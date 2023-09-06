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Взрыв произошел в Запорожье: Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения баллистики.
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Nik Home 379c842c
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Олександр ВАЛОВИЙ
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