати на людях, але пану Кузіну це окей... Експерти грьобані на підсосі великої фарми і глобалістів.
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06.09.2023 05:31 Ответить
ВР від дибілізму провакцинуйте
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05.09.2023 19:53 Ответить
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05.09.2023 20:28 Ответить
COVID-вакцинація в Україні може стати обов'язковою для медиків та інших груп ризику Джерело: https://censor.net/ua/n3441621
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05.09.2023 19:54 Ответить
Задовбали вже зі своїм чіпірованієм, ідіть у сраку, кляті рептілоїди.
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05.09.2023 19:54 Ответить
Кончені...😡😡😡
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05.09.2023 19:56 Ответить
Бачу що цирк вирішили продовжити і згадали що був колись такий ковід. З тою кількістю населення що перебували під час бомбардувань в бомбосховиськах разом, на цей час напевно всі б повмирали би від нього.
Цікаво що то є тільки в Україні, наприклад в Італії про нього вже давно забули.
До МО України як до корумпованої організації на сьогодні, я б додав ще Міністерство Охорони здоров'я. Зараз всі виробники ліків і вакцин світу зрозуміли що на українцях можел випробувати ВСЕ.
На превеликий жаль.
А чьому?
А тому що немає країни що пілкується за життя українця.
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05.09.2023 20:08 Ответить
У СЛОВАЧЧІНІ вакцінація обов'язкова для всіх лікарів
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05.09.2023 20:16 Ответить
Давайте глянемо офіційну статистику вакцинувань.

Поточна статистика по вакцинації на 4.09.2023 в Україні
Населення41 130 тис.
Кількість вакци­нованих 15 729 617 38,24 %

Повністю вакци­новано 15 201 112 36,96 %

Бустерна доза 724 557 1,76 %

Додаткова доза 28 024 0,07 %

Всього вакцинацій 31 683 310

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/
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05.09.2023 20:17 Ответить
Чому ж ніхто не робить бустерів? Без них курс вакцинації не повний.Додайте ще сюди куплені ковід сертифікати,тоді навіть 38 відсотків населення не вакциновано.А значить від вакцин і не виробився імунітет,а тільки напевно природним шляхом.Зараз я жодного ковід хворого не зустрічав.
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05.09.2023 20:21 Ответить
Зараз я жодного ковід хворого не зустрічав.
**********
Це тому, що всі хворі на ковід повмирали.
Це тільки підтверджує, наскільки небезпечною є ця хвороба. )))
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05.09.2023 20:51 Ответить
Ковід буде лише там де пфайзер може заробити бабло.
У верхній Вольті про ковід забули, вакциновано 25% і то в основному китайським я так думаю.
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06.09.2023 04:55 Ответить
Тупорилі долбойоби не знають, як красти гроші. Ця тупа вакцинація не допомагає
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05.09.2023 20:26 Ответить
те кто тут возмущается просто не знает, что ковид возвращается. Рост заболеваемости более чем на 60% зафиксирован более чем в 50 странах.... Есть новые штаммы... А осень в нашем полушарии только началась.
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05.09.2023 20:32 Ответить
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05.09.2023 21:00 Ответить
А в мене в обох полушаріях однакова погода.

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05.09.2023 21:02 Ответить
Пофіг. Перехресний імунітет в більшості вже давно. Найгірше буде вакцинованим із прибитою пфайзером імунною системою.
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06.09.2023 04:38 Ответить
Шо
Не всі вакцини спихнули лохам ?
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05.09.2023 20:36 Ответить
Гниди таки хочуть добити народ. Статистику захворюваності і смертності вакцинованих не оприлюднюють.
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05.09.2023 20:54 Ответить
А Ви не помітили, скільки стало ''несподіваних смертей'' серед здорових, молодих чи навіть дуже атлетичних людей? Тут, на Заході, де високий рівень вакцинації. Чому б це??
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06.09.2023 04:52 Ответить
Я тому й написав за статистику, бо окремо рівень смертності вакцинованих не оприлюднюють ніде в світі наскілбки мені відомо, а тому не можливо порівняти з рівнем смертей невакцинованих. Я сам перехворів ковід і можна сказати що ледь помітив, сім'я - всі легко, онуки взагалі без ексцесів. Серед невакцинованих знайомих і родичів лише шість-сім, можливо за когось не знаю, нехай буде 20, людей хворіли важко, а от вакциновані по кілька разів і ковід, не тільки ковід. Для розуміння - в мене тільки в телефоні 684 контакти, добавте знайомих, чиїх номери телефонів мені не потрібні - сусіди по вулиці, продавці, знайомі і колеги моїх дітей і т. д. - це ще пару сотень. Відсоток важко перехворівших можна легко визначити і він абсолютго заперечує необхідність вакцинації, тим більше примусової.
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06.09.2023 13:36 Ответить
Ця куйня ще когось дійсно турбує?
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05.09.2023 21:26 Ответить
З 1 жовтня вступить в силу цей закон.

законопроект № 4142

https://www.rada.gov.ua/news/razom/226430.html
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05.09.2023 22:54 Ответить
Я в шоці, людьми маніпулюють як стадом,
а вони готові на все, заради куска хліба, і дітей своїх вони проведуть добровільно.
І при цьому будуть шукати відмазки своїм діям, виплескуючи всю свою ницість, і жовч на тих хто буде проти цього.
То деж наша сила, і воля УКРАЇНЦІ ?
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05.09.2023 23:15 Ответить
...німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть
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05.09.2023 23:19 Ответить
Постійна імунізація має супроводжуватись підвищенням оплати праці за шкідливість.
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05.09.2023 23:53 Ответить
Мінздоров'я - сволоти на підсосі у Пфайзера. ''вакцинка'' '' захищає'' на три тижні і то лише від важкого перебігу. Ніяк не впливає на передачу віруса, від слова взагалі. При тому може дати міокардит, емболії і купу різних інших ускладнень. Здоровим до 50 років нах не треба. Старшим, лише в групах ризику. Дітям - НІКОЛИ.
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06.09.2023 04:36 Ответить
Особисто знаю до десятка людей з ускладненнями після вакцинки, здебільшого міокардит. Усім гіперактивним агітаторам ''за'' - коліть це гівно собі прямо в мозок.
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06.09.2023 04:48 Ответить
Heil Mengele...Как воз стал лежбищем агентов Китая..Сколько нии болот мацковии разрабатывали эту заразу...
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06.09.2023 07:28 Ответить
 
 