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Зеленский провел заседание Ставки: План защиты энергосистемы от всего, что может придумать РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады Премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и военных администраций.

Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", – рассказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будут события, важные для Украины, - Зеленский анонсировал "важные решения" для Украины
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Топ комментарии
+9
так и назвал мероприятие? "от всего, что может придумать..."? Наверное шефир придумал заголовок.
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06.09.2023 10:56
+9
Myroslav Oleshko



Дружина нового міністра оборони вже багато років живе в США. Діти також живуть в США.

Я так розумію, чоловік просто тут на заробітках. Тепер з новою посадою принесе в родину ще більше коштів.Українська держслужба на деребані вигідніша за будь яку роботу в Америці.

Соцмережі вже видалили. Напевно соромляться.

Мені все таки здається, що родини української влади мають мешкати в Україні. А ви як гадаєте?

Чому влада так закликає всіх повертатись, в той час, коли не повертаються навіть їх рідні?

Уявляєте собі, щоб родина міністра оборони США жила в іншій країні?
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06.09.2023 11:15
+8
ЧИм захищатимемось: яйцями, стадіонами чи асфальтом?
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06.09.2023 10:56
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так и назвал мероприятие? "от всего, что может придумать..."? Наверное шефир придумал заголовок.
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06.09.2023 10:56 Ответить
тут треба дивитись вже на одяг Данилова?
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06.09.2023 10:57 Ответить
насамперед, отвєтка по об,єктах енергетики
демонстративна, показова...картонними дронами, пластіковими, металевими...
зверху, знизу, збоку...одночасно, в люті морози, перед снігопадами, в надвечір,я
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06.09.2023 11:42 Ответить
ЧИм захищатимемось: яйцями, стадіонами чи асфальтом?
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06.09.2023 10:56 Ответить
Відосиками. Покажемо їх кацапам і в них координати цілей позбиваються.
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06.09.2023 11:15 Ответить
Так-таки від усього? А що стосовно Шурми?
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06.09.2023 10:58 Ответить
ППО потрібно - не спішать помагати -- кожен день Одещину довбуть
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06.09.2023 11:03 Ответить
треба тарифи знову підняти, в раз десять, а то підняття вдвічі явно не задовольнило апетит ахмета і його кабміну. Якісь м'які ви з піплом, піпл не повинен життя малиною вважати, з нього треба шкіру з м'ясом дерти.
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06.09.2023 11:03 Ответить
Двійник Єрмака Умеров вже був присутній на засіданні Ставки?

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06.09.2023 11:04 Ответить
Myroslav Oleshko



Дружина нового міністра оборони вже багато років живе в США. Діти також живуть в США.

Я так розумію, чоловік просто тут на заробітках. Тепер з новою посадою принесе в родину ще більше коштів.Українська держслужба на деребані вигідніша за будь яку роботу в Америці.

Соцмережі вже видалили. Напевно соромляться.

Мені все таки здається, що родини української влади мають мешкати в Україні. А ви як гадаєте?

Чому влада так закликає всіх повертатись, в той час, коли не повертаються навіть їх рідні?

Уявляєте собі, щоб родина міністра оборони США жила в іншій країні?
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06.09.2023 11:15 Ответить
Хазяїн успішної ферми не мешкає в корівнику разом з коровами.
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06.09.2023 11:23 Ответить
Тепер ясно, чому депутати купують собі маєтки за кордоном, адже тут у них "коровник" для заробляння грошей! І найсмішніше, що це пише не депутат (ви ж не депутат?), а якраз "корова"!
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06.09.2023 18:18 Ответить
А ви напевно депутат.
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07.09.2023 08:39 Ответить
В чому план захисту? Може інженерні загородження навколо об'єктів? Ніхера. Лише словесний пиндіж хріпатої скотини.
Якщо портову інфраструктуру нищать успішно, то і електричну будуть. Навіть одних шахедов буде достатьо щоб стабільно вибивати.
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06.09.2023 11:06 Ответить
портова - зосереджена біля берегів морів, річок, енергетична - розкидана по території
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06.09.2023 11:47 Ответить
І шо? Все одно буде вражатись.
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06.09.2023 18:59 Ответить
А чого так рано?
Можна було б у березні посидіти *********.
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06.09.2023 11:07 Ответить
Хочется мундир маршальский напялить, да трубку с Герцоговиной Флор и на Ставку. Но нельзя. А Арестович между прочим - полковник. Опять Вова лох.
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06.09.2023 11:16 Ответить
Як це захистити енергосистему від Зелених покидьків?
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06.09.2023 11:42 Ответить
А є хоч одна справа яку Вова брав під особистий контроль і яка була успішною?
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06.09.2023 11:54 Ответить
а план захисту України від зеленого кодла є?
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06.09.2023 12:51 Ответить
Ну, сказано ж - "від усього, що може вигадати рф..."
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06.09.2023 13:50 Ответить
 
 