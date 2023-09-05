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Кулеба о переговорах с Путиным: "Он не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дмитро,кулеба

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, нет смысла вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку даже если он даст слово, нет уверенности, что он его сдержит.

Такое мнение он высказал в интервью NHK, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться. Если вы считаете, что вы успешно договорились с ним, то вы подвергаете себя опасности нападения с его стороны", – отметил Кулеба.

По его мнению, чем успешнее будет Украина на поле боя, тем больше Россия будет готова к переговорам. Однако он добавил, что не видит возможности для переговоров в ближайшей перспективе.

"Если мы хотим существовать как нация, если мы хотим выжить, мы должны победить, чего бы это ни стоило", – резюмировал Кулеба.

Читайте также: Украина должна смягчить свои подходы для восстановления зерновой сделки, - Эрдоган
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Топ комментарии
+11
З терористами перемовин не ведуть.
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05.09.2023 20:55
+11
А я нагадую що були дибіли які бачили мір в глазах путіна. І були дибіли які повірили дибілам.
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05.09.2023 21:00
+8
Які можуть бути домовленості з терористом, який знаходиться під вироком МКС?
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05.09.2023 21:00
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Де він там побачив людину
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05.09.2023 20:52 Ответить
Мразь гебнява а не людина цей попа вутін
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05.09.2023 20:53 Ответить
З терористами перемовин не ведуть.
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05.09.2023 20:55 Ответить
Зараз це важко уявити, але сам Путін сказав BBC ще в 2000 році, що «Росія готова співпрацювати з НАТО... аж до вступу до Альянсу». "Я не можу уявити свою країну ізольованою від Європи", - додав він.
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05.09.2023 20:56 Ответить
)(уйлу щось пороблено
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05.09.2023 20:58 Ответить
Вже тоді неміг не брехати.
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05.09.2023 21:01 Ответить
О капітуляції абосраССєї краще домовлятися як раз з куйлом... і відосік он-лайн знімати.
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05.09.2023 20:56 Ответить
Які можуть бути домовленості з терористом, який знаходиться під вироком МКС?
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05.09.2023 21:00 Ответить
А я нагадую що були дибіли які бачили мір в глазах путіна. І були дибіли які повірили дибілам.
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05.09.2023 21:00 Ответить
А з яким саме @уйлом ти зібрався говорити? Оно навітьБуданов вже не в змозі порахувати усі копії та варіанти @уйла і не факт, що ці у@обки між собою спілкуються та взагалі якось контактують
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05.09.2023 21:02 Ответить
На днях в пресцентре "Ямантау" состоится закрытый симпозиум двойников Путина На повестке дня - "Визит в Крым" Докладчик - "Путин №3" Тема доклада: "Какого объёма достиг ****** "русского мира" в Крыму и чего ожидать в ближайшем будущем... "



- Зустрічаються "Путіни" на "внутрішньому саміті" під Ямантау Один другому каже:
- Ну ты и "ху*ню" залепил па поваду "вайны в Украине"! Наш собственный Указ абасрал И с нас теперь стебутся - что по нашему же Указу нас нужно привлекать к угаловной атветственности за дискредитацию Рассийской армии!
- Что? Да ты на себя пасматри! Что ты гарадил па поваду гиперзвуковых ракет и ядерного оружия?!
Третій:
- Да оба хороши!
Обоє:
- А ты что лепил па поваду "Мы пападём в Рай! А все астальные просто сдохнут!"?
Охорона за дверима стоїть Один другому каже:
- Панеслась душа в Рай! Им теперь разборок до конца встречи хватит!
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06.09.2023 04:35 Ответить
Суддя у Гаазі дивіться на трьох @уйлів, які сидять перед ним та просто ахренєває. Охоронник бачить це та намагається заспокоїти суддю:
- Не хвилюйтеся Ви так, я зараз четвертого @уйла приведу, він до туалету попросився попісяти
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06.09.2023 09:50 Ответить
- Куме! А чого до цих пір в Гаазі не розпочали розслідування злочинів Путіна?
- Та у них "проблема" - не знають на скількох Путіних лаву підсудних розширять Оні кричать"На п"ятьох!" Другі - "На шістьох!" А дехто їх питає: "А сьомого куди запихатимемо? Не стять же йому всі засідання?"
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06.09.2023 10:24 Ответить
👍
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06.09.2023 10:28 Ответить
30.08.2008
Интервью Радио "Свобода"
Путин: Россия признает границы Украины

"Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом", - сказал Путин.

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия признает границы Украины и говорить о том, что ее целью может быть Крым - провокационно, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

В ходе интервью немецкой телекомпании ARD премьеру был задан вопрос, могут ли стать "следующей целью" Москвы Крым и Севастополь как база российского флота.

"Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы по сути закончили в целом и в общем наши переговоры по границе... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом", - сказал Путин.
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05.09.2023 21:07 Ответить
Цілком ймовірно, що саме того @уйла, який давав згадане інтерв'ю, вже давно немає на цьому світі
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05.09.2023 21:23 Ответить
"Путин давно уже доказал, что уговоры только распаляют его эго и он начинает ломаться как красна девица. А вот когда ему пару танкеров потопят, и еще взорвут нефтяной терминал, то он сразу станет как шелковый".
Якось знайомий (холостяк підстаркуватий) розказував: "Їду на машині своїй додому Дивлюся - "коза" голосує на обочині Пожалів - спинився Бо 2 години ночі Сіла Просить довезти Їхать - майже по дорозі Їдемо Коза п"яненька трохи Крутилася, крутилася, а потім повідомляє, що у неї грошей немає Але може "обслужить" Тільки їй треба "стаканчик кофе с коньячком" Погодився Рушили в бік цілодобового супермаркету З наближенням до магазину у дівки почав "рости апетит" З"явилася в бажаннях пляшка "шампусика", шоколадний тортик Потім - ананас Потім ще щось недешеве Відчув, що мій гаманець скоро ці "запити" не перекриє Спинив автомобіль і висадив її на вулиці!"
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06.09.2023 05:30 Ответить
До путіна, взагалі, питань немає. З ним усе зрозуміло - Крим український та Крим російський, підйому пенсійного віку не буде і підйом буде, обнулення термінів не буде та буде, мобілізації не буде і буде… т.д. і т.п.
Звичайне порожнє трепло.
Ось до тих, хто його підтримує вже чверть століття, є питання. І якщо путін ранній, порівняно з Єльциним, мав хоч якісь плюси, то путін сьогоднішній це не просто нуль, а нуль ступеня нуль.
Але все одно підтримують. *******, напевно, а любов, воно нелогічне
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06.09.2023 06:50 Ответить
кароче, у кулебы самый довгый сыноним для питара...
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05.09.2023 21:31 Ответить
Серйозно сказав Кулєба, якого ніхто в світі серйозно не сприймає. Бо його навіть з Зелею на гастролі по Європі ніхто не бере. Навіть в Зе шоу з "Самітом Миру" в АЕ Кулєбу взяти забули.
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05.09.2023 21:34 Ответить
Всі хто хочуть домовленостей з Путіном, мають спочатку сходити до Пригожина і розпитати, як воно домовлятись з Х**лом.
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05.09.2023 21:36 Ответить
Та там обидва: яке їхало - таке здибало
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06.09.2023 09:52 Ответить
On prestupnik,na nego lezit desiatki tysiac ubytix liudej.Kak mozno s takim govorit,ego nado ubrat i cem skorej eto zdelat tem luce vsem.
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05.09.2023 21:57 Ответить
Воно люцифер, а не людина. А його наріт ще гірше
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05.09.2023 22:04 Ответить
просто у отары пастух больной на голову...
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05.09.2023 22:22 Ответить
Пам'ятаю як один класік сказав "в глазах путіна я увідєл жєланіє міра"
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05.09.2023 22:27 Ответить
Кулеба, а ти вiддаеш собi звiт в тому, що замало бути на поле бою, треба ще й краiну зберегти ?

А, не вiддаеш, це ж не ти преш з автоматом проти танкiв та РСЗВ по мiнах, це ж не у тебе ротний дебiл, це ж не твоiх синiв знаходять шматками в рiзних мiсцях.
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05.09.2023 22:28 Ответить
Пан Кулєба - ти часом з глузду не з'їхав? Які можуть бути перемовини з міжнародним злочинцем???
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05.09.2023 22:30 Ответить
А він як папуга періодично одне і теж видає на гора.
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06.09.2023 02:54 Ответить
Пуйло пережив в якості президента багатьох світових лідерів, буде дуже іронічно якщо він обламає зуби об зеленого клована, якого хотів як лошка обдурити без пилу й шуму за оманськими домовленностями
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05.09.2023 22:55 Ответить
Смерть кацапії!
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05.09.2023 23:47 Ответить
А насамперед - смерть @уйлу!
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06.09.2023 09:54 Ответить
Не те, що наш бубочка.
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06.09.2023 07:03 Ответить
 
 