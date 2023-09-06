Силы ПВО уничтожили 23 вражеские воздушные цели из 33, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью 6 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Российские захватчики выпустили по территории Украины 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 (с 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса), 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушные цели. В частности, 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету "Искандер-М", 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
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Точно, як хтось написав - скоро по пів ракети будуть кидати!
Слава нашим ППО, ПРО! Слава ЗСУ!
Ракети збивають із застосуванням зенітних ракетних комплексів.
В результаті: всі ракети збиті, з "кинджалом" включно, але не збиті 10 безпілотників з 25-ти.
І це не вперше. Може Ігнат пояснить цей феномен? Може, образно висловлюючись, "щось в консерваторії підправити?"
А підлетіти літаком і розстріляти з авіаційної гармати мопедного літуна означає підставити військовий літак під хмару уламків від вибуху дрона, як це сталось з відомим асом під Вінницею - прицільна дальність в повітрі гармати - 800 метрів, а розліт уламків - 1300 метрів. І тоді вийшло, що "херань" збила наш літак.
Для цього потрібно відповідна узгоджена із союзниками зі США домовленість.
В якості ціленаведення використовується інерційна система з доопрацьованим GPS блоком. Тобто, дрон летить за квазі-автономною системою визначення координат цілі - через певні проміжки часу незалежно обчислені координати порівнюються із GPS та здійснюється кореляція.
Відповідно, важлива стабільна робота джерела супутникового сигналу, інакше система наведення дрона перестає на неї реагувати.
Тому одним із методів боротьби з такими дронами вбачається робота системи РЕБ на маршруті їх слідування, яка емулює псевдо-навігаційні сигнали, подібні GPS, для їх дезорієнтації.
приблизна прокція думок головного "зенітника"