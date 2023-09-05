Вечером 5 сентября россияне запустили ударные дроны в направлении южных областей, - Воздушные силы
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Воздушные силы ВСУ обнародовали информацию о запуске вечером 5 сентября ударных дронов в направлении южных регионов нашего государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы в телеграмме.
В сообщении отмечается: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!"
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