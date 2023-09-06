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ЕС в ближайшие полгода удвоит производство боеприпасов для помощи Украине, - министр обороны Эстонии Певкур

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

155,снаряды

Евросоюз хочет удвоить производство артиллерийских боеприпасов. Промышленность преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства, чтобы помочь Украине в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью министра обороны Эстонии Ханно Певкура изданию Bloomberg.

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Видимо, до конца года - или до начала следующего года - мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе годом ранее", - отметил он.

Да, ЕС стремился быстро увеличить производство 155 мм артиллерийских снарядов как для оказания помощи Украине, так и для пополнения своих запасов. Но годы ограниченных расходов оставили европейскую оборонную промышленность неподготовленной к быстрому наращиванию производства после вторжения России в Украину в 2022 году.

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Певкур не уточнил объемов, которых, как ожидается, достигнет отрасль, но в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам в этом году, говорится, что блок имеет мощность для производства около 300 тысяч снарядов в год.

Удвоение этой цифры будет означать производство до 600 тысяч снарядов до конца этого года, причем объем производства будет расти. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в следующем году мощность, как ожидается, достигнет 1 миллиона снарядов.
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Європейський снаряд - це не кацапський з плюс-мінус кілограм ваги і допустимою овальністю.
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06.09.2023 12:47 Ответить
а що????
війну зупиняти ніхто не збирається????
рвші ********** санкції, Україні трішки зброї???
і за лендліз мовчать
ну дуже вигідно це комусь
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06.09.2023 13:11 Ответить
Якщо дійсно досягне 1 млн. на рік, то це 3 000 за день. Плюс приблизно стільки ж США та Канада. Плюс Півд.Корея та інші виробники. Плюс снаряди 105 мм. Плюс радянські калібри з Болгарії і др. країн. Тобто, в середині наступного року може бути 10-15 тис. на день, а з мінами і ракетами - більше 20 тис. / день, що в 4 рази більше, ніж восени 2022. А далі буде ще більше... Якщо я не помиляюсь, то час працює на Україну, і якщо путін це зрозуміє, то почне закінчувати війну
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06.09.2023 13:26 Ответить
 
 