США призывают КНДР не предоставлять России оружие, иначе Пхеньян "заплатит за это"

Государственный департамент США призвал Северную Корею прекратить переговоры с Российской Федерацией по поставкам вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Sky News.

Как пишет Sky News, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Северная Корея "заплатит цену", если предоставит оружие России для войны против Украины.

В то же время замглавы Государственного департамента США Ведант Патель после сообщений о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится в России с российским диктатором Владимиром Путиным, признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются".

Он заявил, что США призвали КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать публичное обязательство, взятое Пхеньяном, не предоставлять и не продавать оружие России.

Патель отметил, что Россия "вынуждена отчаянно искать по всему миру" оружие, которое можно было бы использовать в войне в Украине из-за санкций США.

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Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в этом месяце встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки оружия.