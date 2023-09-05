Среди россиян на фронте "депрессия и уныние", если бы не "заградотряды", они бы сбежали из Украины, - ГУР МО

Перехват разговоров оккупантов свидетельствуют о том, что в их рядах "паника, депрессия и уныние". Если бы не "заградотряды", российские войска ушли бы из Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы посмотрим на личный состав, который непосредственно на линии столкновения находится, то перехват разговоров ярко свидетельствует о том, что там часто паника, там депрессия, там уныние. Если была бы возможность отказаться от выполнения задания, если бы убрать "заградотряды" или угрозу уголовного преследования, то большинство из них развернулось и оставило бы временно оккупированную территорию Украины", - подчеркнул Юсов.

Он также сообщил, что в России все больше людей выбирает путь противодействия режиму Путина. "Это же не секрет – есть целые подразделения бывших граждан Российской Федерации, или действующих граждан, избравших для себя с оружием в руках бороться против Путина и против российской агрессии, и защищать Украину. И эти люди отдают свои жизни. И безусловно, им нужно отдавать должное", - подчеркнул Юсов.

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