В новый пакет военной помощи от Германии вошли боеприпасы и автомобильная техника
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство Германии сообщило о новой партии военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В новый пакет помощи вошли:
- 10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard.
- Более 8,5 миллионов патронов.
- 27 тысяч 40-мм боеприпасов.
- Бронированный мостоукладчик Beaver.
- 32 грузовика Zetros.
- 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков.
- 4 пограничных автомобиля.
- 20,000 защитных очков для солдат.
В правительстве ФРГ отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Топ комментарии
+5 Володимир Мик
показать весь комментарий05.09.2023 22:07
+5 KosAn30 JT26
показать весь комментарий05.09.2023 22:12
+4 ZoV KobZona
показать весь комментарий05.09.2023 22:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Пздориус знущаеться?!
Діло не в корупції. Це тільки прийменник.
Ні буде корупції як наприклад у Німетчіні ( Шредер та підтримка ху&ла це « не корупція»), будуть інші різони.
Але причина в тому, що НЕ хочуть вони давати Україні зброю яка та просить!
Не на часі…
Може все само розсомокчиться…