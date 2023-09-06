РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12486 посетителей онлайн
Новости За рубежом
7 696 17
разведка (4005) смерть (9041) Уткин Дмитрий (32) Пригожин Евгений (396)

Украинская разведка не уверена на 100% в гибели Пригожина. Уткин погиб точно, - Юсов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пригожин

Украинская разведка не уверена на 100% в гибели лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, но подтверждает информацию о гибели его пособника Дмитрия Уткина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", - отметил он.

Также читайте: Тела террористов Пригожина и Уткина идентифицировали в морге, - росСМИ

Представитель ГУР МОУ отказался детализировать сказанное, зато подчеркнул: "Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Относительно самого главаря ЧВК, я думаю, что надо еще некоторое время подождать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найдены все 10 тел, находившихся в самолете Пригожина, разбившемся 23 августа в Тверской области РФ. Обнародованы фамилии. СПИСОК

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел катастрофу пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ возбудил дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "предателей России".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Шойгу! Гєрасімов! Гдє прігожин?!
показать весь комментарий
06.09.2023 14:10
+9
Сергей Ауслендер I
27 августа 2023
22:00

Я тут что подумал: по идее у Пригожина должны быть тонны (или терабайты) компромата на Путина. Его официанты всю дорогу крутились рядом, он - хранитель сокровищ в Африке, знает все схематозы и прочее. Будучи человеком неглупым, он наверняка все это складировал где-то. И наверняка есть некий "план Судного дня", папочки там, видео или аудио, которые лежат где-то в безопасном месте, в случае моей смерти опубликовать в таком-то порядке, начиная с такого-то дня.

Поэтому - если начнет появляться компромат, то он - мертв. А если нет - то конспирологическая теория, что он получил-таки выходной билет из этой корпорации и сейчас на каком-нибудь острове в Индийском (или Тихом) океане греет пузо, не такая уж и конспирологическая.
показать весь комментарий
06.09.2023 14:06
+2
може виродок сидіти в Білорусі і вичікувати моменту - туман війни
показать весь комментарий
06.09.2023 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може виродок сидіти в Білорусі і вичікувати моменту - туман війни
показать весь комментарий
06.09.2023 14:02 Ответить
Чекаємо на похід чудом вцілілого лжеЄвгєнія на мацкву на чолі польсько-казацького війська 😂👍
показать весь комментарий
06.09.2023 14:15 Ответить
Смута!
Пусть сильнее грянет Смута!
А.Пешков 😂
показать весь комментарий
06.09.2023 14:17 Ответить
ГУР превратилось в сборище пи * доболов .
показать весь комментарий
06.09.2023 16:54 Ответить
Про нациста Мартіна Бориана теж думали, що втік за кордон, сфльшувавши смерть поки не знайшли в 1972 в Берліні тіло під час будівництва помер/зник 2 травня 1945.
Історії про те, що хтось втік, сфльшувавши смерть часто виявляються міфами. Зараз уже не той час і фальшивих померлих як правило швидко знаходять.
показать весь комментарий
06.09.2023 14:05 Ответить
Бормана...
показать весь комментарий
06.09.2023 14:09 Ответить
і як його ідентифікували зовсім згнилого - по зросту? Багато людей подібної зовнішності.
показать весь комментарий
06.09.2023 15:19 Ответить
По ДНК і по зубах. Порівняли з генетичним матеріалом дітей.
показать весь комментарий
06.09.2023 16:07 Ответить
Сергей Ауслендер I
27 августа 2023
22:00

Я тут что подумал: по идее у Пригожина должны быть тонны (или терабайты) компромата на Путина. Его официанты всю дорогу крутились рядом, он - хранитель сокровищ в Африке, знает все схематозы и прочее. Будучи человеком неглупым, он наверняка все это складировал где-то. И наверняка есть некий "план Судного дня", папочки там, видео или аудио, которые лежат где-то в безопасном месте, в случае моей смерти опубликовать в таком-то порядке, начиная с такого-то дня.

Поэтому - если начнет появляться компромат, то он - мертв. А если нет - то конспирологическая теория, что он получил-таки выходной билет из этой корпорации и сейчас на каком-нибудь острове в Индийском (или Тихом) океане греет пузо, не такая уж и конспирологическая.
показать весь комментарий
06.09.2023 14:06 Ответить
Був ще ближче приклад. Один корупціонер втік з України прикинувшися мертвим і його суддя з Одеси визнала померлим за невелику подяку. Так його через декілька років знайшли в ЄС. Суддя до речі працювала донедавна на тому ж місці.
показать весь комментарий
06.09.2023 14:08 Ответить
То може і Ґєпа "живєє всєх живих"? Мкільки він керував Харькавам "з того світу"?
показать весь комментарий
06.09.2023 14:25 Ответить
Там інший випадок. Харківського мера чомусь тримали на апараті в німецькій лікарні щоб він був "юридично живим".

Той випадок був другий. https://m.censor.net/ru/photo_news/3091743/zaderjannogo_vo_frantsii_ukrainskogo_korruptsionera_priznala_mertvym_odesskaya_sudya_yuliya_svyachena
показать весь комментарий
06.09.2023 14:46 Ответить
Шойгу! Гєрасімов! Гдє прігожин?!
показать весь комментарий
06.09.2023 14:10 Ответить
😂👍👍👍
показать весь комментарий
06.09.2023 14:18 Ответить
А те, що з мами Віолети суд ЄС зняв 8 березня 2023р всі санкції і на неї переписаний увесь його бізнес, то суцільне диво)
показать весь комментарий
06.09.2023 14:25 Ответить
я б не здивувався ,якщо б цю дурню, несли рашистські пропагандисти і zетпатріоти.. ну але щоб вірили в ці бздури в ГУР і висловлювати публічно....ви мене вибачте, то вже якась маячня.
пригожин що якийсь христос--жив -помер і воскрес?
показать весь комментарий
06.09.2023 15:55 Ответить
В книзі Біблії на першій сторінці стоїть БОГ і книга ЗАКОНУ ним закінчується(третя Ездри, де БОГ говорить про признаки часу коли ВІН повернеться, один з них це поява в часі ПЕРИНАТАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ які є гарантом виходження недоношених дітей. Для того, щоб більш точно знати час прибуття БОГА необхідно підняти весь виданий планеті ним ХЛІБ РУК ТА РОЗУМУ(перинатальні центри це тільки шматок), там його безліч, і виглядає він так: - ящик кіно=ТВ, мобіла, телефон, авто, літак......... Коли весь ХЛІБ піднятий в часі тоді видно останні три признаки у Ездри(їх значення). Друга частина книги(Біблія пещерного світу, або тих, хто воскресає в печері, як вчитель прозваний Христом, тобто підстава чи то фейковий БОГ, починаеться від падіння АНГЕЛІВ З НЕБА, де вказані їх імена(а на сьогодні імена та призвіща), тож від РАЮ злетіли(вигнані): - А.Мень(в минулому Матфей) В.Лістьєв, Кіо,........ і ОСТАННІЙ В КНИЗІ=КІНЕЦЬ ХЛІБНОЇ НИВИ ШАРОЙОБЦІВ: - Лука=В.Путін. Египет каже, що перш, аніж ЛЮДЯМ буде БОГОМ виданий новий хліб РУК ТА РОЗУМУ ГОР( в минулому) а хто насьогодні підірвіть зад та взнайте самі, ВІДРУБАЄ Лису(кликуха сьогоднішня Путіна=ЛУКАВИЙ) ЇБАЛЬНИК, тобто лишить права на існування в світі ЛЮДИНА. Якщо ви підняли час в книгах значить ви бачите весь ХЛІБ БОГА та всіх хто або з БОГОМ(ДО РАЮ=ДОДОМУ), або ні(повертаються шкурою в печерний світ=дикі джунглі). Те, що є Апокаліпсис(царське блюдо, на яке я не маю коштів тому його не замовляв), будуть їсти ті, хто його замовив. ЗАКОН БОГА не має Апокаліпсису, є ПОВЕРНЕННЯ БОГА, тобто це блюдо стосується всіх тих хто прагнув(СПРАВА=ДІЛО=БАНДЮКИ) повернення в печерний світ, надія на те, що АРХАНГЕЛ МИХАЙЛО ЩЕ РАЗ ПОВЕДЕ КОЛО ЦИВІЛІЗАЦЯ не ВИРІВНЯВШИ ШЛЯХ БОГУ(не розділивши світ на ЛЮДИ-НЕЛЮДИ(останніх на звір та скотина) марна, бо він вже це зробив, тож - питання тільки в "останній сорочці"=шкіра плоті, яку ані БОГ ані АРХАНГЕЛ ні в кого не відбирають(війни не ведуть, не грабують, не вбивають, все це роблять "свої царі" світу та церкви та їх слуги . РАЙ від початку творіння НЕ МАЄ АНІ СВОЇХ ЦАРІВ(КЕРУЄ БОГ), ані церкви, тому РАЮ ні ті, ні інші, не потрібні, ТОЖ ВСІ НАЗВАНІ Є МЕШКАНЦЯМИ ДЖУНГЛІВ - РІВНІ СЕРЕД РІВНИХ ЇМ. Ані дикий світ джунглів, ані світ скотини БОГА НЕ МАЮТЬ(ЯК І ЗАКОНУ=БЕЗЗАКОННИКИ), БОГ починає вчити від появи на Сході ЛЮДИНИ(вчить з першого хто позбавився ниття(від Ноя) та СТАВ ПОДІБНИМ БОГУ =ПОЧАВ ПРАЦЮВАТИ РУКАМИ ТА РОЗУМОМ ЗДОБУВАЮЧИ ХЛІБ В ЗАКОНІ ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ. АРХ М
показать весь комментарий
06.09.2023 16:30 Ответить
 
 