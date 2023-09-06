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армия РФ (15394) военнопленные (759) обмен (1239) разведка (4005)

В последнее время количество военных РФ в украинском плену значительно возросло, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пленные

Число российских военных в украинском плену за последнее время значительно возросло.

Об этом в интервью Укрінформу заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"Россия возвращает украинских военнопленных и будет это делать. В частности, по собственным соображениям – и внутриполитическим, и соображениям безопасности. В украинском плену также находятся российские военнопленные. И за последний период их стало значительно больше", - отметил он.

По словам Юсова, Женевские конвенции не предусматривают обязательного обмена пленными во время войны. Однако представитель ГУР МОУ подчеркнул, что Украина не ожидает завершения боевых действий, а уже сейчас возвращает своих граждан.

"И защитников Мариуполя, и защитников всех других городов Украина возвращает и будет возвращать из плена. Сам факт, что в условиях полномасштабной войны уже около 2,6 тыс. защитников вернулись домой, – это уже показатель. Немногие имеют такой опыт", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнопленные рашисты после обмена снова возвращаются на фронт, где повторно попадают в плен ВСУ, - ГУР МО
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Саме час Резнікову та його замам, швиденько до ТЦК і фронт, щоб на ділі побачити СВОЇ здобутки напрацювання на передовій!!
Дивись, і Стефанчук із челяддю служок з ВРУ, невсидить за спинами ЖІНОК в тило, бо СОРОМНО
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06.09.2023 14:30 Ответить
А ще потрібно полонених використать на відбудовах України
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06.09.2023 14:42 Ответить
Добре жерти тричі на день, курва, хочуть.
А декотрі з них до полону потрапляють і вдруге, і втретє... І нахіба таких брати?
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06.09.2023 15:41 Ответить
 
 