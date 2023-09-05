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Резников (1168) Радина (12)

"Благодарю министра Резникова за наглядный пример того, как делать не надо", - "слуга народа" Радина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

радіна

"Слуга народа" и глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина высказалась об увольнении министра обороны Алексея Резникова, отметив, что его деятельность продемонстрировала то, как поступать не надо.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Резников уволен с должности министра обороны.

Некоторые мои коллеги благодарили господина Резникова, в частности за адвокацию предоставления Украине оружия. За эту адвокацию я хочу поблагодарить президента и десятки других людей, в частности пилота Андрея "Джуса" Пильщикова, который совсем немного не дожил до самолетов F-16, в отношении которых он лично убедил многих конгрессменов.

Благодаря уже экс-министру обороны мы узнали, что если мерить яйца в килограммах, то они стоят 17 грн/штука.

Что если на куртке "правильная" бирка, то такую куртку не грех покупать у "турецкой" фирмы племянника вполне украинского чиновника по удивительной цене.

Что "Мавики", без которых эти полтора года войны ежедневно не обходится ни один взвод, это ненужные "свадебные дроны", поэтому их закупают волонтеры, а не министерство. А министерству можно покупать дроны у родственников другого чиновника, даже если эти дроны не могут взлететь.

Что если журналист-расследователь ставит вопрос о коррупции в министерстве, то нужно заключать пари "на слабо" с журналистом, а лучше писать заявление в СБУ или подавать в суд.

Поэтому поблагодарю министра Резникова за наглядный пример того, как делать не надо", - написала Радина.

Читайте также: Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку министра Резникова, - Железняк

Нардеп добавила: "Надеемся, что благодаря новому руководителю Министерства обороны вскоре мы увидим, что создать адекватное прозрачное закупочное агентство - можно; закупать жизненно важные дроны у состоятельных производителей - можно; покупать оружие без "прокладок" - можно.

Голосование за нового главу Минобороны состоится уже очень скоро. Следующий шаг сегодня - боремся за открытость деклараций чиновников".

Напомним, сегодня, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны.

Читайте также: Резников "фактически покрывает одесского военкома с виллой в Испании", - слуга народа Радина заявляет, что министр обороны против декларирования доходов военнослужащими
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Топ комментарии
+28
Начебто вона чи хтось із слуг народу кращий. Усі корупціонери. Усі з одного тісту зроблено.
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05.09.2023 20:11
+16
Соромно бути як міністром, так і нардепкою від зашкварених "Слуг народу" - партії із заслужено від'ємним рейтингом.
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05.09.2023 20:11
+16
Я много раз писал что помощь Украине оружием от стран запада, будет во много раз больше, если будет налажена борьба с коррупцией. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки. Поясню, слабые руки, это не про бойца на передовой, это про вора, коррупционера, сидящего на высокой должности и думающего только о личном заработке. Ублюдка резникова видимо не собирались увольнять даже после второго скандала, да видимо США потребовали чтоб его убрали.
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05.09.2023 20:14
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Присоединяюсь к поздравлению. «На шашлыки,***!»
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05.09.2023 20:10 Ответить
Нахрена в РАДЕ нужен антикоррупционный комитет - комитет НАБЛЮДАТЕЛЕЙ за разгулом коррупции ???
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05.09.2023 23:27 Ответить
Начебто вона чи хтось із слуг народу кращий. Усі корупціонери. Усі з одного тісту зроблено.
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05.09.2023 20:11 Ответить
критикувати всі гаразд...не оправдовую Рєзнікова..але ,ніхто не рветься на посаду..
Згадалось...як хтось, з політиків ляпнув--краще завжди бути в опозиції,бо тоді народ завжди за тебе проголосує..чим і користувалась Тимошенко...здається то з її партії, хтось таке говорив...
Вічний опозиціонер --це постійне місце у Верховній раді
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05.09.2023 20:20 Ответить
Кому ЗеЄрмак пропонував і хто відмовився?
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05.09.2023 21:31 Ответить
А керує ними Зе та ко, які режисують та продукують потрібні заяви у слушний момент квартал у дії
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05.09.2023 20:23 Ответить
Перш за все не потрібно було юриста без військової освіти призначати міністром оборони.
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05.09.2023 20:11 Ответить
міністр оборони у воюючій країні насамперед повинен мати реальний бойовий досвід керівництва бойовими підрозділами не нижче полку, бригади .
Інакше міністр без такого досвіду - чиста профанація та шкода війську
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05.09.2023 20:26 Ответить
лол. Министр обороны вообще не должен быть военным по закону. И правильно.
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05.09.2023 21:25 Ответить
На військовій службі не повинен бути. А військовий бойовий досвід у Міністра оборони воюючої країни - позитивна опція для країни. Деталі пояснювати не буду - самі розумієте такі переваги (про лікування зубів у гінеколога не згадую ).
Нема ніяких проблем звільнитися діючому військовому з військової служби (зокрема стан здоров'я) та бути кандидатом на посаду.
Збережемо час та кошти - призначеному не треба розповідати, що таке військо, як воно влаштовано та що саме йому потрібно для знищення ворога у конкретний момент часу та на конкретних ділянках, кого і як брати до війська, як та ким комплектувати підрозділи, що таке озброєння та які є потреби у ньому та БК, навчання та підготовка військових спеців, забезпечення та організація та ще купа специфічних питань. Лол
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05.09.2023 21:33 Ответить
Ви переплутали дещо. І збиваєте з пантелику довірливий народ.
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05.09.2023 21:37 Ответить
Він не мав бути крадієм !
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05.09.2023 21:53 Ответить
Соромно бути як міністром, так і нардепкою від зашкварених "Слуг народу" - партії із заслужено від'ємним рейтингом.
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05.09.2023 20:11 Ответить
глянь на себя.
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05.09.2023 20:12 Ответить
Я много раз писал что помощь Украине оружием от стран запада, будет во много раз больше, если будет налажена борьба с коррупцией. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки. Поясню, слабые руки, это не про бойца на передовой, это про вора, коррупционера, сидящего на высокой должности и думающего только о личном заработке. Ублюдка резникова видимо не собирались увольнять даже после второго скандала, да видимо США потребовали чтоб его убрали.
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05.09.2023 20:14 Ответить
у сша є ще свіжі спогади про допомогу не менше корумпованому уряду афгана.
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05.09.2023 20:16 Ответить
корупція одна з складових...але не тільки в ній справа.. Справа в міжнародній імпотентності
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05.09.2023 20:24 Ответить
дык если оружие дают "натурой" - его можно использовать только по-назначению, нет? а если не дают - то в чем проблема? как говорится, кто хочет помочь - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.
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06.09.2023 01:21 Ответить
коли б "новий міністєр" був протилежністю яйценосного, то хто б його впер в ще не охоловше міністєрьськоє крісло? чужі там взагалі не ходять, не те що присісти можуть.
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05.09.2023 20:15 Ответить
Зашибись... Надо было назначить журналиста Министром Обороны во время войны? Чтобы понять что так делать нельзя? Может еще какого-то маньяка назначить психологом для консультаций жертвам сексуального насилия чтобы им было комфортно в искренних рассказах о своей беде?
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05.09.2023 20:15 Ответить
Усе простіше - не потрібно було під час війни президентом клоуна обирати .
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05.09.2023 20:35 Ответить
Так хоча б нічого руками не чіпав, але ше й руки у цього покидька липкими виявилися.
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05.09.2023 20:16 Ответить
нагородила звинувачень але парі прийняти відмовилась - зате вона дуже гарна
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05.09.2023 20:17 Ответить
Це мала частина злодійства цього покидька
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05.09.2023 20:32 Ответить
в житті все буває - але доказів поки не видно
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05.09.2023 20:34 Ответить
А з нею ніхто і не пропонував його укладати , майбутній зепосол у Британії пропонував це журналісту- розслідувачу Ткачу .
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05.09.2023 20:37 Ответить
ознайомтеся

https://censor.net/ua/news/3439710/reznikov_gotovyyi_zvilnytys_yakscho_komisiya_jurnalistiv_vyznaye_dostovirnist_rozsliduvannya_tkacha
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05.09.2023 20:48 Ответить
бабы.. А потом чего во власть не пускают.. Плаки-плаки
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05.09.2023 20:18 Ответить
Зеленський зважився на це тільки зараз, оскільки перебуває під тиском як в Україні, так і, насамперед, з боку Вашингтона, щоб щось вдіяти проти корупції у своїй країні. Українській боротьбі проти російських окупантів відхід Резнікова від справ не зашкодить. Військові рішення все одно ухвалює не міністр оборони, а це роблять Зеленський, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та його генерали.
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05.09.2023 20:18 Ответить
назначили значит министра вы, а потом "Кто это сделал"
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05.09.2023 20:20 Ответить
Як то добре працювати в Україні !
Максимум що можуть зробити після того як накрав, то ЗВІЛЬНИТИ!!!

Якби не журналісти "працював" тобто крав би далі !!! Зараз десь поїде щоб бути недоторканим як Таран.
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05.09.2023 20:23 Ответить
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05.09.2023 20:23 Ответить
яйця не винні..вони не круті а всмятку
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05.09.2023 20:26 Ответить
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05.09.2023 20:33 Ответить
Шо за чумова -- іі вже розвиднілось шо до чого а до цієі пори сиділа як миш під віником
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05.09.2023 20:23 Ответить
Хитрый дедушка. Запомнят не его "не наблюдаем признаков вторжения" предательство и саботаж, а яйки по 17 грн. Учитесь, щеглы.
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05.09.2023 20:25 Ответить
Військові, особливо командири бойових підрозділів, добре знають та пам'ятатимуть усі зашквари цього прохіндея, зокрема стосовно підготовки до відбиття повномасштабного вторгнення
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05.09.2023 20:30 Ответить
Ну і що з того що вони пам'ятатимуть? Нагади результати голосування 2019 у частинах ЗСУ ? Утім навіщо - бугаяки у ТЦК і сьогодні розповідають який " падлєц Парашенка " та " єслі би он бил прєзідєнтом в 2022 , м ужє билі би под кацапамі "
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05.09.2023 20:42 Ответить
У разі їхнього допиту компетентними органами дадуть відповідні свідчення. Усе законно - процедура притягнення злочинця до відповідальності визначена КПК, а покази свідків - докази у кримінальному провадженні
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05.09.2023 20:45 Ответить
Хто допитувати буде , той слідчий що Рифмастера посадив , чи той що Марченка у СІЗО засунув , а може той що "риє" на Червінського , чи може ті"компетенті органи" що не можуть літінанта баканова у Полтаві знайти та не бачать корупції у міністерстві оборони ? Зрозумів , мабуть ті компетентні органи що "ліпецкую хвабріку " розслідували три роки та й обіср@ли те чим дзюрять ((
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05.09.2023 22:40 Ответить
Буде кому допитувати. Спеціалістів вистачає. І не тільки «фабрикантів»
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05.09.2023 22:50 Ответить
Ну ну , доживемо - побачимо (( Поки що перед очима одні і ті самі , що за принципом "яка власть - така і масть " "працюють " не у збиток собі ((
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05.09.2023 22:57 Ответить
як все це гидко.замість того. шоб посадити мародера-злодія.на совісті якого багато втрачених життів наших воїнів.його ще й преміювали поїздкою в Ьританію.їдь .дядя.все що накрадено непосильним трудом -легалізовуй. а подають слуги як перемогу .як же -такого хапугу відправили у відставку.всі вони одним г....ом мазані .тху гидота
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05.09.2023 20:36 Ответить
Тобто весь час ця курка нічого не помічала. не звертала уваги на журналістські розслідування, не зробила жодного кроку як голова комітету протидії корупції, щоб зупинити мародера і аж тепер прозріла, але замість ініціювати кримінальне розслідування, вона дякує. ****.
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05.09.2023 20:38 Ответить
Умеров ---те ж тісто Він був в складі переговорників на початку 2022р,--які вже стали на коліна перед рашкою і відмовлялись від НАТО і ЄС. Він з цієї ж кодли--бо інших там не може бути. Особливо українців Да і по професіоналізмі ---він нуль.
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05.09.2023 20:38 Ответить
Зеленский підібрав двох зашкварних міністрів оборони і керівника СБУ,який перетворив спецслужбу на райвідділ ФСБ,а тепер уявіть,як на це дивляться в США і Євросоюзі,коли чують,що вони винні багато зброї і амуніції.
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05.09.2023 20:43 Ответить
Хоть поржем? Ну и как теперь, по-приколу? А теперь они падают ********* когда их военкоматовцы крутят и твари сердобольные публикуют видео о том, как уклонисты ...
Обе эти категории определял бы на призов с отметкой - использовать только на строительных работах, оружия не выдавать!
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06.09.2023 21:27 Ответить
Особливості антикорупційної політики в Україні. Рада послала резнікова, так резніков став послом...цікаво може це зРада?
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05.09.2023 20:46 Ответить
Бомбезна схема:
накрав, накрав - звільнили.
Наступний... і т.д.

... а ви скидайтеся далі по 100 грн хлопцям.
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05.09.2023 20:47 Ответить
Путин вновь вспомнил о еврейском происхождении Зеленского.
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05.09.2023 20:56 Ответить
а что тут такого? ну вспомнил бы путин что первый президент украины- украинец, а вот еврей так это оскорбление?назвать еврея евреем так это оскорбление?
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05.09.2023 21:14 Ответить
А у вигляді ''подяки'' можна йому виписати ''путівку'' до буцигарні років так на 100500?
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05.09.2023 20:57 Ответить
Сколько не перестилай линолиум в сов-больнице---а главрача всё равно кокнуть надо!
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05.09.2023 21:08 Ответить
таким як Радіна ,у свій час народ України теж подякує,за нинішнє антиукраїнське голосування у ВЗРаді
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05.09.2023 21:34 Ответить
І ніхто з дописувачів не подякував цій сміливій та принциповій депутатці за її чітку та іронічну позицію. Не промовчала, не прогнулась - таких мало.
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05.09.2023 22:09 Ответить
Здається мені, що як би резніков відмовився ставити підпис під скандальними контрактами, у міністра оборони вже давно було інше прізвище.
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05.09.2023 22:43 Ответить
В дуальному світі все та всі діляться на "треба та не треба", хтось вчиться, хтось "на шару", потім одні йдуть йдуть до омріяних вищих світів, а інші в джунглі підбирати "шару". Так завжди було, є й буде, бо це світ зрощення ЛЮДИНИ. АРХ М
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06.09.2023 05:16 Ответить
Про те, що буде війна між Росією та Україною та того, хто її розпочне(Путіна). я знав десь в році 76-му, і не тільки я один, а багато ЛЮДЕЙ, бо про це говорить ЗАКОН БОГА(написано в часі=відкрита часом книга). Я мав бігти до КПСС, що не має БОГА(та ЗАКОНУ=ЗЛОЧИННА ОРГАНІЗАЦІЯ) чи до ваших царів? Я не сповідую дурку, щоб йти до неї, та самогубство, тож жуйте, що маєте, бо це хліб ПО ВАШІЙ ВІРІ(мого тут немає нічого). АРХ М
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06.09.2023 05:27 Ответить
Боротьба з корупцією в Україні закінчується жартами про подяку в стилі 95-го кварталу. В той час як Президент країни, що є найбільшим нашим другом, прямо заявляє про корупцію, яка заважає передачі нам зброї, головному виновнику готують тепленьке місце посла держави. Таке воно лице ******** України в очах всьго світу
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06.09.2023 08:02 Ответить
Говорящая пустота...
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06.09.2023 10:30 Ответить
 
 