Блинкен объявит о новой помощи для Украины в более $1 млрд, - CNN
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявит о новой помощи в более $1 млрд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Ожидается, что Блинкен объявит о новом финансировании для Украины в более 1 миллиарда долларов", - отметил высокопоставленный чиновник Госдепа США.
Напомним, 5 сентября государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.
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+28 Герхард
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Пожалуйста, подождите...
От у нас 1 мільярд баксів, а от у Вас Єрмак. Вирішуй-ТЕ, Вольйодя...
Не треба надiляти анi ЦРУ анi Держдеп якимись магiчними властивостями. Вони теж багато чого не знають i багато чого не передбачають.
Навiщо було давати ATACAMS, якщо на складах були Точки-У ? Навiщо було давати ATACAMS коли ще невiдомо мае украiнська армiя потенцiал на наступ ? Навiщо було давати ATACAMS коли не було ешелонованого ППО здатного прикривати склади ? Навiщо було давати ATACAMS коли Пиня погрожував ядерною колись стоячою а нинi висячою дубинкою ? I так, навiщо було давати ATACAMS, щоб Украiна одразу перемогла а Рашка зберегла i бабло i зброю i спiвчуваючих по свiту?
Все щось Зеля і компанія жебракують, про лендліз всі позабули?
Нічого робити вони не хочуть, хочуть тільки більш населення обікрасти, а потім дриснути в свій рідний Біробіджан.
більше потужніше ніж дрони???
Ви, як хочете , а я просто в ****!! від всього цього
потом они собирались восстановить совок - вот мы сейчас и наблюдаем ЭТО👈
Ми приблизно бачимо те , що зараз робиться.
Формально держсекретар Блінкен знаходиться в Україні на запрошення Київського Безпекового Форуму Арсенія Яценюка.
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва для зустрічей з ключовими українськими посадовцями.
Апарат держсекретаря США Блінкена нічого не знає про його візит до України, бо держсекретар офіційно знаходиться у відпустці.
Или 150км ракеты для хаймарсов, которые как раз к осени обещают дать.
петиция ветировать закон про декларации - за 1 одень собрал 31тыс
плюс во всех медиа, растиражировали новость что есть такая петиция
Сьогодні заява на 175млн
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3516840/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/
Залишок PDA - 3.1млрд, та 3 тижні, щоб встигнути підписати
Це включає 665,5 мільярдів доларів нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки
175млн - на зброю негайно
100млн - на зброю через роки
300млн - на підтримку порядку на звільнених територіях
90млн - на розмнування гуманітарка
Загалом 665млн
206млн - на біжінців в Україні та за кордоном
200млн - на реформу, корупцію і т.д
Загалом 1071млн, з яких зброя тільки 175млн (16%)