За прошедшие сутки авиация и артиллерия ВСУ поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, 2 ЗРК, 12 артиллерийских средств, 1 склад, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 4 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном сообщении Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 склад боеприпасов противника".
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