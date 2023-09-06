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Новости Политика Украины
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Минобороны (8243) телевидение (856) Бутусов Юрий (3916) Резников (1168)

Минобороны с апреля потратило на еще не существующий военный телеканал около 6 млн грн, новый министр должен решить, стоит ли реализовывать этот проект, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

телеканал,міноборони,зсу

Расходы на обеспечение работников двух имеющихся информационных структур составляет около 80 млн грн в год.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Одним из вопросов для нового министра обороны станет проект министра Резникова по созданию военного эфирного телеканала с ежедневным вещанием силами военнослужащих. Поскольку война сейчас транслируется в социальных сетях, и охват аудитории в интернете для военных сюжетов гораздо больше любого канала, возникает вопрос, стоит ли реализовывать этот проект именно в таком варианте, который согласовал Резников?" - отметил журналист.

По данным источников Цензор.НЕТ, заявил Бутусов, расходы на денежное обеспечение офицеров и работников двух имеющихся ныне информационных структур МО (АрмияИнформ, Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины (в ее состав входят две основные редакции "Военное телевидение Украины" и "Армия FM") около 80 млн/грн в год (денежное обеспечение, выплаты за командировки в районы выполнения боевых задач, подъемная помощь и помощь на оздоровление и другое). Численность обеих структур составляет чуть более двухсот человек.

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"Создаваемый телеканал "Армия ТВ" забирает на себя часть должностей из информационного агентства и ЦТРС, плюс к нему планируется добавить еще несколько десятков должностей за счет штатной численности Вооруженных сил Украины. Закупка оборудования для телеканала Министерства обороны будет стоить еще десятки миллионов гривен. Сейчас ЦТРС имеет только одну оборудованную студию, но для канала, который вещает ежедневно, студий нужно по крайней мере 2 - 3. Каждая студия - это декорации, камеры, освещение, звуковая аппаратура, монтажное оборудование - и это миллионы потраченных денег.

И следует не забывать, что телеканал - это расходы не только на оборудование и зарплаты. Это еще и расходы на осуществление вещания", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

Он отметил, что только с апреля по август МОУ потратило на еще даже несуществующий телеканал около 6 млн/грн

https://dozorro.org/tender/UA-2023-06-16-001234-a... - 1 505 766.52 UAH

https://dozorro.org/tender/UA-2023-04-24-005116-a... - 2 327 255.04 UAH

https://dozorro.org/tender/UA-2023-07-13-011733-a... - 1 422 112.82 UAH

https://dozorro.org/tender/UA-2023-04-27-004742-a... - 281 250 UAH

"Надеюсь, что новый министр направит все средства не на создание очередного ненужного эфирного телеканала, а на развитие интересных военных авторских проектов сотрудниками МО, среди которых много талантливых людей, которые в своей работе ориентируются на Интернет и на качественные сюжеты, которые бы делали эксклюзивные сюжеты, которые становились вирусными и цитируемыми в медиа и соцсетях всего мира", - подытожил журналист.

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Топ комментарии
+27
Оцей новий міністр вирішить...
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06.09.2023 09:18
+14
Ще одна шпарина, щоб влаштувати своїх ряджених "військових" журнаглістів, ікспердів, блохерів у тилу з гарною зп. На марафоні вже всім міста не вистачає.
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06.09.2023 09:40
+11
Какой смысл от этих каналов если на них будут показывать телемарафет да и смотреть их никто не будет? И почему этих каналов два? Типа один на руском, второй на украинском?
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06.09.2023 09:36
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Оцей новий міністр вирішить...
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06.09.2023 09:18 Ответить
Этот Умер Рустемов ваще мутный тип. Крынский татарин. А как известно крынские татары очень хитрожопые товарищи. ЗА 10 лет оккупации крыма хоть бы одну диверсию провели в тылу врага. Кароче никаких крымов *****. Симферопольская область и райцентр город севаштополь!!! Переименовать на хер. Два раза!!!
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06.09.2023 09:37 Ответить
Крымские татары в отличие от таких как ты Крым не сдавали с руССкими власовскими триколорами по Крыму не носились….руССкий мир не звали и даже на миллиарды от Куйло Чубаров не повелся….а татары виноваты… у тебя ЗЕермаки под носом во время ВОЙНЫ миллиарды крадут а ты им ботики чистишь и на Цензор пар выпускаешь да в диван бздишь…просто ФАКТ
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06.09.2023 10:00 Ответить
Я ваще не из крыма, как я мог его сдать?
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06.09.2023 10:01 Ответить
А чего ты за татар тогда говоришь если не из Крыма? Именно татары и выходили против руССкого мира и роССии в Крыму.И то что Джемилев старый страдалец еще со времен совка и каторжанин не поведется на слюнтяйки и бабки от Куйло было понятно…но и Чубаров с 90% примерно крымских татар не повелись. Честь им и хвала. На ТОТ МОМЕНТ это было самое важное чтобы весь Мир не признал оккупацию.А могло стать по другому хоть история и не принимает сослагательного а если БЫ.Это сейчас легко выписывать.
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06.09.2023 10:17 Ответить
Я думаю, их "про-украинскойсть" в целом завышена. У них всё крутится вокруг семьи, точнее её благосостояния, и веры. Множество татар сейчас работают в рос. госорганах, полиции, прокуратуре и тд. Выходили они пока зеленые человечки не приехали в центр Симферополя, дальше тишина.
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06.09.2023 19:24 Ответить
ты вааще підлога --по рюські падстілка --- ти взагалі щось можеш ??? у пола маккартни проконсультируйся он хоть и старенький но не такой дебил как ты підлога - падстилка
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06.09.2023 11:57 Ответить
8-я татарская горнопехотная бригада войск СС (нем. Waffen-Gebirgs-Brigade der SS (tatarische Nr. 1)) - тактическое соединение войск СС нацистской Германии, состоявшее из крымскотатарских добровольцев. Хотя, формирование бригады началось в июле 1944 года в Венгрии, однако оно так и не было завершено...
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06.09.2023 19:51 Ответить
Каким твои истории дедывонвали к Украине и Крыму и крымским татарам сегодня или в 2014 году? В Крыму все были украинцами с украинскими паспортами…и с власовскими триколорами носились роССия мы руССкие люди.А левобережье кто сдал тоже татары?Детство Никиты
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06.09.2023 20:45 Ответить
ничего не понял... То, что все под немецкой окупацией граждане ссср сразу кинулись служить немцам - правда. То, что у немцев были десятки национальных дивизий из русских, татар, калмыков, казахов и т.д. - тоже правца. Я только возразил челу, который написал, что крымские татары не сдавали Крым немцам... Вместе все сдавали Крым немцам: и русские, и крымские татары! Позорно сдали!
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06.09.2023 22:22 Ответить
Шо ты мелешь Навыходили хренов как дров !!! Есть достойные но основная масса прогнулась под пидоров !!! КАк воевать так не кому Одно только языком помолоть Где эти 90 процентов брехло
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06.09.2023 20:13 Ответить
73?!
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06.09.2023 20:37 Ответить
Что такое 73
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07.09.2023 16:59 Ответить
Схоже на пістёж. Звідки ця інфа?
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06.09.2023 13:22 Ответить
ФДМУ неналежно контролював використання та збереження держмайна, що призвело до суттєвих порушень на понад 90 млрд гривень

http://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1486
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06.09.2023 13:26 Ответить
я і кажу - похоже на пістеж.

Аудит проведено за 2020-2021 роки, а з окремих питань за більш тривалий період.

з вересня 2022 по вересень 2023 року - Рустем Умєров[
з лютого до вересня 2022 року - в.о. Батова Ольга Ігорівна
з вересня 2019 до лютого 2022 року - Сенниченко Дмитро Володимирович
з вересня 2017 до вересня 2019 року - Трубаров Віталій Миколайович
і т.д.
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06.09.2023 13:37 Ответить
коли це ************* закінчеться ?????? Хто знає як фамілія генпрокурора ? цей дятел навіть дзьобом не не стукає !!!!!
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06.09.2023 14:35 Ответить
А шо хіба не так-яйця у зимових куртках мають бажання дивитись воєнний канал...
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06.09.2023 09:19 Ответить
Вирішить. Ще десятку зверху накине.
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06.09.2023 09:20 Ответить
«Спадщина» в грошах за умеровим з ФДМУ значна, близько 90 млрд грн.
Казав сліпий, ПОБАЧИМО!
Чекаємо не просто звільнень взводу чиновників у Міноборони!!
Тцк їх уже зачекалися для ПРИЗОВУ у війська!
Пильнуймо !!
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06.09.2023 09:24 Ответить
тцк самі повним складом мають вибути на передову !!!
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06.09.2023 16:01 Ответить
У нас армию освещают так ярко, что Маляр потом бегает и кричит, что бы прекратили врагу все сливать.
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06.09.2023 09:31 Ответить
Це ж які ж розумники сидять в МО!
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06.09.2023 09:31 Ответить
Какой смысл от этих каналов если на них будут показывать телемарафет да и смотреть их никто не будет? И почему этих каналов два? Типа один на руском, второй на украинском?
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06.09.2023 09:36 Ответить
Ще одна шпарина, щоб влаштувати своїх ряджених "військових" журнаглістів, ікспердів, блохерів у тилу з гарною зп. На марафоні вже всім міста не вистачає.
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06.09.2023 09:40 Ответить
а я вважаю, що служба в зсу, повинна максимально рекламуватися!!!
що б потім воєнкоми, на будували хатинки в іспаніях.
а збройні сили, були контрактними мотивованими та забезпеченими. ні, не волонтерами. державою!
тому повинен бути і тєлєк і ютуб і вся наглядна агітація!
волонтерам є куди перевести свою допомогу, це наші українські села та невеликі містечка, котрі зруйновані, а люди в злиднях.
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06.09.2023 09:44 Ответить
Нормальный человек телевизор не смотрит и на ютубе у него адблок стоит. А если человек жертва телемарафета, то воевать он точно никуда не пойдет это 100%
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06.09.2023 09:54 Ответить
ти, типу, такий продвинутий столічний жиган? то я тобі доповім, що в україні, не в містах живе більше населення ніж в містах.
окрім великих міст, є багато маленьких містечок.
і так, там українці дивляться тєлєк. і так, там дивляться ютуб тіток і все що зараз популярне.
а те, що наше телебачення гавніще, то вина телевізіонщиків, а не пересічних українців.
армію повинно пропагандувати, як це робиться саме в тих країнах, хто зараз наші союзники і куди так відчайдушно прагне україна.
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06.09.2023 10:02 Ответить
Нет, я не столичный. И никогда там жить не планировал. Да и не по душе мне мегаполисы, ничего там хорошего кроме зарплат нету
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06.09.2023 10:06 Ответить
Ріалі?
Україна переважно урбаністична країна, зі значним перевищенням міського населення над сільським - 32 млн. 754 тис. городян, або 67,2% проти 15 млн. 883 тис., або 32,8% сільських жителів.
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06.09.2023 10:06 Ответить
я не про статистику.
чому ти, саме статистику, вичитав? це перше.
і друге, так, фастів, бориспіль, ... навіть гостомель, юридично, це міста. там живуть громадяни із твоєї статистики.
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06.09.2023 10:24 Ответить
У Борисполі є 20-поверхові будинки, чому це не місто??
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06.09.2023 10:29 Ответить
ти ж любиш бити цифрами та відсотками.
скільки таких будинків в борисполі? скільки, взагалі, в борисполі будинків вище трьох поверхів?
скільки жителів борисполя живе в тих будинках, відносно всіх інших?
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06.09.2023 10:36 Ответить
Учи матчастину: у нас місто - населений пункт із понад 12 000 жителів та розвинутою інфраструктурою.
Ну обісрався ж уже, то мовчав би!
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06.09.2023 11:04 Ответить
відсотки може такі але де ті 48,6 млн?
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06.09.2023 15:16 Ответить
Ну це за даними перепису 2001 року. З того часу міського населення стало тільки більше, бо села вимирають, а в міста купа людей переїжджає...
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06.09.2023 15:34 Ответить
Хоч одна людина висловила саме свою точку зору. Все інше - проплачені відомо ким боти які тут тільки смердять.
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06.09.2023 11:12 Ответить
Нормальний человек смотрит и читает всё информативное, что есть в доступе.

А якщо він дивится тільки роліки на компі то він свідомо огранічена людина і може перетворитися на такого як ти)
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06.09.2023 13:29 Ответить
Що заважає обійтись без студії і просто транслювати на тєлєк те саме що для ютубу?
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06.09.2023 10:23 Ответить
це технічні деталі. але військовий канал, повинен бути. високопрофесійний!
бутусов, до речі, повинен там працювати, як що забажає звичайно.
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06.09.2023 10:26 Ответить
А взагалі, ті брехунці - телеканали потрібні?

Якось один мудрий чоловік сказав: "Телевізор - каналізаційний стік прямо в мізки, тому влада мала б роздавати телевізори безплатно..
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06.09.2023 09:58 Ответить
Ну не на перемогу ж України витрачати гроші?
Вони портібніші бубиним дружбанам для організації героїзації главЗавгоспа з його найвеличнівшивим, та пліснявим кагалом. Аргументації корупції, і просування приближених до зЕрмака військових у якусь партію, наприклад "Дія".
Гуляй пліснява! Нарід платить!
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06.09.2023 10:14 Ответить
Централізована медіа структура для ЗСУ точно потрібна. Без пропаганди наративів українства нам нікуди інакше пустоту займе пропаганда рф чи ще когось.
Але чи варто у наш час робити таку структуру у вигляді примітивного телеканалу? Думаю що ні. Блогери, шоумени, журналісти і т.п. мають на порядок більшу аудиторію чим канал з студією.

Студія у наш час це непотрібна розкіш. Офіс, наявність відповідальних людей що генерують контент, оплата їх зарплат і проектів це потрібна річ, но студія 🤨 ось щоб що вона треба?
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06.09.2023 10:19 Ответить
В мене транслюється "Армія ТБ" в тестовому режимі. Доволі інформативний канал.
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06.09.2023 10:27 Ответить
Який план йому доведуть, такий і буде відкатувати. Якщо людина згодилася бути міністром, то муситиме красти, та як правило, без досвіду крадівництва сьогодні не беруть.
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06.09.2023 11:22 Ответить
Так розумію, резніков ******** грошей ще на два потоки брехні для виборів. Там буде звучати все правильно і велично, адже порномаратон треба буде згорнути.
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06.09.2023 12:20 Ответить
Так, МО, ЗСУ необхідний свій телеканал, а телемарофон від зевлади повинен зникнути, нехай решта каналів працюють як раніше, і обов'язково в загальну мережу повернути опозиційні...
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06.09.2023 12:34 Ответить
Пане Кащин-як це повернути "опозиційні" канали в якусь загальну мережу?Ні разу не дивився телемарафон і не тягне.Дивлюся те чому і кому довіряю,на свій розсуд.Чи ви хочете,щоб в газетній телепограмі написали- в 19-00 покажуть опозиційний канал?Під час Майдану знаходив 5 канал і вірив всьому,що вони казали і показували."Зашкварів" не було,агіток теж.Просто інформація.Навіть такий спеціаліст,журналіст і експерт,як Бутусов-не такий категоричний,як дописувачі...
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06.09.2023 14:44 Ответить
На народні гроші утримується велике Суспільне телерадіомовлення з ******** устаткуванням і професійними журналістами - створюйте у тій структурі з наявних людей і засобів підрозділ військовий і не треба плодити чергових державних мас-медіа.
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06.09.2023 13:19 Ответить
Зелені шулери наплодили телеканалів і ботів за рахунок бюджету воюючої країни.
Тим часом військові вмирають бо не мають нормальних аптечок.
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06.09.2023 13:45 Ответить
Щоб довести свою ефективність, новий міністр оборони повинен щонайменше подвоїти суму витрат на не існуючий військовий телеканал.
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06.09.2023 14:43 Ответить
Канал Збройних Сил України! Хто має сумніви? Мені досить терпіти ті 73%.
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06.09.2023 17:30 Ответить
 
 