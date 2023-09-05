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Россияне насчитали в Луганской области 1,3 миллиона избирателей, будто не было эвакуации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

выборы,рф,вибори

Захватчики на временно оккупированной части Луганщины "начислили" 1,3 миллиона избирателей, как будто не было эвакуации.

Об этом в телеграм-канале сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне насчитали в Луганской области 1,3 миллиона избирателей, будто люди оттуда и не эвакуировались. "Рисуют" явку, которую им приказывают сверху", - отметил Лысогор.

По его словам, квоту "наблюдателей" среди местных захватчиков заполнить не удалось, потому пришлось завозить с территории РФ.

Чиновник также отметил, что россияне во время так называемых "выборов" возле участков выдают людям паспорта РФ.

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не здивуюсь коли знайдуться не тільки півтора мільйона а й більше
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05.09.2023 19:52 Ответить
"А сколько вам нужно? Нарисую еще."
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05.09.2023 19:54 Ответить
это только наблюдателей а люди потом прийдут
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05.09.2023 19:56 Ответить
Це називається - ми рахуєм куєм куєм..
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05.09.2023 19:57 Ответить
Главное не как голосуют, а как считают
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05.09.2023 20:22 Ответить
Хай в дупу собі те кацапське лайно з курецею засунуть...потвори невиліковні...
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05.09.2023 20:41 Ответить
Да тут некоторые хотят и в Украине по такому же методу выборы провести
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05.09.2023 20:42 Ответить
..любой проголосовавший за вхождение территории Ukrainy в состав болот мацковии,считается военным преступником.И должен быть уничтожен,как колоборант
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06.09.2023 07:22 Ответить
 
 