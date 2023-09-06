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Новости Политика Украины
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вето (354) декларация (1313) НАПК (1165)

НАПК будет просить Зеленского наложить вето на закон об ответственности за несвоевременное представление деклараций

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

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Национальное агентство по предотвращению коррупции обратится к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый народными депутатами закон №9587-Д.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

"НАПК обратится к Президенту Украины с просьбой наложить вето на принятый нардепами законопроект 9587-Д", - говорится в сообщении.

По мнению представителей НАПК, это позволит вернуть документ на повторное рассмотрение Верховной Рады.

"Такое решение является единственным в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины", - отметили в НАПК.

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В принятом законе была поддержана норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 миллиона гривен, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Также парламентарии поддержали изменения, которыми будут скрыты данные Реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей, путем не внесения сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также удаление большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение административных и уголовных, связанных с коррупцией, и коррупционных правонарушений.

Также читайте: В Единый реестр коррупционеров внесено 46 тысяч человек, - НАПК

"Реестр сегодня насчитывает 46 556 человек. Из них 1 961 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 29 457 - к административной ответственности, а 15 138 - к уголовной. После внесения вышеупомянутых изменений в ст. 59 в Реестре ориентировочно останется 5 021 человек, а более 10 тыс. человек, осужденных за коррупционные преступления, будут из него удалены", - отметили в Агентстве.

В НАПК отметили, что после удаления почти 80% данных Реестра ни Президент, ни Премьер-министр, ни министры, ни руководители других органов власти, ни общественные организации, ни Общественный совет доброчестности и ВККС не будут иметь официального источника данных о лицах, внесенных к нему.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (№9587-Д).
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Топ комментарии
+6
очевидно, що "слуги" зрозуміли, що в наступному році вибори і ніхто з них не попаде до кормушки знову, тому просто забили куй на все і приймають, те, що їм вигідно.
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06.09.2023 10:50
+5
Давай, Зеля! Досить вже виконувати вказівки Єрмака. Ти ж людина, а не штучний інтелект...
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06.09.2023 10:49
+4
Звісно, що потрібне вето.
Бо в кнопкодавів з ВРУ - конфлікт інтересів - навіщо ломати голову, як заповнити декларацію, щоб і готівку, отриману за голосування легалізувати разом із "лівим" майном, і щоби про це ніхто крім своїх не довідався.
А через рік можна іще продовжити це "шито-крито".
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06.09.2023 10:53
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Давай, Зеля! Досить вже виконувати вказівки Єрмака. Ти ж людина, а не штучний інтелект...
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06.09.2023 10:49 Ответить
не людина і не інтелект, просто штучний...
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06.09.2023 12:34 Ответить
очевидно, що "слуги" зрозуміли, що в наступному році вибори і ніхто з них не попаде до кормушки знову, тому просто забили куй на все і приймають, те, що їм вигідно.
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06.09.2023 10:50 Ответить
Звісно, що потрібне вето.
Бо в кнопкодавів з ВРУ - конфлікт інтересів - навіщо ломати голову, як заповнити декларацію, щоб і готівку, отриману за голосування легалізувати разом із "лівим" майном, і щоби про це ніхто крім своїх не довідався.
А через рік можна іще продовжити це "шито-крито".
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06.09.2023 10:53 Ответить
Здається пан преЗЕдент давно поклав і наклав на закон. Корупція, кумівство тепер завуальовані війною, яка за логікою правлячої еліти має все списати, тому НАБУ мабуть даремно апелює до ОП, їх немає кому вислухати.
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06.09.2023 10:56 Ответить
Ложив він ваше вето на рояль....
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06.09.2023 10:57 Ответить
"Декларацию должны сдавать все без исключения граждане Украины" - Данилов

Декларацию должны сдавать все без исключения граждане Украины, потому что по Конституции все граждане равны.

А на фронт, когда сынавьем своих отправишь, а ветеринар? Чи твои бастарды и бастарды резника равнее?
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06.09.2023 11:00 Ответить
****, было бы там шо декларировать
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06.09.2023 11:01 Ответить
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06.09.2023 11:30 Ответить
Ну побачимо що скаже на це найвеличніший. Хоча для думаючих українців відповідь очевидна. Цікаво як він обгрунтує своє рішення і яка буде реакція суспільства. Особливо союзників.
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06.09.2023 11:12 Ответить
так, він накладе.
вже наклав, і то велику купу зеленого лайна на нашу країну.
я думаю всі розуміють чого чекати від верховного корупцієкомандувача?
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06.09.2023 11:27 Ответить
Бл...во. 46556 апріорі виявлених корупціонерів, а якщо людською мовою, злодіїв. Скільки ж їх насправді? 175000 держслужбовців, а ще депутати і посадові особи без статусу держслужбовців на всіх рівнях - думаю загалом набереться плюс-мінус мільйон. Скільки доброчесних? 20 - 30 %? Грубо прикину - 20 громадян працюють щоб утримувати одного дармоїда, який ще й обкрадає цих громадян і їхніх дітей. Ми рухаємось до того, що дешевше чиновниками призначати вже засуджених, нехай служать народу за гратами і ловити не потрібно буде, і розшукувати по іспаніях і лондонах для екстрадиції. Все майно під шконкою, навіть декларувати нема потреби.
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06.09.2023 11:31 Ответить
Він що цар що його треба просити, він найманий працівник , тому треба вимагати а не просити.
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06.09.2023 12:01 Ответить
 
 