В новый пакет военной помощи от Германии вошли боеприпасы и автомобильная техника

Правительство Германии сообщило о новой партии военной помощи для Украины. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В новый пакет помощи вошли:

10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard.

Более 8,5 миллионов патронов.

27 тысяч 40-мм боеприпасов.

Бронированный мостоукладчик Beaver.

32 грузовика Zetros.

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков.

4 пограничных автомобиля.

20,000 защитных очков для солдат.

В правительстве ФРГ отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

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