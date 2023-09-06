За прошедшие сутки авиация и артиллерия ВСУ поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, 2 ЗРК, 12 артиллерийских средств, 1 склад, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 4 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 склад боеприпасов противника".

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