Украинская разведка не уверена на 100% в гибели Пригожина. Уткин погиб точно, - Юсов
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Украинская разведка не уверена на 100% в гибели лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, но подтверждает информацию о гибели его пособника Дмитрия Уткина.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", - отметил он.
Представитель ГУР МОУ отказался детализировать сказанное, зато подчеркнул: "Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Относительно самого главаря ЧВК, я думаю, что надо еще некоторое время подождать".
Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел катастрофу пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
По факту падения самолета Пригожина Следком РФ возбудил дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ряд телеграм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "предателей России".
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Пусть сильнее грянет Смута!
А.Пешков 😂
Історії про те, що хтось втік, сфльшувавши смерть часто виявляються міфами. Зараз уже не той час і фальшивих померлих як правило швидко знаходять.
27 августа 2023
22:00
Я тут что подумал: по идее у Пригожина должны быть тонны (или терабайты) компромата на Путина. Его официанты всю дорогу крутились рядом, он - хранитель сокровищ в Африке, знает все схематозы и прочее. Будучи человеком неглупым, он наверняка все это складировал где-то. И наверняка есть некий "план Судного дня", папочки там, видео или аудио, которые лежат где-то в безопасном месте, в случае моей смерти опубликовать в таком-то порядке, начиная с такого-то дня.
Поэтому - если начнет появляться компромат, то он - мертв. А если нет - то конспирологическая теория, что он получил-таки выходной билет из этой корпорации и сейчас на каком-нибудь острове в Индийском (или Тихом) океане греет пузо, не такая уж и конспирологическая.
Той випадок був другий. https://m.censor.net/ru/photo_news/3091743/zaderjannogo_vo_frantsii_ukrainskogo_korruptsionera_priznala_mertvym_odesskaya_sudya_yuliya_svyachena
пригожин що якийсь христос--жив -помер і воскрес?