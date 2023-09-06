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Киев (24552) Лавра (413) УПЦ МП (1456)

УПЦ МП должна до 11 сентября выехать еще из четырех корпусов Лавры

Новости Цензор.НЕТ Общество

лавра

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" рассчитывают, что до 10-11 сентября будут освобождены четыре корпуса, которые сейчас занимает Киевская духовная академия и семинария УПЦ (МП).

Об этом сообщил и.о. директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из части помещений люди уже выехали. В частности, 70-й и 49-й корпуса вернули заповеднику. Но заповедник - это не силовая структура. Мы обратились к людям с просьбой или предоставить основания на пребывание, или покинуть помещение. Сейчас никаких оснований их пребывания там нет, поэтому мы ждем, пока эти люди добровольно уйдут из помещений. Мы также надеемся, что где-то до 10-11 сентября представители Киевской духовной академии и семинарии вывезут свое имущество из четырех корпусов, которые они занимают. Имущество уже вывозится", - рассказал он.

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В то же время Остапенко отметил, что судьбу семинарии будет решать правительство Украины. Он отметил, этот объект "не был аккредитован в Украине, поэтому он не имеет статуса учебного заведения, который официально признан государством".

"Или семинария должна установить отношения с государством, пройти официальную аккредитацию, и тогда обращаться от имени учебного заведения, возможно, за какими-то форматами существования в пределах Лавры. Или этот вопрос должен быть просто снят", - сказал он.

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Топ комментарии
+11
Бо не можуть стіни соборів тримати тих , хто офіційно й 1708 сипле прокляття на голови того, хто збудував ці собори й на гроші кого Лавру зробили перлиною архітектури !
Я маю на увазі гетьмана Івана Мазепу !
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06.09.2023 12:51
+10
Швидкість вражає.
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06.09.2023 12:48
+10
Це як декларування доходів ЗЕчиновників, треба довго чекати...
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06.09.2023 12:56
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Ось де той сраний віник ?!
Я хочу побачити як він працює з вишеназванною філією КДБ-ФСБ !!!
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06.09.2023 12:47 Ответить
Кажуть в Німеччині, подагру лікує
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06.09.2023 12:49 Ответить
Бо не можуть стіни соборів тримати тих , хто офіційно й 1708 сипле прокляття на голови того, хто збудував ці собори й на гроші кого Лавру зробили перлиною архітектури !
Я маю на увазі гетьмана Івана Мазепу !
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06.09.2023 12:51 Ответить
Швидкість вражає.
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06.09.2023 12:48 Ответить
Це як декларування доходів ЗЕчиновників, треба довго чекати...
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06.09.2023 12:56 Ответить
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06.09.2023 12:50 Ответить
Та, коли ви вже їх розгонете. Хай воєнкомат їм повестки повручає, розбігуться самі
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06.09.2023 12:53 Ответить
Не виїдуть. Треба виштовхувати копняками.
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06.09.2023 12:53 Ответить
В связи с последними решениями ВР можно этих "семинаристов" в окопы послать? Или хотя бы окопы рыть под благословение святейшего Ху#ла и наместника его на Земле Гундяйки?
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06.09.2023 12:55 Ответить
Я уявив ...як попи з хрестами і святою водою,штурмують окопи,
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06.09.2023 13:13 Ответить
бездарна влада неспроможна під час війни справитись з ворогом московською церквою в столиці нема що говорити про перифірію
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06.09.2023 12:57 Ответить
Кагал 95 и вся хуцпа буде тягнути виселення аж до виборів (які ХЗ коли)...Бо хоч і не "ядиноверцы" ,але електорат залізобетонний...
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06.09.2023 13:06 Ответить
Яка добра наша влада, дає час спокійно вивезти все нажите непомірним трудом та общипуванням лохопастви.
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06.09.2023 13:08 Ответить
винести ...вперед ногами
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06.09.2023 13:09 Ответить
Обмінний фонд! Агенти РПЦвУ-ФСБ на наших хлопців... Вистачить на всіх!!!
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06.09.2023 13:10 Ответить
А слабо Зельоним виконати закон, і перейменувати всю попівську агентуру Мацкви на "Кацапську церкву"? В 2020 вступив в силу.
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06.09.2023 13:27 Ответить
Тупі продажні імпотенти. Схоже, що вони ретельно тільки "зливають" Україну кацапам і розкрадають свою державу. А вигнати паразитуючі антидержавні і антиукраїнські елементи з майнових комплексів державної власності - очко жим-жим. Благо, що терпіти уже недовго.
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06.09.2023 14:30 Ответить
Виключно компетенція тцк, на 2 тижні роботи.
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06.09.2023 15:52 Ответить
Що за цирк? Свинячі, ФСБшні писки у асфальт і кайданки!
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07.09.2023 00:50 Ответить
 
 