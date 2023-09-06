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Минобороны РФ (804) Суровикин Сергей (34)

Информация о Суровикине исчезла с сайта министерства обороны РФ. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

суровикин

С сайта министерства обороны РФ исчезла страница с биографией генерала Сергея Суровикина.

На это обпатили внимание российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь в разделе "руководство" доступны только биографии главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова и главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова. Ранее там также была биография главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина. Две недели назад его отправили в отставку.

Также читайте: Суровикина уволили с должности командующего ВКС РФ, - российские журналисты

Информация о Суровикине исчезла с сайта министерства обороны РФ 01

Если ввести запрос "Суровикин" в поиск на сайте, то отобразится ссылка на страницу "Суровикин Сергей Владимирович". Но перейти по этой ссылке невозможно.

Согласно кэшу Google, страница с биографией Суровикина была доступна на сайте минобороны РФ еще 2 сентября.

Также читайте: Суровикин был почетным членом ЧВК "Вагнер", - росСМИ

Информация о Суровикине исчезла с сайта министерства обороны РФ 02

Сергей Суровикин с октября 2022 года по январь 2023 года возглавлял Объединенную группировку российских войск в Украине. После мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня 2023 года появились сообщения о его аресте. Американские спецслужбы считают, что Суровикин заранее знал о планах "вагнеровцев" поднять мятеж.

Также читайте: В РФ место Суровикина занял его первый заместитель Афзалов, - росСМИ. ФОТО

Ранее сообщалось, что Суровикина задержали и допрашивают в Москве в связи с мятежом ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина. Однако официальные обвинения ему не предъявлены. Его посадили под домашний арест. Ему запретили покидать территорию дома, но разрешили принимать гостей.

Позже Суровикина уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами.
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Топ комментарии
+9
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06.09.2023 13:04
+5
А нам до цієї лисої ******-2 яке діло?
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06.09.2023 13:03
+5
Весь в предвкушении какую казнь ***** придумал для Суровикина
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06.09.2023 13:10
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А нам до цієї лисої ******-2 яке діло?
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06.09.2023 13:03 Ответить
Його треба ліквідувати.
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06.09.2023 13:16 Ответить
Набіулліну треба ліквідувати, на ній рупь тримається.
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06.09.2023 14:59 Ответить
дик, "нєт тєла - нєт дєла" 😂

сказка ложь,
да в ней намёк -
другим генералушкам урок:
або ви буйла, або буйло вас 😕
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06.09.2023 13:19 Ответить
Ляпав на попу вутіна щось,і все,новичок,полоній,крематорій
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06.09.2023 13:22 Ответить
гэнэралу зробили армагэдэц
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06.09.2023 13:03 Ответить
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06.09.2023 13:04 Ответить
Рыла оставшихся дегенералов также не блещут интеллектом, как и рыло покойного отставленного суровикина.
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06.09.2023 13:06 Ответить
Да не было никогда никакого Суровикина. Это в Голливуде сняли, нашли лысого актера и снали фэйк.
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06.09.2023 13:06 Ответить
Весь в предвкушении какую казнь ***** придумал для Суровикина
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06.09.2023 13:10 Ответить
Вийшов на вулицю. Там вітер великий. Випадково йому шию вивернув. Так і вмер на свою дупу дивлячись.
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06.09.2023 13:11 Ответить
Ось прийшов слушний момент ліквідувати ще одного воєнного злочинця.
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06.09.2023 13:14 Ответить
Та самі впораються, головне не заважати.
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06.09.2023 13:19 Ответить
Краще б сам чуровікін зник.
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06.09.2023 13:42 Ответить
Сидит в резерве в ожидании инфаркта.
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06.09.2023 13:57 Ответить
Обнуление армогондона в разгаре.
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06.09.2023 14:29 Ответить
Хорошая новость , т.к. он был грамотной сволочью
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06.09.2023 17:07 Ответить
Скоро і чмоня зникне
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06.09.2023 18:27 Ответить
 
 