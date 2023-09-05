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Среди россиян на фронте "депрессия и уныние", если бы не "заградотряды", они бы сбежали из Украины, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юсов

Перехват разговоров оккупантов свидетельствуют о том, что в их рядах "паника, депрессия и уныние". Если бы не "заградотряды", российские войска ушли бы из Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы посмотрим на личный состав, который непосредственно на линии столкновения находится, то перехват разговоров ярко свидетельствует о том, что там часто паника, там депрессия, там уныние. Если была бы возможность отказаться от выполнения задания, если бы убрать "заградотряды" или угрозу уголовного преследования, то большинство из них развернулось и оставило бы временно оккупированную территорию Украины", - подчеркнул Юсов.

Он также сообщил, что в России все больше людей выбирает путь противодействия режиму Путина. "Это же не секрет – есть целые подразделения бывших граждан Российской Федерации, или действующих граждан, избравших для себя с оружием в руках бороться против Путина и против российской агрессии, и защищать Украину. И эти люди отдают свои жизни. И безусловно, им нужно отдавать должное", - подчеркнул Юсов.

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Топ комментарии
+35
знову чергова брехня...Ми вже чули про массові здачі в полон..
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05.09.2023 22:45
+19
Давайте не будемо пє з діть. Депресію москва лікує сотнями тисяч рублів .
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05.09.2023 22:46
+15
Ато ж!
Ракети кінчились, снарядів нема, їстоньки нічого, кадирки тойво... ва фсє дирки...
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05.09.2023 22:47
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х.з. як там воно насправді
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05.09.2023 22:44 Ответить
Подивіться інтервʼю бійців, тих щов окопах. Не будете гадати як воно на справді…
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05.09.2023 23:03 Ответить
знову чергова брехня...Ми вже чули про массові здачі в полон..
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05.09.2023 22:45 Ответить
це не брехня...це пропаганда. Річ потрібна і корисна особливо для кацапського бидла
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05.09.2023 22:59 Ответить
Не знаю в каких школах пропаганды учились, но напоминает китайских генералов, которые докладывали императору как они героически побеждали армии врагов, а потом император с удивлением узнавал что рядом с городом стоит целехенькая армия.
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05.09.2023 23:09 Ответить
для свого бидла(((
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05.09.2023 23:09 Ответить
Пропаганда для кого?Кацапня його не слухає.Для них пох..р шо тявкає це опудало.Хта служив у радянской армії той помятає як відносились до тих хто пішов на дємбель.
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05.09.2023 23:35 Ответить
Давайте не будемо пє з діть. Депресію москва лікує сотнями тисяч рублів .
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05.09.2023 22:46 Ответить
Ато ж!
Ракети кінчились, снарядів нема, їстоньки нічого, кадирки тойво... ва фсє дирки...
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05.09.2023 22:47 Ответить
Так ударте по "заградотрядам" - і війні кінець!
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05.09.2023 22:48 Ответить
Насправді думаю різні є. І ті, що тікають. І ті що навпаки намагається йти вперед і не здаватися. І останніх нажаль більше інакше б ми бачили вже б розпад фронту росіян і їх втечу з країни.
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05.09.2023 22:48 Ответить
деды воевали...

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05.09.2023 22:50 Ответить
Я приеду и третий раз сюда

Русский оккупант второй раз (!) попал в украинский плен и открыто заявил, что когда его опять обменяют - он снова приедет убивать украинцев. Но правда хочет успеть "немного побыть с семьей".

https://t.me/insiderUKR/61367
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05.09.2023 22:50 Ответить
треба руку відрізати
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05.09.2023 23:02 Ответить
тебе уже отрезали ботяра тупая?
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06.09.2023 00:44 Ответить
Тобто, у кацапів ще, як мінімум, стільки ж заградотрядів, скільки на передовій.

Або ГУР МО займається скабеєвщиною і видає бажане за дійсне.
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05.09.2023 22:50 Ответить
что-бы удержать 100 кацапских чмобиков - достаточно одного дон-дона кадыровца который так спрятался что ты его и с собакой не найдешь
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06.09.2023 00:37 Ответить
Панікери, депресивники, зневірині - яким чином ці гнобленні чмобіки ще не здалися в полон адже відступати їм не дають загранотряди а воювати вони негодні? Що цей представник серйозного підрозділу несе за дічь?
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05.09.2023 22:51 Ответить
А чого вони не розхерачать заградотряди й не втечуть?
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05.09.2023 22:51 Ответить
потому что они ЧМОшники
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06.09.2023 00:39 Ответить
Дивно.... лізти на позиції ЗСУ не чмошники а себе звільнити чмошники.... парадоксально....
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06.09.2023 02:23 Ответить
потому что они тупые как валенки от рождения - твоим кацапам даже в голову не приходит что можно послать начальника нах - если он отдает тупые приказы
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06.09.2023 06:12 Ответить
З якого переляку вони "мої" ? Треба трохи думати перш ніж щось писати, не казали тобі?
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06.09.2023 09:47 Ответить
ПС. Та то було сказано на єдиному марафоні, тоді все зрозуміло, там вже готуються відбудовувати АРК з лугандонією.
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05.09.2023 22:54 Ответить
Сьогодні сказали, " будь-якою ціною". Певно самі підуть раз будь-якою.
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05.09.2023 23:12 Ответить
Міністерство Оборони послухати, так це не війна, а нєдарозумєніє якесь.
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05.09.2023 22:55 Ответить
Це чмо з ГУРу *******, як і вся зелена наволоч. Хто може читати по очах, той бачить, юсов підарас рєдчайший.
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05.09.2023 22:58 Ответить
А перестрілять ті загрядотряди слабо?
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05.09.2023 22:59 Ответить
слабо - за кадыровца кровная месть кацапу будет
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06.09.2023 00:40 Ответить
Так,звичайно,русні ж 130.млн,а кадирівців набагато більше
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06.09.2023 05:20 Ответить
идиот ватный - твоих кацапов которые не ходят на горшок от одного упоминания про кадыровцев в рашке и не осталось - все разбежались или недавно в самолете кремлядь взорвала
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06.09.2023 06:10 Ответить
ГУР, МинОбороны, Генштаб, СБУ - должны быть абсолютно неизвестны для всяких вор-марафонов, журналистов, и прочего. Уже налязгались языками про наступление, да вот только минные поля упустили. Кто этот Юсов, зачем и для кого он болтает?
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05.09.2023 23:00 Ответить
Дякую за казочку на ніч )
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05.09.2023 23:02 Ответить
Так, ми вже сміялися з пакування мобіків на вулицях лугандона, потім з набору спідозних до вагнера. Потім чомусь ставало не смішно. Давайте ще розказуйте веселі історії.
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05.09.2023 23:09 Ответить
так это вы смеялись - а не мы
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06.09.2023 00:41 Ответить
Простите, накипело. Я слушал этот бред с 2014... И даже если в этот раз это правда - ее ценность обесценана.
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05.09.2023 23:17 Ответить
"Бред" слишком мягко сказано. Вот, например, бойцы ВСУ просят распространить видео, где не пустой трёп очередного пропагандиста некого Юсова, а жуткая реальность как она есть .
"Звернення Бійців 46 ОАеМБр 3 бат. 7 роти про злочинні накази командира батальону майора-НогіноваО.М."

https://www.youtube.com/watch?v=Rdx--lz_QyY
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06.09.2023 02:36 Ответить
Цікаво, чи пиріжочок Юсов читає коменти під своїми новинами? Напевно що ні - бо знав б рівень довіри до своїх "новин"?
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05.09.2023 23:26 Ответить
ГРУ состоит из одних **********! От юсова до гогилашвили !
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05.09.2023 23:29 Ответить
Ну про зневіру можна порізному судити((Не тільки по перехоплених розмовах,а й по ухилянтах,цінах на втечу закордон((
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05.09.2023 23:34 Ответить
Правдиві речі говорите. Зараз так не можна
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06.09.2023 07:20 Ответить
Щось скромно. Треба було ще розказати, що у ЗСУ бойовий дух як у Рембо, у кожного. Навіть у тих кого вчора ТЦК зловили.
І про втрати 1 до 10 не забути.
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05.09.2023 23:57 Ответить
Вірити Юсову,який ходить на інтерв'ю до ФСБшної проститутки Гордона-це рівнозначно,якби ху@лу дати Нобелівську премію миру.
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06.09.2023 00:40 Ответить
все кацапские боты засветились на ветке выше - Админ налетай
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06.09.2023 00:43 Ответить
У нас тут тоже сплошная депрессия и уныние, от понимания, во власти у нас сплошное ворье
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06.09.2023 01:01 Ответить
Він що, не знає, що концепція помінялась? Тепер же інший лозунг - "воювати будуть всі кріпаки".
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06.09.2023 01:14 Ответить
ракеты у кацапа кончаются, чмобье в унынии и не хочет воевать, коллаборанты пакуют чемоданы и вывозят семьи. Это мы слышали примерно уже с апреля 2022.
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06.09.2023 02:03 Ответить
Таке враження, що і кацапські військові спікери і наші - діти однієї мамки. Мамка та - брехня. Десь їх готують разом. Перші вже знищили техніки і особового складу ЗСУ більше ніж було за всі роки існування України. А у других кацапні з поля бою втекло більше ніж є в самій кацапії.
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06.09.2023 07:16 Ответить
Арестович рассказывал про заградотряды.
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06.09.2023 07:25 Ответить
Вы, ***, будете удивлены, но если объявить, что не будет уголовного преследования, то в ЗСУ тоже 50% домой пойдёт, тк все ********* уже.
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06.09.2023 07:31 Ответить
Можна ще в 125 раз розказати, що ми прорвали першу лінію оборони противника.
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06.09.2023 07:32 Ответить
Треба лупить по заградотрядам
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06.09.2023 20:09 Ответить
 
 