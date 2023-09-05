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Новости За рубежом Агрессия России против Украины Война
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США призывают КНДР не предоставлять России оружие, иначе Пхеньян "заплатит за это"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,держдеп,держдепартамент

Государственный департамент США призвал Северную Корею прекратить переговоры с Российской Федерацией по поставкам вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Sky News.

Как пишет Sky News, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Северная Корея "заплатит цену", если предоставит оружие России для войны против Украины.

В то же время замглавы Государственного департамента США Ведант Патель   после сообщений о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится в России с российским диктатором Владимиром Путиным, признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются".

Он заявил, что США призвали КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать публичное обязательство, взятое Пхеньяном, не предоставлять и не продавать оружие России.

Патель отметил, что Россия "вынуждена отчаянно искать по всему миру" оружие, которое можно было бы использовать в войне в Украине из-за санкций США.

Читайте: Переговоры по оружию между Россией и КНДР активно продвигаются, - Белый дом

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в этом месяце встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки оружия.
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Топ комментарии
+16
Якби при кожному голоді в КНДР цивілізований світ не відправляв їм харчі, то і демократії з цивілізованістю в Північній Кореї було б більше. А так їх регулярно рятують від голодної смерті, а вони вдячно "гадять" де тільки можуть. Може настав час показати їм ціну ядерної зброї і погроз всьому світу?
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05.09.2023 21:47
+12
> "заплатить ціну"

- яку? Отримають e-mail з погрозами? Чи спеціально замовчують ціну, щоб ніхто не почав сміятись.
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05.09.2023 21:45
+10
у американців склероз. північнокорейці ще не заплатили за минулі американські погрози.
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05.09.2023 22:13
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Правила форума Совет форумчан
> "заплатить ціну"

- яку? Отримають e-mail з погрозами? Чи спеціально замовчують ціну, щоб ніхто не почав сміятись.
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05.09.2023 21:45 Ответить
рашка дасть кореицям зерно за зброю і все
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05.09.2023 21:47 Ответить
корейці і так дадуть зброю, без жодних сплат. На знак поваги.
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05.09.2023 22:08 Ответить
Якби при кожному голоді в КНДР цивілізований світ не відправляв їм харчі, то і демократії з цивілізованістю в Північній Кореї було б більше. А так їх регулярно рятують від голодної смерті, а вони вдячно "гадять" де тільки можуть. Може настав час показати їм ціну ядерної зброї і погроз всьому світу?
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05.09.2023 21:47 Ответить
срати в кндр на них хотіли
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05.09.2023 21:47 Ответить
Помахають пальчиком, але скоріш за все занепокояться.
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05.09.2023 22:00 Ответить
КНДР безпосередньо бере участь у війні проти України на боці рфіі. А тому проти КНДР повинно бути застосовано усі санкції та обмежувальні заходи, які застосовано проти кацапстану
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05.09.2023 22:02 Ответить
Корея, Вьетнам, Афганистан... Може досить дути на молоко?
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05.09.2023 22:06 Ответить
"дути" кацапчику, що це?
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05.09.2023 22:31 Ответить
у американців склероз. північнокорейці ще не заплатили за минулі американські погрози.
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05.09.2023 22:13 Ответить
Так ботоксний зараз пiдкине косоглазим ядерку. Побачим як амереканцi заспiвають.
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05.09.2023 22:17 Ответить
якої саме ядерки у чучхе немає?
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05.09.2023 22:19 Ответить
Сатану, на приклад.
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05.09.2023 22:21 Ответить
і які такі задачі сатана виконає а власна мбр не зможе,?
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05.09.2023 22:54 Ответить
Долетiти до пiндосii.
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05.09.2023 23:29 Ответить
їхня мбр має ттх 13к км.

цілком добиває.
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05.09.2023 23:47 Ответить
Значить уже надали.
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06.09.2023 01:09 Ответить
у корейців власна мбр.

і давно.

їм сатана не потрібна.
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06.09.2023 01:47 Ответить
американців скоро киздити будуть всі кому не лень. Як шалених собак. Якщо Бідон на другий термін залишиться, можна передбачити, що США згниє і розвалиться.
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05.09.2023 22:19 Ответить
Вроде Трамп убы вылизывал Ыну сраку притом глубоко. В итоге косоглазый хомяк еще чаще начал испытывать ядерные ракеты. Что то мне кажется что и рашка и Китай специально втихаря помогают косоглазым голодранцам технологиями и жрачкой чтобы пугать США и весь мир
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05.09.2023 22:21 Ответить
А іран вже заплатив?
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05.09.2023 22:33 Ответить
- Отдайте чемодан, а то будет как вчера!
- А что было вчера?
- Да ******** и не отдали...
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06.09.2023 01:00 Ответить
Хрен клала Сев. Корея на заявления!
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06.09.2023 07:40 Ответить
Последнее китайское предупреждение.
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06.09.2023 08:30 Ответить
 
 