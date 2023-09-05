Кулеба о переговорах с Путиным: "Он не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, нет смысла вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку даже если он даст слово, нет уверенности, что он его сдержит.
Такое мнение он высказал в интервью NHK, сообщает Цензор.НЕТ.
"Он не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться. Если вы считаете, что вы успешно договорились с ним, то вы подвергаете себя опасности нападения с его стороны", – отметил Кулеба.
По его мнению, чем успешнее будет Украина на поле боя, тем больше Россия будет готова к переговорам. Однако он добавил, что не видит возможности для переговоров в ближайшей перспективе.
"Если мы хотим существовать как нация, если мы хотим выжить, мы должны победить, чего бы это ни стоило", – резюмировал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
- Зустрічаються "Путіни" на "внутрішньому саміті" під Ямантау Один другому каже:
- Ну ты и "ху*ню" залепил па поваду "вайны в Украине"! Наш собственный Указ абасрал И с нас теперь стебутся - что по нашему же Указу нас нужно привлекать к угаловной атветственности за дискредитацию Рассийской армии!
- Что? Да ты на себя пасматри! Что ты гарадил па поваду гиперзвуковых ракет и ядерного оружия?!
Третій:
- Да оба хороши!
Обоє:
- А ты что лепил па поваду "Мы пападём в Рай! А все астальные просто сдохнут!"?
Охорона за дверима стоїть Один другому каже:
- Панеслась душа в Рай! Им теперь разборок до конца встречи хватит!
- Не хвилюйтеся Ви так, я зараз четвертого @уйла приведу, він до туалету попросився попісяти
- Та у них "проблема" - не знають на скількох Путіних лаву підсудних розширять Оні кричать"На п"ятьох!" Другі - "На шістьох!" А дехто їх питає: "А сьомого куди запихатимемо? Не стять же йому всі засідання?"
Интервью Радио "Свобода"
Путин: Россия признает границы Украины
"Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом", - сказал Путин.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия признает границы Украины и говорить о том, что ее целью может быть Крым - провокационно, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.
В ходе интервью немецкой телекомпании ARD премьеру был задан вопрос, могут ли стать "следующей целью" Москвы Крым и Севастополь как база российского флота.
"Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы по сути закончили в целом и в общем наши переговоры по границе... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом", - сказал Путин.
Якось знайомий (холостяк підстаркуватий) розказував: "Їду на машині своїй додому Дивлюся - "коза" голосує на обочині Пожалів - спинився Бо 2 години ночі Сіла Просить довезти Їхать - майже по дорозі Їдемо Коза п"яненька трохи Крутилася, крутилася, а потім повідомляє, що у неї грошей немає Але може "обслужить" Тільки їй треба "стаканчик кофе с коньячком" Погодився Рушили в бік цілодобового супермаркету З наближенням до магазину у дівки почав "рости апетит" З"явилася в бажаннях пляшка "шампусика", шоколадний тортик Потім - ананас Потім ще щось недешеве Відчув, що мій гаманець скоро ці "запити" не перекриє Спинив автомобіль і висадив її на вулиці!"
Звичайне порожнє трепло.
Ось до тих, хто його підтримує вже чверть століття, є питання. І якщо путін ранній, порівняно з Єльциним, мав хоч якісь плюси, то путін сьогоднішній це не просто нуль, а нуль ступеня нуль.
Але все одно підтримують. *******, напевно, а любов, воно нелогічне
А, не вiддаеш, це ж не ти преш з автоматом проти танкiв та РСЗВ по мiнах, це ж не у тебе ротний дебiл, це ж не твоiх синiв знаходять шматками в рiзних мiсцях.