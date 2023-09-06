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Блинкен объявит о новой помощи для Украины в более $1 млрд, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,абрамс,abrams

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявит о новой помощи в более $1 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Ожидается, что Блинкен объявит о новом финансировании для Украины в более 1 миллиарда долларов", - отметил высокопоставленный чиновник Госдепа США.

Напомним, 5 сентября государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.

Также читайте: Ракеты AIM-9М, боеприпасы и оборудование для разминирования, - Блинкен об очередном пакете помощи Украине
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Топ комментарии
+28
А не прийшов час американцям ставити питання руба?
От у нас 1 мільярд баксів, а от у Вас Єрмак. Вирішуй-ТЕ, Вольйодя...
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06.09.2023 11:34
+19
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06.09.2023 11:39
+17
Байдену, Блінкену, американцям подяка
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06.09.2023 11:35
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Може вже нарешті наважаться ATACMS передати...
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06.09.2023 11:32 Ответить
Та ні, снаряди 155 калібру, вироблені на початку 90-х років за ціною мульон 1 снаряд. Вот 1000 снарядів і мільярд
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06.09.2023 21:49 Ответить
А не прийшов час американцям ставити питання руба?
От у нас 1 мільярд баксів, а от у Вас Єрмак. Вирішуй-ТЕ, Вольйодя...
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06.09.2023 11:34 Ответить
хіба є підозра що американців Єрмак не влаштовує? Не чув такого.
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06.09.2023 12:12 Ответить
Хаха, їх навіть Зе не влаштовує. Але попри це продовжують допомагати.
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06.09.2023 12:55 Ответить
Єрмака поставив Зеля, а Зелю вибрав народ. Тому народ і відповідатиме, в нашому випадку помиратиме на фронті та від ракет.
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06.09.2023 13:47 Ответить
В корне не верно ставите вопрос. Если его поставить немного по другому то эффект будет быстрый как и реакция Володи, а вот и сам вопрос - От у нас сворованный вами 1 мільярд баксів у Украины, а от у Вас Єрмак. Вирішуй-ТЕ, Вольйодя...
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06.09.2023 21:01 Ответить
Байдену, Блінкену, американцям подяка
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06.09.2023 11:35 Ответить
Це той мільярд що вони з кацапів по всій Європі витрусили.
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06.09.2023 11:36 Ответить
Ні. Це той мільярд з наших налогіа. Твоя ложка лайна зарахована.
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06.09.2023 20:38 Ответить
Шкода, Резніков пішов у відставку, тей знає куди подіти такі гроші.
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06.09.2023 11:39 Ответить
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06.09.2023 11:39 Ответить
себе подписал
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06.09.2023 11:55 Ответить
слухайте одкровення від арестовича (травень 2023, Ізраїль), чого його випускають - треба любити владу, та дякувати послу, котрий домовився з ким потрібно
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06.09.2023 12:21 Ответить
І яке цей вкид має відношення до теми щодо надання допомоги Штатами?
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06.09.2023 20:40 Ответить
Одразу скажу, що я безмежно вдячний нашим західним партнерам! Всім без виключення!!! Тільки одне "але" постійно десь на душі ниє : ну , чому ви тягнете ????!!!! Чому одразу не дати Атакамси, літаки, Тамагавки та інше? Немов ви хочете нашої перемоги , але підло та жорстоко хочете розтягнути все це на три- п'ять років, щоб убити рашу повільно, а самим захопити всі ринки. Але нам так не підходить !!! Ми гинемо кожен день! Будь-ласка, дайте все і зараз !
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06.09.2023 11:40 Ответить
Тому що на вiдмiну вiд тебе, розумнi дядьки не поспiшають викидати грошi в повiтря.

Не треба надiляти анi ЦРУ анi Держдеп якимись магiчними властивостями. Вони теж багато чого не знають i багато чого не передбачають.

Навiщо було давати ATACAMS, якщо на складах були Точки-У ? Навiщо було давати ATACAMS коли ще невiдомо мае украiнська армiя потенцiал на наступ ? Навiщо було давати ATACAMS коли не було ешелонованого ППО здатного прикривати склади ? Навiщо було давати ATACAMS коли Пиня погрожував ядерною колись стоячою а нинi висячою дубинкою ? I так, навiщо було давати ATACAMS, щоб Украiна одразу перемогла а Рашка зберегла i бабло i зброю i спiвчуваючих по свiту?
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06.09.2023 12:55 Ответить
Перемога розрахована під виборчу кампанію Байдена восени 2024. Якщо дати нам перемогти раніше, то менше ніж за рік після перемоги українчики знову пересеруться між собою, як було після помаранчевого майдану, і ефект буде навіть негативний, тому тягнуть до виборів, дозуючи допомогу.
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06.09.2023 13:41 Ответить
Десь близько до істини....
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06.09.2023 20:43 Ответить
Якщо дати усе одразу, не будеш цінувати. А Херчіль Найвеличніший напевне залишиться при владі. НАЇДАЙТЕСЯ! Бачили очі, що купували - тепер жеріть, хоч і повилазьте! Виховання 73% зелебобіків процес тривалий, вимагає річок крові.
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06.09.2023 15:12 Ответить
Я Вам поясню на простих речах. Ракети самі не летять, як і літаки, як і танки не їздять. На початку війни у нас була така прірва у стандартах та підготовці, що просто було нікому це передавати. Поступово ми вчимо англійську мову, далі готуються спціалісти, які керують ціма технологіями. І чим далі тим складніше процеси. Їх потрібно вивчити, пройти практику, підготувати обслуговуючий персонал, бази ремонту, логістику. І це все на різни континентах. Уявіть, якщо у нас жигулі ще їздять, а там люди на марс збираються. І на фініші, коли ми будемо мати повне розуміння, що з цим робити, тоді ми отримуємо бажане і Уклінно Дякуємо нашим партнерам за те, що вони роблять для нас.
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06.09.2023 15:52 Ответить
Пане Олег, війна розпочалась в 2014 році і у наших партнерів було 8 років на те щоб передати Україні всю необхідну їй зброю. Тож на колінах подякуйте нашим партнерам, за перетворення нашої країни на полігон, за зруйновані українські міста, за знищений наш промисловий та транзитний потенціал. Саме слабкість Заходу спровокувала міжнародного терориста Путіна на геноцид українського народу, бо коли американці передавали зброю необхідну лише для ведення партизанської війни, коли українські працівники американського посольства в Києві були залишені напризволяще, коли Байден закликав Зеленського втекти з України, росіяни повірили, що Україна стане їхньою легкою жертвою.
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06.09.2023 17:17 Ответить
Навіщо так многа буков. Пишіть короче: ініціатором війни був Захід, а Путін ні прі чьом, а Зеленський - найвеличніший
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06.09.2023 20:20 Ответить
Додай ще к «слабкий Захід» слово «загнівающій»- і на паРаша ТВ.
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06.09.2023 20:59 Ответить
Дякую за тверезу, виважену думку на відміну від пануючої тут божевільої - американці «сцяться» рашки
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06.09.2023 20:55 Ответить
Щось нічого не чути про виробництво власної зброї. 👈
Все щось Зеля і компанія жебракують, про лендліз всі позабули?
Нічого робити вони не хочуть, хочуть тільки більш населення обікрасти, а потім дриснути в свій рідний Біробіджан.
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06.09.2023 11:41 Ответить
кто-то забыл про дроны
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06.09.2023 11:54 Ответить
Ну так. Взагалі то - за майже десять років війни не побудувати щось
більше потужніше ніж дрони???
Ви, як хочете , а я просто в ****!! від всього цього
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06.09.2023 11:59 Ответить
очевидно что будущее за дронам
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06.09.2023 12:09 Ответить
Так до будущего нужно дожить. Готовиться надо было много лет назад к войне.
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06.09.2023 12:14 Ответить
как ссср - 70 % на оборонку и развалиться?
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06.09.2023 12:15 Ответить
ссср развалило высшее партийное руководство и кгб. Для чего?? Так понятно для чего - чтобы приватизировать имущество, и стать миллионерами, комерсантами.. а не ездить на персональных авто . и не жить в гос.квартирах, дачах и так далее.
потом они собирались восстановить совок - вот мы сейчас и наблюдаем ЭТО👈
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06.09.2023 12:23 Ответить
А РФ хто розвалить?
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06.09.2023 12:27 Ответить
Щоб прогнозувати майбутнє треба знати багато різних статистичних даних.
Ми приблизно бачимо те , що зараз робиться.
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06.09.2023 12:41 Ответить
Сподіваюсь в пакеті буде щось файне. І хотілося б побільше ракет до хімарсів.
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06.09.2023 11:46 Ответить
подумать только - это 2 млн Дронов..
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06.09.2023 11:53 Ответить
це 500$ за один дрон, але нормальні дрони стоять мінимум 4000$
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06.09.2023 19:50 Ответить
06.‎09.‎2023

Формально держсекретар Блінкен знаходиться в Україні на запрошення Київського Безпекового Форуму Арсенія Яценюка.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва для зустрічей з ключовими українськими посадовцями.

Апарат держсекретаря США Блінкена нічого не знає про його візит до України, бо держсекретар офіційно знаходиться у відпустці.
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06.09.2023 11:53 Ответить
Розвеселив
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06.09.2023 20:47 Ответить
не маловато ли будет ?
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06.09.2023 12:06 Ответить
Оккупанты поставили новый пролет на поврежденный Керченский мост, но он криво стал
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06.09.2023 12:12 Ответить
размер не подошел ,надо обрезать
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06.09.2023 12:25 Ответить
чтоб они не делали не идут дела , видно с лишней хромосомой их мама родила
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06.09.2023 12:29 Ответить
Кацапи, якби натякають нам - підправте....
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06.09.2023 12:30 Ответить
Ниче, синей изолентой свяжут и мост как новенький!
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06.09.2023 19:47 Ответить
Блінкену уже час руба поставити ультиматум Українцям: АБО ВИ ЖЕНЕТЕ НАХЄР СВОЮ ЗЛОДЮЖНУ ПРОДАЖНУ ЗЕЛЕНУ КАМАРІЛЬЮ І МІНЯЄТЕ УРЯД І ПРЕЗИДЕНТА, АБО МИ ПРИПИНЯЄМО ТРАТИТИ ГРОШІ НАШИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ВАША "ВЛАДА" РОЗКРАДАЄ НАШУ ДОПОМОГУ І ВСЕ, ЩО БАЧИТЬ ТАК, НІБИ ЖИВЕ ОСТАННІЙ ДЕНЬ! А правоохоронна, судова, поКУРВОрська, набу, та ін, паразити забезпечують це розкрадання і недоторканність цих злодюг на державному рівні.
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06.09.2023 13:11 Ответить
Ото вже житла для біженців набудують!
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06.09.2023 13:55 Ответить
Атаксмы?

Или 150км ракеты для хаймарсов, которые как раз к осени обещают дать.
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06.09.2023 15:12 Ответить
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06.09.2023 16:04 Ответить
с петициями явно чтото делают

петиция ветировать закон про декларации - за 1 одень собрал 31тыс
плюс во всех медиа, растиражировали новость что есть такая петиция
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06.09.2023 21:38 Ответить
Цікаво коли він скаже про допомогу на 1млрд

Сьогодні заява на 175млн
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3516840/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/

Залишок PDA - 3.1млрд, та 3 тижні, щоб встигнути підписати
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06.09.2023 21:43 Ответить
1млрд поділили

Це включає 665,5 мільярдів доларів нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки
175млн - на зброю негайно
100млн - на зброю через роки
300млн - на підтримку порядку на звільнених територіях
90млн - на розмнування гуманітарка
Загалом 665млн

206млн - на біжінців в Україні та за кордоном
200млн - на реформу, корупцію і т.д

Загалом 1071млн, з яких зброя тільки 175млн (16%)
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06.09.2023 22:52 Ответить
 
 