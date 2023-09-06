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Взрыв произошел в Запорожье: Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запорожье

В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения баллистики.

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Сокращать так сокращать. Пишите уже балисты. Все равно мало кто понимает о чем речь.
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06.09.2023 10:52 Ответить
"... загрожують застосуванням законів тяжіння!!!" - небезпека членкиням з послицями мудрого наріду
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06.09.2023 11:10 Ответить
Казиться ***** з московіі від провалу свого плану, гадить Вільним Українцям, як своєю агентурою в Україні, так і ракетними обстрілами!!
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06.09.2023 10:53 Ответить
 
 