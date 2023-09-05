"Благодарю министра Резникова за наглядный пример того, как делать не надо", - "слуга народа" Радина

"Слуга народа" и глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина высказалась об увольнении министра обороны Алексея Резникова, отметив, что его деятельность продемонстрировала то, как поступать не надо.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Резников уволен с должности министра обороны.

Некоторые мои коллеги благодарили господина Резникова, в частности за адвокацию предоставления Украине оружия. За эту адвокацию я хочу поблагодарить президента и десятки других людей, в частности пилота Андрея "Джуса" Пильщикова, который совсем немного не дожил до самолетов F-16, в отношении которых он лично убедил многих конгрессменов.

Благодаря уже экс-министру обороны мы узнали, что если мерить яйца в килограммах, то они стоят 17 грн/штука.

Что если на куртке "правильная" бирка, то такую куртку не грех покупать у "турецкой" фирмы племянника вполне украинского чиновника по удивительной цене.

Что "Мавики", без которых эти полтора года войны ежедневно не обходится ни один взвод, это ненужные "свадебные дроны", поэтому их закупают волонтеры, а не министерство. А министерству можно покупать дроны у родственников другого чиновника, даже если эти дроны не могут взлететь.

Что если журналист-расследователь ставит вопрос о коррупции в министерстве, то нужно заключать пари "на слабо" с журналистом, а лучше писать заявление в СБУ или подавать в суд.

Поэтому поблагодарю министра Резникова за наглядный пример того, как делать не надо", - написала Радина.

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Нардеп добавила: "Надеемся, что благодаря новому руководителю Министерства обороны вскоре мы увидим, что создать адекватное прозрачное закупочное агентство - можно; закупать жизненно важные дроны у состоятельных производителей - можно; покупать оружие без "прокладок" - можно.

Голосование за нового главу Минобороны состоится уже очень скоро. Следующий шаг сегодня - боремся за открытость деклараций чиновников".

Напомним, сегодня, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны.

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