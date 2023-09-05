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Вечером 5 сентября россияне запустили ударные дроны в направлении южных областей, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед,шахеди

Воздушные силы ВСУ обнародовали информацию о запуске вечером 5 сентября ударных дронов в направлении южных регионов нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы в телеграмме.

В сообщении отмечается: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!"

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росіяни запустили ударні дрони

Рузьге ф сваєй расєє ваще абсолютно фсьо запустілі донєльзя!
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05.09.2023 22:46 Ответить
Зелена Чернігівська військ. адміністрація дає дозвіл на виставку дронів в центрі міста.
Росіяни бʼють по скупченню наших спеців. В.о. мера Чернігова Ломако критикує зелених, каже що ніколи б не дозволив такий захід.
СБУ проводить обшуки в нього, а не у тих, хто дав дозвіл
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05.09.2023 22:51 Ответить
а хто давав дозвіл ?
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05.09.2023 23:00 Ответить
А хто дає в таких випадках?
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05.09.2023 23:26 Ответить
 
 