Силы обороны наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, имели успех в направлении Роботино-Новопрокоповка, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в направлении Работино-Новопрокоповка (Запорожская область. - Ред.) имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - говорится в сообщении.

В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

Также, на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клищеевки. Тяжелые бои продолжаются.

Читайте: Нардеп "Голоса" воин Костенко о критике контрнаступления: "Где стандарты? Кто воевал так, как мы сейчас воюем?"

Ранее Институт изучения войны сообщал, что на западе Запорожской области украинская легкая пехота продвинулась за противотанковые рвы и "зубы дракона", которые являются частью российской обороны. Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в свою очередь отмечал, что в направлении Новоданиловка - Новопрокоповка Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.