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CNN о визите Блинкена в Киев: США хотят оценить ход контрнаступления ВСУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блинкен

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев важен для продолжения поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил чиновник Госдепа США в комментарии CNN.

По его словам, визит Блинкена - это возможность для Соединенных Штатов и Украины согласовать усилия перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), которое состоится позже в этом месяце.

"У украинцев - важная миссия в Нью-Йорке: продолжать объяснять – своим союзникам и партнерам по всему миру – что происходит, и что они постоянно нуждаются в поддержке. И для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия по их поддержке. Очень важно иметь возможность проконсультироваться", – сказал чиновник.

Также, добавил он, сейчас удобное время "прийти и оценить", как происходит контрнаступление.

"Мы хотим увидеть, услышать, как они собираются продвигаться вперед в ближайшие недели", – сказал чиновник, добавив, что США видят, что Украина достигла "определенных впечатляющих успехов - на юге, в частности, но также и на востоке в последние дни и недели".

Также читайте: Блинкен: Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении и хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое
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Віримо )
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06.09.2023 13:18 Ответить
оцінити хід контранступу можна і з США, подивившись карту військових дій. Тут щось інше.
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06.09.2023 13:21 Ответить
Головний наступ у влади йде на напрямку "е-декларування", важкі бої, партери привезли медичну піздюліну.
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06.09.2023 13:22 Ответить
А нашо?Включіть марафон.
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06.09.2023 13:25 Ответить
Продовження чи ПРИПИНЕННЯ?
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06.09.2023 13:54 Ответить
Сказано ж : «мають УСЕ необхiдне» !

ЧОГО Ж ВАМ ЩЕ ?
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06.09.2023 13:55 Ответить
 
 