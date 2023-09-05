В течение 5 сентября россияне совершили 30 обстрелов Сумщины, зафиксировано 192 взрыва, - ОВА

В течение дня оккупанты совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 192 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Миропольская, Шалыгинская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, были обстреляны:

- Краснопольская громада: были обстрелы из минометов (12 взрывов), артиллерии (23 взрыва) и АГС (15 взрывов).

- Хотинская громада: произведены минометные обстрелы (19 взрывов) и сброс 2 ВОГ с вражеского БпЛА. А также россияне ударили из артиллерии (САУ) (11 взрывов).

- Шалыгинская громада: враг бил из минометов (4 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).

- Великописаревская громада: 38 мин сбросили россияне на территорию громады. Также зафиксированы артобстрелы (22 взрыва) и СПГ (4 взрыва). В результате одного из артобстрелов повреждено 1 хозяйственное помещение, а вследствие другого артобстрела повреждено помещение лицея, нежилые помещения, 2 трактора, 2 автомобиля и одно частное домовладение.

- Эсманская громада: был авиаудар (НАР), 4 ракеты.

- Миропольская громада: совершено 5 взрывов из миномета.

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- Белопольская громада: были обстрелы из танка (19 взрывов).

- Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 3 взрыва из артиллерии и 4 взрыва из минометов.

- Середино-Будская громада: россияне ударили из минометов (2 взрыва).