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Зеленский провел заседание Ставки: План защиты энергосистемы от всего, что может придумать РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады Премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и военных администраций.
Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", – рассказал президент.
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+9 alex petrivskiy
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демонстративна, показова...картонними дронами, пластіковими, металевими...
зверху, знизу, збоку...одночасно, в люті морози, перед снігопадами, в надвечір,я
Дружина нового міністра оборони вже багато років живе в США. Діти також живуть в США.
Я так розумію, чоловік просто тут на заробітках. Тепер з новою посадою принесе в родину ще більше коштів.Українська держслужба на деребані вигідніша за будь яку роботу в Америці.
Соцмережі вже видалили. Напевно соромляться.
Мені все таки здається, що родини української влади мають мешкати в Україні. А ви як гадаєте?
Чому влада так закликає всіх повертатись, в той час, коли не повертаються навіть їх рідні?
Уявляєте собі, щоб родина міністра оборони США жила в іншій країні?
Якщо портову інфраструктуру нищать успішно, то і електричну будуть. Навіть одних шахедов буде достатьо щоб стабільно вибивати.
Можна було б у березні посидіти *********.