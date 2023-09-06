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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15394) Генштаб ВС (4304) ликвидация (1952) уничтожение (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 266 290 человек (+610 за сутки), 4497 танков, 5685 артсистем, 8682 бронированные машины.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 266 290 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 266290 (+610) осіб;
  • танков - 4 497 (+8) од;
  • боевых бронированных машин - 8 682 (+12) од;
  • артиллерийских систем - 5 685 (+36) од;
  • РСЗО - 748 (+1) од;
  • средства ППО - 505 (+1) од;
  • самолетов - 315 (+0) од;
  • вертолётов - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 519 (+7);
  • крылатые ракеты - 1 447 (+0);
  • корабли /катера - 19 (+0) од;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8 190 (+15) од;
  • специальная техника - 852 (+1).

Читайте: ВСУ отбили атаки врага на 3 направлениях и продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 266 290 человек (+610 за сутки), 4497 танков, 5685 артсистем, 8682 бронированные машины. 01
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Топ комментарии
+18
Дякую ЗСУ.Бережить себе.
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06.09.2023 08:02
+15
Минув 3482 день москальсько-української війни.
74!! одиніця техніки та 610! чумардосів.
Арта 37!!, броня 20 та 15 логістика. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 266 000!!! це більше, ніж таке місто, як Кострома ...
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06.09.2023 08:59
+11
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06.09.2023 09:02
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Правила форума Совет форумчан
Дякую ЗСУ.Бережить себе.
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06.09.2023 08:02 Ответить
Минув 3482 день москальсько-української війни.
74!! одиніця техніки та 610! чумардосів.
Арта 37!!, броня 20 та 15 логістика. Відбита чергова повітряна хвиля.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 266 000!!! це більше, ніж таке місто, як Кострома ...
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06.09.2023 08:59 Ответить
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06.09.2023 09:02 Ответить
А Україна переможе !
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06.09.2023 09:30 Ответить
А жирным свой высер зачем выделять.

добавити - додати
найомників - найманців

Всепропаденець чи провокатор?
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06.09.2023 10:26 Ответить
Кацап походу
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06.09.2023 10:39 Ответить
нова методічка ********** - когда украинци закончаться - будут воевать наемники НАТО
... читай наоборот - новая мобилизация кацапов, которых успокаивают - вы воевать не будете - вместо вас наемники с азии, кубы, африки
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06.09.2023 10:49 Ответить
Арта нравицця
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06.09.2023 10:18 Ответить
Арта з травня як пішла наздоганяти танки, вже й пререгнала і все не зупеняється (і не потрібно) ще є кого випереджати - броню наприклад.
Що до самої броні, то їй на п'яти наступає логістика 214 автівок тільки за перші шість днів осені і хто першим прийде до ювілейних 9 000 велике питання. Бажаємо успіху обидвій зі сторон.
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06.09.2023 12:41 Ответить
Добавився ще один родич крейсера москва.
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06.09.2023 12:44 Ответить
 
 