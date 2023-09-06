Около 3 тыс. человек помогают оккупантам организовать "выборы" на захваченных территориях, - Федоров

Украинское руководство составило списки из 3 тысяч человек, принявших участие в организации так называемых "выборов" и "агитации" на оккупированной части Запорожской области. Эти списки передадут украинским спецслужбам.

Об этом городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это примерно один процент от населения области: "Для кого-то эта цифра может показаться сверхбольшой, но я хочу привести ее в сравнении. Всего на временно оккупированной территории Запорожской области проживает 300 тысяч населения. Итак, когда мы говорим, что 3 тысячи участвуют в организации фейкового процесса, это один процент, даже меньше", - говорит Федоров.

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Мэр Мелитополя подчеркнул, что в большинстве своем так называемые "агитаторы, наблюдатели и участники избирательного процесса" были привезены из континентальной части России, поскольку местные жители отказались принимать в нем участие. То же касается и так называемых кандидатов, отметил он.

В частности, 48 из 60 так называемых кандидатов от партии "Единая Россия" не являются местными жителями, а приехали из Сибири и Алтая. Это говорит о том, подчеркивает Федоров, что российское руководство не доверяет местным, с которыми сотрудничает.

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"Если мы проанализируем всех, кто местные, то это люди, многих из которых мы не знали до полной оккупации нашего города, или те люди, бывшие под уголовным преследованием наших украинских правоохранительных структур до 24 февраля 2022 года", - рассказывает Федоров.

Напомним, 10 сентября на временно оккупированных территориях состоятся так называемые выборы депутатов в местные оккупационные народные советы. В настоящее время проходит так называемое досрочное голосование.