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ВСУ хотят расширить клин у Работино, чтобы продвигаться дальше, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война,контрнаступление

Защитники Украины пытаются расширить плацдарм в районе поселка Работино Запорожской области, чтобы продвигаться дальше на юг. Военные аналитики говорят, что это будет нелегко.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание, со ссылкой на военных аналитиков, отмечает, что ВСУ бьются в последние дни за прорыв российских позиций возле села Вербовое, что в 9,6 км восточнее Работино.

Организация Black Bird Group, члены которой анализируют спутниковые снимки и сообщения из соцсетей, заявила, что украинские солдаты преодолели препятствия для достижения позиций российской пехоты в окрестностях Вербового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, имели успех в направлении Роботино-Новопрокоповка, - Генштаб

Но это еще не обязательно означает, что они освободили эту территорию. Наступление украинцев встречает жестокое сопротивление противника, прогресса удается достигать постепенно, с большими потерями. Аналитики, с которыми общалось издание, предполагают, что Россия может усилить свою оборону за пределами Работино дополнительными войсками.

New York Times напоминает, что ранее украинские силы удивили всех, не дав россиянам захватить Киев и освободив ранее значительные территории на северо-востоке и юге страны.

Но наступление, начавшееся почти три месяца назад, - совсем другое дело, говорится в публикации. Россияне смогли подготовиться: возвести заграждения и превратить значительные площади в минные поля.

Читайте также: На Запорожье украинская пехота продвинулась за российские противотанковые рвы и "зубы дракона", - ISW

Цель наступления украинцев восточнее Вербового - расширить "отверстие" в обороне россиян. Это важно, ведь "продвижение по узкому коридору может сделать войска уязвимыми к контратакам с флангов". Более широкое "отверстие" также позволит украинским войскам привлечь больше техники и личного состава для поддержки дальнейшего продвижения на юг.

Стратегическая цель этого наступления – Токмак, в более чем 24 км на юг от Работино. Чтобы достичь ее, украинским войскам придется полностью прорвать оборону вокруг Вербового, а затем преодолеть дополнительные слои обороны.
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Топ комментарии
+12
Може Верещучку кацапам підкинути. Вона б там все розмінувала б і далі шкодила б. Вона в цих справах велика спеціалістка.
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06.09.2023 12:01
+11
Та від їх публікацій залежить суспільна думка в США і Євопі, а від суспільної думки - наша підтримка урядами країн Заходу.
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06.09.2023 11:50
+8
та й хрін з ним, головне що екіпаж живий залишився.
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06.09.2023 12:07
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це логічно. По-іншому, просто не можна.
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06.09.2023 11:45 Ответить
все эти вп,,нюты и ббц все поголовно капитаны очевидности и хайпожеры
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06.09.2023 11:47 Ответить
Та від їх публікацій залежить суспільна думка в США і Євопі, а від суспільної думки - наша підтримка урядами країн Заходу.
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06.09.2023 11:50 Ответить
Зараз вам пояснять, яке командування тупе і як треба робити насправді.
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06.09.2023 11:48 Ответить
Там под Роботино участвовали в боях английские танки челленджер2, один увы на мине потеряли
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06.09.2023 11:56 Ответить
Ну і? Кацапи за вчора втратили 8 танків і 36 штук арти.
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06.09.2023 12:02 Ответить
та й хрін з ним, головне що екіпаж живий залишився.
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06.09.2023 12:07 Ответить
Ну все равно жаль, их не так много
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06.09.2023 12:26 Ответить
ЗСУ тепер як поїзд, не може повернути не може маневрувати - тільки вперед або назад. Зупинка теж втрати.
І кацапи це теж розуміють...
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06.09.2023 11:58 Ответить
Без маневру під час бойових дій ніяк - військова наука . А от за вперед 💯 !
Кацапи реально обсираються від роботи наших бойових підрозділів
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06.09.2023 12:07 Ответить
Може Верещучку кацапам підкинути. Вона б там все розмінувала б і далі шкодила б. Вона в цих справах велика спеціалістка.
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06.09.2023 12:01 Ответить
кацапи таким швидко роги відкручують, це тільки у нас можна відверто шкодити і відкрито любити "узкій мір", і при цьому нічого тобі не буде...
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06.09.2023 12:09 Ответить
😲 Ти диви!!! У Нью-Йорк Таймс зібралися потужні стратеги! Наполійони нашої доби! Дивно, чому вони ще не в Пентагоні? 🤔
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06.09.2023 12:08 Ответить
вони - стисло пояснюють ситуацію, своім громадянам, формуючи картинку успіху і пояснюючи їм що допомога потрібна і має сенс, і це потрібно робити саме так, бо більшість з тих громодян такіж тупі як і ти, проте як і ти мають право голосу(((!
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06.09.2023 12:14 Ответить
Коли читаю пости таких, як ти, то маю підозру, що вони настільки гострі і гнучкі, що самі собі бриють дупу язком.
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06.09.2023 12:16 Ответить
ти не пости читай, а книги!!! хоча б одну за життя спробуй.
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06.09.2023 12:22 Ответить
Ти хоч бачив, гострий ти наш, як книга виглядає у розгорнутому вигляді? Чи лише у серванті на корінцях назви читав? 😉 Хоча допускаю, що дкякі книги типу відривного календарика ти міг прочитати в туалеті. Тепер мені твоя гострота зрозуміла. 😊 Тепер про серйозне. Те, як ти пишеш, і головне - що пишеш не знацомій людині, вказує на те, що книг ти справді не читав. Бо саме книги вчать такту і поваги. Особливо до людей, які не зробили тобі нічого поганого.
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06.09.2023 12:49 Ответить
та заглохниш ти чи ні? бачу зачепило за живе)))
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06.09.2023 12:53 Ответить
Людина, яка читає книги не писатиме "заглохнИш", бо інтуїтивно знає, що правильно писати "заглохнЕш". А ще людина, яка читала хоча б Носова в дитинстві, знає, що до нпзнайомих і навіть до мало знайомих людей у віці від 17 років потрібно звертатися на "ви".
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06.09.2023 13:11 Ответить
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06.09.2023 13:19 Ответить
Ростислав, він правий, що у США основна маса трохи того, недалека і можливо не дуже переймається, що наразі відбувається, тому такі люди для них і розжовують.....
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06.09.2023 12:33 Ответить
Так він відписує не громадянину США, серед яких більшість все - таки не є тупа всупереч твердженню покійного Задорнова, а украхнцю, який знаходиться в Україні і якому читати те, що прищначено для тієї частини америкчнців, які є недалекими трохи не те що дивно, а смішно.
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06.09.2023 12:52 Ответить
думаєш американським громадянам цікаво дізнатися що ЗСУ збираються розширювати якийсь плацдарм під якимось Роботиним?
Там половина населення не знайде Україну на карті.
Формують картинку успіху
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06.09.2023 12:20 Ответить
там 90% не знайде Україну на мапі, я писав не проте, а про те що хтось там, був незадоволений рівнем аналітики американських смі.
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06.09.2023 12:26 Ответить
Де Вербове, а де Токмак...ніякого відношення до нього не має Вербове. Дивна подача інформації.
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06.09.2023 12:14 Ответить
Писаки просто масштаб завеликий взяли, то воно й поряд опинилося)
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06.09.2023 12:17 Ответить
Читайте уважніше. Цю ділянку потрібно розширити (зараз це всього 10 км), а Вербове та Новопокровка якраз знашодяться на шляху. Ніхто не буде просуватися далі на південь таким вузьким клином.
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06.09.2023 12:21 Ответить
Що Роботине прострілювалося, то це так,але Вербове не має відношення до розширення з ціллю Токмак. Урожайне +Роботине, то таки так.
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06.09.2023 12:38 Ответить
Можливо, в ту сторону легше пробитися. В любому випадку плацдарм потрібно розширювати. А головна ціль не стільки сам Токмак, скільки дорога до нього. Перекриємо дорогу в Урожайному, і Токмак втратить свою важливість для ворога.
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06.09.2023 13:15 Ответить
..контрнаступ - це інша річ...рос. змогли підготуватися, зробити гарні укріплення...та мінні поля! Ще й додатковими військами посиляться!..Та ви шо! Аналізують собі наче це кіно! І чи переможе Україна - їх цей варіант якось не надихає!
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06.09.2023 12:16 Ответить
Цікаве що ЗСУ фактично порушили всю логістику включаючи жд і у орків купа цистерн з топливом стоїть.Які ні туди ні сюди.І їх дофіга і вони всі скопом.Якщо їх накрити то більша частина військ орків півдня зостанеться без топлива.Для них це буде дупа.Чекаємо бавовни.
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06.09.2023 15:01 Ответить
А чого ще хочуть робити у ВСУ? ФСБ дуже цікавиться...
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06.09.2023 15:06 Ответить
 
 