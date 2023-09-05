Поступление в университеты используют как легальный, но нечестный способ избежать мобилизации, - министр образования Лисовой
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что получение образования не должно быть лазейкой для уклонения от мобилизации во время войны.
Об этом чиновник написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня же мы имеем тенденцию, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации. Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тыс. на магистерском уровне. В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", - отметил министр.
Министр считает, что зарегистрированный в Раде законопроект урегулирует этот вопрос.
"В предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование", - пояснил он.
Лисовой напомнил, что право на образование гарантировано Конституцией. В то же время, в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан.
"Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания долга – не о честности и не о достоинстве", - подчеркнул глава МОН.
Пожалуйста, подождите...
Ви, наші чесні і неподкупні її прийняли для себе, коли не випустили всіх іншіх студентів.
Почніть з себе чи ета другоє7
йди розкажи корупціонерам про нечесний спосіб
підуй на фронтхай йде разом з студентами - адже його броня легальний, але не чесний спосіб уникнення мобілізації.
Має двох!!! синів. А де вони? Не думаю, що хлопчики ще малі, бо цьому дядькові 51 рік)
Ось нам яскравий приклад такого посадовця, який вже був на війні й знає зсередини що це таке, але виступає проти вищої освіти для будь кого.
Заборон і обмежень стане в сотні разів більше. А нова (переформована стара) влада буде жирувати і красти ще більше, бо казати про це заборонять.
Як ви думаєте - чого вони 40 річних пенсіонерів-ментів не мобілізують? Щоб було кому розстрілювати людей.
І не думайте, що це Вас особисто не торкнеться. В це лайно занурять кожного пересічного.
В мене немає навідміну від мінінстра конкретних цифр тому давайте грубо - в Україні за данними перепису 43млн включно з ОРДЛО та Кримом, то десь мінус 6 млн людей тобто реально маємо 35млн. Беремо з Вікіпедії: вікова структура15-64 років - 67,4 і статтева15-64 років 0.94 чол./жін тобто 35 млн люд * 0,674 = 23,5 млн людей * (0,94/2) і отримуємо 11,045 чоловіків від 15 до 64 років скільки втікло, скільки померло не знаю, але відкидуючи дітей та середній вік, а також хворих та інші группи беремо половину - 5,5млн чол призовного віку.
Тому коли міністр розказує про +55тис то мова йдеться лише наче про 1%!!!
І це все каже міністр освіти і науки, він точно на своєму місці? Чи нам треба віновлювати економіку, розвивати науку? Ті самі дрони самі себе програмувати не вімють.
Хитрожопів вистачає, так це правда, і в першу чергу серед можновладців, скільки он сидить зам-замичей по всіх інститутах влади. Але давайте будемо відверті цей законпроект - чиста маніпуляція, бо головного косильщика знає вся Україна...
Доречі сам пан Веніславський, який вніс законопроект в обгрунтуванні приводить інші цифри:
На сьогодні спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з минулим 2022 роком, а саме здобувачів за рівнями Кваліфікований робітник - 16 848 (у порівнянні з 2022 р. + 5 563 або + 49%), Фаховий молодший бакалавр - 13 618 (у порівнянні з 2022 р. + 1 549 або + 13%), Бакалавр - 32 105 (у порівнянні з 2022 р. + 4 544 або + 16%).
То ви там зпершу домовтись між собою які цифри називати, та давайте людям достовірну інформацію, а потім йдіть у міністри бо такої ганьби Україна ніколи не знала.
Той хто хоче - знайде лазівку всюди, тому тут питання лишень, що гроші йдуть мимо каси
За словами речника Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрія Демченка, при спробі незаконного перетину кордону було затримано близько 14,6 тисячі осіб, ще близько 6,2 тисячі чоловіків намагалися виїхати з підробленими перепустками. Затриманих передають поліції, їм може загрожувати покарання аж до кримінальної відповідальності.
Воює навіть справжня еліта,артисти,спортсмени...
Про військову підготовку в освіті подбати,а не про мораль ,чи він міністр моралі
Про яку чесність?Якшо людина з 55 своїх років 35 платила податки щоб отримувати військових,поліціянта,держслужбовця які присягали обороняти державу,а тепер повинна пи..дячити на фронт щоб захищати цих героїв тилу?
Обмеження конституційних прав за віком,це просто ппц,та ще й тих хто пропрацював на державу
Навіть не рахують і не моніторять кількість таких громадян,а таких точно не меньше п'ятдесяти тисяч