ЕС в ближайшие полгода удвоит производство боеприпасов для помощи Украине, - министр обороны Эстонии Певкур

Евросоюз хочет удвоить производство артиллерийских боеприпасов. Промышленность преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства, чтобы помочь Украине в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью министра обороны Эстонии Ханно Певкура изданию Bloomberg.

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Видимо, до конца года - или до начала следующего года - мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе годом ранее", - отметил он.

Да, ЕС стремился быстро увеличить производство 155 мм артиллерийских снарядов как для оказания помощи Украине, так и для пополнения своих запасов. Но годы ограниченных расходов оставили европейскую оборонную промышленность неподготовленной к быстрому наращиванию производства после вторжения России в Украину в 2022 году.

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Певкур не уточнил объемов, которых, как ожидается, достигнет отрасль, но в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам в этом году, говорится, что блок имеет мощность для производства около 300 тысяч снарядов в год.

Удвоение этой цифры будет означать производство до 600 тысяч снарядов до конца этого года, причем объем производства будет расти. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в следующем году мощность, как ожидается, достигнет 1 миллиона снарядов.