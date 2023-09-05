Кулеба о переговорах с Путиным: "Он не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться"

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, нет смысла вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку даже если он даст слово, нет уверенности, что он его сдержит.

Такое мнение он высказал в интервью NHK, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться. Если вы считаете, что вы успешно договорились с ним, то вы подвергаете себя опасности нападения с его стороны", – отметил Кулеба.

По его мнению, чем успешнее будет Украина на поле боя, тем больше Россия будет готова к переговорам. Однако он добавил, что не видит возможности для переговоров в ближайшей перспективе.

"Если мы хотим существовать как нация, если мы хотим выжить, мы должны победить, чего бы это ни стоило", – резюмировал Кулеба.

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