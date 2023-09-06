CNN о визите Блинкена в Киев: США хотят оценить ход контрнаступления ВСУ

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев важен для продолжения поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил чиновник Госдепа США в комментарии CNN.

По его словам, визит Блинкена - это возможность для Соединенных Штатов и Украины согласовать усилия перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), которое состоится позже в этом месяце.

"У украинцев - важная миссия в Нью-Йорке: продолжать объяснять – своим союзникам и партнерам по всему миру – что происходит, и что они постоянно нуждаются в поддержке. И для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия по их поддержке. Очень важно иметь возможность проконсультироваться", – сказал чиновник.

Также, добавил он, сейчас удобное время "прийти и оценить", как происходит контрнаступление.

"Мы хотим увидеть, услышать, как они собираются продвигаться вперед в ближайшие недели", – сказал чиновник, добавив, что США видят, что Украина достигла "определенных впечатляющих успехов - на юге, в частности, но также и на востоке в последние дни и недели".

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