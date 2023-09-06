Взрыв произошел в Запорожье: Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики

В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения баллистики.

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