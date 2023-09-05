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война (46939) высшее образование (168) студенты (629) мобилизация (1628) Лисовой Оксен (29)

Поступление в университеты используют как легальный, но нечестный способ избежать мобилизации, - министр образования Лисовой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лісовий

Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что получение образования не должно быть лазейкой для уклонения от мобилизации во время войны.

Об этом чиновник написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня же мы имеем тенденцию, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации. Если посмотреть на цифры, то имеем +55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021, в том числе +33 тыс. на магистерском уровне. В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования", - отметил министр.

Министр считает, что зарегистрированный в Раде законопроект урегулирует этот вопрос.

"В предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование", - пояснил он.

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Лисовой напомнил, что право на образование гарантировано Конституцией. В то же время, в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан.

"Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания долга – не о честности и не о достоинстве", - подчеркнул глава МОН.
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Топ комментарии
+30
Мандат депутатів використовують як легальний, але нечесний спосіб уникнути мобілізації...
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05.09.2023 23:52
+25
люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації .... Міністр вважає, що зареєстрований в Раді законопроєкт врегулює це питання..

а 300 п..рів в верховній зраді? Чиновники в усіх видах адміністрацій ? . Митники ?

Може давайте в першу чергу мобілізуємо вищеперерахованих ? Вони все одно отримують зарплату з бюджету - їм навіть на зарплату витрачати кошти не потрібно . Хіба , що бойові на нулі . Але для такого діла - народ скинеться...
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05.09.2023 23:46
+25
так может выполнить содержание статьи Конституции и во время войны отправить всех чиновников от низших до высших уровней с родственниками на фронт??ах да чиновники в броне а родственники выехали на дачи в монако??
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05.09.2023 23:47
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Зараз великий попит на жінок-інвалідів.
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06.09.2023 05:35 Ответить
Ви або наївний або дурний.
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06.09.2023 00:34 Ответить
Не смішіть. От лікарняні електронні також наче повинні були знищити корупцію. А воно-ба! Навіть до лікаря тепер ходити не треба. Все вирішується дистанційно.
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06.09.2023 05:38 Ответить
Якщо новий зелений міністр такий борець за справедливість, то скасуйте постанову, яка дає можливість держслужбовцям і Ко навчатись де завгодно у будь-якому віці.
Ви, наші чесні і неподкупні її прийняли для себе, коли не випустили всіх іншіх студентів.
Почніть з себе чи ета другоє7
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06.09.2023 00:07 Ответить
Відмажуться іншим способом, а вузам буде важко
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06.09.2023 00:13 Ответить
Чим *важко*? Від незапланованого баласту, який вчитись і не збирається, а хоче пересидіти до закінчення війни?
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06.09.2023 05:41 Ответить
Хто ще оплатив за навчання вже не оплатять. Наступного року буде великий недобір. Кількість абітурієнтів різко впаде нижче довоєнних показників. Скорочення штату викладачів
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06.09.2023 07:32 Ответить
пі₴дун херов,
йди розкажи корупціонерам про нечесний спосіб
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06.09.2023 00:17 Ответить
Студентів на фронт,бо ми хочем красти,а ви лохи вмирайте,поки ми будем кошмарити бізнес,руйнувати місцеве самоврядування,встановлювати диктатуру і грабувати бюджет.З Європи вже прямим текстом кажуть;корупція обмежує постачання зброї,але нам пох@й ми "слуги" вирішили недостаток зброї компенсувати мясом, призвати обмежено придатних,тобто після інфаркту,з цукровим діабетом,ВІЛ-інфікованих,з закритою формою туберкульозу ну і студентів за компанію.А поки ви ригатимете кров'ю-ми все розграбуєм і звалим на Кіпр,в Монако,Куршавель і Відень,бо ми ох@ївші "Слуги народу" і спеціально приняли закон про закрите е-декларування,щоб ви смерди не бачили,скільки ми сп@здили під час війни.
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06.09.2023 00:28 Ответить
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий - підуй на фронт хай йде разом з студентами - адже його броня легальний, але не чесний спосіб уникнення мобілізації.
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06.09.2023 00:36 Ответить
А що людина після 30 років може не захотіти змінити спеціальність? Чи людина як раб повинна робити все життя в одній професії? Дебіли зелені
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06.09.2023 00:43 Ответить
Коли міністри дозволяють собі через фейсбук тлумачити конституцію так як він це бачить,то що тоді є закон в цій країні?
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06.09.2023 01:28 Ответить
З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжує виконувати обов'язки директора МАН України.

Має двох!!! синів. А де вони? Не думаю, що хлопчики ще малі, бо цьому дядькові 51 рік)

Ось нам яскравий приклад такого посадовця, який вже був на війні й знає зсередини що це таке, але виступає проти вищої освіти для будь кого.
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06.09.2023 00:51 Ответить
Цей зелений міністр - типовий приклад, що таке хунта. Військові зневажають цивільних і перше, що вони роблять, коли приходять до влади - перетворюють країну на казарму.
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06.09.2023 00:54 Ответить
Вибачте, але цю країну спасе тільки хунта. На зразок Піночета, звичайно, а не африканських дикунів.
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06.09.2023 05:45 Ответить
В наших умовах хунта буде гірше за африканських диктаторів. Головою хунти стане якийсь Єрмак або Безугла або якесь подібне лайно. І людей воєнкоми будуть не просто ловити, а спочатку стріляти. І всіх чоловіків (сожливо і жінок) запхають в казарми, кого не в казарми - буде безоплатно (або за символічні гроші) відпрацьовувати трудодні. Виїзд жінкам теж заборонять. Ніяких соцмереж - буцегарні і розстріли за дописи.
Заборон і обмежень стане в сотні разів більше. А нова (переформована стара) влада буде жирувати і красти ще більше, бо казати про це заборонять.
Як ви думаєте - чого вони 40 річних пенсіонерів-ментів не мобілізують? Щоб було кому розстрілювати людей.
І не думайте, що це Вас особисто не торкнеться. В це лайно занурять кожного пересічного.
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06.09.2023 08:32 Ответить
ну, по-правильному надо ввести военные кафедры и дополнительно учить народ, если они хотят учиться. все лучше чем вдруг пару месяцев у хз кого а потом в окоп. - можно профессионалов позвать. а то вдруг такое впечатление, что Хйло завтра помрет, а Москву разбомбят.
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06.09.2023 00:56 Ответить
Знаю що може не доречно, але в мене шок У ТИЛУ РІЖУТЬ СОЛДАТ ЗСУ
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06.09.2023 00:59 Ответить
"Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році в порівнянні з 2021, зокрема +33 тис. на магістерському рівні."

В мене немає навідміну від мінінстра конкретних цифр тому давайте грубо - в Україні за данними перепису 43млн включно з ОРДЛО та Кримом, то десь мінус 6 млн людей тобто реально маємо 35млн. Беремо з Вікіпедії: вікова структура15-64 років - 67,4 і статтева15-64 років 0.94 чол./жін тобто 35 млн люд * 0,674 = 23,5 млн людей * (0,94/2) і отримуємо 11,045 чоловіків від 15 до 64 років скільки втікло, скільки померло не знаю, але відкидуючи дітей та середній вік, а також хворих та інші группи беремо половину - 5,5млн чол призовного віку.
Тому коли міністр розказує про +55тис то мова йдеться лише наче про 1%!!!
І це все каже міністр освіти і науки, він точно на своєму місці? Чи нам треба віновлювати економіку, розвивати науку? Ті самі дрони самі себе програмувати не вімють.

Хитрожопів вистачає, так це правда, і в першу чергу серед можновладців, скільки он сидить зам-замичей по всіх інститутах влади. Але давайте будемо відверті цей законпроект - чиста маніпуляція, бо головного косильщика знає вся Україна...

Доречі сам пан Веніславський, який вніс законопроект в обгрунтуванні приводить інші цифри:
На сьогодні спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з минулим 2022 роком, а саме здобувачів за рівнями Кваліфікований робітник - 16 848 (у порівнянні з 2022 р. + 5 563 або + 49%), Фаховий молодший бакалавр - 13 618 (у порівнянні з 2022 р. + 1 549 або + 13%), Бакалавр - 32 105 (у порівнянні з 2022 р. + 4 544 або + 16%).

То ви там зпершу домовтись між собою які цифри називати, та давайте людям достовірну інформацію, а потім йдіть у міністри бо такої ганьби Україна ніколи не знала.
Той хто хоче - знайде лазівку всюди, тому тут питання лишень, що гроші йдуть мимо каси
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06.09.2023 01:01 Ответить
А де його два сини?) Вони ще манюні й ходять до школи?))
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06.09.2023 01:04 Ответить
Це риторичне питання, тому спитайте в нього напряму - https://www.facebook.com/oksenlisovyi/posts/************************************************************************
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06.09.2023 01:14 Ответить
Так один наводить цифри 2022 року, а інший - 2023...
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06.09.2023 01:23 Ответить
Ну я й кажу що це маніпуляція чиcтої води, кожен наводить цифри які хоче - Веніславський наводить більш реальні цифри за 2023 які хоч і не остаточні але похибка не велика (когось дозачислять, когось турнуть) але цифри за 2022 більш "страшні" тому міністр наводить саме їх, до того ж більш стисло, хоча обидва факти вже відбулися і мова йде про майбутній 2024 рік і доречно було б взагалі порівняти 22-23 та спрогнозувати 2024
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06.09.2023 02:20 Ответить
пане міністр Освіти якщо людина здобуває вищу освіту вперше ,без прив'язки до віку вступника,то ви не можете позбавити цього права,але це звичайно не стосується магістерських рівнів та ще вищих рівнів ,як кажуть мухи окремо котлети окремо!
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06.09.2023 01:13 Ответить
Читайте уважно. Річ про другу та подальші освіти.
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06.09.2023 05:48 Ответить
І саме головне де звернення по цьому законопроєкту до Конституційного суду щодо його відповідності конституційним нормам адже він закладає по суті нові норми дискримінації та звуження прав які суперечать основному закону .Депутати чи міністри не мають права тлумачити чинну Конституцію на свій лад.
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06.09.2023 01:24 Ответить
Ну це шанс опозиції підняти свій рейтинг - звернутися в КС можуть 45 депутатів...
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06.09.2023 01:28 Ответить
А зробити третю дитину - це теж легальний, але нечесний спосіб уникнути мобілізації? Ну це ж випливає з цієї заяви?
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06.09.2023 01:25 Ответить
Саме так і якщо когось призначають на держпосаду це також нечесний спосіб тому що така людина отримує бронювання.
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06.09.2023 01:35 Ответить
Та навіть якщо вчителем у школу піде))
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06.09.2023 01:48 Ответить
Так що нечесних способів як виявилося дуже багато і ось зараз вони будуть роз'яснювати який самий легальний і чесний спосіб а який недуже з їх точки зору..
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06.09.2023 02:03 Ответить
напевно договоряться до того, що будуть лінійками вимірювати розмір черепа?!
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06.09.2023 09:00 Ответить
З початку повномасштабного російського вторгнення українські прикордонники затримали близько 20 тисяч строковиків, які намагалися незаконно покинути Україну.

За словами речника Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрія Демченка, при спробі незаконного перетину кордону було затримано близько 14,6 тисячі осіб, ще близько 6,2 тисячі чоловіків намагалися виїхати з підробленими перепустками. Затриманих передають поліції, їм може загрожувати покарання аж до кримінальної відповідальності.
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06.09.2023 01:55 Ответить
Як ? Не бажають захищати маєтки в Конча-Заспа ? Хабарники стільки праці доклали щоб зібрати це по мільйону зо всієї України !
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06.09.2023 08:27 Ответить
Люди учиться в коем веке захотели, а власти это ненужно. Понимаешь, получат высшее образование, начитаются, поумнеют и больше не будут выбирать всяких проходимцев, жуликов и воров.
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06.09.2023 02:54 Ответить
Дивно чути про чесність від міністра,якого зловили на плагіаті.Вибіркова якась чесність
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06.09.2023 04:11 Ответить
А лісовий з окопу пише?
Воює навіть справжня еліта,артисти,спортсмени...
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06.09.2023 05:15 Ответить
Потрібно терміново вводити у навчальні плани обов'язковий предмет "Військова підготовка". В законі відстрочки скасувати
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06.09.2023 06:47 Ответить
В освіті черговий міністр-балабол з синдромом плагіатора
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06.09.2023 07:02 Ответить
А использовать войну как повод не проводить выборы и сидеть к кресле министра сколько захочется можно? Сборище хитрозадых клоунов.
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06.09.2023 07:12 Ответить
З нього міністр так собі. Що він конкретно зробив для освіти?
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06.09.2023 07:12 Ответить
Лісовий теж зкористувався нечесниим спосібом тому що отримав бронювання, коли став міністром.
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06.09.2023 08:42 Ответить
якщо й приймуть цей "закон " то запрацює він тільки з вступної кампанії наступного року. Ще невідома реакція конституційного суду. Це "пшик", ознака непрофесійності влади.
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06.09.2023 09:00 Ответить
Опа, опа! Виходить, що не все що законно є «чесним»? Та ти шо?!? Обережніше з цим, а то вийде дуже невдобний прецедент)))
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06.09.2023 10:38 Ответить
Краще було б поголитися та помити голову,коли на люди виходити треба,цьому міністру.
Про військову підготовку в освіті подбати,а не про мораль ,чи він міністр моралі
Про яку чесність?Якшо людина з 55 своїх років 35 платила податки щоб отримувати військових,поліціянта,держслужбовця які присягали обороняти державу,а тепер повинна пи..дячити на фронт щоб захищати цих героїв тилу?
Обмеження конституційних прав за віком,це просто ппц,та ще й тих хто пропрацював на державу
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06.09.2023 11:25 Ответить
Чому з судимістью не беруть до війська?
Навіть не рахують і не моніторять кількість таких громадян,а таких точно не меньше п'ятдесяти тисяч
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06.09.2023 11:29 Ответить
Невже у міністра немає інших пропозицій по врегулюванню позаконкурсного набору студентів до вишів, окрім як через віковий ценз. Хіба його не турбує, що конкурсний відбір не працює, до магістратури при очевидному падінні рівня знань додатково прийнято 35 тис.студентів. Ще гірша ситуація з аспірантурою: захищають дисертації 5 %, а виші продовжують зараховувати в аспірантуру в десятки разів більше людей ніж передбачено планами. Зрозуміло, що не лише воєнкоми та лікарі казково збагатились на відстрочках мобілізації
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06.09.2023 12:52 Ответить
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