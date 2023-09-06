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Днепр_город (3768) коррупция (8390) Львовщина (2684) реестр (248) НАПК (1165)

Львовщина и Днепропетровщина являются лидерами по количеству коррупционных дел в Украине. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

корупція

В Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 1908 записей во Львовской области и 1854 записи в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Реестра коррупционеров, передает Цензор.НЕТ.

Так, всего во Львовской области зарегистрировали 1908 записей. Из них по судебным решениям - 1838 человек. Заплатили штрафы только 70 человек.

Также в пятерке рейтинга областей оказались:

  • Днепропетровская область – 1854;
  • Одесская область – 1158;
  • Харьковская область – 1046;
  • Киевская – 978.

Львовщина и Днепропетровщина являются лидерами по количеству коррупционных дел в Украине 01

Меньше всего зафиксированных коррупционных дел в Херсонской, Николаевской и Луганской областях.

Смотрите: Заместитель командира воинской части во Львовской области заставлял солдат строить ему имение, - ГБР. ФОТОрепортаж

Напомним, 4 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.
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Топ комментарии
+5
Якщо б ОП та ВР були б у цих містах, то і ніякої корупції не було б.

От в Киеві сидить вся СН, ЗЄ, Єрмак, Шурма, Татаров, Смірнов, всі їх призначенці у міністерствах і ніякої корупції ніхто не бачить.

От, що значить ефективне боротьба з корупцією приховування корупції.
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06.09.2023 11:43
+5
Можна. 😁 Можна подумати, що в інших областях корупції нема. Особливо у Києві. І в Одесі, де найбільша в країні митниця. 😊 Якщо серйозно, то можна допустити, що ці області серед лідерів тому, що є найменш лояльними до двючої влади. У Дніпрі - Філатов. А Львівщина - єдина, де переміг Порошенко. Тму і шерстять тут більше.
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06.09.2023 12:00
+1
Це інформація на основі якої неможна робити жодних висновків.
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06.09.2023 11:53
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Якщо б ОП та ВР були б у цих містах, то і ніякої корупції не було б.

От в Киеві сидить вся СН, ЗЄ, Єрмак, Шурма, Татаров, Смірнов, всі їх призначенці у міністерствах і ніякої корупції ніхто не бачить.

От, що значить ефективне боротьба з корупцією приховування корупції.
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06.09.2023 11:43 Ответить
класика філософії "едність та боротьба протилежностей" ))
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06.09.2023 11:46 Ответить
Це інформація на основі якої неможна робити жодних висновків.
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06.09.2023 11:53 Ответить
Можна. 😁 Можна подумати, що в інших областях корупції нема. Особливо у Києві. І в Одесі, де найбільша в країні митниця. 😊 Якщо серйозно, то можна допустити, що ці області серед лідерів тому, що є найменш лояльними до двючої влади. У Дніпрі - Філатов. А Львівщина - єдина, де переміг Порошенко. Тму і шерстять тут більше.
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06.09.2023 12:00 Ответить
В Харьковской Петя не перемiг.
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06.09.2023 15:50 Ответить
А яж написав, що Львівська - єдина, де переміг Порошенко. Вам треба пояснити значення слова єдина? І щодо Харківської, то про неї ні я не писав, ні у повідомленні нічого не пише. То до чого ви тут Харківську згадали?
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06.09.2023 16:46 Ответить
А шо имеют ввиду под Луганской обл.?
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06.09.2023 15:47 Ответить
А ти?
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06.09.2023 15:56 Ответить
Та це в кожній області. Державу нахабно розкрадають.
А звітування чинуш про їхні статки немає. Або приховані.
Візьміть кожного середньостатистичного. Ніхто з них не живе на зарплату.
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06.09.2023 12:04 Ответить
Маніпуляції. Риба гниє з голови. Київ завжди залишиться початком/кінцем неефективності залучення коштів.
Як наслідок погіршення життя, здорожчання внаслідок змарнування можливості інвесткомпаній.
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06.09.2023 12:06 Ответить
Для страны, где ВСЕ государственные структуры насквозь пропитаны коррупцией, такая статистика выглядит как издевательство над здравым смыслом.
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06.09.2023 12:12 Ответить
Мдаа, відбулися лише штрафом і лише 70 чоловік . І це з тисяч. Безкомпромісна у нас ''боротьба'' з корупцією..
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06.09.2023 12:14 Ответить
"То, что вьі не сидите, не ваша заслуга, а наша недоработка".
В Україні корупційних справ там менше, де менше ловлять!
А не там, де менше крадуть.
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06.09.2023 12:16 Ответить
От цікаво як в головах релігійних львів'ян поєднується божа заповідь " не вкради " - та корупція ? Чи ни виникає в них когнітивний дисонас?
Адже москаль - це не націоналість - це свідомість. Це бажання вкрасти чи взяти хабар.
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06.09.2023 12:21 Ответить
Ну, ви й замахнулись...
Згідно офіційних даних, населення Львівської області біля 2.5 мільйонів.
Нехай дорослих працездатних мільйон.
2 тисячі корупціонерів це лише 0.2 відсотка від дорослого населення.
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06.09.2023 12:45 Ответить
Я не про статистику . Я про те наскільки на Львівщині - все просякнуте хаабарництвом - починаючи від вишів і медицини - закінчуючи держслужбою.
Навіть мер Львова - кажуть люди - має прізвисько "доля" - бо нічого не може значного відбутися в Львові , якщо Андрій Іванович не в долі . Але то мабуть злі язики плещуть ....))) на "європейського" мера..
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06.09.2023 12:50 Ответить
І я не про статистику.
Релігійність не заважає робити пакості певній частині населення, навіть "слуги божі" не гребують.
А ситуація с хабарництвом скрізь більш-менш однакова.
А знаєте чому?
Тому що люди бачать гріх в тому, що хтось бере, а в тому, щоб давати самим-не бачать гріха.
А це ж так привабливо: якщо не виходить, просто "дати" і отримати бажане!
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06.09.2023 12:59 Ответить
Я з вами згоден - давати хабар це теж гріх ( з грецьк "неправильна дія") .
Стосовно хабрництва на Львівщині на мою субєктивну думку вищий - чим наприклад в сусідніх західних областях .
Просто в сплікуванні з представниками бізнесу - то деякі жалілися ( працювали по всій країні) - що корупція є всюди - але в Львові вона просто приймає якісь надзвичайні специфічні форми - навіть в Одесі з її корупціонерами , їм було простіше.
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06.09.2023 13:34 Ответить
Стосовно "слуг божих " то це оркеме питання - бо саме вони виступають в ролі тих , хто показує приклад . Але дуже часто вони самі виступають в ролі слуг Мамони . Торгівля приходами і посадами , толерування хабарництва всередині релігійних організацій - є прикладом для наслідування народом
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06.09.2023 13:37 Ответить
Шапіто...
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06.09.2023 12:44 Ответить
Ой б... Та лідером мусить бути укрядовий квартал.
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06.09.2023 13:04 Ответить
Зважаючи на те, у якому стані та залежності від ОП зараз знаходяться органи та суди, ці показники НЕ негатив, а явний ПОЗИТИВ для керівництва ціх областей!
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02.10.2023 16:59 Ответить
 
 