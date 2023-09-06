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Новости Политика Украины
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Рада начала рассмотрение вопроса о назначении Умерова на должность министра обороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

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ВР начала рассмотрение вопроса о назначении Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент переходит к процедуре назначения министра обороны Украины – Рустема Умерова", – отметил он.

Нардеп уточнил, что рассмотрение вопроса проходит без присутствия Президента Украины Владимира Зеленского. По словам Железняка, его кандидатуру представляет представитель президента в Раде, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский от фракции "Слуга народа".

Также читайте: Парламентский комитет по нацбезопасности поддержал назначение Умерова министром обороны

Рада начала рассмотрение вопроса о назначении Умерова на должность министра обороны 01
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Топ комментарии
+1
Антикорупційна неспроможність президента Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=3bwZMAZfiNM
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06.09.2023 13:12
+1
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06.09.2023 13:25
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Пусть на яйцах по 17 поклянётся, что они ещё дороже не станут при нём.
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06.09.2023 13:00 Ответить
яйця на трибуну
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06.09.2023 13:02 Ответить
довіряю своїй інтуїції, бo не підводить.

не хочу говорити, що цей крастиме набагато! більше і ретельніше замітати сліди.

скажу так, необхідний постійний операційний та фінансовий аудит
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07.09.2023 00:57 Ответить
Вопрос- кто его будет проводить? Те, кто покрывал яйца по 17?
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07.09.2023 13:52 Ответить
Шило на мыло поменяют. Систему менять надо, а не людей
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06.09.2023 13:05 Ответить
еврея на татарина
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06.09.2023 13:20 Ответить
Скільки є розумних і відданих Україні військових, в вибирають знову якіхось. Наприклад назначили Романа Світана, і було б все відмінно. Слава Україні.
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06.09.2023 13:11 Ответить
Господи.... А цього пройдисвіта типу Абдристович, чого? Ти виборець Зеленского?
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06.09.2023 13:33 Ответить
Антикорупційна неспроможність президента Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=3bwZMAZfiNM
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06.09.2023 13:12 Ответить
1. Очень мутная личность этот Умеров. В партию "Голос" попал потому, что Голосу просто был нужен крымский татарин. А то, что он с 2022 г. преседатель ФГИУ - это вообще приговор.
2. Даже если окажется, что Умеров - порядочный и высокопрофессиональный управленец, у него просто нет инструментов и механизмов для очистки этого коррупционного дна - МО. В МО все назначенцы "серьезных людей". Умеров просто не сможет никого уволить и уж тем более - назначить своих людей. Один в поле не воин ...
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06.09.2023 13:23 Ответить
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06.09.2023 13:25 Ответить
 
 