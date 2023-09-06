Общие боевые потери РФ с начала войны - около 266 290 человек (+610 за сутки), 4497 танков, 5685 артсистем, 8682 бронированные машины.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 266 290 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 266290 (+610) осіб;

танков - 4 497 (+8) од;

боевых бронированных машин - 8 682 (+12) од;

артиллерийских систем - 5 685 (+36) од;

РСЗО - 748 (+1) од;

средства ППО - 505 (+1) од;

самолетов - 315 (+0) од;

вертолётов - 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 519 (+7);

крылатые ракеты - 1 447 (+0);

корабли /катера - 19 (+0) од;

автомобильной техники и автоцистерн - 8 190 (+15) од;

специальная техника - 852 (+1).

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