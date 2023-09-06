В последнее время количество военных РФ в украинском плену значительно возросло, - ГУР

Число российских военных в украинском плену за последнее время значительно возросло.

Об этом в интервью Укрінформу заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"Россия возвращает украинских военнопленных и будет это делать. В частности, по собственным соображениям – и внутриполитическим, и соображениям безопасности. В украинском плену также находятся российские военнопленные. И за последний период их стало значительно больше", - отметил он.

По словам Юсова, Женевские конвенции не предусматривают обязательного обмена пленными во время войны. Однако представитель ГУР МОУ подчеркнул, что Украина не ожидает завершения боевых действий, а уже сейчас возвращает своих граждан.

"И защитников Мариуполя, и защитников всех других городов Украина возвращает и будет возвращать из плена. Сам факт, что в условиях полномасштабной войны уже около 2,6 тыс. защитников вернулись домой, – это уже показатель. Немногие имеют такой опыт", - подытожил он.

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