Рада начала рассмотрение вопроса о назначении Умерова на должность министра обороны

ВР начала рассмотрение вопроса о назначении Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент переходит к процедуре назначения министра обороны Украины – Рустема Умерова", – отметил он.

Нардеп уточнил, что рассмотрение вопроса проходит без присутствия Президента Украины Владимира Зеленского. По словам Железняка, его кандидатуру представляет представитель президента в Раде, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский от фракции "Слуга народа".

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