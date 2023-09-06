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Новости Война в Украине
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Блинкен: Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении и хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев для того, чтобы убедиться, что у защитников нашего государства есть все необходимое для обороны в долгосрочной перспективе.

Об этом Блинкен заявил журналистам в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Прежде всего, я здесь, чтобы продемонстрировать длительную и решительную поддержку Украины в то время, как она сталкивается с этой агрессией. Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Это очень сложно. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое не только для того, чтобы осуществить успешное контрнаступление, но и в долгосрочной перспективе, чтобы у нее были сильные оборонительные возможности, чтобы в будущем подобные агрессии не повторились", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что США также решительно настроены сотрудничать с партнерами в то время, как они отстраивают сильную экономику, демократию – все необходимое для обеспечения не только выживания Украины, но и процветания страны в будущем.

Также читайте: Блинкен объявит о новой помощи для Украины в более $1 млрд, - CNN

"В этом отношении у Украины есть сильный партнер - Соединенные Штаты", - резюмировал госсекретарь.
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Топ комментарии
+22
Всього необхідного немає.
Достатньо почитати потреби військових.
Також зазначається що наша сторона багато чого не просить у партнерів , ігноруючи потреби війська, зокрема медичні. Через це ми втрачаємо людей.
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06.09.2023 13:30
+15
"Погані новини для вас, пане Зеленський - ми нікуди не дінемося, ви застрягли з нами" (Д. Байден)
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06.09.2023 13:30
+14
Що там по ленд-лізу?
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06.09.2023 13:33
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Бачив оголошення про набор водіїв Леопердів, а в мене категорія Абрамс. Хтось знає коли Абрамси будуть в Україні?
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06.09.2023 21:45 Ответить
В настоящее время (и вообще, последние шесть месяцев) Абрамсы для Украины находятся у вас совсем под боком - в Германии. Давно могли бы сменять категорию. Но 3.14здеть на Цензоре предъявляя Блинкену ведь гораздо проще, не так ли?
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07.09.2023 00:39 Ответить
Что оно несет.... Кому хочет напарить бред, непонятно.... Нет, за помощь спасибо, просто аналитики США четко просчитывают, что давать, что бы Украина случайно не победила.
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06.09.2023 22:37 Ответить
Чел приехал по делу, обговорить будущее, в том числе и такое, в котором вполне возможно у власти в США встанет совсем другой персонаж, верящий в то, что ему надо иметь "great relations with russia" и в то, что "president рutin is a great leader of russia".
Т.е. разрабатывается долгосрочный план поддержки Украины, который выдержит возможные изменения в Белом Доме. И все равно десяток говноедов здесь бросились предъявлять ему за все косяки которые украинская власть упорола начиная с 2018 года (((
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07.09.2023 00:47 Ответить
Сейчас вроде бы не Д.Трамп у власти в США. Однако Власти США продолжают Депортировать из США без Судов тех кто Воевал за Украину либо помогал таковым. Об этом конкретном случае можно почитать в отзывах на Гугл Картах об иммиграционном Суде Орландо например. Про работу конкретных Банд т.н. иммиграционных адвокатов США во Флориде вообще не говорящих по русски. Также о русскоговорящих Бандитах т.н. иммиграционных адвокатов США работающих напрямую во Флориде на ФСБ России можно почитать там же в отзывах о Екатерине Муратовой. Больше о Бандах во Флориде лицензированных властями Флориды в Ютубе о Марине Соколовской. Помимо Лицензированных государственных Банд т.н. иммиграционных адвокатов США Орудущих во Флориде, власти Флориды Разрешают Кадыровцам живущим также во Флориде поставлять Оружие для Армий Путина на миллионы долларов и в течении многих лет. Об этом вы не прочитаете, но я могу рассказать об этом в Эфире Любого Самого Крупного СМИ США или Европы. Я свободно говорю и пишу по английски. Или же могу продать эти Доказательства за недорого (по меркам США). На основании этих Доказательств Власти Украины могут потребовать от США компенсаций на Миллиарды Долларов США. Если вдруг жизни Украинцев хоть кому то в Украине важны..
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07.09.2023 02:40 Ответить
ТОДІ ВБИЙТЕ ВСІХ КОРРУПЦІОНЕРІВ !)
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07.09.2023 03:56 Ответить
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