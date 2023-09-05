США призывают КНДР не предоставлять России оружие, иначе Пхеньян "заплатит за это"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Государственный департамент США призвал Северную Корею прекратить переговоры с Российской Федерацией по поставкам вооружений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Sky News.
Как пишет Sky News, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Северная Корея "заплатит цену", если предоставит оружие России для войны против Украины.
В то же время замглавы Государственного департамента США Ведант Патель после сообщений о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится в России с российским диктатором Владимиром Путиным, признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются".
Он заявил, что США призвали КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать публичное обязательство, взятое Пхеньяном, не предоставлять и не продавать оружие России.
Патель отметил, что Россия "вынуждена отчаянно искать по всему миру" оружие, которое можно было бы использовать в войне в Украине из-за санкций США.
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Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в этом месяце встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки оружия.
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- яку? Отримають e-mail з погрозами? Чи спеціально замовчують ціну, щоб ніхто не почав сміятись.
цілком добиває.
і давно.
їм сатана не потрібна.
- А что было вчера?
- Да ******** и не отдали...