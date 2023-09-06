ВСУ хотят расширить клин у Работино, чтобы продвигаться дальше, - The New York Times

Защитники Украины пытаются расширить плацдарм в районе поселка Работино Запорожской области, чтобы продвигаться дальше на юг. Военные аналитики говорят, что это будет нелегко.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание, со ссылкой на военных аналитиков, отмечает, что ВСУ бьются в последние дни за прорыв российских позиций возле села Вербовое, что в 9,6 км восточнее Работино.

Организация Black Bird Group, члены которой анализируют спутниковые снимки и сообщения из соцсетей, заявила, что украинские солдаты преодолели препятствия для достижения позиций российской пехоты в окрестностях Вербового.

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Но это еще не обязательно означает, что они освободили эту территорию. Наступление украинцев встречает жестокое сопротивление противника, прогресса удается достигать постепенно, с большими потерями. Аналитики, с которыми общалось издание, предполагают, что Россия может усилить свою оборону за пределами Работино дополнительными войсками.

New York Times напоминает, что ранее украинские силы удивили всех, не дав россиянам захватить Киев и освободив ранее значительные территории на северо-востоке и юге страны.

Но наступление, начавшееся почти три месяца назад, - совсем другое дело, говорится в публикации. Россияне смогли подготовиться: возвести заграждения и превратить значительные площади в минные поля.

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Цель наступления украинцев восточнее Вербового - расширить "отверстие" в обороне россиян. Это важно, ведь "продвижение по узкому коридору может сделать войска уязвимыми к контратакам с флангов". Более широкое "отверстие" также позволит украинским войскам привлечь больше техники и личного состава для поддержки дальнейшего продвижения на юг.

Стратегическая цель этого наступления – Токмак, в более чем 24 км на юг от Работино. Чтобы достичь ее, украинским войскам придется полностью прорвать оборону вокруг Вербового, а затем преодолеть дополнительные слои обороны.