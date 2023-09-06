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Суд ЕС отказался отменить санкции против российского олигарха Пумпянского, приближенного к Путину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пумпянський

Суд Евросоюза отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского, владельца нефтяной отрасли OAO TMK, и его жены Галины Пумпянской на отмену санкций.

Об этом сообщили в суде ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Суд оставляет в силе решения Совета ЕС, принятые против Пумпянского и его жены, и оставляет их имена в списке ограничительных мер.

"Хотя Дмитрий Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, которые представляют значительный источник доходов для правительства Российской Федерации", – говорится в заявлении.

Суд ЕС считает, что доказательства, предоставленные Советом Евросоюза, позволяют сделать вывод, что включение его в санкционный список является обоснованным, несмотря на утверждения Пумпянского.

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"Суд также отмечает, что, вопреки утверждениям Дмитрия Пумпянского и его жены, включение их имен в списки не является неоправданным, произвольным и непропорциональным ограничением их фундаментальных прав, которые включают, среди прочего, право на уважение частной и семейной жизни, жилья и коммуникаций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компетентный орган государства-члена может разрешить лицам, внесенным в санкционный перечень, въезд на территорию Европейского Союза, в частности, по неотложным гуманитарным соображениям.

Дмитрий Пумпянский - владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, что является поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром". Он подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после вторжения РФ в Украину.

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Ач, яке хитрожопе
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06.09.2023 12:04 Ответить
Скаргу москальня хай в басмачнскій суд масквьі подає. Право лаптєй вище за міжнародне.
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06.09.2023 12:05 Ответить
Хай звертається до мамамії, він візьме лист від Верховної Ради, начальника Президента, ГУР, що цей олігарх спас мільйон українців і знімають санкції. Мамаміям, татаровим немає різниці від кого і за що отримувати бакси.
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06.09.2023 12:12 Ответить
 
 