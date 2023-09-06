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Рада начала рассмотрение вопроса о назначении Умерова на должность министра обороны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
ВР начала рассмотрение вопроса о назначении Рустема Умерова новым министром обороны Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Парламент переходит к процедуре назначения министра обороны Украины – Рустема Умерова", – отметил он.
Нардеп уточнил, что рассмотрение вопроса проходит без присутствия Президента Украины Владимира Зеленского. По словам Железняка, его кандидатуру представляет представитель президента в Раде, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский от фракции "Слуга народа".
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+1 Чайка Київ
показать весь комментарий06.09.2023 13:12
+1 Volodymyr Volodymyr 3a645568
показать весь комментарий06.09.2023 13:25
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не хочу говорити, що цей крастиме набагато! більше і ретельніше замітати сліди.
скажу так, необхідний постійний операційний та фінансовий аудит
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2. Даже если окажется, что Умеров - порядочный и высокопрофессиональный управленец, у него просто нет инструментов и механизмов для очистки этого коррупционного дна - МО. В МО все назначенцы "серьезных людей". Умеров просто не сможет никого уволить и уж тем более - назначить своих людей. Один в поле не воин ...