НАПК будет просить Зеленского наложить вето на закон об ответственности за несвоевременное представление деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции обратится к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый народными депутатами закон №9587-Д.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

"НАПК обратится к Президенту Украины с просьбой наложить вето на принятый нардепами законопроект 9587-Д", - говорится в сообщении.

По мнению представителей НАПК, это позволит вернуть документ на повторное рассмотрение Верховной Рады.

"Такое решение является единственным в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины", - отметили в НАПК.

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В принятом законе была поддержана норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 миллиона гривен, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Также парламентарии поддержали изменения, которыми будут скрыты данные Реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей, путем не внесения сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также удаление большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение административных и уголовных, связанных с коррупцией, и коррупционных правонарушений.

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"Реестр сегодня насчитывает 46 556 человек. Из них 1 961 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 29 457 - к административной ответственности, а 15 138 - к уголовной. После внесения вышеупомянутых изменений в ст. 59 в Реестре ориентировочно останется 5 021 человек, а более 10 тыс. человек, осужденных за коррупционные преступления, будут из него удалены", - отметили в Агентстве.

В НАПК отметили, что после удаления почти 80% данных Реестра ни Президент, ни Премьер-министр, ни министры, ни руководители других органов власти, ни общественные организации, ни Общественный совет доброчестности и ВККС не будут иметь официального источника данных о лицах, внесенных к нему.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (№9587-Д).