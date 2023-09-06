Минобороны с апреля потратило на еще не существующий военный телеканал около 6 млн грн, новый министр должен решить, стоит ли реализовывать этот проект, - Бутусов

Расходы на обеспечение работников двух имеющихся информационных структур составляет около 80 млн грн в год.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Одним из вопросов для нового министра обороны станет проект министра Резникова по созданию военного эфирного телеканала с ежедневным вещанием силами военнослужащих. Поскольку война сейчас транслируется в социальных сетях, и охват аудитории в интернете для военных сюжетов гораздо больше любого канала, возникает вопрос, стоит ли реализовывать этот проект именно в таком варианте, который согласовал Резников?" - отметил журналист.

По данным источников Цензор.НЕТ, заявил Бутусов, расходы на денежное обеспечение офицеров и работников двух имеющихся ныне информационных структур МО (АрмияИнформ, Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины (в ее состав входят две основные редакции "Военное телевидение Украины" и "Армия FM") около 80 млн/грн в год (денежное обеспечение, выплаты за командировки в районы выполнения боевых задач, подъемная помощь и помощь на оздоровление и другое). Численность обеих структур составляет чуть более двухсот человек.

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"Создаваемый телеканал "Армия ТВ" забирает на себя часть должностей из информационного агентства и ЦТРС, плюс к нему планируется добавить еще несколько десятков должностей за счет штатной численности Вооруженных сил Украины. Закупка оборудования для телеканала Министерства обороны будет стоить еще десятки миллионов гривен. Сейчас ЦТРС имеет только одну оборудованную студию, но для канала, который вещает ежедневно, студий нужно по крайней мере 2 - 3. Каждая студия - это декорации, камеры, освещение, звуковая аппаратура, монтажное оборудование - и это миллионы потраченных денег.

И следует не забывать, что телеканал - это расходы не только на оборудование и зарплаты. Это еще и расходы на осуществление вещания", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

Он отметил, что только с апреля по август МОУ потратило на еще даже несуществующий телеканал около 6 млн/грн

https://dozorro.org/tender/UA-2023-06-16-001234-a... - 1 505 766.52 UAH

https://dozorro.org/tender/UA-2023-04-24-005116-a... - 2 327 255.04 UAH

https://dozorro.org/tender/UA-2023-07-13-011733-a... - 1 422 112.82 UAH

https://dozorro.org/tender/UA-2023-04-27-004742-a... - 281 250 UAH

"Надеюсь, что новый министр направит все средства не на создание очередного ненужного эфирного телеканала, а на развитие интересных военных авторских проектов сотрудниками МО, среди которых много талантливых людей, которые в своей работе ориентируются на Интернет и на качественные сюжеты, которые бы делали эксклюзивные сюжеты, которые становились вирусными и цитируемыми в медиа и соцсетях всего мира", - подытожил журналист.

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