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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Силы ПВО уничтожили 23 вражеские воздушные цели из 33, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью 6 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Российские захватчики выпустили по территории Украины 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 (с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса), 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушные цели. В частности, 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету "Искандер-М", 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Также смотрите: Момент сбивания российской крылатой ракеты и ПЗРК "Стингер". ВИДЕО

Силы ПВО уничтожили 23 вражеские воздушные цели из 33, - Воздушные силы 01
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Топ комментарии
+9
А чому не бьють по кацапським портам та терміналам зерновим.
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06.09.2023 07:53
+8
Один Іскандер? А що сі стало?
Точно, як хтось написав - скоро по пів ракети будуть кидати!

Слава нашим ППО, ПРО! Слава ЗСУ!
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06.09.2023 07:58
+7
для Мопедов нада ракеты что по звуку летят , ночью трудно их сбивать обычными средствами
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06.09.2023 08:18
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60% - дожилися, как в начале войны.
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06.09.2023 07:44 Ответить
На початку війни про "мопеди" ніхто і не чув.
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06.09.2023 08:45 Ответить
Тільки анонсували дрони-камікадзе.
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06.09.2023 09:22 Ответить
вчора 9 прильотів по порту сьогодні 10(
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06.09.2023 07:45 Ответить
А чому не бьють по кацапським портам та терміналам зерновим.
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06.09.2023 07:53 Ответить
Бо "ми не терористи"
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06.09.2023 08:56 Ответить
Бо мы-лохи. Скоро Парашка наладит собственный выпуск дешевых шахедов и будет забрасывать каждую ночь по 50 штук,а нам-ответить нечем. Зедебилы так и не смогли сделать аналогичный иранскому массовый дешевый дрон с 20 кг взрывчатки. хотя все образцы шахеда у нас есть-достаточно скопировать
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06.09.2023 14:28 Ответить
Ось вам і "мопеди'...
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06.09.2023 07:53 Ответить
штопаний чи одноразовий?
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06.09.2023 08:28 Ответить
Один Іскандер? А що сі стало?
Точно, як хтось написав - скоро по пів ракети будуть кидати!

Слава нашим ППО, ПРО! Слава ЗСУ!
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06.09.2023 07:58 Ответить
"Шахеди" збивають навіть стрілецькою зброєю, бо 180 км за годину, та ще тріщать, як мопеди без глушаків.
Ракети збивають із застосуванням зенітних ракетних комплексів.
В результаті: всі ракети збиті, з "кинджалом" включно, але не збиті 10 безпілотників з 25-ти.
І це не вперше. Може Ігнат пояснить цей феномен? Може, образно висловлюючись, "щось в консерваторії підправити?"
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06.09.2023 08:04 Ответить
Та він вже неодноразово пояснював що іранський дрон збити не важко , а от виявити важко . Радари їх слабо бачать . В цьому вся причина . Потрібні літаки з потужним радаром , як у ф 16 .
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06.09.2023 08:21 Ответить
Та ні. Мопеди треба нищити тільки з землі і тільки спец зброєю. З ЗРК та літаків, це як цвяхи забивати 15-тим айфоном.
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06.09.2023 09:19 Ответить
Справа в тому, що ціляти по "херані-2" ракетами ЗРК і літаків - не економно, бо їх і на вопожі крилаті ракети в зимовий сезон може не вистачити.
А підлетіти літаком і розстріляти з авіаційної гармати мопедного літуна означає підставити військовий літак під хмару уламків від вибуху дрона, як це сталось з відомим асом під Вінницею - прицільна дальність в повітрі гармати - 800 метрів, а розліт уламків - 1300 метрів. І тоді вийшло, що "херань" збила наш літак.
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06.09.2023 09:08 Ответить
позавчора в Ізмаїлі Шахед було збито з МЦ-21-12, є відео....
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06.09.2023 09:55 Ответить
Давно пора спроектувати і впровадити дрони- ВИНИЩУВАЧІ ДРОНІВ. Швидкість у них повинна бути в декілька разів більша, ніж у дронів-камікадзе. Це не так складно. В противному випадку доведеться вигрібати після атак цих "Геранєй"
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06.09.2023 11:40 Ответить
Я дивився якесь відео українське на ютубі, що шахеди добре збиватимуть якісь ******* - зенітні кулемети, які стріляють дуже багато пострилів за одну хвилину... Є такі на озброєнні країн НАТО та нібто в Ізраїлю - свої розробки подібних кулеметів.. Треба щось таке, якійсь потужний радар, що може бачити ці "Шахеди".
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06.09.2023 15:38 Ответить
Часом мова не про ці ********** до німециких зеніток, які добре гасять ірано-рашистські "мопеди"?
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06.09.2023 20:51 Ответить
Точно, він казав про кулемети - "зенітки" (швидкострільні). - я дивився відео, де якійсь українській військовий експерт розповідав, що будь які зенітки можуть знищувати ці "шахеди", навіть якісь радянські але найкращі для збиття цих мопедів - ті, що здійснюють багато пострилів за 1 хвилину (він 2 якісь їхніх назви назвав). Але якщо я не помиляюся, це були не ці німецькі (хоча вони можливо так само - гарні для цього). Нажаль, я не запам'ятав ті назви (ще кілька місяців тому дивився).
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08.09.2023 15:12 Ответить
Тут відео їх роботи.
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07.09.2023 19:29 Ответить
Повз вас колись мопед вночі пролітав?
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06.09.2023 10:07 Ответить
Сегодняшняя ракетная атака ето следствие вчерашних переговоров Ердогана с ******. ***** каждые переговоры закрепляет кровью, чтобы были более сговорчивые. Рашисты Сколько еще нужно прыгать по етих граблях чтобы понять что любые переговоры с кремлевским режимом вылазят нам боком. Только хреново что заглядывать в очко ***** ездят другие а бомбы летят по нам
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06.09.2023 08:06 Ответить
для Мопедов нада ракеты что по звуку летят , ночью трудно их сбивать обычными средствами
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06.09.2023 08:18 Ответить
Тільки хотів забанити того жоподрищенка, а його вже повидаляли. А що це за сук@ ботнява така з'явилась?
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06.09.2023 08:44 Ответить
не перший і не останній - іпсо рулить
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06.09.2023 08:48 Ответить
Проти системи наведення "хераней-2" і не тілтки є простий застосунок - корекція сигналів супутників GPS-навігації на час повітряної тривоги на території України, які б після демодуляції видавали зміщення координат точок на місцевості на 3-5 км.
Для цього потрібно відповідна узгоджена із союзниками зі США домовленість.
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06.09.2023 09:17 Ответить
герани скорее всего по ГЛОНАСу наводят-потому мы ничего сделать не можем. Думаю эффективное решение это ф16 с самыми слабыми ракетами но достаточно дальнобойными чтобы от взрыва шахеда не пострадал сам самолет. Ну и кока мы зеркально не будем пускать по рашке аналогичное количество аналогичных дронов-кина не будет. Нужно уничтожать всю инфраструктуру в глубине парашке иначе нас шдет постоянный дождь из шахедов-скоро они наладят их собственный массовый выпуск. Сколько можно Зедебилам говорить:без ответки путин будет забрасывать Украину шахедами и дальше
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06.09.2023 14:26 Ответить
Рашистський глонас нестабільнмй, тому на "шахедах-геранях" не застосовується.
В якості ціленаведення використовується інерційна система з доопрацьованим GPS блоком. Тобто, дрон летить за квазі-автономною системою визначення координат цілі - через певні проміжки часу незалежно обчислені координати порівнюються із GPS та здійснюється кореляція.
Відповідно, важлива стабільна робота джерела супутникового сигналу, інакше система наведення дрона перестає на неї реагувати.
Тому одним із методів боротьби з такими дронами вбачається робота системи РЕБ на маршруті їх слідування, яка емулює псевдо-навігаційні сигнали, подібні GPS, для їх дезорієнтації.
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06.09.2023 15:26 Ответить
а спутник глонас не проще завалить?
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07.09.2023 02:22 Ответить
Проти мопедів повинна робити промисловість. Якщо не наша, то партнерів. Хай впрягаються на повну катушку. Повинні бути не мобільні групи, а стаціонарні через кожні 2 км вздовж всього кордону і ще пара таких ліній на певній відстані. У партнерів розроблена і застосовується технологія автоматичного програмування під час пострілу часу підриву **********. Бойовий модуль виконувати на базі 40 мм гранатомету (такі приклади вже є). Він повинен мати автоматичну систему наведення (пасивну щоб не "світитися", як у літаків) працюючу в оптичному і інфрачервоному діапазоні. Людский фактор повинен бути максимально усунутим.
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06.09.2023 12:03 Ответить
А системою аеростатних загороджень прикрити той же порт хиба не можливо?
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06.09.2023 14:48 Ответить
так це ж так багато праці, а працювати нема звички, та й х*й із тими портами і тим збіжжям

приблизна прокція думок головного "зенітника"
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06.09.2023 15:42 Ответить
 
 