Львовщина и Днепропетровщина являются лидерами по количеству коррупционных дел в Украине. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 1908 записей во Львовской области и 1854 записи в Днепропетровской области.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Реестра коррупционеров, передает Цензор.НЕТ.
Так, всего во Львовской области зарегистрировали 1908 записей. Из них по судебным решениям - 1838 человек. Заплатили штрафы только 70 человек.
Также в пятерке рейтинга областей оказались:
- Днепропетровская область – 1854;
- Одесская область – 1158;
- Харьковская область – 1046;
- Киевская – 978.
Меньше всего зафиксированных коррупционных дел в Херсонской, Николаевской и Луганской областях.
Напомним, 4 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.
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От в Киеві сидить вся СН, ЗЄ, Єрмак, Шурма, Татаров, Смірнов, всі їх призначенці у міністерствах і ніякої корупції ніхто не бачить.
От, що значить ефективне
боротьба з корупцієюприховування корупції.
А звітування чинуш про їхні статки немає. Або приховані.
Візьміть кожного середньостатистичного. Ніхто з них не живе на зарплату.
Як наслідок погіршення життя, здорожчання внаслідок змарнування можливості інвесткомпаній.
В Україні корупційних справ там менше, де менше ловлять!
А не там, де менше крадуть.
Адже москаль - це не націоналість - це свідомість. Це бажання вкрасти чи взяти хабар.
Згідно офіційних даних, населення Львівської області біля 2.5 мільйонів.
Нехай дорослих працездатних мільйон.
2 тисячі корупціонерів це лише 0.2 відсотка від дорослого населення.
Навіть мер Львова - кажуть люди - має прізвисько "доля" - бо нічого не може значного відбутися в Львові , якщо Андрій Іванович не в долі . Але то мабуть злі язики плещуть ....))) на "європейського" мера..
Релігійність не заважає робити пакості певній частині населення, навіть "слуги божі" не гребують.
А ситуація с хабарництвом скрізь більш-менш однакова.
А знаєте чому?
Тому що люди бачать гріх в тому, що хтось бере, а в тому, щоб давати самим-не бачать гріха.
А це ж так привабливо: якщо не виходить, просто "дати" і отримати бажане!
Стосовно хабрництва на Львівщині на мою субєктивну думку вищий - чим наприклад в сусідніх західних областях .
Просто в сплікуванні з представниками бізнесу - то деякі жалілися ( працювали по всій країні) - що корупція є всюди - але в Львові вона просто приймає якісь надзвичайні специфічні форми - навіть в Одесі з її корупціонерами , їм було простіше.