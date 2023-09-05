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В новый пакет военной помощи от Германии вошли боеприпасы и автомобильная техника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

zetros

Правительство Германии сообщило о новой партии военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В новый пакет помощи вошли:

  • 10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard.
  • Более 8,5 миллионов патронов.
  • 27 тысяч 40-мм боеприпасов.
  • Бронированный мостоукладчик Beaver.
  • 32 грузовика Zetros.
  • 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков.
  • 4 пограничных автомобиля.
  • 20,000 защитных очков для солдат.

В правительстве ФРГ отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

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Топ комментарии
+5
Мало, але дякуємо і за це.
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05.09.2023 22:07
+5
20,000 захисних окулярів-это после пробежки шольц решил добавить в пакет помощи?)
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05.09.2023 22:12
+4
Гадости про Шольца подаются в эфир из парашного ФСБ-шного дерьма.
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05.09.2023 22:14
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Мало, але дякуємо і за це.
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05.09.2023 22:07 Ответить
Частіше регочіть над керівництвом Німеччини, розшарюйте огидні меми з одноглазим Шольцем по зе-телеграмканалам і невдовзі побачите що й цього не буде... Офісні щурі спочатку плюють в колодязь, а потім горлопанять, мовляв вода в колодязі чомусь брудна.
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05.09.2023 22:20 Ответить
Владимир, только по 1-му эпизоду воровства резника, по закупке курток, в никуда ушли 30 млн долл. Сколько обычных пушек\снарядов можно было купить на эту сумму?
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05.09.2023 22:37 Ответить
Особливо за « захисних окулярів для солдатів»…

Пздориус знущаеться?!
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06.09.2023 04:22 Ответить
кароче,одноглазый шольц лудше...
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05.09.2023 22:10 Ответить
Це ти так свою кмітливість демонструєш? Може і ти розкошелишся не тільки ж Шольцу старатися?
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05.09.2023 22:26 Ответить
мадам,купіть собі жєлєзного друга...
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05.09.2023 22:29 Ответить
А ти вже прибдав, болезний, чи ще в черзі із Серьожою Звєревим б'єшся
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05.09.2023 22:35 Ответить
Это ему Мария-Агнес Штрак-Циммерман поутру накатила, чтобы быстрее начал поставки таурусов для ЗСУ.
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05.09.2023 22:48 Ответить
похоже на то...
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05.09.2023 22:49 Ответить
А ''таураси'' коли будуть? Розрухуйтеся вже!
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05.09.2023 22:11 Ответить
Мое мнение - Таурус будет к F-16, на данный момент их просто не к чему крепить. Первая пара самолетов можно ждать в конце декабря.
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05.09.2023 22:33 Ответить
20,000 захисних окулярів-это после пробежки шольц решил добавить в пакет помощи?)
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05.09.2023 22:12 Ответить
Треба бути вдячними і вимогливішими..
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05.09.2023 22:12 Ответить
Гадости про Шольца подаются в эфир из парашного ФСБ-шного дерьма.
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05.09.2023 22:14 Ответить
27 тисяч 40-мм ***********👍👍 скільки м'ясця буде з рашистів
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05.09.2023 22:14 Ответить
Это скорее для антидроновых пушек. Хотя честно я не очень понимаю, где используется 40 мм. Гепард кажется 25 мм, БМП Мардер тоже 40 мм не использует.....
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05.09.2023 22:32 Ответить
Автоматичні гранатомети Mk 19, надані США. Дуже ефективні проти м'ясної тактики ворога
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05.09.2023 22:38 Ответить
Гепард 35, Мардер 20, а вот эти 40 боеприпас для авто и подствольных гранатометов.
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05.09.2023 22:39 Ответить
Дякуємо ФРН!!!
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05.09.2023 22:27 Ответить
А кто вспомнит, как кляли немцев на чем свет стоит и "ливерной колбасой" обзывали и шольца обвиняли в сговоре с ху\йлом. Надо побороть коррупцию, и помощь запада будет еще больше. Никто не любит давать оружие в слабые и ненадежные руки.
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05.09.2023 22:35 Ответить
Нарешті хтось прямим текстом це каже. Боже, як соромно за країну І яка лють всередині! Покидьки винні в смерті кожного загиблого українця, чиє життя могла б зберегти достатня кількість необхідної зброї.

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05.09.2023 22:54 Ответить
Не будь таким довірливим!

Діло не в корупції. Це тільки прийменник.

Ні буде корупції як наприклад у Німетчіні ( Шредер та підтримка ху&ла це « не корупція»), будуть інші різони.

Але причина в тому, що НЕ хочуть вони давати Україні зброю яка та просить!
Не на часі…

Може все само розсомокчиться…
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06.09.2023 04:29 Ответить
дайте немцам обратно 20,000 захисних окулярів для солдатів. вместо одной дальнобойки
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06.09.2023 02:03 Ответить
 
 