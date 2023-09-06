Минобороны с апреля потратило на еще не существующий военный телеканал около 6 млн грн, новый министр должен решить, стоит ли реализовывать этот проект, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Расходы на обеспечение работников двух имеющихся информационных структур составляет около 80 млн грн в год.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Одним из вопросов для нового министра обороны станет проект министра Резникова по созданию военного эфирного телеканала с ежедневным вещанием силами военнослужащих. Поскольку война сейчас транслируется в социальных сетях, и охват аудитории в интернете для военных сюжетов гораздо больше любого канала, возникает вопрос, стоит ли реализовывать этот проект именно в таком варианте, который согласовал Резников?" - отметил журналист.
По данным источников Цензор.НЕТ, заявил Бутусов, расходы на денежное обеспечение офицеров и работников двух имеющихся ныне информационных структур МО (АрмияИнформ, Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины (в ее состав входят две основные редакции "Военное телевидение Украины" и "Армия FM") около 80 млн/грн в год (денежное обеспечение, выплаты за командировки в районы выполнения боевых задач, подъемная помощь и помощь на оздоровление и другое). Численность обеих структур составляет чуть более двухсот человек.
"Создаваемый телеканал "Армия ТВ" забирает на себя часть должностей из информационного агентства и ЦТРС, плюс к нему планируется добавить еще несколько десятков должностей за счет штатной численности Вооруженных сил Украины. Закупка оборудования для телеканала Министерства обороны будет стоить еще десятки миллионов гривен. Сейчас ЦТРС имеет только одну оборудованную студию, но для канала, который вещает ежедневно, студий нужно по крайней мере 2 - 3. Каждая студия - это декорации, камеры, освещение, звуковая аппаратура, монтажное оборудование - и это миллионы потраченных денег.
И следует не забывать, что телеканал - это расходы не только на оборудование и зарплаты. Это еще и расходы на осуществление вещания", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.
Он отметил, что только с апреля по август МОУ потратило на еще даже несуществующий телеканал около 6 млн/грн
https://dozorro.org/tender/UA-2023-06-16-001234-a... - 1 505 766.52 UAH
https://dozorro.org/tender/UA-2023-04-24-005116-a... - 2 327 255.04 UAH
https://dozorro.org/tender/UA-2023-07-13-011733-a... - 1 422 112.82 UAH
https://dozorro.org/tender/UA-2023-04-27-004742-a... - 281 250 UAH
"Надеюсь, что новый министр направит все средства не на создание очередного ненужного эфирного телеканала, а на развитие интересных военных авторских проектов сотрудниками МО, среди которых много талантливых людей, которые в своей работе ориентируются на Интернет и на качественные сюжеты, которые бы делали эксклюзивные сюжеты, которые становились вирусными и цитируемыми в медиа и соцсетях всего мира", - подытожил журналист.
Пожалуйста, подождите...
http://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1486
Аудит проведено за 2020-2021 роки, а з окремих питань за більш тривалий період.
з вересня 2022 по вересень 2023 року - Рустем Умєров[
з лютого до вересня 2022 року - в.о. Батова Ольга Ігорівна
з вересня 2019 до лютого 2022 року - Сенниченко Дмитро Володимирович
з вересня 2017 до вересня 2019 року - Трубаров Віталій Миколайович
і т.д.
Казав сліпий, ПОБАЧИМО!
Чекаємо не просто звільнень взводу чиновників у Міноборони!!
Тцк їх уже зачекалися для ПРИЗОВУ у війська!
Пильнуймо !!
що б потім воєнкоми, на будували хатинки в іспаніях.
а збройні сили, були контрактними мотивованими та забезпеченими. ні, не волонтерами. державою!
тому повинен бути і тєлєк і ютуб і вся наглядна агітація!
волонтерам є куди перевести свою допомогу, це наші українські села та невеликі містечка, котрі зруйновані, а люди в злиднях.
окрім великих міст, є багато маленьких містечок.
і так, там українці дивляться тєлєк. і так, там дивляться ютуб тіток і все що зараз популярне.
а те, що наше телебачення гавніще, то вина телевізіонщиків, а не пересічних українців.
армію повинно пропагандувати, як це робиться саме в тих країнах, хто зараз наші союзники і куди так відчайдушно прагне україна.
Україна переважно урбаністична країна, зі значним перевищенням міського населення над сільським - 32 млн. 754 тис. городян, або 67,2% проти 15 млн. 883 тис., або 32,8% сільських жителів.
чому ти, саме статистику, вичитав? це перше.
і друге, так, фастів, бориспіль, ... навіть гостомель, юридично, це міста. там живуть громадяни із твоєї статистики.
скільки таких будинків в борисполі? скільки, взагалі, в борисполі будинків вище трьох поверхів?
скільки жителів борисполя живе в тих будинках, відносно всіх інших?
Ну обісрався ж уже, то мовчав би!
А якщо він дивится тільки роліки на компі то він свідомо огранічена людина і може перетворитися на такого як ти)
бутусов, до речі, повинен там працювати, як що забажає звичайно.
Якось один мудрий чоловік сказав: "Телевізор - каналізаційний стік прямо в мізки, тому влада мала б роздавати телевізори безплатно..
Вони портібніші бубиним дружбанам для організації героїзації главЗавгоспа з його найвеличнівшивим, та пліснявим кагалом. Аргументації корупції, і просування приближених до зЕрмака військових у якусь партію, наприклад "Дія".
Гуляй пліснява! Нарід платить!
Але чи варто у наш час робити таку структуру у вигляді примітивного телеканалу? Думаю що ні. Блогери, шоумени, журналісти і т.п. мають на порядок більшу аудиторію чим канал з студією.
Студія у наш час це непотрібна розкіш. Офіс, наявність відповідальних людей що генерують контент, оплата їх зарплат і проектів це потрібна річ, но студія 🤨 ось щоб що вона треба?
Тим часом військові вмирають бо не мають нормальних аптечок.