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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Около 3 тыс. человек помогают оккупантам организовать "выборы" на захваченных территориях, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

выборы,рф,вибори

Украинское руководство составило списки из 3 тысяч человек, принявших участие в организации так называемых "выборов" и "агитации" на оккупированной части Запорожской области. Эти списки передадут украинским спецслужбам.

Об этом городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это примерно один процент от населения области: "Для кого-то эта цифра может показаться сверхбольшой, но я хочу привести ее в сравнении. Всего на временно оккупированной территории Запорожской области проживает 300 тысяч населения. Итак, когда мы говорим, что 3 тысячи участвуют в организации фейкового процесса, это один процент, даже меньше", - говорит Федоров.

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Мэр Мелитополя подчеркнул, что в большинстве своем так называемые "агитаторы, наблюдатели и участники избирательного процесса" были привезены из континентальной части России, поскольку местные жители отказались принимать в нем участие. То же касается и так называемых кандидатов, отметил он.

В частности, 48 из 60 так называемых кандидатов от партии "Единая Россия" не являются местными жителями, а приехали из Сибири и Алтая. Это говорит о том, подчеркивает Федоров, что российское руководство не доверяет местным, с которыми сотрудничает.

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"Если мы проанализируем всех, кто местные, то это люди, многих из которых мы не знали до полной оккупации нашего города, или те люди, бывшие под уголовным преследованием наших украинских правоохранительных структур до 24 февраля 2022 года", - рассказывает Федоров.

Напомним, 10 сентября на временно оккупированных территориях состоятся так называемые выборы депутатов в местные оккупационные народные советы. В настоящее время проходит так называемое досрочное голосование.
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Топ комментарии
+6
А можно узнать сколько там членов "Слуги народа"?
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06.09.2023 14:27
+6
99 відсотків ...
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06.09.2023 14:30
+4
претенденты на уголовный срок или как минимум - выедут на расею в *****, вместе с оккупантами при отступлении.
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06.09.2023 14:12
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претенденты на уголовный срок или как минимум - выедут на расею в *****, вместе с оккупантами при отступлении.
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06.09.2023 14:12 Ответить
Фсьо ви врьоттііі!
Фсєм дадут квартіри в сочах масквє і лєнінградє!
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06.09.2023 14:22 Ответить
накуя вони на паРаші потрібні? ніхто їх не пустить туди, там своїх подібних істот вистачає.
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06.09.2023 14:34 Ответить
параша примет этих колоборантов, правда жильем обеспечит на северах в бараках, там где минус 45 и лето один месяц.
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06.09.2023 14:37 Ответить
навіть за таких умов навряд. мало того, що живі свідки позору, так ще й витрачайся на них. куля всяко дешевше коштує.
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06.09.2023 14:39 Ответить
Это не люди. Это цели.
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06.09.2023 14:19 Ответить
Значит наша агентура должна вычислить выбарчи участки и потом влупить туда в день голосования из ствольной арты. Благо достать можно и таким макаром сорвать планы оккупантов для проведения выбарав.
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06.09.2023 14:20 Ответить
Главно что те кто надо , знал их место проживания.
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06.09.2023 14:24 Ответить
А можно узнать сколько там членов "Слуги народа"?
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06.09.2023 14:27 Ответить
99 відсотків ...
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06.09.2023 14:30 Ответить
вся оп-а, 100% но прийме участь в голосуванні дистанційно )
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06.09.2023 14:44 Ответить
Потрібні списки.
Колись Портнов формував списки людей з проукраїнською позицією.
А чого ми не можемо списки зрадників сформувати?
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06.09.2023 14:34 Ответить
Так портнови і далі при владі... хто буде списки складати на окупантів?
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06.09.2023 15:46 Ответить
Чия б корова....
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06.09.2023 14:38 Ответить
Всіх в список як військових злочинців і посібників терористів.Щоб ні вони ні їх сім'ї не могли нікуди втекти.
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06.09.2023 14:39 Ответить
ТАК У НАС ТАКИХ ЧЕРТЕЙ ЕЩЁ БОЛЬШЕ !!!
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07.09.2023 03:52 Ответить
 
 